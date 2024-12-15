Поезд 070Я Москва — Чита (Фирменный)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 070Я Москва — Чита. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:20

Москва

4 д. 10 ч. 58 мин.

00:18

Чита

107

Купить билеты

Маршрут следования поезда 070Я Москва — Чита на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Чита с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

13:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Александров 1

15:10

2 мин.

15:12

94 км.

1 ч. 50 мин.

Ростов
Ярославский

16:25

2 мин.

16:27

192 км.

3 ч. 5 мин.

Ярославль
Главный

17:15

30 мин.

17:45

246 км.

3 ч. 55 мин.

Данилов

18:54

35 мин.

19:29

311 км.

5 ч. 34 мин.

Любим

20:05

5 мин.

20:10

345 км.

6 ч. 45 мин.

Буй

20:55

5 мин.

21:00

396 км.

7 ч. 35 мин.

Галич

21:44

14 мин.

21:58

443 км.

8 ч. 24 мин.

Лопарево

22:21

1 мин.

22:22

462 км.

9 ч. 1 мин.

Антропово

22:39

2 мин.

22:41

482 км.

9 ч. 19 мин.

Николо-Полома

23:03

3 мин.

23:06

505 км.

9 ч. 43 мин.

Номжа

23:18

1 мин.

23:19

516 км.

9 ч. 58 мин.

Нея

23:33

2 мин.

23:35

532 км.

10 ч. 13 мин.

Брантовка

23:57

1 мин.

23:58

559 км.

10 ч. 37 мин.

Мантурово

00:19

2 мин.

00:21

583 км.

10 ч. 59 мин.

Шекшема

00:44

1 мин.

00:45

608 км.

11 ч. 24 мин.

Шарья

01:08

14 мин.

01:22

628 км.

11 ч. 48 мин.

Поназырево

01:57

10 мин.

02:07

674 км.

12 ч. 37 мин.

Гостовская

02:26

1 мин.

02:27

695 км.

13 ч. 6 мин.

Шабалино

02:48

2 мин.

02:50

719 км.

13 ч. 28 мин.

Свеча

03:08

2 мин.

03:10

742 км.

13 ч. 48 мин.

Котельнич 1

03:51

2 мин.

03:53

790 км.

14 ч. 31 мин.

Киров
Пассажирский

05:05

25 мин.

05:30

871 км.

15 ч. 45 мин.

Фаленки

07:28

2 мин.

07:30

986 км.

18 ч. 8 мин.

Глазов

08:30

2 мин.

08:32

1053 км.

19 ч. 10 мин.

Балезино

08:59

30 мин.

09:29

1079 км.

19 ч. 39 мин.

Кез

10:14

2 мин.

10:16

1121 км.

20 ч. 54 мин.

Верещагино

11:13

2 мин.

11:15

1180 км.

21 ч. 53 мин.

Менделеево

11:41

2 мин.

11:43

1202 км.

22 ч. 21 мин.

Пермь 2

13:06

23 мин.

13:29

1274 км.

23 ч. 46 мин.

Кунгур

14:58

2 мин.

15:00

1354 км.

1 д. 1 ч. 38 мин.

Шаля

16:46

2 мин.

16:48

1460 км.

1 д. 3 ч. 26 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

19:07

32 мин.

19:39

1580 км.

1 д. 5 ч. 47 мин.

Камышлов

21:45

2 мин.

21:47

1708 км.

1 д. 8 ч. 25 мин.

Тюмень

00:27

19 мин.

00:46

1881 км.

1 д. 11 ч. 7 мин.

Ялуторовск

01:42

2 мин.

01:44

1952 км.

1 д. 12 ч. 22 мин.

Заводоуковская

02:06

2 мин.

02:08

1973 км.

1 д. 12 ч. 46 мин.

Голышманово

03:28

2 мин.

03:30

2086 км.

1 д. 14 ч. 8 мин.

Ишим

04:36

5 мин.

04:41

2162 км.

1 д. 15 ч. 16 мин.

Маслянская

05:26

2 мин.

05:28

2205 км.

1 д. 16 ч. 6 мин.

Называевская

06:54

2 мин.

06:56

2291 км.

1 д. 17 ч. 34 мин.

Омск
Пассажирский

08:30

20 мин.

08:50

2437 км.

1 д. 19 ч. 10 мин.

Калачинская

09:50

2 мин.

09:52

2513 км.

1 д. 20 ч. 30 мин.

Татарская

10:48

2 мин.

10:50

2602 км.

1 д. 21 ч. 28 мин.

Озеро-Карачинское

11:36

5 мин.

11:41

2665 км.

1 д. 22 ч. 16 мин.

Барабинск

12:40

43 мин.

13:23

2753 км.

1 д. 23 ч. 20 мин.

Обь

16:29

2 мин.

16:31

3033 км.

2 д. 3 ч. 9 мин.

Новосибирск
Главный

16:53

40 мин.

17:33

3044 км.

2 д. 3 ч. 33 мин.

Болотная

19:39

2 мин.

19:41

3162 км.

2 д. 6 ч. 19 мин.

Юрга 1

20:05

2 мин.

20:07

3190 км.

2 д. 6 ч. 45 мин.

Тайга

21:08

5 мин.

21:13

3252 км.

2 д. 7 ч. 48 мин.

Анжерская

21:43

2 мин.

21:45

3278 км.

2 д. 8 ч. 23 мин.

Мариинск

23:21

34 мин.

23:55

3383 км.

2 д. 10 ч. 1 мин.

Тяжин

00:54

2 мин.

00:56

3432 км.

2 д. 11 ч. 34 мин.

Боготол

02:00

2 мин.

02:02

3495 км.

2 д. 12 ч. 40 мин.

Ачинск 1

03:05

30 мин.

03:35

3556 км.

2 д. 13 ч. 45 мин.

Козулька

04:41

3 мин.

04:44

3612 км.

2 д. 15 ч. 21 мин.

Красноярск
Пассажирский

06:50

106 мин.

08:36

3702 км.

2 д. 17 ч. 30 мин.

Злобино

08:54

2 мин.

08:56

3709 км.

2 д. 19 ч. 34 мин.

Уяр

10:57

2 мин.

10:59

3797 км.

2 д. 21 ч. 37 мин.

Заозерная

11:32

25 мин.

11:57

3825 км.

2 д. 22 ч. 12 мин.

Канск-Енисейский

13:02

5 мин.

13:07

3892 км.

2 д. 23 ч. 42 мин.

Иланская

13:35

35 мин.

14:10

3915 км.

3 д. 0 ч. 15 мин.

Ингашская

14:42

2 мин.

14:44

3942 км.

3 д. 1 ч. 22 мин.

Тинская

15:05

1 мин.

15:06

3967 км.

3 д. 1 ч. 45 мин.

Решоты

15:23

2 мин.

15:25

3985 км.

3 д. 2 ч. 3 мин.

Тайшет

16:24

4 мин.

16:28

4039 км.

3 д. 3 ч. 4 мин.

Алзамай

17:38

2 мин.

17:40

4098 км.

3 д. 4 ч. 18 мин.

Нижнеудинск

19:00

13 мин.

19:13

4174 км.

3 д. 5 ч. 40 мин.

Тулун

20:46

3 мин.

20:49

4276 км.

3 д. 7 ч. 26 мин.

Куйтун

21:50

1 мин.

21:51

4345 км.

3 д. 8 ч. 30 мин.

Зима

22:43

27 мин.

23:10

4402 км.

3 д. 9 ч. 23 мин.

Залари

23:59

2 мин.

00:01

4452 км.

3 д. 10 ч. 39 мин.

Черемхово

00:59

2 мин.

01:01

4511 км.

3 д. 11 ч. 39 мин.

Усолье-Сибирское

01:57

2 мин.

01:59

4571 км.

3 д. 12 ч. 37 мин.

Ангарск

02:25

3 мин.

02:28

4597 км.

3 д. 13 ч. 5 мин.

Иркутск
Сортировочный

03:09

2 мин.

03:11

4628 км.

3 д. 13 ч. 49 мин.

Иркутск
Пассажирский

03:24

48 мин.

04:12

4634 км.

3 д. 14 ч. 4 мин.

Слюдянка 1

06:40

3 мин.

06:43

4712 км.

3 д. 17 ч. 20 мин.

Байкальск

07:24

5 мин.

07:29

4750 км.

3 д. 18 ч. 4 мин.

Выдрино

07:58

2 мин.

08:00

4779 км.

3 д. 18 ч. 38 мин.

Кедровая-Сибирская

08:18

2 мин.

08:20

4799 км.

3 д. 18 ч. 58 мин.

Танхой

08:34

2 мин.

08:36

4812 км.

3 д. 19 ч. 14 мин.

Переемная

08:49

2 мин.

08:51

4821 км.

3 д. 19 ч. 29 мин.

Мишиха

09:14

2 мин.

09:16

4845 км.

3 д. 19 ч. 54 мин.

Клюевка

09:28

2 мин.

09:30

4856 км.

3 д. 20 ч. 8 мин.

Мысовая

09:41

2 мин.

09:43

4865 км.

3 д. 20 ч. 21 мин.

Тимлюй

10:39

2 мин.

10:41

4925 км.

3 д. 21 ч. 19 мин.

Селенга

11:01

2 мин.

11:03

4942 км.

3 д. 21 ч. 41 мин.

Татаурово

11:40

2 мин.

11:42

4982 км.

3 д. 22 ч. 20 мин.

Улан-Удэ

12:19

45 мин.

13:04

5016 км.

3 д. 22 ч. 59 мин.

Заиграево

14:03

1 мин.

14:04

5063 км.

4 д. 0 ч. 43 мин.

Горхон

14:57

2 мин.

14:59

5109 км.

4 д. 1 ч. 37 мин.

Кижа

15:17

1 мин.

15:18

5122 км.

4 д. 1 ч. 57 мин.

Петровский Завод

15:40

15 мин.

15:55

5140 км.

4 д. 2 ч. 20 мин.

Баляга

16:15

2 мин.

16:17

5156 км.

4 д. 2 ч. 55 мин.

Тарбагатай

16:36

2 мин.

16:38

5167 км.

4 д. 3 ч. 16 мин.

Новопавловка

16:52

2 мин.

16:54

5176 км.

4 д. 3 ч. 32 мин.

Хохотуй

17:30

2 мин.

17:32

5201 км.

4 д. 4 ч. 10 мин.

Бада

17:53

2 мин.

17:55

5224 км.

4 д. 4 ч. 33 мин.

Жипхеген

18:18

2 мин.

18:20

5246 км.

4 д. 4 ч. 58 мин.

Хилок

18:52

21 мин.

19:13

5267 км.

4 д. 5 ч. 32 мин.

Гыршелун

19:37

2 мин.

19:39

5282 км.

4 д. 6 ч. 17 мин.

Хушенга

19:59

2 мин.

20:01

5300 км.

4 д. 6 ч. 39 мин.

Харагун

20:22

2 мин.

20:24

5321 км.

4 д. 7 ч. 2 мин.

Могзон

21:18

2 мин.

21:20

5378 км.

4 д. 7 ч. 58 мин.

Чита 2

00:18

5488 км.

4 д. 10 ч. 58 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Чита Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Чита

Информация о поезде 070Я

Планируете поездку по маршруту Москва — Чита? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 070Я. Этот поезд отправляется со станции Москва в 13:20 и прибывает на конечную станцию Чита в 00:18. Вся дорога занимает 4 д. 10 ч. 58 мин., а суммарное время стоянок составляет - 15 ч. 15 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3439 руб.
  • стоимость купейного места – 9125 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 070Я Москва - Чита: места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

107 станций

Самая длинная остановка:

106 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3439 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 070Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн