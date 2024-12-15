Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 070Я Москва — Чита.
Маршрут следования поезда 070Я Москва — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
15:10
15:12
94 км.
1 ч. 50 мин.
Ростов
Ярославский
16:25
16:27
192 км.
3 ч. 5 мин.
Ярославль
Главный
17:15
17:45
246 км.
3 ч. 55 мин.
Данилов
18:54
19:29
311 км.
5 ч. 34 мин.
Любим
20:05
20:10
345 км.
6 ч. 45 мин.
Буй
20:55
21:00
396 км.
7 ч. 35 мин.
Галич
21:44
21:58
443 км.
8 ч. 24 мин.
Лопарево
22:21
22:22
462 км.
9 ч. 1 мин.
Антропово
22:39
22:41
482 км.
9 ч. 19 мин.
Николо-Полома
23:03
23:06
505 км.
9 ч. 43 мин.
Номжа
23:18
23:19
516 км.
9 ч. 58 мин.
Нея
23:33
23:35
532 км.
10 ч. 13 мин.
Брантовка
23:57
23:58
559 км.
10 ч. 37 мин.
Мантурово
00:19
00:21
583 км.
10 ч. 59 мин.
Шекшема
00:44
00:45
608 км.
11 ч. 24 мин.
Шарья
01:08
01:22
628 км.
11 ч. 48 мин.
Поназырево
01:57
02:07
674 км.
12 ч. 37 мин.
Гостовская
02:26
02:27
695 км.
13 ч. 6 мин.
Шабалино
02:48
02:50
719 км.
13 ч. 28 мин.
Свеча
03:08
03:10
742 км.
13 ч. 48 мин.
Котельнич 1
03:51
03:53
790 км.
14 ч. 31 мин.
Киров
Пассажирский
05:05
05:30
871 км.
15 ч. 45 мин.
Фаленки
07:28
07:30
986 км.
18 ч. 8 мин.
Глазов
08:30
08:32
1053 км.
19 ч. 10 мин.
Балезино
08:59
09:29
1079 км.
19 ч. 39 мин.
Кез
10:14
10:16
1121 км.
20 ч. 54 мин.
Верещагино
11:13
11:15
1180 км.
21 ч. 53 мин.
Менделеево
11:41
11:43
1202 км.
22 ч. 21 мин.
Пермь 2
13:06
13:29
1274 км.
23 ч. 46 мин.
Кунгур
14:58
15:00
1354 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Шаля
16:46
16:48
1460 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:07
19:39
1580 км.
1 д. 5 ч. 47 мин.
Камышлов
21:45
21:47
1708 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Тюмень
00:27
00:46
1881 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Ялуторовск
01:42
01:44
1952 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Заводоуковская
02:06
02:08
1973 км.
1 д. 12 ч. 46 мин.
Голышманово
03:28
03:30
2086 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Ишим
04:36
04:41
2162 км.
1 д. 15 ч. 16 мин.
Маслянская
05:26
05:28
2205 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Называевская
06:54
06:56
2291 км.
1 д. 17 ч. 34 мин.
Омск
Пассажирский
08:30
08:50
2437 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Калачинская
09:50
09:52
2513 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Татарская
10:48
10:50
2602 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Озеро-Карачинское
11:36
11:41
2665 км.
1 д. 22 ч. 16 мин.
Барабинск
12:40
13:23
2753 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Обь
16:29
16:31
3033 км.
2 д. 3 ч. 9 мин.
Новосибирск
Главный
16:53
17:33
3044 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Болотная
19:39
19:41
3162 км.
2 д. 6 ч. 19 мин.
Юрга 1
20:05
20:07
3190 км.
2 д. 6 ч. 45 мин.
Тайга
21:08
21:13
3252 км.
2 д. 7 ч. 48 мин.
Анжерская
21:43
21:45
3278 км.
2 д. 8 ч. 23 мин.
Мариинск
23:21
23:55
3383 км.
2 д. 10 ч. 1 мин.
Тяжин
00:54
00:56
3432 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
Боготол
02:00
02:02
3495 км.
2 д. 12 ч. 40 мин.
Ачинск 1
03:05
03:35
3556 км.
2 д. 13 ч. 45 мин.
Козулька
04:41
04:44
3612 км.
2 д. 15 ч. 21 мин.
Красноярск
Пассажирский
06:50
08:36
3702 км.
2 д. 17 ч. 30 мин.
Злобино
08:54
08:56
3709 км.
2 д. 19 ч. 34 мин.
Уяр
10:57
10:59
3797 км.
2 д. 21 ч. 37 мин.
Заозерная
11:32
11:57
3825 км.
2 д. 22 ч. 12 мин.
Канск-Енисейский
13:02
13:07
3892 км.
2 д. 23 ч. 42 мин.
Иланская
13:35
14:10
3915 км.
3 д. 0 ч. 15 мин.
Ингашская
14:42
14:44
3942 км.
3 д. 1 ч. 22 мин.
Тинская
15:05
15:06
3967 км.
3 д. 1 ч. 45 мин.
Решоты
15:23
15:25
3985 км.
3 д. 2 ч. 3 мин.
Тайшет
16:24
16:28
4039 км.
3 д. 3 ч. 4 мин.
Алзамай
17:38
17:40
4098 км.
3 д. 4 ч. 18 мин.
Нижнеудинск
19:00
19:13
4174 км.
3 д. 5 ч. 40 мин.
Тулун
20:46
20:49
4276 км.
3 д. 7 ч. 26 мин.
Куйтун
21:50
21:51
4345 км.
3 д. 8 ч. 30 мин.
Зима
22:43
23:10
4402 км.
3 д. 9 ч. 23 мин.
Залари
23:59
00:01
4452 км.
3 д. 10 ч. 39 мин.
Черемхово
00:59
01:01
4511 км.
3 д. 11 ч. 39 мин.
Усолье-Сибирское
01:57
01:59
4571 км.
3 д. 12 ч. 37 мин.
Ангарск
02:25
02:28
4597 км.
3 д. 13 ч. 5 мин.
Иркутск
Сортировочный
03:09
03:11
4628 км.
3 д. 13 ч. 49 мин.
Иркутск
Пассажирский
03:24
04:12
4634 км.
3 д. 14 ч. 4 мин.
Слюдянка 1
06:40
06:43
4712 км.
3 д. 17 ч. 20 мин.
Байкальск
07:24
07:29
4750 км.
3 д. 18 ч. 4 мин.
Выдрино
07:58
08:00
4779 км.
3 д. 18 ч. 38 мин.
Кедровая-Сибирская
08:18
08:20
4799 км.
3 д. 18 ч. 58 мин.
Танхой
08:34
08:36
4812 км.
3 д. 19 ч. 14 мин.
Переемная
08:49
08:51
4821 км.
3 д. 19 ч. 29 мин.
Мишиха
09:14
09:16
4845 км.
3 д. 19 ч. 54 мин.
Клюевка
09:28
09:30
4856 км.
3 д. 20 ч. 8 мин.
Мысовая
09:41
09:43
4865 км.
3 д. 20 ч. 21 мин.
Тимлюй
10:39
10:41
4925 км.
3 д. 21 ч. 19 мин.
Селенга
11:01
11:03
4942 км.
3 д. 21 ч. 41 мин.
Татаурово
11:40
11:42
4982 км.
3 д. 22 ч. 20 мин.
Улан-Удэ
12:19
13:04
5016 км.
3 д. 22 ч. 59 мин.
Заиграево
14:03
14:04
5063 км.
4 д. 0 ч. 43 мин.
Горхон
14:57
14:59
5109 км.
4 д. 1 ч. 37 мин.
Кижа
15:17
15:18
5122 км.
4 д. 1 ч. 57 мин.
Петровский Завод
15:40
15:55
5140 км.
4 д. 2 ч. 20 мин.
Баляга
16:15
16:17
5156 км.
4 д. 2 ч. 55 мин.
Тарбагатай
16:36
16:38
5167 км.
4 д. 3 ч. 16 мин.
Новопавловка
16:52
16:54
5176 км.
4 д. 3 ч. 32 мин.
Хохотуй
17:30
17:32
5201 км.
4 д. 4 ч. 10 мин.
Бада
17:53
17:55
5224 км.
4 д. 4 ч. 33 мин.
Жипхеген
18:18
18:20
5246 км.
4 д. 4 ч. 58 мин.
Хилок
18:52
19:13
5267 км.
4 д. 5 ч. 32 мин.
Гыршелун
19:37
19:39
5282 км.
4 д. 6 ч. 17 мин.
Хушенга
19:59
20:01
5300 км.
4 д. 6 ч. 39 мин.
Харагун
20:22
20:24
5321 км.
4 д. 7 ч. 2 мин.
Могзон
21:18
21:20
5378 км.
4 д. 7 ч. 58 мин.
Чита 2
00:18
5488 км.
4 д. 10 ч. 58 мин.
