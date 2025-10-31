Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 975Э Владивосток — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
04:11
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
39
Маршрут следования поезда 975Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
04:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уссурийск
06:34
09:05
77 км.
2 ч. 23 мин.
Спасск-Дальний
11:15
11:40
188 км.
7 ч. 4 мин.
Ружино
13:25
13:40
298 км.
9 ч. 14 мин.
Дальнереченск 1
14:37
15:04
352 км.
10 ч. 26 мин.
Вяземская
18:32
18:51
546 км.
14 ч. 21 мин.
Хабаровск 1
21:08
23:30
655 км.
16 ч. 57 мин.
Биробиджан
03:23
04:49
815 км.
23 ч. 12 мин.
Облучье
07:41
08:01
954 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Белогорск
13:53
14:59
1236 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Тыгда
19:54
20:44
1519 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Магдагачи
21:56
23:32
1570 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Сковородино
03:17
04:46
1706 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Ерофей Павлович
08:51
10:06
1836 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Могоча
14:07
15:25
1981 км.
2 д. 9 ч. 56 мин.
Чернышевск-Забайкальск
21:51
23:50
2209 км.
2 д. 17 ч. 40 мин.
Приисковая
02:02
02:22
2280 км.
2 д. 21 ч. 51 мин.
Шилка
03:13
03:33
2319 км.
2 д. 23 ч. 2 мин.
Карымская
06:26
06:44
2438 км.
3 д. 2 ч. 15 мин.
Чита 2
08:40
10:08
2511 км.
3 д. 4 ч. 29 мин.
Хилок
14:59
20:19
2733 км.
3 д. 10 ч. 48 мин.
Петровский Завод
23:15
01:05
2844 км.
3 д. 19 ч. 4 мин.
Улан-Удэ
03:18
06:18
2951 км.
3 д. 23 ч. 7 мин.
Иркутск
Пассажирский
14:40
17:30
3183 км.
4 д. 10 ч. 29 мин.
Зима
21:36
21:58
3417 км.
4 д. 17 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
02:04
04:58
3640 км.
4 д. 21 ч. 53 мин.
Тайшет
08:00
09:00
3773 км.
5 д. 3 ч. 49 мин.
Иланская
11:09
11:58
3897 км.
5 д. 6 ч. 58 мин.
Красноярск
Пассажирский
16:38
19:50
4099 км.
5 д. 12 ч. 27 мин.
Мариинск
01:22
01:56
4415 км.
5 д. 21 ч. 11 мин.
Новосибирск
Главный
08:10
10:15
4746 км.
6 д. 3 ч. 59 мин.
Барабинск
13:55
14:18
5036 км.
6 д. 9 ч. 44 мин.
Омск
Пассажирский
18:57
20:07
5354 км.
6 д. 14 ч. 46 мин.
Тюмень
04:01
05:38
5900 км.
6 д. 23 ч. 50 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:17
12:17
6199 км.
7 д. 6 ч. 6 мин.
Дружинино
14:02
15:13
6265 км.
7 д. 9 ч. 51 мин.
Красноуфимск
18:15
18:30
6374 км.
7 д. 14 ч. 4 мин.
Агрыз
00:25
00:40
6664 км.
7 д. 20 ч. 14 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:20
7616 км.
7 д. 22 ч. 9 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда