Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 501И Иркутск — Вихоревка
Маршрут следования поезда 501И Иркутск — Вихоревка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Вихоревка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
18:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:19
18:21
6 км.
0 ч. 13 мин.
Ангарск
19:01
19:04
37 км.
0 ч. 55 мин.
Усолье-Сибирское
19:29
19:31
63 км.
1 ч. 23 мин.
Половина
20:03
20:04
98 км.
1 ч. 57 мин.
Черемхово
20:27
20:29
123 км.
2 ч. 21 мин.
Кутулик
20:56
20:58
155 км.
2 ч. 50 мин.
Залари
21:24
21:26
183 км.
3 ч. 18 мин.
Тыреть
21:45
21:46
201 км.
3 ч. 39 мин.
Зима
22:19
22:49
233 км.
4 ч. 13 мин.
Харик
23:38
23:39
277 км.
5 ч. 32 мин.
Куйтун
23:53
23:55
290 км.
5 ч. 47 мин.
Тулун
01:03
01:05
359 км.
6 ч. 57 мин.
Шеберта
01:50
01:51
403 км.
7 ч. 44 мин.
Худоеланская
02:08
02:09
419 км.
8 ч. 2 мин.
Нижнеудинск
03:01
03:14
463 км.
8 ч. 55 мин.
Ук
03:50
03:51
486 км.
9 ч. 44 мин.
Камышет
04:11
04:12
500 км.
10 ч. 5 мин.
Замзор
04:33
04:34
520 км.
10 ч. 27 мин.
Алзамай
04:53
04:55
540 км.
10 ч. 47 мин.
Байроновка
05:43
05:44
580 км.
11 ч. 37 мин.
Тайшет
06:21
07:30
599 км.
12 ч. 15 мин.
Невельская
08:27
08:28
638 км.
14 ч. 21 мин.
Парчум
09:05
09:06
668 км.
14 ч. 59 мин.
Новочунка
09:26
09:27
684 км.
15 ч. 20 мин.
Сосновые Родники
09:40
09:41
695 км.
15 ч. 34 мин.
Чуна
09:56
10:09
707 км.
15 ч. 50 мин.
Таргиз
10:34
10:35
728 км.
16 ч. 28 мин.
Торея
11:15
11:16
759 км.
17 ч. 9 мин.
Турма
11:56
11:57
787 км.
17 ч. 50 мин.
Вихоревка
12:25
806 км.
18 ч. 19 мин.
