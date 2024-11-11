Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 082И Москва — Улан-Удэ.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 082И Москва — Улан-Удэ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Улан-Удэ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
21:42
21:44
274 км.
5 ч. 4 мин.
Навашино
22:01
22:03
285 км.
5 ч. 23 мин.
Арзамас 2
23:22
23:24
390 км.
6 ч. 44 мин.
Бобыльская
23:51
23:52
415 км.
7 ч. 13 мин.
Смагино
00:30
00:31
456 км.
7 ч. 52 мин.
Сергач
01:05
01:07
496 км.
8 ч. 27 мин.
Шумерля
01:56
01:58
553 км.
9 ч. 18 мин.
Канаш
02:59
03:11
620 км.
10 ч. 21 мин.
Зеленый Дол
04:31
04:33
697 км.
11 ч. 53 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:10
05:20
729 км.
12 ч. 32 мин.
Вятские Поляны
07:21
07:23
857 км.
14 ч. 43 мин.
Кизнер
08:06
08:08
887 км.
15 ч. 28 мин.
Можга
08:48
08:49
933 км.
16 ч. 10 мин.
Агрыз
09:39
09:54
983 км.
17 ч. 1 мин.
Сарапул
10:40
10:42
1030 км.
18 ч. 2 мин.
Янаул
11:49
11:51
1103 км.
19 ч. 11 мин.
Куеда
12:25
12:26
1147 км.
19 ч. 47 мин.
Чернушка
12:54
12:56
1177 км.
20 ч. 16 мин.
Красноуфимск
14:38
14:40
1280 км.
22 ч. 0 мин.
Дружинино
16:34
17:04
1389 км.
23 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:20
19:31
1455 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Тюмень
00:14
00:33
1754 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Ишим
03:58
04:01
2023 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Омск
Пассажирский
07:07
07:23
2299 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Озеро-Карачинское
09:48
09:53
2529 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Барабинск
10:48
11:18
2617 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Обь
14:11
14:13
2897 км.
1 д. 21 ч. 33 мин.
Новосибирск
Главный
14:37
15:34
2908 км.
1 д. 21 ч. 59 мин.
Юрга 1
17:37
17:39
3052 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Тайга
18:36
18:38
3114 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Анжерская
19:08
19:10
3140 км.
2 д. 2 ч. 30 мин.
Яя
19:31
19:33
3167 км.
2 д. 2 ч. 53 мин.
Ижморская
19:51
19:53
3180 км.
2 д. 3 ч. 13 мин.
Мариинск
20:51
21:18
3248 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Боготол
23:12
23:14
3358 км.
2 д. 6 ч. 34 мин.
Ачинск 1
00:17
00:22
3419 км.
2 д. 7 ч. 39 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:21
04:41
3565 км.
2 д. 10 ч. 43 мин.
Уяр
06:39
06:41
3661 км.
2 д. 14 ч. 1 мин.
Заозерная
07:14
07:16
3689 км.
2 д. 14 ч. 36 мин.
Канск-Енисейский
08:21
08:25
3756 км.
2 д. 15 ч. 43 мин.
Иланская
08:53
09:10
3779 км.
2 д. 16 ч. 15 мин.
Ингашская
09:42
09:43
3806 км.
2 д. 17 ч. 4 мин.
Решоты
10:21
10:23
3849 км.
2 д. 17 ч. 43 мин.
Тайшет
11:30
11:37
3903 км.
2 д. 18 ч. 52 мин.
Алзамай
13:17
13:19
3962 км.
2 д. 20 ч. 39 мин.
Нижнеудинск
15:03
15:38
4038 км.
2 д. 22 ч. 25 мин.
Тулун
17:42
17:44
4140 км.
3 д. 1 ч. 4 мин.
Куйтун
19:00
19:02
4209 км.
3 д. 2 ч. 22 мин.
Зима
20:03
20:30
4266 км.
3 д. 3 ч. 25 мин.
Тыреть
21:08
21:10
4298 км.
3 д. 4 ч. 30 мин.
Залари
21:34
21:36
4316 км.
3 д. 4 ч. 56 мин.
Кутулик
22:10
22:12
4344 км.
3 д. 5 ч. 32 мин.
Черемхово
22:49
22:51
4376 км.
3 д. 6 ч. 11 мин.
Усолье-Сибирское
23:56
23:59
4436 км.
3 д. 7 ч. 18 мин.
Ангарск
00:27
00:30
4462 км.
3 д. 7 ч. 49 мин.
Иркутск
Сортировочный
01:05
01:07
4493 км.
3 д. 8 ч. 27 мин.
Иркутск
Пассажирский
01:20
02:43
4499 км.
3 д. 8 ч. 42 мин.
Слюдянка 1
05:16
05:48
4577 км.
3 д. 12 ч. 38 мин.
Байкальск
06:31
06:33
4615 км.
3 д. 13 ч. 53 мин.
Выдрино
07:03
07:05
4644 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Мысовая
08:33
08:35
4733 км.
3 д. 15 ч. 55 мин.
Тимлюй
09:37
09:38
4793 км.
3 д. 16 ч. 59 мин.
Селенга
09:55
09:56
4810 км.
3 д. 17 ч. 17 мин.
Таловка
10:15
10:16
4830 км.
3 д. 17 ч. 37 мин.
Улан-Удэ
11:14
4872 км.
3 д. 18 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 10
Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!
Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!
Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.
Мы с супругом ехали в 17 вагоне и остались довольны поездкой. Обслуживание на высоком уровне. Проводники дружелюбные и вежливые. В купе чистота без нареканий. Под столом 2 розетки.
В вагоне было еще нормально, но в туалет просто не зайти! Жуткий запах, ощущение, что его в последний раз мыли 5 лет назад! Бумага – одно название, вы сами пробовали этой прозрачной бумагой подтираться????? Не довольна. Непонятно за что платим такие деньги.
В целом поездка понравилась. В вагоне не скажу что кристально чисто, но видно, что периодически убираются. Принесли чай и пряник очень быстро, два раза просить не пришлось. Чай горячий.
Поехали с ребенком в путешествие по России – дочке очень понравилось. Проводники вежливые, вагоны хорошие. Белье было чистое. По ночам было немного прохладно, поэтому приходилось спать в одежде, чтобы не замерзнуть.
Из плюсов выделю вежливых проводников и не до конца убитые вагоны. Из минусов – не понравилась вентиляция, слишком слабая. В вагоне было иногда душно
Мне ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Я даже не ожидала, что поездка будет столь удачной и пройдет так быстро. Даже не успела задолбаться ехать по рельсам.
на 4 из 5 тянет, не больше. помойте туалеты