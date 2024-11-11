Поезд 082И Москва — Улан-Удэ

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:38

Москва

2 д. 5 ч. 56 мин.

10:03

Улан-Удэ

112

Маршрут следования поезда 082И Москва — Улан-Удэ на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Улан-Удэ с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

16:38

0 км.

0 ч. 0 мин.

Муром 1

21:42

2 мин.

21:44

274 км.

5 ч. 4 мин.

Навашино

22:01

2 мин.

22:03

285 км.

5 ч. 23 мин.

Арзамас 2

23:22

2 мин.

23:24

390 км.

6 ч. 44 мин.

Бобыльская

23:51

1 мин.

23:52

415 км.

7 ч. 13 мин.

Смагино

00:30

1 мин.

00:31

456 км.

7 ч. 52 мин.

Сергач

01:05

2 мин.

01:07

496 км.

8 ч. 27 мин.

Шумерля

01:56

2 мин.

01:58

553 км.

9 ч. 18 мин.

Канаш

02:59

12 мин.

03:11

620 км.

10 ч. 21 мин.

Зеленый Дол

04:31

2 мин.

04:33

697 км.

11 ч. 53 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

05:10

10 мин.

05:20

729 км.

12 ч. 32 мин.

Вятские Поляны

07:21

2 мин.

07:23

857 км.

14 ч. 43 мин.

Кизнер

08:06

2 мин.

08:08

887 км.

15 ч. 28 мин.

Можга

08:48

1 мин.

08:49

933 км.

16 ч. 10 мин.

Агрыз

09:39

15 мин.

09:54

983 км.

17 ч. 1 мин.

Сарапул

10:40

2 мин.

10:42

1030 км.

18 ч. 2 мин.

Янаул

11:49

2 мин.

11:51

1103 км.

19 ч. 11 мин.

Куеда

12:25

1 мин.

12:26

1147 км.

19 ч. 47 мин.

Чернушка

12:54

2 мин.

12:56

1177 км.

20 ч. 16 мин.

Красноуфимск

14:38

2 мин.

14:40

1280 км.

22 ч. 0 мин.

Дружинино

16:34

30 мин.

17:04

1389 км.

23 ч. 56 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:20

71 мин.

19:31

1455 км.

1 д. 1 ч. 42 мин.

Тюмень

00:14

19 мин.

00:33

1754 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Ишим

03:58

3 мин.

04:01

2023 км.

1 д. 11 ч. 20 мин.

Омск
Пассажирский

07:07

16 мин.

07:23

2299 км.

1 д. 14 ч. 29 мин.

Озеро-Карачинское

09:48

5 мин.

09:53

2529 км.

1 д. 17 ч. 10 мин.

Барабинск

10:48

30 мин.

11:18

2617 км.

1 д. 18 ч. 10 мин.

Обь

14:11

2 мин.

14:13

2897 км.

1 д. 21 ч. 33 мин.

Новосибирск
Главный

14:37

57 мин.

15:34

2908 км.

1 д. 21 ч. 59 мин.

Юрга 1

17:37

2 мин.

17:39

3052 км.

2 д. 0 ч. 59 мин.

Тайга

18:36

2 мин.

18:38

3114 км.

2 д. 1 ч. 58 мин.

Анжерская

19:08

2 мин.

19:10

3140 км.

2 д. 2 ч. 30 мин.

Яя

19:31

2 мин.

19:33

3167 км.

2 д. 2 ч. 53 мин.

Ижморская

19:51

2 мин.

19:53

3180 км.

2 д. 3 ч. 13 мин.

Мариинск

20:51

27 мин.

21:18

3248 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Боготол

23:12

2 мин.

23:14

3358 км.

2 д. 6 ч. 34 мин.

Ачинск 1

00:17

5 мин.

00:22

3419 км.

2 д. 7 ч. 39 мин.

Красноярск
Пассажирский

03:21

80 мин.

04:41

3565 км.

2 д. 10 ч. 43 мин.

Уяр

06:39

2 мин.

06:41

3661 км.

2 д. 14 ч. 1 мин.

Заозерная

07:14

2 мин.

07:16

3689 км.

2 д. 14 ч. 36 мин.

Канск-Енисейский

08:21

4 мин.

08:25

3756 км.

2 д. 15 ч. 43 мин.

Иланская

08:53

17 мин.

09:10

3779 км.

2 д. 16 ч. 15 мин.

Ингашская

09:42

1 мин.

09:43

3806 км.

2 д. 17 ч. 4 мин.

Решоты

10:21

2 мин.

10:23

3849 км.

2 д. 17 ч. 43 мин.

Тайшет

11:30

7 мин.

11:37

3903 км.

2 д. 18 ч. 52 мин.

Алзамай

13:17

2 мин.

13:19

3962 км.

2 д. 20 ч. 39 мин.

Нижнеудинск

15:03

35 мин.

15:38

4038 км.

2 д. 22 ч. 25 мин.

Тулун

17:42

2 мин.

17:44

4140 км.

3 д. 1 ч. 4 мин.

Куйтун

19:00

2 мин.

19:02

4209 км.

3 д. 2 ч. 22 мин.

Зима

20:03

27 мин.

20:30

4266 км.

3 д. 3 ч. 25 мин.

Тыреть

21:08

2 мин.

21:10

4298 км.

3 д. 4 ч. 30 мин.

Залари

21:34

2 мин.

21:36

4316 км.

3 д. 4 ч. 56 мин.

Кутулик

22:10

2 мин.

22:12

4344 км.

3 д. 5 ч. 32 мин.

Черемхово

22:49

2 мин.

22:51

4376 км.

3 д. 6 ч. 11 мин.

Усолье-Сибирское

23:56

3 мин.

23:59

4436 км.

3 д. 7 ч. 18 мин.

Ангарск

00:27

3 мин.

00:30

4462 км.

3 д. 7 ч. 49 мин.

Иркутск
Сортировочный

01:05

2 мин.

01:07

4493 км.

3 д. 8 ч. 27 мин.

Иркутск
Пассажирский

01:20

83 мин.

02:43

4499 км.

3 д. 8 ч. 42 мин.

Слюдянка 1

05:16

32 мин.

05:48

4577 км.

3 д. 12 ч. 38 мин.

Байкальск

06:31

2 мин.

06:33

4615 км.

3 д. 13 ч. 53 мин.

Выдрино

07:03

2 мин.

07:05

4644 км.

3 д. 14 ч. 25 мин.

Мысовая

08:33

2 мин.

08:35

4733 км.

3 д. 15 ч. 55 мин.

Тимлюй

09:37

1 мин.

09:38

4793 км.

3 д. 16 ч. 59 мин.

Селенга

09:55

1 мин.

09:56

4810 км.

3 д. 17 ч. 17 мин.

Таловка

10:15

1 мин.

10:16

4830 км.

3 д. 17 ч. 37 мин.

Улан-Удэ

11:14

4872 км.

3 д. 18 ч. 36 мин.

Погода на станциях Москва и Улан-Удэ

Информация о поезде 082И

Планируете поездку по маршруту Москва — Улан-Удэ? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 082И. Этот поезд отправляется со станции Москва в 16:38 и прибывает на конечную станцию Улан-Удэ в 10:03. Вся дорога занимает 2 д. 5 ч. 56 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 15 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 082И

Количество остановок поезда:

112 станций

Самая длинная остановка:

83 мин. – станция Иркутск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 10

  1. Ирина

    Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!

  2. Таня Рудакова

    Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!

  3. Марго

    Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.

  4. Валентина

    Мы с супругом ехали в 17 вагоне и остались довольны поездкой. Обслуживание на высоком уровне. Проводники дружелюбные и вежливые. В купе чистота без нареканий. Под столом 2 розетки.

  5. Катя

    В вагоне было еще нормально, но в туалет просто не зайти! Жуткий запах, ощущение, что его в последний раз мыли 5 лет назад! Бумага – одно название, вы сами пробовали этой прозрачной бумагой подтираться????? Не довольна. Непонятно за что платим такие деньги.

  6. Николай Дмитриевич

    В целом поездка понравилась. В вагоне не скажу что кристально чисто, но видно, что периодически убираются. Принесли чай и пряник очень быстро, два раза просить не пришлось. Чай горячий.

  7. Зинусик

    Поехали с ребенком в путешествие по России – дочке очень понравилось. Проводники вежливые, вагоны хорошие. Белье было чистое. По ночам было немного прохладно, поэтому приходилось спать в одежде, чтобы не замерзнуть.

  8. Виктор Железный

    Из плюсов выделю вежливых проводников и не до конца убитые вагоны. Из минусов – не понравилась вентиляция, слишком слабая. В вагоне было иногда душно

  9. Настенька

    Мне ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Я даже не ожидала, что поездка будет столь удачной и пройдет так быстро. Даже не успела задолбаться ехать по рельсам.

  10. Костя но не ДЗЮ

    на 4 из 5 тянет, не больше. помойте туалеты

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
