Маршрут следования поезда 100Э Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
00:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
03:57
03:59
190 км.
3 ч. 22 мин.
Ярославль
Пассажирский
04:38
04:41
242 км.
4 ч. 3 мин.
Нерехта
05:31
05:36
285 км.
4 ч. 56 мин.
Кострома Новая
06:30
07:23
326 км.
5 ч. 55 мин.
Судиславль
08:22
08:24
371 км.
7 ч. 47 мин.
Галич
09:45
10:25
433 км.
9 ч. 10 мин.
Антропово
11:03
11:04
471 км.
10 ч. 28 мин.
Николо-Полома
11:26
11:27
494 км.
10 ч. 51 мин.
Номжа
11:40
11:41
505 км.
11 ч. 5 мин.
Нея
11:58
11:59
521 км.
11 ч. 23 мин.
Брантовка
12:21
12:22
548 км.
11 ч. 46 мин.
Мантурово
12:45
12:47
572 км.
12 ч. 10 мин.
Шарья
13:35
13:50
617 км.
13 ч. 0 мин.
Якшанга
14:15
14:16
640 км.
13 ч. 40 мин.
Поназырево
14:37
14:38
663 км.
14 ч. 2 мин.
Супротивный
14:49
14:50
672 км.
14 ч. 14 мин.
Гостовская
15:06
15:07
684 км.
14 ч. 31 мин.
Шабалино
15:35
15:37
708 км.
15 ч. 0 мин.
Свеча
15:57
15:59
731 км.
15 ч. 22 мин.
Котельнич 1
16:43
16:45
779 км.
16 ч. 8 мин.
Киров
Пассажирский
18:12
18:32
860 км.
17 ч. 37 мин.
Глазов
22:02
22:04
1042 км.
21 ч. 27 мин.
Балезино
22:35
23:01
1068 км.
22 ч. 0 мин.
Верещагино
01:07
01:09
1165 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Пермь 2
03:21
04:17
1255 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Кунгур
05:42
05:44
1335 км.
1 д. 5 ч. 7 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:35
10:15
1561 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Тюмень
15:13
15:33
1860 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Ялуторовск
16:46
16:48
1931 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Заводоуковская
17:09
17:11
1952 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Ишим
19:44
19:59
2140 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Маслянская
20:42
20:43
2183 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Называевская
21:43
21:45
2269 км.
1 д. 21 ч. 8 мин.
Омск
Пассажирский
23:15
23:31
2415 км.
1 д. 22 ч. 40 мин.
Татарская
01:21
01:23
2581 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Чаны
02:00
02:02
2632 км.
2 д. 1 ч. 25 мин.
Озеро-Карачинское
02:15
02:20
2644 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Барабинск
03:28
03:58
2732 км.
2 д. 2 ч. 53 мин.
Каргат
05:31
05:33
2855 км.
2 д. 4 ч. 56 мин.
Обь
07:28
07:30
3012 км.
2 д. 6 ч. 53 мин.
Новосибирск
Главный
07:55
08:53
3023 км.
2 д. 7 ч. 20 мин.
Болотная
11:09
11:11
3141 км.
2 д. 10 ч. 34 мин.
Юрга 1
11:38
11:43
3169 км.
2 д. 11 ч. 3 мин.
Тайга
12:44
12:49
3231 км.
2 д. 12 ч. 9 мин.
Анжерская
13:23
13:25
3257 км.
2 д. 12 ч. 48 мин.
Мариинск
15:06
15:33
3362 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
Тяжин
16:21
16:23
3411 км.
2 д. 15 ч. 46 мин.
Боготол
17:24
17:26
3474 км.
2 д. 16 ч. 49 мин.
Ачинск 1
18:25
18:27
3535 км.
2 д. 17 ч. 50 мин.
Красноярск
Пассажирский
21:25
21:55
3681 км.
2 д. 20 ч. 50 мин.
Уяр
23:57
23:58
3777 км.
2 д. 23 ч. 22 мин.
Заозерная
00:36
00:37
3805 км.
3 д. 0 ч. 1 мин.
Канск-Енисейский
01:42
01:44
3872 км.
3 д. 1 ч. 7 мин.
Иланская
02:15
02:32
3895 км.
3 д. 1 ч. 40 мин.
Ингашская
03:02
03:03
3922 км.
3 д. 2 ч. 27 мин.
Решоты
03:42
03:43
3965 км.
3 д. 3 ч. 7 мин.
Юрты
04:17
04:19
3994 км.
3 д. 3 ч. 42 мин.
Тайшет
04:44
04:47
4019 км.
3 д. 4 ч. 9 мин.
Нижнеудинск
07:25
07:38
4152 км.
3 д. 6 ч. 50 мин.
Тулун
09:14
09:16
4254 км.
3 д. 8 ч. 39 мин.
Куйтун
10:21
10:23
4323 км.
3 д. 9 ч. 46 мин.
Зима
11:16
11:46
4380 км.
3 д. 10 ч. 41 мин.
Залари
12:44
12:46
4430 км.
3 д. 12 ч. 9 мин.
Черемхово
13:56
13:58
4489 км.
3 д. 13 ч. 21 мин.
Усолье-Сибирское
15:00
15:02
4549 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Ангарск
15:25
15:27
4575 км.
3 д. 14 ч. 50 мин.
Иркутск
Сортировочный
15:59
16:01
4606 км.
3 д. 15 ч. 24 мин.
Иркутск
Пассажирский
16:15
16:55
4612 км.
3 д. 15 ч. 40 мин.
Слюдянка 1
19:27
19:29
4690 км.
3 д. 18 ч. 52 мин.
Байкальск
20:15
20:17
4728 км.
3 д. 19 ч. 40 мин.
Мысовая
22:07
22:09
4843 км.
3 д. 21 ч. 32 мин.
Тимлюй
23:03
23:05
4903 км.
3 д. 22 ч. 28 мин.
Селенга
23:23
23:25
4920 км.
3 д. 22 ч. 48 мин.
Улан-Удэ
00:42
01:12
4973 км.
4 д. 0 ч. 7 мин.
Заудинский
01:28
01:29
4979 км.
4 д. 0 ч. 53 мин.
Заиграево
02:13
02:15
5020 км.
4 д. 1 ч. 38 мин.
Горхон
02:59
03:01
5066 км.
4 д. 2 ч. 24 мин.
Петровский Завод
03:36
03:38
5096 км.
4 д. 3 ч. 1 мин.
Бада
05:22
05:24
5166 км.
4 д. 4 ч. 47 мин.
Хилок
06:20
06:41
5207 км.
4 д. 5 ч. 45 мин.
Хушенга
07:20
07:22
5240 км.
4 д. 6 ч. 45 мин.
Харагун
07:43
07:45
5261 км.
4 д. 7 ч. 8 мин.
Чита 2
11:34
12:10
5428 км.
4 д. 10 ч. 59 мин.
Карымская
14:16
14:34
5501 км.
4 д. 13 ч. 41 мин.
Солнцевая
16:36
16:38
5593 км.
4 д. 16 ч. 1 мин.
Шилка
17:17
17:19
5621 км.
4 д. 16 ч. 42 мин.
Приисковая
18:04
18:06
5660 км.
4 д. 17 ч. 29 мин.
Куэнга
18:44
18:46
5694 км.
4 д. 18 ч. 9 мин.
Чернышевск-Забайкальск
19:52
20:22
5743 км.
4 д. 19 ч. 17 мин.
Зилово
22:00
22:02
5812 км.
4 д. 21 ч. 25 мин.
Сбега
23:29
23:30
5884 км.
4 д. 22 ч. 54 мин.
Ксеньевская
00:18
00:20
5914 км.
4 д. 23 ч. 43 мин.
Могоча
02:27
02:42
5985 км.
5 д. 1 ч. 52 мин.
Амазар
04:27
04:45
6059 км.
5 д. 3 ч. 52 мин.
Ерофей Павлович
06:42
07:03
6129 км.
5 д. 6 ч. 7 мин.
Уруша
08:50
08:52
6190 км.
5 д. 8 ч. 15 мин.
Сковородино
10:52
10:56
6259 км.
5 д. 10 ч. 17 мин.
Талдан
12:42
12:43
6325 км.
5 д. 12 ч. 7 мин.
Магдагачи
14:27
14:42
6395 км.
5 д. 13 ч. 52 мин.
Тыгда
15:46
15:55
6446 км.
5 д. 15 ч. 11 мин.
Ушумун
16:31
16:33
6484 км.
5 д. 15 ч. 56 мин.
Шимановская
18:22
18:24
6600 км.
5 д. 17 ч. 47 мин.
Ледяная
18:59
19:00
6639 км.
5 д. 18 ч. 24 мин.
Свободный
19:33
19:38
6678 км.
5 д. 18 ч. 58 мин.
Белогорск
20:33
21:15
6735 км.
5 д. 19 ч. 58 мин.
Екатеринославка
22:39
22:41
6810 км.
5 д. 22 ч. 4 мин.
Завитая
23:22
23:24
6847 км.
5 д. 22 ч. 47 мин.
Бурея
00:02
00:04
6889 км.
5 д. 23 ч. 27 мин.
Архара
00:51
00:53
6936 км.
6 д. 0 ч. 16 мин.
Кундур-Хабаровский
02:15
02:16
6996 км.
6 д. 1 ч. 40 мин.
Облучье
03:01
03:16
7020 км.
6 д. 2 ч. 26 мин.
Известковая
04:03
04:04
7056 км.
6 д. 3 ч. 28 мин.
Биракан
04:20
04:21
7068 км.
6 д. 3 ч. 45 мин.
Теплое Озеро
04:35
04:36
7079 км.
6 д. 4 ч. 0 мин.
Известковый Завод
04:45
04:46
7083 км.
6 д. 4 ч. 10 мин.
Бира
05:21
05:22
7120 км.
6 д. 4 ч. 46 мин.
Биробиджан
05:58
06:07
7161 км.
6 д. 5 ч. 23 мин.
Ин
07:02
07:03
7229 км.
6 д. 6 ч. 27 мин.
Хабаровск 1
08:32
09:40
7322 км.
6 д. 7 ч. 57 мин.
Верино
10:40
10:41
7379 км.
6 д. 10 ч. 5 мин.
Хор
10:53
10:54
7390 км.
6 д. 10 ч. 18 мин.
Вяземская
11:38
11:53
7432 км.
6 д. 11 ч. 3 мин.
Розенгартовка
12:51
12:52
7485 км.
6 д. 12 ч. 16 мин.
Бикин
13:28
13:32
7523 км.
6 д. 12 ч. 53 мин.
Бурлит-Волочаевский
14:05
14:06
7551 км.
6 д. 13 ч. 30 мин.
Лучегорск
14:17
14:20
7561 км.
6 д. 13 ч. 42 мин.
Губерово
14:45
14:47
7596 км.
6 д. 14 ч. 10 мин.
Дальнереченск 1
15:18
15:23
7630 км.
6 д. 14 ч. 43 мин.
Лазо
15:35
15:36
7639 км.
6 д. 15 ч. 0 мин.
Грушевое
15:45
15:46
7645 км.
6 д. 15 ч. 10 мин.
Прохаско
16:04
16:05
7667 км.
6 д. 15 ч. 29 мин.
Ружино
16:21
16:36
7683 км.
6 д. 15 ч. 46 мин.
Лесозаводск 1
16:48
16:50
7689 км.
6 д. 16 ч. 13 мин.
Шмаковка
17:19
17:21
7726 км.
6 д. 16 ч. 44 мин.
Сунгач
17:46
17:47
7752 км.
6 д. 17 ч. 11 мин.
Свиягино
17:59
18:01
7763 км.
6 д. 17 ч. 24 мин.
Спасск-Дальний
18:32
18:35
7794 км.
6 д. 17 ч. 57 мин.
Мучная
19:12
19:14
7831 км.
6 д. 18 ч. 37 мин.
Сибирцево
19:33
19:36
7847 км.
6 д. 18 ч. 58 мин.
Озерная Падь
20:11
20:13
7876 км.
6 д. 19 ч. 36 мин.
Уссурийск
20:48
21:07
7905 км.
6 д. 20 ч. 13 мин.
Барановский
21:32
21:33
7922 км.
6 д. 20 ч. 57 мин.
Угольная
22:25
22:30
7961 км.
6 д. 21 ч. 50 мин.
Владивосток
23:06
7987 км.
6 д. 22 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.
Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.
Удобный и комфортный вариант. Ехали с семьей и детьми. Все устроило. Вагон чистый и регулярно убирался во время всей поездки. В биотуалете тоже все классно. Даже накладки на унитаз есть.
Если сказать очень коротко – то поездка прошла ОТЛИЧНО! У меня лично никаких нареканий нет. Ни по поезду ни по проводницам.
Добротный поезд. Немного шумновато ночью ехать (звукоизоляци так себе) но в целом поездка прошла на ура.
Все приборы которые должны работать – работают. Этот поезд дальнего следования один из лучших на которых я в последнее время ездила. Была очень приятно удивлена уровнем сервиса и отношением проводников к пассажирам. Смело рекомендую этот поезд едьте не пожалеете.
Выскажу свое мнение про этот поезд. Ехали мы 18.09.2021 и не до конца удовлетворены сервисом. Когда заказали еду в вагоне-ресторане так нам принесли подгоревшие котлеты с макаронами, которые сильно переварены. Соседям тоже суп принесли не самого лучшего качества. Поэтому с едой были вопросы. Еще не очень понравилось что проводники вели себя очень лениво. Видно было сразу что делали все нехотя.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))