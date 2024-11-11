Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 069Я Чита — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
14:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Могзон
17:33
17:35
110 км.
2 ч. 47 мин.
Харагун
18:30
18:32
167 км.
3 ч. 44 мин.
Хушенга
18:52
18:54
188 км.
4 ч. 6 мин.
Гыршелун
19:13
19:15
206 км.
4 ч. 27 мин.
Хилок
19:37
19:52
221 км.
4 ч. 51 мин.
Жипхеген
20:23
20:25
242 км.
5 ч. 37 мин.
Бада
20:50
20:52
264 км.
6 ч. 4 мин.
Хохотуй
21:17
21:19
287 км.
6 ч. 31 мин.
Новопавловка
21:52
21:54
312 км.
7 ч. 6 мин.
Тарбагатай
22:09
22:11
321 км.
7 ч. 23 мин.
Баляга
22:28
22:30
332 км.
7 ч. 42 мин.
Петровский Завод
22:51
23:05
348 км.
8 ч. 5 мин.
Кижа
23:25
23:26
366 км.
8 ч. 39 мин.
Горхон
23:44
23:45
379 км.
8 ч. 58 мин.
Заиграево
00:25
00:26
425 км.
9 ч. 39 мин.
Заудинский
01:08
01:09
466 км.
10 ч. 22 мин.
Улан-Удэ
01:25
02:15
472 км.
10 ч. 39 мин.
Татаурово
02:55
02:57
506 км.
12 ч. 9 мин.
Селенга
03:29
03:31
546 км.
12 ч. 43 мин.
Тимлюй
03:48
03:50
563 км.
13 ч. 2 мин.
Мысовая
04:47
04:49
623 км.
14 ч. 1 мин.
Клюевка
05:02
05:04
632 км.
14 ч. 16 мин.
Мишиха
05:15
05:17
643 км.
14 ч. 29 мин.
Переемная
05:39
05:41
667 км.
14 ч. 53 мин.
Танхой
05:54
05:58
676 км.
15 ч. 8 мин.
Кедровая-Сибирская
06:16
06:18
689 км.
15 ч. 30 мин.
Выдрино
06:36
06:38
709 км.
15 ч. 50 мин.
Байкальск
07:07
07:12
738 км.
16 ч. 21 мин.
Слюдянка 1
07:55
08:29
776 км.
17 ч. 9 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:33
11:11
854 км.
19 ч. 47 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:25
11:27
860 км.
20 ч. 39 мин.
Ангарск
12:04
12:07
891 км.
21 ч. 18 мин.
Усолье-Сибирское
12:31
12:33
917 км.
21 ч. 45 мин.
Черемхово
13:33
13:35
977 км.
22 ч. 47 мин.
Залари
14:42
14:44
1036 км.
23 ч. 56 мин.
Зима
15:41
16:11
1086 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Куйтун
17:05
17:07
1143 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Тулун
18:11
18:13
1212 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
19:48
20:01
1314 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Тайшет
22:34
22:39
1447 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Решоты
23:36
23:37
1501 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Тинская
23:54
23:55
1519 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Иланская
00:44
01:06
1572 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Канск-Енисейский
01:36
01:40
1595 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Заозерная
02:46
02:47
1662 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Уяр
03:23
03:24
1690 км.
1 д. 12 ч. 37 мин.
Красноярск
Пассажирский
05:35
06:23
1786 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Козулька
08:23
08:24
1876 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Ачинск 1
09:26
09:56
1932 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Боготол
10:55
10:57
1993 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Тяжин
11:56
11:58
2056 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Мариинск
12:46
13:20
2105 км.
1 д. 22 ч. 0 мин.
Анжерская
15:07
15:09
2210 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
Тайга
15:39
15:42
2236 км.
2 д. 0 ч. 53 мин.
Юрга 1
16:42
16:47
2298 км.
2 д. 1 ч. 56 мин.
Болотная
17:17
17:19
2326 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Новосибирск
Главный
19:27
20:26
2444 км.
2 д. 4 ч. 41 мин.
Обь
20:47
20:49
2455 км.
2 д. 6 ч. 1 мин.
Барабинск
00:12
00:42
2735 км.
2 д. 9 ч. 26 мин.
Татарская
02:45
02:47
2887 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Омск
Пассажирский
05:09
05:25
3053 км.
2 д. 14 ч. 23 мин.
Называевская
07:25
07:27
3199 км.
2 д. 16 ч. 39 мин.
Мангут
08:08
08:09
3242 км.
2 д. 17 ч. 22 мин.
Маслянская
08:46
08:48
3284 км.
2 д. 18 ч. 0 мин.
Ишим
09:39
09:54
3327 км.
2 д. 18 ч. 53 мин.
Карасульская
10:41
10:43
3367 км.
2 д. 19 ч. 55 мин.
Голышманово
11:15
11:17
3403 км.
2 д. 20 ч. 29 мин.
Омутинская
11:57
11:59
3447 км.
2 д. 21 ч. 11 мин.
Заводоуковская
12:53
12:55
3516 км.
2 д. 22 ч. 7 мин.
Ялуторовск
13:17
13:19
3537 км.
2 д. 22 ч. 31 мин.
Тюмень
14:29
3608 км.
2 д. 23 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
До Москвы ехать долго и настраивался на разное, но все нормально прошло, без эксцессов. Спокойно, в вагоне и чисто. В общем проехал до Москвы без приключений в чистоте и с хорошей проводницей.
Ехала в 6 вагоне. Видно, что он уже не новый. Но его состояние поддерживается на высоком уровне. Проводники следят за чистотой постоянно, убираются дважды в сутки с пылесосом. Мусор убирают своевременно. Понравилось, что работает электронное табло.
Отличный поезд, нам все понравилось! Хоть и пришлось довольно долго добираться, поездка все-же по ощущениям не заняла столько много времени. Хотела бы отдельно отметить хорошую работу проводниц, которые на протяжении всей дороги убирались и следили за чистотой в вагоне. Туалет работал исправно, бумага и мыло были на месте. Пассажиры тоже попались не шумные, поэтому общее впечатление о поездке осталось очень хорошее!
Отличный поезд. Езжу на нем несколько раз в год к родственникам уже более 8 лет. Могу сказать что сервис ЖД работников только улучшается.
Очень чисто и приятно ехать на поезде, когда за вагонами следят и все делают, как нужно. Проводницы вежливые и всегда улыбаются. Заметила также, что довольно часто делается влажная уборка, что очень сильно влияет на общую чистоту.
Поезд хороший, претензий не имею. Только ночью много шумели пассажиры, не выспался.
Поездка мне понравилась, что ни говори а поезд ухоженный и чистый. Видимо это заслуга персонала, потому что за время поездки несколько раз при мне убирались. Санузел чистый, сходить не противно. Общее отношение к пассажирам приветливое.