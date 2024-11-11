Поезд 069Я Чита — Тюмень

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 069Я Чита — Тюмень. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:46

Чита

1 д. 13 ч. 39 мин.

04:56

Тюмень

89

Купить билеты

Маршрут следования поезда 069Я Чита — Тюмень на карте со всеми остановками

Расписание поезда Чита — Тюмень с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Чита 2

14:46

0 км.

0 ч. 0 мин.

Могзон

17:33

2 мин.

17:35

110 км.

2 ч. 47 мин.

Харагун

18:30

2 мин.

18:32

167 км.

3 ч. 44 мин.

Хушенга

18:52

2 мин.

18:54

188 км.

4 ч. 6 мин.

Гыршелун

19:13

2 мин.

19:15

206 км.

4 ч. 27 мин.

Хилок

19:37

15 мин.

19:52

221 км.

4 ч. 51 мин.

Жипхеген

20:23

2 мин.

20:25

242 км.

5 ч. 37 мин.

Бада

20:50

2 мин.

20:52

264 км.

6 ч. 4 мин.

Хохотуй

21:17

2 мин.

21:19

287 км.

6 ч. 31 мин.

Новопавловка

21:52

2 мин.

21:54

312 км.

7 ч. 6 мин.

Тарбагатай

22:09

2 мин.

22:11

321 км.

7 ч. 23 мин.

Баляга

22:28

2 мин.

22:30

332 км.

7 ч. 42 мин.

Петровский Завод

22:51

14 мин.

23:05

348 км.

8 ч. 5 мин.

Кижа

23:25

1 мин.

23:26

366 км.

8 ч. 39 мин.

Горхон

23:44

1 мин.

23:45

379 км.

8 ч. 58 мин.

Заиграево

00:25

1 мин.

00:26

425 км.

9 ч. 39 мин.

Заудинский

01:08

1 мин.

01:09

466 км.

10 ч. 22 мин.

Улан-Удэ

01:25

50 мин.

02:15

472 км.

10 ч. 39 мин.

Татаурово

02:55

2 мин.

02:57

506 км.

12 ч. 9 мин.

Селенга

03:29

2 мин.

03:31

546 км.

12 ч. 43 мин.

Тимлюй

03:48

2 мин.

03:50

563 км.

13 ч. 2 мин.

Мысовая

04:47

2 мин.

04:49

623 км.

14 ч. 1 мин.

Клюевка

05:02

2 мин.

05:04

632 км.

14 ч. 16 мин.

Мишиха

05:15

2 мин.

05:17

643 км.

14 ч. 29 мин.

Переемная

05:39

2 мин.

05:41

667 км.

14 ч. 53 мин.

Танхой

05:54

4 мин.

05:58

676 км.

15 ч. 8 мин.

Кедровая-Сибирская

06:16

2 мин.

06:18

689 км.

15 ч. 30 мин.

Выдрино

06:36

2 мин.

06:38

709 км.

15 ч. 50 мин.

Байкальск

07:07

5 мин.

07:12

738 км.

16 ч. 21 мин.

Слюдянка 1

07:55

34 мин.

08:29

776 км.

17 ч. 9 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:33

38 мин.

11:11

854 км.

19 ч. 47 мин.

Иркутск
Сортировочный

11:25

2 мин.

11:27

860 км.

20 ч. 39 мин.

Ангарск

12:04

3 мин.

12:07

891 км.

21 ч. 18 мин.

Усолье-Сибирское

12:31

2 мин.

12:33

917 км.

21 ч. 45 мин.

Черемхово

13:33

2 мин.

13:35

977 км.

22 ч. 47 мин.

Залари

14:42

2 мин.

14:44

1036 км.

23 ч. 56 мин.

Зима

15:41

30 мин.

16:11

1086 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Куйтун

17:05

2 мин.

17:07

1143 км.

1 д. 2 ч. 19 мин.

Тулун

18:11

2 мин.

18:13

1212 км.

1 д. 3 ч. 25 мин.

Нижнеудинск

19:48

13 мин.

20:01

1314 км.

1 д. 5 ч. 2 мин.

Тайшет

22:34

5 мин.

22:39

1447 км.

1 д. 7 ч. 48 мин.

Решоты

23:36

1 мин.

23:37

1501 км.

1 д. 8 ч. 50 мин.

Тинская

23:54

1 мин.

23:55

1519 км.

1 д. 9 ч. 8 мин.

Иланская

00:44

22 мин.

01:06

1572 км.

1 д. 9 ч. 58 мин.

Канск-Енисейский

01:36

4 мин.

01:40

1595 км.

1 д. 10 ч. 50 мин.

Заозерная

02:46

1 мин.

02:47

1662 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Уяр

03:23

1 мин.

03:24

1690 км.

1 д. 12 ч. 37 мин.

Красноярск
Пассажирский

05:35

48 мин.

06:23

1786 км.

1 д. 14 ч. 49 мин.

Козулька

08:23

1 мин.

08:24

1876 км.

1 д. 17 ч. 37 мин.

Ачинск 1

09:26

30 мин.

09:56

1932 км.

1 д. 18 ч. 40 мин.

Боготол

10:55

2 мин.

10:57

1993 км.

1 д. 20 ч. 9 мин.

Тяжин

11:56

2 мин.

11:58

2056 км.

1 д. 21 ч. 10 мин.

Мариинск

12:46

34 мин.

13:20

2105 км.

1 д. 22 ч. 0 мин.

Анжерская

15:07

2 мин.

15:09

2210 км.

2 д. 0 ч. 21 мин.

Тайга

15:39

3 мин.

15:42

2236 км.

2 д. 0 ч. 53 мин.

Юрга 1

16:42

5 мин.

16:47

2298 км.

2 д. 1 ч. 56 мин.

Болотная

17:17

2 мин.

17:19

2326 км.

2 д. 2 ч. 31 мин.

Новосибирск
Главный

19:27

59 мин.

20:26

2444 км.

2 д. 4 ч. 41 мин.

Обь

20:47

2 мин.

20:49

2455 км.

2 д. 6 ч. 1 мин.

Барабинск

00:12

30 мин.

00:42

2735 км.

2 д. 9 ч. 26 мин.

Татарская

02:45

2 мин.

02:47

2887 км.

2 д. 11 ч. 59 мин.

Омск
Пассажирский

05:09

16 мин.

05:25

3053 км.

2 д. 14 ч. 23 мин.

Называевская

07:25

2 мин.

07:27

3199 км.

2 д. 16 ч. 39 мин.

Мангут

08:08

1 мин.

08:09

3242 км.

2 д. 17 ч. 22 мин.

Маслянская

08:46

2 мин.

08:48

3284 км.

2 д. 18 ч. 0 мин.

Ишим

09:39

15 мин.

09:54

3327 км.

2 д. 18 ч. 53 мин.

Карасульская

10:41

2 мин.

10:43

3367 км.

2 д. 19 ч. 55 мин.

Голышманово

11:15

2 мин.

11:17

3403 км.

2 д. 20 ч. 29 мин.

Омутинская

11:57

2 мин.

11:59

3447 км.

2 д. 21 ч. 11 мин.

Заводоуковская

12:53

2 мин.

12:55

3516 км.

2 д. 22 ч. 7 мин.

Ялуторовск

13:17

2 мин.

13:19

3537 км.

2 д. 22 ч. 31 мин.

Тюмень

14:29

3608 км.

2 д. 23 ч. 43 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Чита → Тюмень Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Чита и Тюмень

Информация о поезде 069Я

Планируете поездку по маршруту Чита — Тюмень? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 069Я. Этот поезд отправляется со станции Чита в 14:46 и прибывает на конечную станцию Тюмень в 04:56. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 39 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 35 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 069Я

Количество остановок поезда:

89 станций

Самая длинная остановка:

59 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Яков

    До Москвы ехать долго и настраивался на разное, но все нормально прошло, без эксцессов. Спокойно, в вагоне и чисто. В общем проехал до Москвы без приключений в чистоте и с хорошей проводницей.

    Ответить
  2. Оксана Леденева

    Ехала в 6 вагоне. Видно, что он уже не новый. Но его состояние поддерживается на высоком уровне. Проводники следят за чистотой постоянно, убираются дважды в сутки с пылесосом. Мусор убирают своевременно. Понравилось, что работает электронное табло.

    Ответить
  3. ВИКТОРИЯ

    Отличный поезд, нам все понравилось! Хоть и пришлось довольно долго добираться, поездка все-же по ощущениям не заняла столько много времени. Хотела бы отдельно отметить хорошую работу проводниц, которые на протяжении всей дороги убирались и следили за чистотой в вагоне. Туалет работал исправно, бумага и мыло были на месте. Пассажиры тоже попались не шумные, поэтому общее впечатление о поездке осталось очень хорошее!

    Ответить
  4. Саня

    Отличный поезд. Езжу на нем несколько раз в год к родственникам уже более 8 лет. Могу сказать что сервис ЖД работников только улучшается.

    Ответить
  5. Ольга Аникеева

    Очень чисто и приятно ехать на поезде, когда за вагонами следят и все делают, как нужно. Проводницы вежливые и всегда улыбаются. Заметила также, что довольно часто делается влажная уборка, что очень сильно влияет на общую чистоту.

    Ответить
  6. Федор

    Поезд хороший, претензий не имею. Только ночью много шумели пассажиры, не выспался.

    Ответить
  7. Мария Игнатьевна

    Поездка мне понравилась, что ни говори а поезд ухоженный и чистый. Видимо это заслуга персонала, потому что за время поездки несколько раз при мне убирались. Санузел чистый, сходить не противно. Общее отношение к пассажирам приветливое.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 069Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
