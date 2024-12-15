Поезд 069Ь Чита — Москва (Чита – Москва)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:00

Чита

4 д. 13 ч. 56 мин.

04:56

Москва

113

Маршрут следования поезда 069Ь Чита — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Чита — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Чита 2

15:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Могзон

17:47

2 мин.

17:49

110 км.

2 ч. 47 мин.

Харагун

18:40

2 мин.

18:42

167 км.

3 ч. 40 мин.

Хушенга

19:03

2 мин.

19:05

188 км.

4 ч. 3 мин.

Гыршелун

19:25

2 мин.

19:27

206 км.

4 ч. 25 мин.

Хилок

19:48

15 мин.

20:03

221 км.

4 ч. 48 мин.

Жипхеген

20:35

2 мин.

20:37

242 км.

5 ч. 35 мин.

Бада

21:02

2 мин.

21:04

264 км.

6 ч. 2 мин.

Хохотуй

21:26

2 мин.

21:28

287 км.

6 ч. 26 мин.

Новопавловка

22:01

2 мин.

22:03

312 км.

7 ч. 1 мин.

Тарбагатай

22:18

2 мин.

22:20

321 км.

7 ч. 18 мин.

Баляга

22:38

2 мин.

22:40

332 км.

7 ч. 38 мин.

Петровский Завод

23:02

15 мин.

23:17

348 км.

8 ч. 2 мин.

Кижа

23:39

1 мин.

23:40

366 км.

8 ч. 39 мин.

Горхон

23:57

2 мин.

23:59

379 км.

8 ч. 57 мин.

Заиграево

00:41

1 мин.

00:42

425 км.

9 ч. 41 мин.

Заудинский

01:24

1 мин.

01:25

466 км.

10 ч. 24 мин.

Улан-Удэ

01:40

50 мин.

02:30

472 км.

10 ч. 40 мин.

Татаурово

03:06

2 мин.

03:08

506 км.

12 ч. 6 мин.

Селенга

03:39

2 мин.

03:41

546 км.

12 ч. 39 мин.

Тимлюй

04:00

2 мин.

04:02

563 км.

13 ч. 0 мин.

Мысовая

04:53

2 мин.

04:55

623 км.

13 ч. 53 мин.

Клюевка

05:07

2 мин.

05:09

632 км.

14 ч. 7 мин.

Мишиха

05:20

2 мин.

05:22

643 км.

14 ч. 20 мин.

Переемная

05:43

2 мин.

05:45

667 км.

14 ч. 43 мин.

Танхой

05:56

4 мин.

06:00

676 км.

14 ч. 56 мин.

Кедровая-Сибирская

06:13

2 мин.

06:15

689 км.

15 ч. 13 мин.

Выдрино

06:34

2 мин.

06:36

709 км.

15 ч. 34 мин.

Байкальск

07:04

3 мин.

07:07

738 км.

16 ч. 4 мин.

Слюдянка 1

07:49

3 мин.

07:52

776 км.

16 ч. 49 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:15

45 мин.

11:00

854 км.

19 ч. 15 мин.

Иркутск
Сортировочный

11:12

2 мин.

11:14

860 км.

20 ч. 12 мин.

Ангарск

11:50

5 мин.

11:55

891 км.

20 ч. 50 мин.

Усолье-Сибирское

12:20

2 мин.

12:22

917 км.

21 ч. 20 мин.

Черемхово

13:14

2 мин.

13:16

977 км.

22 ч. 14 мин.

Залари

14:09

2 мин.

14:11

1036 км.

23 ч. 9 мин.

Зима

14:58

27 мин.

15:25

1086 км.

23 ч. 58 мин.

Куйтун

16:21

1 мин.

16:22

1143 км.

1 д. 1 ч. 21 мин.

Тулун

17:27

3 мин.

17:30

1212 км.

1 д. 2 ч. 27 мин.

Нижнеудинск

19:06

13 мин.

19:19

1314 км.

1 д. 4 ч. 6 мин.

Алзамай

20:36

2 мин.

20:38

1390 км.

1 д. 5 ч. 36 мин.

Тайшет

21:49

3 мин.

21:52

1449 км.

1 д. 6 ч. 49 мин.

Решоты

22:49

2 мин.

22:51

1503 км.

1 д. 7 ч. 49 мин.

Тинская

23:09

1 мин.

23:10

1521 км.

1 д. 8 ч. 9 мин.

Ингашская

23:33

1 мин.

23:34

1546 км.

1 д. 8 ч. 33 мин.

Иланская

00:01

22 мин.

00:23

1573 км.

1 д. 9 ч. 1 мин.

Канск-Енисейский

00:51

4 мин.

00:55

1596 км.

1 д. 9 ч. 51 мин.

Заозерная

02:03

3 мин.

02:06

1663 км.

1 д. 11 ч. 3 мин.

Уяр

02:41

2 мин.

02:43

1691 км.

1 д. 11 ч. 41 мин.

Злобино

04:32

2 мин.

04:34

1779 км.

1 д. 13 ч. 32 мин.

Красноярск
Пассажирский

04:52

86 мин.

06:18

1786 км.

1 д. 13 ч. 52 мин.

Козулька

08:35

2 мин.

08:37

1876 км.

1 д. 17 ч. 35 мин.

Ачинск 1

09:37

30 мин.

10:07

1932 км.

1 д. 18 ч. 37 мин.

Боготол

11:18

2 мин.

11:20

1993 км.

1 д. 20 ч. 18 мин.

Тяжин

12:28

2 мин.

12:30

2056 км.

1 д. 21 ч. 28 мин.

Мариинск

13:30

89 мин.

14:59

2105 км.

1 д. 22 ч. 30 мин.

Анжерская

16:47

2 мин.

16:49

2210 км.

2 д. 1 ч. 47 мин.

Тайга

17:20

5 мин.

17:25

2236 км.

2 д. 2 ч. 20 мин.

Юрга 1

18:37

5 мин.

18:42

2298 км.

2 д. 3 ч. 37 мин.

Болотная

19:15

2 мин.

19:17

2326 км.

2 д. 4 ч. 15 мин.

Новосибирск
Главный

21:31

70 мин.

22:41

2444 км.

2 д. 6 ч. 31 мин.

Обь

23:04

2 мин.

23:06

2455 км.

2 д. 8 ч. 4 мин.

Барабинск

02:23

30 мин.

02:53

2735 км.

2 д. 11 ч. 23 мин.

Озеро-Карачинское

03:59

5 мин.

04:04

2823 км.

2 д. 12 ч. 59 мин.

Чаны

04:17

2 мин.

04:19

2835 км.

2 д. 13 ч. 17 мин.

Татарская

04:55

2 мин.

04:57

2886 км.

2 д. 13 ч. 55 мин.

Калачинская

06:08

2 мин.

06:10

2975 км.

2 д. 15 ч. 8 мин.

Омск
Пассажирский

07:16

30 мин.

07:46

3051 км.

2 д. 16 ч. 16 мин.

Называевская

09:18

2 мин.

09:20

3197 км.

2 д. 18 ч. 18 мин.

Маслянская

10:25

2 мин.

10:27

3283 км.

2 д. 19 ч. 25 мин.

Ишим

11:07

3 мин.

11:10

3326 км.

2 д. 20 ч. 7 мин.

Карасульская

11:54

2 мин.

11:56

3366 км.

2 д. 20 ч. 54 мин.

Голышманово

12:26

2 мин.

12:28

3402 км.

2 д. 21 ч. 26 мин.

Заводоуковская

13:45

2 мин.

13:47

3515 км.

2 д. 22 ч. 45 мин.

Ялуторовск

14:12

2 мин.

14:14

3536 км.

2 д. 23 ч. 12 мин.

Тюмень

15:11

20 мин.

15:31

3607 км.

3 д. 0 ч. 11 мин.

Юшала

16:47

2 мин.

16:49

3683 км.

3 д. 1 ч. 47 мин.

Талица

17:23

2 мин.

17:25

3714 км.

3 д. 2 ч. 23 мин.

Камышлов

18:26

2 мин.

18:28

3780 км.

3 д. 3 ч. 26 мин.

Богданович

19:22

2 мин.

19:24

3821 км.

3 д. 4 ч. 22 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

20:58

32 мин.

21:30

3909 км.

3 д. 5 ч. 58 мин.

Первоуральск

22:18

2 мин.

22:20

3947 км.

3 д. 7 ч. 18 мин.

Кунгур

01:51

2 мин.

01:53

4136 км.

3 д. 10 ч. 51 мин.

Пермь 2

03:27

23 мин.

03:50

4216 км.

3 д. 12 ч. 27 мин.

Менделеево

05:17

2 мин.

05:19

4288 км.

3 д. 14 ч. 17 мин.

Верещагино

05:46

2 мин.

05:48

4310 км.

3 д. 14 ч. 46 мин.

Кез

06:54

2 мин.

06:56

4369 км.

3 д. 15 ч. 54 мин.

Балезино

07:49

30 мин.

08:19

4411 км.

3 д. 16 ч. 49 мин.

Глазов

08:45

2 мин.

08:47

4437 км.

3 д. 17 ч. 45 мин.

Фаленки

09:53

2 мин.

09:55

4504 км.

3 д. 18 ч. 53 мин.

Киров
Пассажирский

12:01

15 мин.

12:16

4619 км.

3 д. 21 ч. 1 мин.

Котельнич 1

13:35

2 мин.

13:37

4700 км.

3 д. 22 ч. 35 мин.

Свеча

14:14

2 мин.

14:16

4748 км.

3 д. 23 ч. 14 мин.

Шабалино

14:39

2 мин.

14:41

4771 км.

3 д. 23 ч. 39 мин.

Гостовская

15:06

1 мин.

15:07

4795 км.

4 д. 0 ч. 6 мин.

Поназырево

15:34

10 мин.

15:44

4816 км.

4 д. 0 ч. 34 мин.

Шарья

16:23

14 мин.

16:37

4862 км.

4 д. 1 ч. 23 мин.

Шекшема

17:00

1 мин.

17:01

4882 км.

4 д. 2 ч. 0 мин.

Мантурово

17:24

2 мин.

17:26

4907 км.

4 д. 2 ч. 24 мин.

Брантовка

17:50

1 мин.

17:51

4931 км.

4 д. 2 ч. 50 мин.

Нея

18:15

2 мин.

18:17

4958 км.

4 д. 3 ч. 15 мин.

Номжа

18:31

1 мин.

18:32

4974 км.

4 д. 3 ч. 31 мин.

Николо-Полома

18:44

2 мин.

18:46

4985 км.

4 д. 3 ч. 44 мин.

Антропово

19:08

2 мин.

19:10

5008 км.

4 д. 4 ч. 8 мин.

Лопарево

19:26

1 мин.

19:27

5028 км.

4 д. 4 ч. 26 мин.

Галич

19:49

15 мин.

20:04

5047 км.

4 д. 4 ч. 49 мин.

Буй

20:47

14 мин.

21:01

5094 км.

4 д. 5 ч. 47 мин.

Любим

21:43

4 мин.

21:47

5145 км.

4 д. 6 ч. 43 мин.

Данилов

22:20

34 мин.

22:54

5179 км.

4 д. 7 ч. 20 мин.

Ярославль
Главный

00:03

30 мин.

00:33

5244 км.

4 д. 9 ч. 3 мин.

Ростов
Ярославский

01:23

2 мин.

01:25

5298 км.

4 д. 10 ч. 23 мин.

Александров 1

03:01

2 мин.

03:03

5396 км.

4 д. 12 ч. 1 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

04:56

5490 км.

4 д. 13 ч. 56 мин.

Информация о поезде 069Ь

Планируете поездку по маршруту Чита — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 069Ь. Этот поезд отправляется со станции Чита в 15:00 и прибывает на конечную станцию Москва в 04:56. Вся дорога занимает 4 д. 13 ч. 56 мин., а суммарное время стоянок составляет - 15 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 069Ь

Количество остановок поезда:

113 станций

Самая длинная остановка:

89 мин. – станция Мариинск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
