Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 069Ь Чита — Москва.
Маршрут следования поезда 069Ь Чита — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
15:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Могзон
17:47
17:49
110 км.
2 ч. 47 мин.
Харагун
18:40
18:42
167 км.
3 ч. 40 мин.
Хушенга
19:03
19:05
188 км.
4 ч. 3 мин.
Гыршелун
19:25
19:27
206 км.
4 ч. 25 мин.
Хилок
19:48
20:03
221 км.
4 ч. 48 мин.
Жипхеген
20:35
20:37
242 км.
5 ч. 35 мин.
Бада
21:02
21:04
264 км.
6 ч. 2 мин.
Хохотуй
21:26
21:28
287 км.
6 ч. 26 мин.
Новопавловка
22:01
22:03
312 км.
7 ч. 1 мин.
Тарбагатай
22:18
22:20
321 км.
7 ч. 18 мин.
Баляга
22:38
22:40
332 км.
7 ч. 38 мин.
Петровский Завод
23:02
23:17
348 км.
8 ч. 2 мин.
Кижа
23:39
23:40
366 км.
8 ч. 39 мин.
Горхон
23:57
23:59
379 км.
8 ч. 57 мин.
Заиграево
00:41
00:42
425 км.
9 ч. 41 мин.
Заудинский
01:24
01:25
466 км.
10 ч. 24 мин.
Улан-Удэ
01:40
02:30
472 км.
10 ч. 40 мин.
Татаурово
03:06
03:08
506 км.
12 ч. 6 мин.
Селенга
03:39
03:41
546 км.
12 ч. 39 мин.
Тимлюй
04:00
04:02
563 км.
13 ч. 0 мин.
Мысовая
04:53
04:55
623 км.
13 ч. 53 мин.
Клюевка
05:07
05:09
632 км.
14 ч. 7 мин.
Мишиха
05:20
05:22
643 км.
14 ч. 20 мин.
Переемная
05:43
05:45
667 км.
14 ч. 43 мин.
Танхой
05:56
06:00
676 км.
14 ч. 56 мин.
Кедровая-Сибирская
06:13
06:15
689 км.
15 ч. 13 мин.
Выдрино
06:34
06:36
709 км.
15 ч. 34 мин.
Байкальск
07:04
07:07
738 км.
16 ч. 4 мин.
Слюдянка 1
07:49
07:52
776 км.
16 ч. 49 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:15
11:00
854 км.
19 ч. 15 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:12
11:14
860 км.
20 ч. 12 мин.
Ангарск
11:50
11:55
891 км.
20 ч. 50 мин.
Усолье-Сибирское
12:20
12:22
917 км.
21 ч. 20 мин.
Черемхово
13:14
13:16
977 км.
22 ч. 14 мин.
Залари
14:09
14:11
1036 км.
23 ч. 9 мин.
Зима
14:58
15:25
1086 км.
23 ч. 58 мин.
Куйтун
16:21
16:22
1143 км.
1 д. 1 ч. 21 мин.
Тулун
17:27
17:30
1212 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Нижнеудинск
19:06
19:19
1314 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Алзамай
20:36
20:38
1390 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Тайшет
21:49
21:52
1449 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Решоты
22:49
22:51
1503 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Тинская
23:09
23:10
1521 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
Ингашская
23:33
23:34
1546 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Иланская
00:01
00:23
1573 км.
1 д. 9 ч. 1 мин.
Канск-Енисейский
00:51
00:55
1596 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Заозерная
02:03
02:06
1663 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Уяр
02:41
02:43
1691 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Злобино
04:32
04:34
1779 км.
1 д. 13 ч. 32 мин.
Красноярск
Пассажирский
04:52
06:18
1786 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Козулька
08:35
08:37
1876 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Ачинск 1
09:37
10:07
1932 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Боготол
11:18
11:20
1993 км.
1 д. 20 ч. 18 мин.
Тяжин
12:28
12:30
2056 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Мариинск
13:30
14:59
2105 км.
1 д. 22 ч. 30 мин.
Анжерская
16:47
16:49
2210 км.
2 д. 1 ч. 47 мин.
Тайга
17:20
17:25
2236 км.
2 д. 2 ч. 20 мин.
Юрга 1
18:37
18:42
2298 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
Болотная
19:15
19:17
2326 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Новосибирск
Главный
21:31
22:41
2444 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Обь
23:04
23:06
2455 км.
2 д. 8 ч. 4 мин.
Барабинск
02:23
02:53
2735 км.
2 д. 11 ч. 23 мин.
Озеро-Карачинское
03:59
04:04
2823 км.
2 д. 12 ч. 59 мин.
Чаны
04:17
04:19
2835 км.
2 д. 13 ч. 17 мин.
Татарская
04:55
04:57
2886 км.
2 д. 13 ч. 55 мин.
Калачинская
06:08
06:10
2975 км.
2 д. 15 ч. 8 мин.
Омск
Пассажирский
07:16
07:46
3051 км.
2 д. 16 ч. 16 мин.
Называевская
09:18
09:20
3197 км.
2 д. 18 ч. 18 мин.
Маслянская
10:25
10:27
3283 км.
2 д. 19 ч. 25 мин.
Ишим
11:07
11:10
3326 км.
2 д. 20 ч. 7 мин.
Карасульская
11:54
11:56
3366 км.
2 д. 20 ч. 54 мин.
Голышманово
12:26
12:28
3402 км.
2 д. 21 ч. 26 мин.
Заводоуковская
13:45
13:47
3515 км.
2 д. 22 ч. 45 мин.
Ялуторовск
14:12
14:14
3536 км.
2 д. 23 ч. 12 мин.
Тюмень
15:11
15:31
3607 км.
3 д. 0 ч. 11 мин.
Юшала
16:47
16:49
3683 км.
3 д. 1 ч. 47 мин.
Талица
17:23
17:25
3714 км.
3 д. 2 ч. 23 мин.
Камышлов
18:26
18:28
3780 км.
3 д. 3 ч. 26 мин.
Богданович
19:22
19:24
3821 км.
3 д. 4 ч. 22 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:58
21:30
3909 км.
3 д. 5 ч. 58 мин.
Первоуральск
22:18
22:20
3947 км.
3 д. 7 ч. 18 мин.
Кунгур
01:51
01:53
4136 км.
3 д. 10 ч. 51 мин.
Пермь 2
03:27
03:50
4216 км.
3 д. 12 ч. 27 мин.
Менделеево
05:17
05:19
4288 км.
3 д. 14 ч. 17 мин.
Верещагино
05:46
05:48
4310 км.
3 д. 14 ч. 46 мин.
Кез
06:54
06:56
4369 км.
3 д. 15 ч. 54 мин.
Балезино
07:49
08:19
4411 км.
3 д. 16 ч. 49 мин.
Глазов
08:45
08:47
4437 км.
3 д. 17 ч. 45 мин.
Фаленки
09:53
09:55
4504 км.
3 д. 18 ч. 53 мин.
Киров
Пассажирский
12:01
12:16
4619 км.
3 д. 21 ч. 1 мин.
Котельнич 1
13:35
13:37
4700 км.
3 д. 22 ч. 35 мин.
Свеча
14:14
14:16
4748 км.
3 д. 23 ч. 14 мин.
Шабалино
14:39
14:41
4771 км.
3 д. 23 ч. 39 мин.
Гостовская
15:06
15:07
4795 км.
4 д. 0 ч. 6 мин.
Поназырево
15:34
15:44
4816 км.
4 д. 0 ч. 34 мин.
Шарья
16:23
16:37
4862 км.
4 д. 1 ч. 23 мин.
Шекшема
17:00
17:01
4882 км.
4 д. 2 ч. 0 мин.
Мантурово
17:24
17:26
4907 км.
4 д. 2 ч. 24 мин.
Брантовка
17:50
17:51
4931 км.
4 д. 2 ч. 50 мин.
Нея
18:15
18:17
4958 км.
4 д. 3 ч. 15 мин.
Номжа
18:31
18:32
4974 км.
4 д. 3 ч. 31 мин.
Николо-Полома
18:44
18:46
4985 км.
4 д. 3 ч. 44 мин.
Антропово
19:08
19:10
5008 км.
4 д. 4 ч. 8 мин.
Лопарево
19:26
19:27
5028 км.
4 д. 4 ч. 26 мин.
Галич
19:49
20:04
5047 км.
4 д. 4 ч. 49 мин.
Буй
20:47
21:01
5094 км.
4 д. 5 ч. 47 мин.
Любим
21:43
21:47
5145 км.
4 д. 6 ч. 43 мин.
Данилов
22:20
22:54
5179 км.
4 д. 7 ч. 20 мин.
Ярославль
Главный
00:03
00:33
5244 км.
4 д. 9 ч. 3 мин.
Ростов
Ярославский
01:23
01:25
5298 км.
4 д. 10 ч. 23 мин.
Александров 1
03:01
03:03
5396 км.
4 д. 12 ч. 1 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
04:56
5490 км.
4 д. 13 ч. 56 мин.
