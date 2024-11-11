Маршрут следования поезда 003З Пекин (Китай) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пекин (Китай) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пекин
02:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Цзининнань
10:27
10:43
308 км.
8 ч. 0 мин.
Эрлянь
15:18
19:59
614 км.
12 ч. 51 мин.
Дзамын-Удэ
20:25
21:40
622 км.
17 ч. 58 мин.
Сайн-Шанда
01:15
01:46
816 км.
22 ч. 48 мин.
Чойр
05:09
05:25
1027 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Улан-Батор
09:35
10:22
1233 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Дзун-Хара
12:59
13:14
1346 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Дархан
14:54
15:19
1421 км.
1 д. 12 ч. 27 мин.
Сухэ-Батор
16:56
18:29
1506 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Наушки
19:14
21:04
1524 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Улан-Удэ
01:30
02:10
1715 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Слюдянка 1
07:27
07:31
1981 км.
2 д. 5 ч. 0 мин.
Иркутск
Пассажирский
09:55
10:40
2059 км.
2 д. 7 ч. 28 мин.
Зима
14:38
15:05
2293 км.
2 д. 12 ч. 11 мин.
Нижнеудинск
18:38
18:51
2516 км.
2 д. 16 ч. 11 мин.
Иланская
23:14
23:31
2754 км.
2 д. 20 ч. 47 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:51
04:12
2956 км.
3 д. 1 ч. 24 мин.
Мариинск
10:00
10:27
3272 км.
3 д. 7 ч. 33 мин.
Новосибирск
Главный
15:59
16:17
3603 км.
3 д. 13 ч. 32 мин.
Барабинск
19:21
19:51
3893 км.
3 д. 16 ч. 54 мин.
Омск
Пассажирский
23:16
23:32
4211 км.
3 д. 20 ч. 49 мин.
Тюмень
05:47
06:06
4757 км.
4 д. 3 ч. 20 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:54
11:45
5056 км.
4 д. 8 ч. 27 мин.
Пермь 2
17:34
17:58
5349 км.
4 д. 15 ч. 7 мин.
Балезино
21:45
22:13
5536 км.
4 д. 19 ч. 18 мин.
Глазов
22:42
22:44
5562 км.
4 д. 20 ч. 15 мин.
Зуевка
00:21
00:23
5656 км.
4 д. 21 ч. 54 мин.
Киров
Пассажирский
01:56
02:11
5744 км.
4 д. 23 ч. 29 мин.
Котельнич 1
03:28
03:30
5825 км.
5 д. 1 ч. 1 мин.
Шахунья
05:00
05:02
5949 км.
5 д. 2 ч. 33 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:06
08:23
6169 км.
5 д. 5 ч. 39 мин.
Ковров 1
10:19
10:21
6331 км.
5 д. 7 ч. 52 мин.
Владимир
11:04
11:30
6391 км.
5 д. 8 ч. 37 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:08
6567 км.
5 д. 11 ч. 41 мин.
