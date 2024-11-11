Маршрут следования поезда 306И Иркутск — Улан-Батор (Монголия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Улан-Батор (Монголия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
03:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Слюдянка 1
05:43
05:45
78 км.
2 ч. 27 мин.
Улан-Удэ
10:08
10:43
344 км.
6 ч. 52 мин.
Джида
14:11
14:12
504 км.
10 ч. 55 мин.
Наушки
14:57
16:47
537 км.
11 ч. 41 мин.
Сухэ-Батор
17:29
19:14
555 км.
14 ч. 13 мин.
Дархан
20:41
20:54
640 км.
17 ч. 25 мин.
Дзун-Хара
22:40
22:55
715 км.
19 ч. 24 мин.
Улан-Батор
01:50
828 км.
22 ч. 34 мин.
