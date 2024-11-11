Маршрут следования и продажа билетов
21:52
3 д. 14 ч. 0 мин.
11:52
77
Маршрут следования поезда 078Э Новосибирск — Нерюнгри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Нерюнгри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
21:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Болотная
23:40
23:42
118 км.
1 ч. 48 мин.
Юрга 1
00:06
00:08
146 км.
2 ч. 14 мин.
Тайга
01:13
01:17
208 км.
3 ч. 21 мин.
Анжерская
01:50
01:52
234 км.
3 ч. 58 мин.
Мариинск
03:31
03:57
339 км.
5 ч. 39 мин.
Тяжин
04:47
04:49
388 км.
6 ч. 55 мин.
Боготол
05:50
05:52
451 км.
7 ч. 58 мин.
Ачинск 1
06:43
06:46
512 км.
8 ч. 51 мин.
Красноярск
Пассажирский
09:31
10:13
658 км.
11 ч. 39 мин.
Заозерная
12:38
12:39
775 км.
14 ч. 46 мин.
Канск-Енисейский
13:53
13:55
842 км.
16 ч. 1 мин.
Иланская
14:35
14:51
865 км.
16 ч. 43 мин.
Решоты
16:09
16:10
935 км.
18 ч. 17 мин.
Тайшет
17:14
17:19
989 км.
19 ч. 22 мин.
Алзамай
18:29
18:31
1048 км.
20 ч. 37 мин.
Нижнеудинск
20:06
20:19
1124 км.
22 ч. 14 мин.
Будагово
21:38
21:39
1200 км.
23 ч. 46 мин.
Тулун
22:06
22:08
1226 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Куйтун
23:14
23:16
1295 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Зима
00:19
00:49
1352 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Залари
01:46
01:48
1402 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Кутулик
02:22
02:24
1430 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Черемхово
02:57
02:59
1462 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Усолье-Сибирское
04:05
04:07
1522 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Ангарск
04:34
04:37
1548 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Иркутск
Сортировочный
05:16
05:18
1579 км.
1 д. 7 ч. 24 мин.
Иркутск
Пассажирский
05:33
06:08
1585 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Слюдянка 1
08:47
08:49
1663 км.
1 д. 10 ч. 55 мин.
Байкальск
09:34
09:36
1701 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Мысовая
11:19
11:21
1816 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Селенга
12:37
12:39
1893 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Таловка
12:58
12:59
1913 км.
1 д. 15 ч. 6 мин.
Улан-Удэ
14:01
14:31
1955 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Заудинский
14:48
14:49
1961 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Заиграево
15:33
15:35
2002 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Горхон
16:31
16:33
2048 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Петровский Завод
17:24
17:30
2078 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Новопавловка
18:23
18:25
2105 км.
1 д. 20 ч. 31 мин.
Бада
19:23
19:25
2153 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Хилок
20:25
20:54
2194 км.
1 д. 22 ч. 33 мин.
Хушенга
21:36
21:38
2227 км.
1 д. 23 ч. 44 мин.
Харагун
22:01
22:03
2248 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Чита 2
02:01
02:46
2415 км.
2 д. 4 ч. 9 мин.
Дарасун
04:04
04:06
2467 км.
2 д. 6 ч. 12 мин.
Карымская
04:46
05:04
2493 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Солнцевая
06:57
06:59
2585 км.
2 д. 9 ч. 5 мин.
Шилка
07:40
07:42
2613 км.
2 д. 9 ч. 48 мин.
Приисковая
08:27
08:29
2652 км.
2 д. 10 ч. 35 мин.
Куэнга
09:07
09:09
2686 км.
2 д. 11 ч. 15 мин.
Чернышевск-Забайкальск
10:18
10:48
2735 км.
2 д. 12 ч. 26 мин.
Жирекен
11:40
11:42
2773 км.
2 д. 13 ч. 48 мин.
Зилово
12:19
12:21
2804 км.
2 д. 14 ч. 27 мин.
Могоча
16:32
16:47
2971 км.
2 д. 18 ч. 40 мин.
Амазар
18:33
18:51
3045 км.
2 д. 20 ч. 41 мин.
Ерофей Павлович
20:52
20:54
3115 км.
2 д. 23 ч. 0 мин.
Уруша
22:41
22:43
3176 км.
3 д. 0 ч. 49 мин.
Сковородино
00:38
01:11
3245 км.
3 д. 2 ч. 46 мин.
Штурм
02:09
02:10
3275 км.
3 д. 4 ч. 17 мин.
Мохортов
02:27
02:28
3284 км.
3 д. 4 ч. 35 мин.
Муртыгит
02:51
02:52
3298 км.
3 д. 4 ч. 59 мин.
Аносовская
03:35
03:36
3320 км.
3 д. 5 ч. 43 мин.
Силип
03:51
03:52
3324 км.
3 д. 5 ч. 59 мин.
Заболотное
04:12
04:13
3341 км.
3 д. 6 ч. 20 мин.
Беленькая
04:37
04:38
3357 км.
3 д. 6 ч. 45 мин.
Сети
05:12
05:13
3379 км.
3 д. 7 ч. 20 мин.
Тында
05:37
06:48
3394 км.
3 д. 7 ч. 45 мин.
Бестужево
07:25
07:26
3417 км.
3 д. 9 ч. 33 мин.
Гилюй
07:51
07:52
3433 км.
3 д. 9 ч. 59 мин.
Могот
08:25
08:26
3456 км.
3 д. 10 ч. 33 мин.
Рихард Зорге
08:54
08:55
3472 км.
3 д. 11 ч. 2 мин.
Якутский
09:18
09:19
3482 км.
3 д. 11 ч. 26 мин.
Нагорная Якутская
09:35
09:36
3489 км.
3 д. 11 ч. 43 мин.
Аям
10:04
10:05
3505 км.
3 д. 12 ч. 12 мин.
Золотинка
10:30
10:31
3518 км.
3 д. 12 ч. 38 мин.
Беркакит
11:36
11:39
3562 км.
3 д. 13 ч. 44 мин.
Нерюнгри
11:52
3570 км.
3 д. 14 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла во всех моментах хорошо, но было одно обстоятельство, которое очень напрягало. В тамбуре постоянно ходили курить! Причем никто никого не штрафовал, мне даже показалось что сами проводницы туда ходили курить! Я человек не курящий, поэтому мне неприятно было на протяжении всей поездки слышать запах дыма.
Ехал в вагоне рядом с туалетом с попутчиками из Узбекистана. За всю дорогу ни разу не услышал своего родного языка. Но это не самое страшное. Двери в туалет постоянно хлопали, люди забывали их закрыть. Из туалета несло, как из помойной ямы. Даже вещи провонялись, которые стояли рядом. Неудовлетворен поездкой.
Очень хороший вагон попался, новый и с биотуалетом. Проводники тоже были приветливые молодые девчонки. Мне поездка очень понравилась
Ехали с женой и маленьким ребенком. Очень порадовало наличие биотуалетов в вагоне. Ребенку часто нужно ходить, поэтому тут вопросов вообще не было. Проводницы тоже были приветливыми.
На протяжении всей поездки убрались только 1 раз и то посредственно. Из окна дуло на протяжении всей дороги, что доставляло дополнительный дискомфорт. Иногда попадаются нормальные вагоны, иногда такие. Как повезет