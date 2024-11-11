Поезд 078Э Новосибирск — Нерюнгри

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:52

Новосибирск

3 д. 14 ч. 0 мин.

11:52

Нерюнгри

77

Маршрут следования поезда 078Э Новосибирск — Нерюнгри на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новосибирск — Нерюнгри с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новосибирск
Главный

21:52

0 км.

0 ч. 0 мин.

Болотная

23:40

2 мин.

23:42

118 км.

1 ч. 48 мин.

Юрга 1

00:06

2 мин.

00:08

146 км.

2 ч. 14 мин.

Тайга

01:13

4 мин.

01:17

208 км.

3 ч. 21 мин.

Анжерская

01:50

2 мин.

01:52

234 км.

3 ч. 58 мин.

Мариинск

03:31

26 мин.

03:57

339 км.

5 ч. 39 мин.

Тяжин

04:47

2 мин.

04:49

388 км.

6 ч. 55 мин.

Боготол

05:50

2 мин.

05:52

451 км.

7 ч. 58 мин.

Ачинск 1

06:43

3 мин.

06:46

512 км.

8 ч. 51 мин.

Красноярск
Пассажирский

09:31

42 мин.

10:13

658 км.

11 ч. 39 мин.

Заозерная

12:38

1 мин.

12:39

775 км.

14 ч. 46 мин.

Канск-Енисейский

13:53

2 мин.

13:55

842 км.

16 ч. 1 мин.

Иланская

14:35

16 мин.

14:51

865 км.

16 ч. 43 мин.

Решоты

16:09

1 мин.

16:10

935 км.

18 ч. 17 мин.

Тайшет

17:14

5 мин.

17:19

989 км.

19 ч. 22 мин.

Алзамай

18:29

2 мин.

18:31

1048 км.

20 ч. 37 мин.

Нижнеудинск

20:06

13 мин.

20:19

1124 км.

22 ч. 14 мин.

Будагово

21:38

1 мин.

21:39

1200 км.

23 ч. 46 мин.

Тулун

22:06

2 мин.

22:08

1226 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Куйтун

23:14

2 мин.

23:16

1295 км.

1 д. 1 ч. 22 мин.

Зима

00:19

30 мин.

00:49

1352 км.

1 д. 2 ч. 27 мин.

Залари

01:46

2 мин.

01:48

1402 км.

1 д. 3 ч. 54 мин.

Кутулик

02:22

2 мин.

02:24

1430 км.

1 д. 4 ч. 30 мин.

Черемхово

02:57

2 мин.

02:59

1462 км.

1 д. 5 ч. 5 мин.

Усолье-Сибирское

04:05

2 мин.

04:07

1522 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Ангарск

04:34

3 мин.

04:37

1548 км.

1 д. 6 ч. 42 мин.

Иркутск
Сортировочный

05:16

2 мин.

05:18

1579 км.

1 д. 7 ч. 24 мин.

Иркутск
Пассажирский

05:33

35 мин.

06:08

1585 км.

1 д. 7 ч. 41 мин.

Слюдянка 1

08:47

2 мин.

08:49

1663 км.

1 д. 10 ч. 55 мин.

Байкальск

09:34

2 мин.

09:36

1701 км.

1 д. 11 ч. 42 мин.

Мысовая

11:19

2 мин.

11:21

1816 км.

1 д. 13 ч. 27 мин.

Селенга

12:37

2 мин.

12:39

1893 км.

1 д. 14 ч. 45 мин.

Таловка

12:58

1 мин.

12:59

1913 км.

1 д. 15 ч. 6 мин.

Улан-Удэ

14:01

30 мин.

14:31

1955 км.

1 д. 16 ч. 9 мин.

Заудинский

14:48

1 мин.

14:49

1961 км.

1 д. 16 ч. 56 мин.

Заиграево

15:33

2 мин.

15:35

2002 км.

1 д. 17 ч. 41 мин.

Горхон

16:31

2 мин.

16:33

2048 км.

1 д. 18 ч. 39 мин.

Петровский Завод

17:24

6 мин.

17:30

2078 км.

1 д. 19 ч. 32 мин.

Новопавловка

18:23

2 мин.

18:25

2105 км.

1 д. 20 ч. 31 мин.

Бада

19:23

2 мин.

19:25

2153 км.

1 д. 21 ч. 31 мин.

Хилок

20:25

29 мин.

20:54

2194 км.

1 д. 22 ч. 33 мин.

Хушенга

21:36

2 мин.

21:38

2227 км.

1 д. 23 ч. 44 мин.

Харагун

22:01

2 мин.

22:03

2248 км.

2 д. 0 ч. 9 мин.

Чита 2

02:01

45 мин.

02:46

2415 км.

2 д. 4 ч. 9 мин.

Дарасун

04:04

2 мин.

04:06

2467 км.

2 д. 6 ч. 12 мин.

Карымская

04:46

18 мин.

05:04

2493 км.

2 д. 6 ч. 54 мин.

Солнцевая

06:57

2 мин.

06:59

2585 км.

2 д. 9 ч. 5 мин.

Шилка

07:40

2 мин.

07:42

2613 км.

2 д. 9 ч. 48 мин.

Приисковая

08:27

2 мин.

08:29

2652 км.

2 д. 10 ч. 35 мин.

Куэнга

09:07

2 мин.

09:09

2686 км.

2 д. 11 ч. 15 мин.

Чернышевск-Забайкальск

10:18

30 мин.

10:48

2735 км.

2 д. 12 ч. 26 мин.

Жирекен

11:40

2 мин.

11:42

2773 км.

2 д. 13 ч. 48 мин.

Зилово

12:19

2 мин.

12:21

2804 км.

2 д. 14 ч. 27 мин.

Могоча

16:32

15 мин.

16:47

2971 км.

2 д. 18 ч. 40 мин.

Амазар

18:33

18 мин.

18:51

3045 км.

2 д. 20 ч. 41 мин.

Ерофей Павлович

20:52

2 мин.

20:54

3115 км.

2 д. 23 ч. 0 мин.

Уруша

22:41

2 мин.

22:43

3176 км.

3 д. 0 ч. 49 мин.

Сковородино

00:38

33 мин.

01:11

3245 км.

3 д. 2 ч. 46 мин.

Штурм

02:09

1 мин.

02:10

3275 км.

3 д. 4 ч. 17 мин.

Мохортов

02:27

1 мин.

02:28

3284 км.

3 д. 4 ч. 35 мин.

Муртыгит

02:51

1 мин.

02:52

3298 км.

3 д. 4 ч. 59 мин.

Аносовская

03:35

1 мин.

03:36

3320 км.

3 д. 5 ч. 43 мин.

Силип

03:51

1 мин.

03:52

3324 км.

3 д. 5 ч. 59 мин.

Заболотное

04:12

1 мин.

04:13

3341 км.

3 д. 6 ч. 20 мин.

Беленькая

04:37

1 мин.

04:38

3357 км.

3 д. 6 ч. 45 мин.

Сети

05:12

1 мин.

05:13

3379 км.

3 д. 7 ч. 20 мин.

Тында

05:37

71 мин.

06:48

3394 км.

3 д. 7 ч. 45 мин.

Бестужево

07:25

1 мин.

07:26

3417 км.

3 д. 9 ч. 33 мин.

Гилюй

07:51

1 мин.

07:52

3433 км.

3 д. 9 ч. 59 мин.

Могот

08:25

1 мин.

08:26

3456 км.

3 д. 10 ч. 33 мин.

Рихард Зорге

08:54

1 мин.

08:55

3472 км.

3 д. 11 ч. 2 мин.

Якутский

09:18

1 мин.

09:19

3482 км.

3 д. 11 ч. 26 мин.

Нагорная Якутская

09:35

1 мин.

09:36

3489 км.

3 д. 11 ч. 43 мин.

Аям

10:04

1 мин.

10:05

3505 км.

3 д. 12 ч. 12 мин.

Золотинка

10:30

1 мин.

10:31

3518 км.

3 д. 12 ч. 38 мин.

Беркакит

11:36

3 мин.

11:39

3562 км.

3 д. 13 ч. 44 мин.

Нерюнгри

11:52

3570 км.

3 д. 14 ч. 0 мин.

Погода на станциях Новосибирск и Нерюнгри

Информация о поезде 078Э

Планируете поездку по маршруту Новосибирск — Нерюнгри? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 078Э. Этот поезд отправляется со станции Новосибирск в 21:52 и прибывает на конечную станцию Нерюнгри в 11:52. Вся дорога занимает 3 д. 14 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 078Э

Количество остановок поезда:

77 станций

Самая длинная остановка:

71 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Мария

    Поездка прошла во всех моментах хорошо, но было одно обстоятельство, которое очень напрягало. В тамбуре постоянно ходили курить! Причем никто никого не штрафовал, мне даже показалось что сами проводницы туда ходили курить! Я человек не курящий, поэтому мне неприятно было на протяжении всей поездки слышать запах дыма.

  2. Владимир

    Ехал в вагоне рядом с туалетом с попутчиками из Узбекистана. За всю дорогу ни разу не услышал своего родного языка. Но это не самое страшное. Двери в туалет постоянно хлопали, люди забывали их закрыть. Из туалета несло, как из помойной ямы. Даже вещи провонялись, которые стояли рядом. Неудовлетворен поездкой.

  3. Оля

    Очень хороший вагон попался, новый и с биотуалетом. Проводники тоже были приветливые молодые девчонки. Мне поездка очень понравилась

  4. Николай

    Ехали с женой и маленьким ребенком. Очень порадовало наличие биотуалетов в вагоне. Ребенку часто нужно ходить, поэтому тут вопросов вообще не было. Проводницы тоже были приветливыми.

  5. Лариса

    На протяжении всей поездки убрались только 1 раз и то посредственно. Из окна дуло на протяжении всей дороги, что доставляло дополнительный дискомфорт. Иногда попадаются нормальные вагоны, иногда такие. Как повезет

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
