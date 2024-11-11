Поезд 001Э Владивосток — Москва (Россия)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:25

Владивосток

6 д. 19 ч. 45 мин.

11:10

Москва

130

Маршрут следования поезда 001Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

15:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

16:08

5 мин.

16:13

26 км.

0 ч. 43 мин.

Уссурийск

17:41

22 мин.

18:03

81 км.

2 ч. 16 мин.

Озерная Падь

18:42

2 мин.

18:44

110 км.

3 ч. 17 мин.

Сибирцево

19:15

2 мин.

19:17

139 км.

3 ч. 50 мин.

Мучная

19:37

2 мин.

19:39

155 км.

4 ч. 12 мин.

Спасск-Дальний

20:13

5 мин.

20:18

192 км.

4 ч. 48 мин.

Шмаковка

21:15

2 мин.

21:17

261 км.

5 ч. 50 мин.

Ружино

22:01

15 мин.

22:16

303 км.

6 ч. 36 мин.

Дальнереченск 1

23:12

5 мин.

23:17

357 км.

7 ч. 47 мин.

Губерово

23:52

2 мин.

23:54

391 км.

8 ч. 27 мин.

Лучегорск

00:22

5 мин.

00:27

426 км.

8 ч. 57 мин.

Бикин

01:09

3 мин.

01:12

464 км.

9 ч. 44 мин.

Вяземская

03:00

15 мин.

03:15

552 км.

11 ч. 35 мин.

Верино

04:05

1 мин.

04:06

605 км.

12 ч. 40 мин.

Хабаровск 1

05:16

70 мин.

06:26

662 км.

13 ч. 51 мин.

Ин

07:58

1 мин.

07:59

755 км.

16 ч. 33 мин.

Биробиджан

08:57

7 мин.

09:04

823 км.

17 ч. 32 мин.

Бира

09:45

1 мин.

09:46

864 км.

18 ч. 20 мин.

Известковый Завод

10:22

1 мин.

10:23

901 км.

18 ч. 57 мин.

Теплое Озеро

10:32

1 мин.

10:33

905 км.

19 ч. 7 мин.

Биракан

10:48

1 мин.

10:49

916 км.

19 ч. 23 мин.

Известковая

11:04

1 мин.

11:05

928 км.

19 ч. 39 мин.

Облучье

11:53

15 мин.

12:08

964 км.

20 ч. 28 мин.

Кундур-Хабаровский

12:49

1 мин.

12:50

988 км.

21 ч. 24 мин.

Архара

14:08

2 мин.

14:10

1048 км.

22 ч. 43 мин.

Бурея

14:55

5 мин.

15:00

1095 км.

23 ч. 30 мин.

Завитая

15:43

2 мин.

15:45

1137 км.

1 д. 0 ч. 18 мин.

Екатеринославка

16:28

2 мин.

16:30

1174 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Белогорск

17:50

42 мин.

18:32

1249 км.

1 д. 2 ч. 25 мин.

Свободный

19:23

5 мин.

19:28

1306 км.

1 д. 3 ч. 58 мин.

Ледяная

20:03

1 мин.

20:04

1345 км.

1 д. 4 ч. 38 мин.

Шимановская

20:47

2 мин.

20:49

1384 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Ушумун

22:31

2 мин.

22:33

1500 км.

1 д. 7 ч. 6 мин.

Тыгда

23:13

3 мин.

23:16

1538 км.

1 д. 7 ч. 48 мин.

Магдагачи

00:20

15 мин.

00:35

1589 км.

1 д. 8 ч. 55 мин.

Талдан

02:10

1 мин.

02:11

1659 км.

1 д. 10 ч. 45 мин.

Сковородино

03:50

46 мин.

04:36

1725 км.

1 д. 12 ч. 25 мин.

Уруша

06:18

2 мин.

06:20

1794 км.

1 д. 14 ч. 53 мин.

Ерофей Павлович

08:08

21 мин.

08:29

1855 км.

1 д. 16 ч. 43 мин.

Амазар

10:16

5 мин.

10:21

1925 км.

1 д. 18 ч. 51 мин.

Могоча

12:03

25 мин.

12:28

1999 км.

1 д. 20 ч. 38 мин.

Ксеньевская

14:20

3 мин.

14:23

2070 км.

1 д. 22 ч. 55 мин.

Сбега

15:09

1 мин.

15:10

2100 км.

1 д. 23 ч. 44 мин.

Зилово

16:46

2 мин.

16:48

2172 км.

2 д. 1 ч. 21 мин.

Чернышевск-Забайкальск

18:12

30 мин.

18:42

2241 км.

2 д. 2 ч. 47 мин.

Куэнга

19:49

2 мин.

19:51

2290 км.

2 д. 4 ч. 24 мин.

Приисковая

20:37

2 мин.

20:39

2324 км.

2 д. 5 ч. 12 мин.

Шилка

21:26

2 мин.

21:28

2363 км.

2 д. 6 ч. 1 мин.

Солнцевая

22:08

2 мин.

22:10

2391 км.

2 д. 6 ч. 43 мин.

Карымская

00:16

18 мин.

00:34

2483 км.

2 д. 8 ч. 51 мин.

Чита 2

02:30

36 мин.

03:06

2556 км.

2 д. 11 ч. 5 мин.

Харагун

06:43

2 мин.

06:45

2723 км.

2 д. 15 ч. 18 мин.

Хушенга

07:06

2 мин.

07:08

2744 км.

2 д. 15 ч. 41 мин.

Хилок

07:47

15 мин.

08:02

2777 км.

2 д. 16 ч. 22 мин.

Бада

09:05

2 мин.

09:07

2818 км.

2 д. 17 ч. 40 мин.

Петровский Завод

10:55

5 мин.

11:00

2888 км.

2 д. 19 ч. 30 мин.

Горхон

11:41

2 мин.

11:43

2918 км.

2 д. 20 ч. 16 мин.

Заиграево

12:28

2 мин.

12:30

2964 км.

2 д. 21 ч. 3 мин.

Заудинский

13:14

1 мин.

13:15

3005 км.

2 д. 21 ч. 49 мин.

Улан-Удэ

13:30

27 мин.

13:57

3011 км.

2 д. 22 ч. 5 мин.

Селенга

15:07

2 мин.

15:09

3064 км.

2 д. 23 ч. 42 мин.

Тимлюй

15:28

2 мин.

15:30

3081 км.

3 д. 0 ч. 3 мин.

Мысовая

16:28

2 мин.

16:30

3141 км.

3 д. 1 ч. 3 мин.

Байкальск

18:30

2 мин.

18:32

3256 км.

3 д. 3 ч. 5 мин.

Слюдянка 1

19:18

2 мин.

19:20

3294 км.

3 д. 3 ч. 53 мин.

Иркутск
Пассажирский

21:52

40 мин.

22:32

3372 км.

3 д. 6 ч. 27 мин.

Иркутск
Сортировочный

22:44

2 мин.

22:46

3378 км.

3 д. 7 ч. 19 мин.

Ангарск

23:21

2 мин.

23:23

3409 км.

3 д. 7 ч. 56 мин.

Усолье-Сибирское

23:48

2 мин.

23:50

3435 км.

3 д. 8 ч. 23 мин.

Черемхово

00:40

2 мин.

00:42

3495 км.

3 д. 9 ч. 15 мин.

Залари

01:33

2 мин.

01:35

3554 км.

3 д. 10 ч. 8 мин.

Зима

02:25

27 мин.

02:52

3604 км.

3 д. 11 ч. 0 мин.

Куйтун

03:50

1 мин.

03:51

3661 км.

3 д. 12 ч. 25 мин.

Тулун

04:58

4 мин.

05:02

3730 км.

3 д. 13 ч. 33 мин.

Нижнеудинск

06:35

13 мин.

06:48

3832 км.

3 д. 15 ч. 10 мин.

Тайшет

09:16

3 мин.

09:19

3965 км.

3 д. 17 ч. 51 мин.

Юрты

09:46

2 мин.

09:48

3990 км.

3 д. 18 ч. 21 мин.

Решоты

10:21

3 мин.

10:24

4019 км.

3 д. 18 ч. 56 мин.

Ингашская

11:03

1 мин.

11:04

4062 км.

3 д. 19 ч. 38 мин.

Иланская

11:31

17 мин.

11:48

4089 км.

3 д. 20 ч. 6 мин.

Канск-Енисейский

12:16

4 мин.

12:20

4112 км.

3 д. 20 ч. 51 мин.

Заозерная

13:28

2 мин.

13:30

4179 км.

3 д. 22 ч. 3 мин.

Уяр

14:04

2 мин.

14:06

4207 км.

3 д. 22 ч. 39 мин.

Красноярск
Пассажирский

16:07

51 мин.

16:58

4303 км.

4 д. 0 ч. 42 мин.

Ачинск 1

19:52

4 мин.

19:56

4449 км.

4 д. 4 ч. 27 мин.

Боготол

20:58

2 мин.

21:00

4510 км.

4 д. 5 ч. 33 мин.

Тяжин

22:04

2 мин.

22:06

4573 км.

4 д. 6 ч. 39 мин.

Мариинск

22:58

34 мин.

23:32

4622 км.

4 д. 7 ч. 33 мин.

Анжерская

01:16

2 мин.

01:18

4727 км.

4 д. 9 ч. 51 мин.

Тайга

01:46

4 мин.

01:50

4753 км.

4 д. 10 ч. 21 мин.

Юрга 1

02:55

5 мин.

03:00

4815 км.

4 д. 11 ч. 30 мин.

Болотная

03:28

2 мин.

03:30

4843 км.

4 д. 12 ч. 3 мин.

Мошково

04:35

2 мин.

04:37

4906 км.

4 д. 13 ч. 10 мин.

Новосибирск
Главный

05:29

60 мин.

06:29

4960 км.

4 д. 14 ч. 4 мин.

Барабинск

10:02

30 мин.

10:32

5250 км.

4 д. 18 ч. 37 мин.

Чаны

11:44

2 мин.

11:46

5350 км.

4 д. 20 ч. 19 мин.

Татарская

12:23

2 мин.

12:25

5401 км.

4 д. 20 ч. 58 мин.

Омск
Пассажирский

14:10

16 мин.

14:26

5567 км.

4 д. 22 ч. 45 мин.

Называевская

16:05

2 мин.

16:07

5713 км.

5 д. 0 ч. 40 мин.

Ишим

17:56

3 мин.

17:59

5843 км.

5 д. 2 ч. 31 мин.

Тюмень

21:20

19 мин.

21:39

6112 км.

5 д. 5 ч. 55 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

02:45

42 мин.

03:27

6411 км.

5 д. 11 ч. 20 мин.

Кунгур

07:43

2 мин.

07:45

6637 км.

5 д. 16 ч. 18 мин.

Пермь 2

09:16

25 мин.

09:41

6717 км.

5 д. 17 ч. 51 мин.

Балезино

13:12

30 мин.

13:42

6904 км.

5 д. 21 ч. 47 мин.

Глазов

14:09

3 мин.

14:12

6930 км.

5 д. 22 ч. 44 мин.

Киров
Пассажирский

17:12

25 мин.

17:37

7112 км.

6 д. 1 ч. 47 мин.

Котельнич 1

18:58

2 мин.

19:00

7193 км.

6 д. 3 ч. 33 мин.

Свеча

19:53

1 мин.

19:54

7241 км.

6 д. 4 ч. 28 мин.

Шабалино

20:19

2 мин.

20:21

7264 км.

6 д. 4 ч. 54 мин.

Гостовская

20:49

2 мин.

20:51

7288 км.

6 д. 5 ч. 24 мин.

Супротивный

21:11

2 мин.

21:13

7300 км.

6 д. 5 ч. 46 мин.

Поназырево

21:27

2 мин.

21:29

7309 км.

6 д. 6 ч. 2 мин.

Якшанга

21:51

2 мин.

21:53

7332 км.

6 д. 6 ч. 26 мин.

Шарья

22:20

14 мин.

22:34

7355 км.

6 д. 6 ч. 55 мин.

Мантурово

23:20

2 мин.

23:22

7400 км.

6 д. 7 ч. 55 мин.

Брантовка

23:44

2 мин.

23:46

7424 км.

6 д. 8 ч. 19 мин.

Нея

00:12

2 мин.

00:14

7451 км.

6 д. 8 ч. 47 мин.

Номжа

00:32

2 мин.

00:34

7467 км.

6 д. 9 ч. 7 мин.

Николо-Полома

00:48

2 мин.

00:50

7478 км.

6 д. 9 ч. 23 мин.

Антропово

01:14

2 мин.

01:16

7501 км.

6 д. 9 ч. 49 мин.

Галич

01:54

36 мин.

02:30

7539 км.

6 д. 10 ч. 29 мин.

Судиславль

03:51

2 мин.

03:53

7601 км.

6 д. 12 ч. 26 мин.

Кострома Новая

04:45

45 мин.

05:30

7646 км.

6 д. 13 ч. 20 мин.

Нерехта

06:10

5 мин.

06:15

7687 км.

6 д. 14 ч. 45 мин.

Ярославль
Пассажирский

07:00

3 мин.

07:03

7730 км.

6 д. 15 ч. 35 мин.

Ростов
Ярославский

07:44

1 мин.

07:45

7782 км.

6 д. 16 ч. 19 мин.

Александров 1

09:10

2 мин.

09:12

7880 км.

6 д. 17 ч. 45 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

11:10

7974 км.

6 д. 19 ч. 45 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 001Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 001Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 15:25 и прибывает на конечную станцию Москва в 11:10. Вся дорога занимает 6 д. 19 ч. 45 мин., а суммарное время стоянок составляет - 19 ч. 23 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 001Э

Количество остановок поезда:

130 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Хабаровск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 4

  1. Анатолий

    Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

  2. Дарк Бро

    Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.

  3. Артем

    Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.

  4. Виктор

    Вполне обычный поезд, ехал в Ныш в купе. Все понравилось, купе чистое, аккуратное.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
