Маршрут следования и продажа билетов
15:25
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
130
Маршрут следования поезда 001Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
16:08
16:13
26 км.
0 ч. 43 мин.
Уссурийск
17:41
18:03
81 км.
2 ч. 16 мин.
Озерная Падь
18:42
18:44
110 км.
3 ч. 17 мин.
Сибирцево
19:15
19:17
139 км.
3 ч. 50 мин.
Мучная
19:37
19:39
155 км.
4 ч. 12 мин.
Спасск-Дальний
20:13
20:18
192 км.
4 ч. 48 мин.
Шмаковка
21:15
21:17
261 км.
5 ч. 50 мин.
Ружино
22:01
22:16
303 км.
6 ч. 36 мин.
Дальнереченск 1
23:12
23:17
357 км.
7 ч. 47 мин.
Губерово
23:52
23:54
391 км.
8 ч. 27 мин.
Лучегорск
00:22
00:27
426 км.
8 ч. 57 мин.
Бикин
01:09
01:12
464 км.
9 ч. 44 мин.
Вяземская
03:00
03:15
552 км.
11 ч. 35 мин.
Верино
04:05
04:06
605 км.
12 ч. 40 мин.
Хабаровск 1
05:16
06:26
662 км.
13 ч. 51 мин.
Ин
07:58
07:59
755 км.
16 ч. 33 мин.
Биробиджан
08:57
09:04
823 км.
17 ч. 32 мин.
Бира
09:45
09:46
864 км.
18 ч. 20 мин.
Известковый Завод
10:22
10:23
901 км.
18 ч. 57 мин.
Теплое Озеро
10:32
10:33
905 км.
19 ч. 7 мин.
Биракан
10:48
10:49
916 км.
19 ч. 23 мин.
Известковая
11:04
11:05
928 км.
19 ч. 39 мин.
Облучье
11:53
12:08
964 км.
20 ч. 28 мин.
Кундур-Хабаровский
12:49
12:50
988 км.
21 ч. 24 мин.
Архара
14:08
14:10
1048 км.
22 ч. 43 мин.
Бурея
14:55
15:00
1095 км.
23 ч. 30 мин.
Завитая
15:43
15:45
1137 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Екатеринославка
16:28
16:30
1174 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Белогорск
17:50
18:32
1249 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Свободный
19:23
19:28
1306 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Ледяная
20:03
20:04
1345 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Шимановская
20:47
20:49
1384 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Ушумун
22:31
22:33
1500 км.
1 д. 7 ч. 6 мин.
Тыгда
23:13
23:16
1538 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Магдагачи
00:20
00:35
1589 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Талдан
02:10
02:11
1659 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Сковородино
03:50
04:36
1725 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Уруша
06:18
06:20
1794 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Ерофей Павлович
08:08
08:29
1855 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Амазар
10:16
10:21
1925 км.
1 д. 18 ч. 51 мин.
Могоча
12:03
12:28
1999 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Ксеньевская
14:20
14:23
2070 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Сбега
15:09
15:10
2100 км.
1 д. 23 ч. 44 мин.
Зилово
16:46
16:48
2172 км.
2 д. 1 ч. 21 мин.
Чернышевск-Забайкальск
18:12
18:42
2241 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Куэнга
19:49
19:51
2290 км.
2 д. 4 ч. 24 мин.
Приисковая
20:37
20:39
2324 км.
2 д. 5 ч. 12 мин.
Шилка
21:26
21:28
2363 км.
2 д. 6 ч. 1 мин.
Солнцевая
22:08
22:10
2391 км.
2 д. 6 ч. 43 мин.
Карымская
00:16
00:34
2483 км.
2 д. 8 ч. 51 мин.
Чита 2
02:30
03:06
2556 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
Харагун
06:43
06:45
2723 км.
2 д. 15 ч. 18 мин.
Хушенга
07:06
07:08
2744 км.
2 д. 15 ч. 41 мин.
Хилок
07:47
08:02
2777 км.
2 д. 16 ч. 22 мин.
Бада
09:05
09:07
2818 км.
2 д. 17 ч. 40 мин.
Петровский Завод
10:55
11:00
2888 км.
2 д. 19 ч. 30 мин.
Горхон
11:41
11:43
2918 км.
2 д. 20 ч. 16 мин.
Заиграево
12:28
12:30
2964 км.
2 д. 21 ч. 3 мин.
Заудинский
13:14
13:15
3005 км.
2 д. 21 ч. 49 мин.
Улан-Удэ
13:30
13:57
3011 км.
2 д. 22 ч. 5 мин.
Селенга
15:07
15:09
3064 км.
2 д. 23 ч. 42 мин.
Тимлюй
15:28
15:30
3081 км.
3 д. 0 ч. 3 мин.
Мысовая
16:28
16:30
3141 км.
3 д. 1 ч. 3 мин.
Байкальск
18:30
18:32
3256 км.
3 д. 3 ч. 5 мин.
Слюдянка 1
19:18
19:20
3294 км.
3 д. 3 ч. 53 мин.
Иркутск
Пассажирский
21:52
22:32
3372 км.
3 д. 6 ч. 27 мин.
Иркутск
Сортировочный
22:44
22:46
3378 км.
3 д. 7 ч. 19 мин.
Ангарск
23:21
23:23
3409 км.
3 д. 7 ч. 56 мин.
Усолье-Сибирское
23:48
23:50
3435 км.
3 д. 8 ч. 23 мин.
Черемхово
00:40
00:42
3495 км.
3 д. 9 ч. 15 мин.
Залари
01:33
01:35
3554 км.
3 д. 10 ч. 8 мин.
Зима
02:25
02:52
3604 км.
3 д. 11 ч. 0 мин.
Куйтун
03:50
03:51
3661 км.
3 д. 12 ч. 25 мин.
Тулун
04:58
05:02
3730 км.
3 д. 13 ч. 33 мин.
Нижнеудинск
06:35
06:48
3832 км.
3 д. 15 ч. 10 мин.
Тайшет
09:16
09:19
3965 км.
3 д. 17 ч. 51 мин.
Юрты
09:46
09:48
3990 км.
3 д. 18 ч. 21 мин.
Решоты
10:21
10:24
4019 км.
3 д. 18 ч. 56 мин.
Ингашская
11:03
11:04
4062 км.
3 д. 19 ч. 38 мин.
Иланская
11:31
11:48
4089 км.
3 д. 20 ч. 6 мин.
Канск-Енисейский
12:16
12:20
4112 км.
3 д. 20 ч. 51 мин.
Заозерная
13:28
13:30
4179 км.
3 д. 22 ч. 3 мин.
Уяр
14:04
14:06
4207 км.
3 д. 22 ч. 39 мин.
Красноярск
Пассажирский
16:07
16:58
4303 км.
4 д. 0 ч. 42 мин.
Ачинск 1
19:52
19:56
4449 км.
4 д. 4 ч. 27 мин.
Боготол
20:58
21:00
4510 км.
4 д. 5 ч. 33 мин.
Тяжин
22:04
22:06
4573 км.
4 д. 6 ч. 39 мин.
Мариинск
22:58
23:32
4622 км.
4 д. 7 ч. 33 мин.
Анжерская
01:16
01:18
4727 км.
4 д. 9 ч. 51 мин.
Тайга
01:46
01:50
4753 км.
4 д. 10 ч. 21 мин.
Юрга 1
02:55
03:00
4815 км.
4 д. 11 ч. 30 мин.
Болотная
03:28
03:30
4843 км.
4 д. 12 ч. 3 мин.
Мошково
04:35
04:37
4906 км.
4 д. 13 ч. 10 мин.
Новосибирск
Главный
05:29
06:29
4960 км.
4 д. 14 ч. 4 мин.
Барабинск
10:02
10:32
5250 км.
4 д. 18 ч. 37 мин.
Чаны
11:44
11:46
5350 км.
4 д. 20 ч. 19 мин.
Татарская
12:23
12:25
5401 км.
4 д. 20 ч. 58 мин.
Омск
Пассажирский
14:10
14:26
5567 км.
4 д. 22 ч. 45 мин.
Называевская
16:05
16:07
5713 км.
5 д. 0 ч. 40 мин.
Ишим
17:56
17:59
5843 км.
5 д. 2 ч. 31 мин.
Тюмень
21:20
21:39
6112 км.
5 д. 5 ч. 55 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:45
03:27
6411 км.
5 д. 11 ч. 20 мин.
Кунгур
07:43
07:45
6637 км.
5 д. 16 ч. 18 мин.
Пермь 2
09:16
09:41
6717 км.
5 д. 17 ч. 51 мин.
Балезино
13:12
13:42
6904 км.
5 д. 21 ч. 47 мин.
Глазов
14:09
14:12
6930 км.
5 д. 22 ч. 44 мин.
Киров
Пассажирский
17:12
17:37
7112 км.
6 д. 1 ч. 47 мин.
Котельнич 1
18:58
19:00
7193 км.
6 д. 3 ч. 33 мин.
Свеча
19:53
19:54
7241 км.
6 д. 4 ч. 28 мин.
Шабалино
20:19
20:21
7264 км.
6 д. 4 ч. 54 мин.
Гостовская
20:49
20:51
7288 км.
6 д. 5 ч. 24 мин.
Супротивный
21:11
21:13
7300 км.
6 д. 5 ч. 46 мин.
Поназырево
21:27
21:29
7309 км.
6 д. 6 ч. 2 мин.
Якшанга
21:51
21:53
7332 км.
6 д. 6 ч. 26 мин.
Шарья
22:20
22:34
7355 км.
6 д. 6 ч. 55 мин.
Мантурово
23:20
23:22
7400 км.
6 д. 7 ч. 55 мин.
Брантовка
23:44
23:46
7424 км.
6 д. 8 ч. 19 мин.
Нея
00:12
00:14
7451 км.
6 д. 8 ч. 47 мин.
Номжа
00:32
00:34
7467 км.
6 д. 9 ч. 7 мин.
Николо-Полома
00:48
00:50
7478 км.
6 д. 9 ч. 23 мин.
Антропово
01:14
01:16
7501 км.
6 д. 9 ч. 49 мин.
Галич
01:54
02:30
7539 км.
6 д. 10 ч. 29 мин.
Судиславль
03:51
03:53
7601 км.
6 д. 12 ч. 26 мин.
Кострома Новая
04:45
05:30
7646 км.
6 д. 13 ч. 20 мин.
Нерехта
06:10
06:15
7687 км.
6 д. 14 ч. 45 мин.
Ярославль
Пассажирский
07:00
07:03
7730 км.
6 д. 15 ч. 35 мин.
Ростов
Ярославский
07:44
07:45
7782 км.
6 д. 16 ч. 19 мин.
Александров 1
09:10
09:12
7880 км.
6 д. 17 ч. 45 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
11:10
7974 км.
6 д. 19 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.
Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.
Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.
Вполне обычный поезд, ехал в Ныш в купе. Все понравилось, купе чистое, аккуратное.