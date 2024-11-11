Поезд 001М Владивосток — Москва (Россия)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 001М Владивосток — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:10

Владивосток

6 д. 1 ч. 48 мин.

13:58

Москва

66

Купить билеты

Маршрут следования поезда 001М Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

12:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

12:52

2 мин.

12:54

26 км.

0 ч. 42 мин.

Уссурийск

14:06

15 мин.

14:21

81 км.

1 ч. 56 мин.

Сибирцево

15:23

2 мин.

15:25

138 км.

3 ч. 13 мин.

Мучная

15:47

1 мин.

15:48

154 км.

3 ч. 37 мин.

Спасск-Дальний

16:25

3 мин.

16:28

191 км.

4 ч. 15 мин.

Ружино

18:05

15 мин.

18:20

301 км.

5 ч. 55 мин.

Дальнереченск 1

19:08

2 мин.

19:10

355 км.

6 ч. 58 мин.

Лучегорск

20:05

2 мин.

20:07

424 км.

7 ч. 55 мин.

Бикин

20:47

2 мин.

20:49

462 км.

8 ч. 37 мин.

Вяземская

22:24

15 мин.

22:39

550 км.

10 ч. 14 мин.

Хабаровск 1

00:50

30 мин.

01:20

659 км.

12 ч. 40 мин.

Биробиджан

03:39

7 мин.

03:46

819 км.

15 ч. 29 мин.

Облучье

06:10

15 мин.

06:25

958 км.

18 ч. 0 мин.

Архара

08:09

2 мин.

08:11

1042 км.

19 ч. 59 мин.

Бурея

08:59

2 мин.

09:01

1089 км.

20 ч. 49 мин.

Завитая

09:38

2 мин.

09:40

1131 км.

21 ч. 28 мин.

Екатеринославка

10:16

2 мин.

10:18

1168 км.

22 ч. 6 мин.

Белогорск

11:24

30 мин.

11:54

1243 км.

23 ч. 14 мин.

Свободный

12:42

3 мин.

12:45

1300 км.

1 д. 0 ч. 32 мин.

Ледяная

13:19

2 мин.

13:21

1339 км.

1 д. 1 ч. 9 мин.

Шимановская

14:00

2 мин.

14:02

1378 км.

1 д. 1 ч. 50 мин.

Тыгда

16:07

2 мин.

16:09

1531 км.

1 д. 3 ч. 57 мин.

Магдагачи

17:07

15 мин.

17:22

1582 км.

1 д. 4 ч. 57 мин.

Сковородино

20:21

3 мин.

20:24

1718 км.

1 д. 8 ч. 11 мин.

Ерофей Павлович

23:53

21 мин.

00:14

1848 км.

1 д. 11 ч. 43 мин.

Амазар

02:01

18 мин.

02:19

1918 км.

1 д. 13 ч. 51 мин.

Могоча

03:49

15 мин.

04:04

1992 км.

1 д. 15 ч. 39 мин.

Чернышевск-Забайкальск

09:41

30 мин.

10:11

2220 км.

1 д. 21 ч. 31 мин.

Шилка

12:33

2 мин.

12:35

2318 км.

2 д. 0 ч. 23 мин.

Карымская

15:11

18 мин.

15:29

2437 км.

2 д. 3 ч. 1 мин.

Чита 2

17:15

41 мин.

17:56

2510 км.

2 д. 5 ч. 5 мин.

Хилок

22:20

15 мин.

22:35

2732 км.

2 д. 10 ч. 10 мин.

Петровский Завод

01:03

2 мин.

01:05

2843 км.

2 д. 12 ч. 53 мин.

Улан-Удэ

03:02

21 мин.

03:23

2950 км.

2 д. 14 ч. 52 мин.

Слюдянка 1

08:17

2 мин.

08:19

3216 км.

2 д. 20 ч. 7 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:23

24 мин.

10:47

3294 км.

2 д. 22 ч. 13 мин.

Иркутск
Сортировочный

11:01

2 мин.

11:03

3300 км.

2 д. 22 ч. 51 мин.

Ангарск

11:40

2 мин.

11:42

3331 км.

2 д. 23 ч. 30 мин.

Усолье-Сибирское

12:06

2 мин.

12:08

3357 км.

2 д. 23 ч. 56 мин.

Черемхово

13:00

2 мин.

13:02

3417 км.

3 д. 0 ч. 50 мин.

Зима

14:48

22 мин.

15:10

3527 км.

3 д. 2 ч. 38 мин.

Тулун

17:03

2 мин.

17:05

3650 км.

3 д. 4 ч. 53 мин.

Нижнеудинск

18:42

13 мин.

18:55

3752 км.

3 д. 6 ч. 32 мин.

Тайшет

21:28

2 мин.

21:30

3885 км.

3 д. 9 ч. 18 мин.

Иланская

23:29

22 мин.

23:51

4009 км.

3 д. 11 ч. 19 мин.

Канск-Енисейский

00:21

2 мин.

00:23

4032 км.

3 д. 12 ч. 11 мин.

Красноярск
Пассажирский

03:58

21 мин.

04:19

4211 км.

3 д. 15 ч. 48 мин.

Ачинск 1

07:07

2 мин.

07:09

4357 км.

3 д. 18 ч. 57 мин.

Боготол

08:08

1 мин.

08:09

4418 км.

3 д. 19 ч. 58 мин.

Мариинск

09:53

34 мин.

10:27

4528 км.

3 д. 21 ч. 43 мин.

Тайга

12:23

2 мин.

12:25

4660 км.

4 д. 0 ч. 13 мин.

Юрга 1

13:26

2 мин.

13:28

4722 км.

4 д. 1 ч. 16 мин.

Новосибирск
Главный

15:39

18 мин.

15:57

4866 км.

4 д. 3 ч. 29 мин.

Барабинск

19:18

30 мин.

19:48

5156 км.

4 д. 7 ч. 8 мин.

Омск
Пассажирский

23:29

16 мин.

23:45

5474 км.

4 д. 11 ч. 19 мин.

Ишим

02:50

15 мин.

03:05

5750 км.

4 д. 14 ч. 40 мин.

Тюмень

06:34

23 мин.

06:57

6019 км.

4 д. 18 ч. 24 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

11:40

28 мин.

12:08

6318 км.

4 д. 23 ч. 30 мин.

Пермь 2

17:28

20 мин.

17:48

6611 км.

5 д. 5 ч. 18 мин.

Балезино

21:21

26 мин.

21:47

6798 км.

5 д. 9 ч. 11 мин.

Киров
Пассажирский

01:00

15 мин.

01:15

7005 км.

5 д. 12 ч. 50 мин.

Семенов

05:44

2 мин.

05:46

7370 км.

5 д. 17 ч. 34 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

06:48

12 мин.

07:00

7431 км.

5 д. 18 ч. 38 мин.

Владимир

10:36

30 мин.

11:06

7650 км.

5 д. 22 ч. 26 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

13:58

7826 км.

6 д. 1 ч. 48 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 001М

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 001М. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 12:10 и прибывает на конечную станцию Москва в 13:58. Вся дорога занимает 6 д. 1 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 001М

Количество остановок поезда:

66 станций

Самая длинная остановка:

41 мин. – станция Чита 2

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Наталия

    Хотели попасть с мужем в Москву наиболее бюджетным и относительно комфортным способом. Выбрали этот поезд. Не скажу, что все прошло очень гладко, но поездкой в целом мы остались довольны. Да, долго и под конец уже надоело))) Но поезд едет через всю Россию, поэтому тут выбирать не приходится. Рекомендую всем, кто хочет за довольно короткий срок проехать через всю страну.

    Ответить
  2. Витя

    Не понравилось, что по телевизору постоянно крутят одно и то же. А так – вполне себе хороший поезд. Чисто, убрано, персонал не лезет к тебе, но при этом вежливо отвечает и помогает, если нужна помощь.

    Ответить
  3. Галина

    Хочу выразить благодарность проводнику Надежде, которая на протяжении всей дороги помогала мне с ребенком (подогреть, принести и т.п.). Если бы не вы – я не знаю, как бы мы доехали. СПАСИБО большое вам. Поездка понравилась.

    Ответить
  4. Сергей

    Поезд как поезд, ехать долго, в целом чисто и аккуратно. Конечно, если начать придираться, можно найти много недостатков. Например некоторые неработающие розетки. Но это терпимо за такие-то деньги.

    Ответить
  5. Екатерина

    Хочу высказать своё мнение по поводу поездки на этом поезде. Ехали вчетвером: я, муж, 2 детей. Было относительно комфортно. Ничего плохого про поезд и персонал сказать не могу. Есть свои косячки, но я ни разу не видела поезда, где всё было бы просто идеально. Детям под конец надоело ехать, не знали чем заняться. Да и взрослы тоже.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 001М:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн