Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 001М Владивосток — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:10
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
66
Маршрут следования поезда 001М Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
12:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
12:52
12:54
26 км.
0 ч. 42 мин.
Уссурийск
14:06
14:21
81 км.
1 ч. 56 мин.
Сибирцево
15:23
15:25
138 км.
3 ч. 13 мин.
Мучная
15:47
15:48
154 км.
3 ч. 37 мин.
Спасск-Дальний
16:25
16:28
191 км.
4 ч. 15 мин.
Ружино
18:05
18:20
301 км.
5 ч. 55 мин.
Дальнереченск 1
19:08
19:10
355 км.
6 ч. 58 мин.
Лучегорск
20:05
20:07
424 км.
7 ч. 55 мин.
Бикин
20:47
20:49
462 км.
8 ч. 37 мин.
Вяземская
22:24
22:39
550 км.
10 ч. 14 мин.
Хабаровск 1
00:50
01:20
659 км.
12 ч. 40 мин.
Биробиджан
03:39
03:46
819 км.
15 ч. 29 мин.
Облучье
06:10
06:25
958 км.
18 ч. 0 мин.
Архара
08:09
08:11
1042 км.
19 ч. 59 мин.
Бурея
08:59
09:01
1089 км.
20 ч. 49 мин.
Завитая
09:38
09:40
1131 км.
21 ч. 28 мин.
Екатеринославка
10:16
10:18
1168 км.
22 ч. 6 мин.
Белогорск
11:24
11:54
1243 км.
23 ч. 14 мин.
Свободный
12:42
12:45
1300 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Ледяная
13:19
13:21
1339 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Шимановская
14:00
14:02
1378 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Тыгда
16:07
16:09
1531 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Магдагачи
17:07
17:22
1582 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Сковородино
20:21
20:24
1718 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Ерофей Павлович
23:53
00:14
1848 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Амазар
02:01
02:19
1918 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Могоча
03:49
04:04
1992 км.
1 д. 15 ч. 39 мин.
Чернышевск-Забайкальск
09:41
10:11
2220 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Шилка
12:33
12:35
2318 км.
2 д. 0 ч. 23 мин.
Карымская
15:11
15:29
2437 км.
2 д. 3 ч. 1 мин.
Чита 2
17:15
17:56
2510 км.
2 д. 5 ч. 5 мин.
Хилок
22:20
22:35
2732 км.
2 д. 10 ч. 10 мин.
Петровский Завод
01:03
01:05
2843 км.
2 д. 12 ч. 53 мин.
Улан-Удэ
03:02
03:23
2950 км.
2 д. 14 ч. 52 мин.
Слюдянка 1
08:17
08:19
3216 км.
2 д. 20 ч. 7 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:23
10:47
3294 км.
2 д. 22 ч. 13 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:01
11:03
3300 км.
2 д. 22 ч. 51 мин.
Ангарск
11:40
11:42
3331 км.
2 д. 23 ч. 30 мин.
Усолье-Сибирское
12:06
12:08
3357 км.
2 д. 23 ч. 56 мин.
Черемхово
13:00
13:02
3417 км.
3 д. 0 ч. 50 мин.
Зима
14:48
15:10
3527 км.
3 д. 2 ч. 38 мин.
Тулун
17:03
17:05
3650 км.
3 д. 4 ч. 53 мин.
Нижнеудинск
18:42
18:55
3752 км.
3 д. 6 ч. 32 мин.
Тайшет
21:28
21:30
3885 км.
3 д. 9 ч. 18 мин.
Иланская
23:29
23:51
4009 км.
3 д. 11 ч. 19 мин.
Канск-Енисейский
00:21
00:23
4032 км.
3 д. 12 ч. 11 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:58
04:19
4211 км.
3 д. 15 ч. 48 мин.
Ачинск 1
07:07
07:09
4357 км.
3 д. 18 ч. 57 мин.
Боготол
08:08
08:09
4418 км.
3 д. 19 ч. 58 мин.
Мариинск
09:53
10:27
4528 км.
3 д. 21 ч. 43 мин.
Тайга
12:23
12:25
4660 км.
4 д. 0 ч. 13 мин.
Юрга 1
13:26
13:28
4722 км.
4 д. 1 ч. 16 мин.
Новосибирск
Главный
15:39
15:57
4866 км.
4 д. 3 ч. 29 мин.
Барабинск
19:18
19:48
5156 км.
4 д. 7 ч. 8 мин.
Омск
Пассажирский
23:29
23:45
5474 км.
4 д. 11 ч. 19 мин.
Ишим
02:50
03:05
5750 км.
4 д. 14 ч. 40 мин.
Тюмень
06:34
06:57
6019 км.
4 д. 18 ч. 24 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:40
12:08
6318 км.
4 д. 23 ч. 30 мин.
Пермь 2
17:28
17:48
6611 км.
5 д. 5 ч. 18 мин.
Балезино
21:21
21:47
6798 км.
5 д. 9 ч. 11 мин.
Киров
Пассажирский
01:00
01:15
7005 км.
5 д. 12 ч. 50 мин.
Семенов
05:44
05:46
7370 км.
5 д. 17 ч. 34 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:48
07:00
7431 км.
5 д. 18 ч. 38 мин.
Владимир
10:36
11:06
7650 км.
5 д. 22 ч. 26 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
13:58
7826 км.
6 д. 1 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотели попасть с мужем в Москву наиболее бюджетным и относительно комфортным способом. Выбрали этот поезд. Не скажу, что все прошло очень гладко, но поездкой в целом мы остались довольны. Да, долго и под конец уже надоело))) Но поезд едет через всю Россию, поэтому тут выбирать не приходится. Рекомендую всем, кто хочет за довольно короткий срок проехать через всю страну.
Не понравилось, что по телевизору постоянно крутят одно и то же. А так – вполне себе хороший поезд. Чисто, убрано, персонал не лезет к тебе, но при этом вежливо отвечает и помогает, если нужна помощь.
Хочу выразить благодарность проводнику Надежде, которая на протяжении всей дороги помогала мне с ребенком (подогреть, принести и т.п.). Если бы не вы – я не знаю, как бы мы доехали. СПАСИБО большое вам. Поездка понравилась.
Поезд как поезд, ехать долго, в целом чисто и аккуратно. Конечно, если начать придираться, можно найти много недостатков. Например некоторые неработающие розетки. Но это терпимо за такие-то деньги.
Хочу высказать своё мнение по поводу поездки на этом поезде. Ехали вчетвером: я, муж, 2 детей. Было относительно комфортно. Ничего плохого про поезд и персонал сказать не могу. Есть свои косячки, но я ни разу не видела поезда, где всё было бы просто идеально. Детям под конец надоело ехать, не знали чем заняться. Да и взрослы тоже.