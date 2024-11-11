Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 007Н Владивосток — Новосибирск.
14:30
3 д. 13 ч. 44 мин.
01:45
160
Маршрут следования поезда 007Н Владивосток — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
15:10
15:12
26 км.
0 ч. 40 мин.
Уссурийск
16:25
16:30
81 км.
1 ч. 55 мин.
Озерная Падь
17:04
17:05
110 км.
2 ч. 34 мин.
Сибирцево
17:38
17:40
139 км.
3 ч. 8 мин.
Мучная
18:00
18:01
155 км.
3 ч. 30 мин.
Спасск-Дальний
18:38
18:40
192 км.
4 ч. 8 мин.
Шмаковка
19:37
19:38
261 км.
5 ч. 7 мин.
Ружино
20:18
20:33
303 км.
5 ч. 48 мин.
Дальнереченск 1
21:21
21:23
357 км.
6 ч. 51 мин.
Лучегорск
22:15
22:17
426 км.
7 ч. 45 мин.
Бикин
22:54
22:56
464 км.
8 ч. 24 мин.
Вяземская
00:22
00:37
552 км.
9 ч. 52 мин.
Хабаровск 1
02:31
03:11
661 км.
12 ч. 1 мин.
Биробиджан
05:34
05:41
821 км.
15 ч. 4 мин.
Известковая
07:34
07:35
923 км.
17 ч. 4 мин.
Облучье
08:28
08:43
959 км.
17 ч. 58 мин.
Архара
10:32
10:34
1043 км.
20 ч. 2 мин.
Бурея
11:22
11:24
1090 км.
20 ч. 52 мин.
Завитая
12:01
12:03
1132 км.
21 ч. 31 мин.
Екатеринославка
12:39
12:41
1169 км.
22 ч. 9 мин.
Поздеевка
13:06
13:08
1197 км.
22 ч. 36 мин.
Белогорск
13:52
14:37
1244 км.
23 ч. 22 мин.
Серышево
14:56
14:58
1263 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Свободный
15:31
15:36
1300 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Ледяная
16:11
16:13
1339 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Шимановская
16:54
16:56
1378 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Тыгда
19:01
19:03
1531 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Магдагачи
20:01
20:16
1582 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Сковородино
23:15
00:01
1718 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Уруша
01:56
01:58
1787 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Ерофей Павлович
03:53
04:14
1848 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Амазар
06:01
06:19
1918 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Могоча
07:53
08:08
1992 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Ксеньевская
10:21
10:23
2063 км.
1 д. 19 ч. 51 мин.
Зилово
12:43
12:45
2160 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Жирекен
13:28
13:30
2191 км.
1 д. 22 ч. 58 мин.
Чернышевск-Забайкальск
14:22
14:52
2229 км.
1 д. 23 ч. 52 мин.
Куэнга
16:00
16:02
2278 км.
2 д. 1 ч. 30 мин.
Приисковая
16:41
16:43
2312 км.
2 д. 2 ч. 11 мин.
Шилка
17:28
17:30
2351 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Солнцевая
18:10
18:12
2379 км.
2 д. 3 ч. 40 мин.
Карымская
20:16
20:34
2471 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Чита 2
22:28
23:04
2544 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Могзон
01:51
01:53
2654 км.
2 д. 11 ч. 21 мин.
Харагун
02:51
02:53
2711 км.
2 д. 12 ч. 21 мин.
Хушенга
03:13
03:15
2732 км.
2 д. 12 ч. 43 мин.
Хилок
03:52
04:07
2765 км.
2 д. 13 ч. 22 мин.
Бада
05:05
05:07
2806 км.
2 д. 14 ч. 35 мин.
Петровский Завод
07:00
07:02
2876 км.
2 д. 16 ч. 30 мин.
Новоильинский
07:48
07:49
2920 км.
2 д. 17 ч. 18 мин.
Заудинский
09:03
09:04
2992 км.
2 д. 18 ч. 33 мин.
Улан-Удэ
09:20
09:45
2998 км.
2 д. 18 ч. 50 мин.
Мысовая
12:04
12:06
3116 км.
2 д. 21 ч. 34 мин.
Байкальск
13:55
13:57
3231 км.
2 д. 23 ч. 25 мин.
Слюдянка 1
14:41
14:43
3269 км.
3 д. 0 ч. 11 мин.
Иркутск
Пассажирский
17:19
17:48
3347 км.
3 д. 2 ч. 49 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:02
18:04
3353 км.
3 д. 3 ч. 32 мин.
Ангарск
18:41
18:44
3384 км.
3 д. 4 ч. 11 мин.
Усолье-Сибирское
19:08
19:10
3410 км.
3 д. 4 ч. 38 мин.
Черемхово
20:02
20:04
3470 км.
3 д. 5 ч. 32 мин.
Залари
20:56
20:58
3529 км.
3 д. 6 ч. 26 мин.
Зима
21:55
22:25
3579 км.
3 д. 7 ч. 25 мин.
Куйтун
23:22
23:24
3636 км.
3 д. 8 ч. 52 мин.
Тулун
00:30
00:32
3705 км.
3 д. 10 ч. 0 мин.
Нижнеудинск
02:07
02:20
3807 км.
3 д. 11 ч. 37 мин.
Тайшет
04:58
05:01
3940 км.
3 д. 14 ч. 28 мин.
Решоты
05:58
05:59
3994 км.
3 д. 15 ч. 28 мин.
Ингашская
06:41
06:42
4037 км.
3 д. 16 ч. 11 мин.
Иланская
07:12
07:34
4064 км.
3 д. 16 ч. 42 мин.
Канск-Енисейский
08:04
08:06
4087 км.
3 д. 17 ч. 34 мин.
Заозерная
09:12
09:13
4154 км.
3 д. 18 ч. 42 мин.
Уяр
09:49
09:50
4182 км.
3 д. 19 ч. 19 мин.
Красноярск
Пассажирский
11:50
12:30
4278 км.
3 д. 21 ч. 20 мин.
Ачинск 1
15:23
15:25
4424 км.
4 д. 0 ч. 53 мин.
Боготол
16:26
16:27
4485 км.
4 д. 1 ч. 56 мин.
Тяжин
17:29
17:30
4548 км.
4 д. 2 ч. 59 мин.
Мариинск
18:19
18:53
4597 км.
4 д. 3 ч. 49 мин.
Яя
20:05
20:10
4678 км.
4 д. 5 ч. 35 мин.
Анжерская
20:35
20:51
4705 км.
4 д. 6 ч. 5 мин.
Тайга
21:21
22:11
4731 км.
4 д. 6 ч. 51 мин.
Яшкино
22:38
22:42
4755 км.
4 д. 8 ч. 8 мин.
Юрга 1
23:21
23:23
4795 км.
4 д. 8 ч. 51 мин.
Новосибирск
Главный
01:45
4939 км.
4 д. 11 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Мне достался обычный вагон, но дискомфорта от этого я не испытал. Потому что проводники свое дело знают! Благодаря им в вагоне чисто. Полы намывают по несколько раз. И вообще о пассажирах заботятся.
В пути пришлось провести несколько суток, но я за это время хорошо отдохнула. Обслуживание отличное. Везде чистота. Все работало, в туалете были в наличии все необходимые принадлежности. Питание вкусное. Но есть минус – мало работающих розеток.
Ехали из Владивостока в Читу. Хороший и комфортный поезд. Как водится – за такое время поездки перезнакомились с проводниками и пассажирами. Мне всё понравилось!
Все было по расписанию. В вагонах чисто, на любой вопрос сразу находится ответ и решение. Отдельное спасибо хочу передать Анастасии! Я не знаю, что бы мы без вас делали!
Если сильно не придираться, то все хорошо! Да, вагоны не новые, поэтому приходится мириться с этим. Однако если не обращать внимания на возраст поезда, я бы хотела отметить то, что проводницы хорошо знают свое дело. Видно, что не первый месяц на работе. Отзывчивые и приятные тети.
Не могу понять, уже который раз езжу на этом поезде и по итогу получается при покупке билета русская рулетка. Иногда попадется аккуратный новый вагон, иногда старый и дряблый. Езжу почти до конечной к отцу примерно раз в 3-4 месяца. Сделали бы стоимость чуть больше, но чтобы гарантированно в новый вагон попасть.
Все прошло хорошо, начиная с покупки билета на этом сайте и заканчивая самой поездкой. Если сильно не придираться, то все хорошо. Это не ВИП класс, джакузи и бассейна здесь нет. Но зато чисто и относительно не дорого. Рекомендую всем, кто не избалован