Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 501Ы Вихоревка — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вихоревка — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вихоревка
05:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Турма
06:14
06:15
19 км.
0 ч. 29 мин.
Торея
07:00
07:01
47 км.
1 ч. 15 мин.
Таргиз
07:43
07:44
78 км.
1 ч. 58 мин.
Чуна
08:07
08:20
99 км.
2 ч. 22 мин.
Сосновые Родники
08:34
08:35
111 км.
2 ч. 49 мин.
Новочунка
08:49
08:50
122 км.
3 ч. 4 мин.
Парчум
09:12
09:13
138 км.
3 ч. 27 мин.
Невельская
09:47
09:48
168 км.
4 ч. 2 мин.
Тайшет
10:45
11:47
207 км.
5 ч. 0 мин.
Байроновка
12:23
12:24
226 км.
6 ч. 38 мин.
Алзамай
13:12
13:14
266 км.
7 ч. 27 мин.
Замзор
13:33
13:34
286 км.
7 ч. 48 мин.
Камышет
13:57
13:58
306 км.
8 ч. 12 мин.
Ук
14:27
14:28
320 км.
8 ч. 42 мин.
Нижнеудинск
15:01
15:14
343 км.
9 ч. 16 мин.
Худоеланская
16:18
16:19
387 км.
10 ч. 33 мин.
Шеберта
16:36
16:37
403 км.
10 ч. 51 мин.
Тулун
17:21
17:23
447 км.
11 ч. 36 мин.
Куйтун
18:49
18:50
516 км.
13 ч. 4 мин.
Харик
19:03
19:04
529 км.
13 ч. 18 мин.
Зима
19:53
20:15
573 км.
14 ч. 8 мин.
Тыреть
21:02
21:03
605 км.
15 ч. 17 мин.
Залари
21:26
21:27
623 км.
15 ч. 41 мин.
Кутулик
22:00
22:01
651 км.
16 ч. 15 мин.
Черемхово
22:39
22:41
683 км.
16 ч. 54 мин.
Половина
23:12
23:13
708 км.
17 ч. 27 мин.
Усолье-Сибирское
23:51
23:53
743 км.
18 ч. 6 мин.
Ангарск
00:20
00:22
769 км.
18 ч. 35 мин.
Иркутск
Сортировочный
00:55
00:57
800 км.
19 ч. 10 мин.
Иркутск
Пассажирский
01:10
806 км.
19 ч. 25 мин.
