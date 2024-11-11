Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 071Ы Северобайкальск — Иркутск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
17:37
1 д. 7 ч. 30 мин.
01:07
35
Маршрут следования поезда 071Ы Северобайкальск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
17:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гоуджекит
18:15
18:20
18 км.
0 ч. 38 мин.
Кунерма
19:08
19:10
57 км.
1 ч. 31 мин.
Улькан
19:55
20:15
100 км.
2 ч. 18 мин.
Киренга
20:54
21:09
136 км.
3 ч. 17 мин.
Небель
21:51
21:53
168 км.
4 ч. 14 мин.
Ния
22:19
22:21
193 км.
4 ч. 42 мин.
Звездная
22:56
22:58
220 км.
5 ч. 19 мин.
Лена
00:19
01:04
266 км.
6 ч. 42 мин.
Янталь
01:50
01:51
299 км.
8 ч. 13 мин.
Ручей
02:03
02:04
308 км.
8 ч. 26 мин.
Семигорск
02:50
02:51
338 км.
9 ч. 13 мин.
Хребтовая
03:29
03:30
364 км.
9 ч. 52 мин.
Коршуниха-Ангарская
03:56
04:16
381 км.
10 ч. 19 мин.
Видим
05:44
05:46
446 км.
12 ч. 7 мин.
Кежемская
06:44
06:46
490 км.
13 ч. 7 мин.
Зяба
07:18
07:20
518 км.
13 ч. 41 мин.
Гидростроитель
07:44
07:46
536 км.
14 ч. 7 мин.
Падунские Пороги
08:06
08:11
547 км.
14 ч. 29 мин.
Анзеби
08:44
08:47
570 км.
15 ч. 7 мин.
Вихоревка
09:15
09:40
589 км.
15 ч. 38 мин.
Чуна
11:33
11:35
684 км.
17 ч. 56 мин.
Тайшет
13:42
14:17
787 км.
20 ч. 5 мин.
Алзамай
15:34
15:36
846 км.
21 ч. 57 мин.
Нижнеудинск
16:58
17:11
922 км.
23 ч. 21 мин.
Тулун
18:47
18:49
1024 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Куйтун
19:54
19:55
1093 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Зима
20:48
21:10
1150 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Залари
22:01
22:02
1200 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Кутулик
22:30
22:31
1228 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Черемхово
23:01
23:03
1260 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Усолье-Сибирское
23:52
23:54
1320 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Ангарск
00:17
00:19
1346 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Иркутск
Сортировочный
00:51
00:53
1377 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Иркутск
Пассажирский
01:07
1383 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехать долго, но проводники молодцы. Девочки не в первый год на работе, это сразу видно. Помогли нам найти место, все показали и рассказали. Выдали хорошее белье, мы попросили дополнительный плед и нам через минуту его принесли. Очень довльны сервисом.
Долгая поездка, поезд изношенный. Пора бы его уже обновить. Что могу сказать по поводу вагона – чистый, но старый. Удачи
Здравствуйте. За неимением альтернатив выбрали поездку поездом. Я думала, что будет намного хуже. Оказалось все еще вполне сносно. Попались очень хорошие проводницы, которые обслуживали нас как нужно. Чай принесли через 5 минут после того как их попросили. Очень все быстро.
Ночью было прохладно. Дуло из окна. Туалет не самый приятный, которые я видела. Но терпимо. Проводники знающие люди.
Отправили по работе. Что могу сказать про этот поезд: Чистый, приятный и уютный. Ничего общего с поездами в которых я ездил 5-6 лет назад. РЖД улучшается и это видно невооруженным глазом.