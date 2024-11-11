Поезд 087Ы Братск (ст. Усть-Илимск) — Иркутск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

02:30

Братск (ст. Усть-Илимск)

1 д. 4 ч. 25 мин.

06:55

Иркутск

48

Маршрут следования поезда 087Ы Братск (ст. Усть-Илимск) — Иркутск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Братск (ст. Усть-Илимск) — Иркутск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Усть-Илимск

02:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Диабазовый

03:03

1 мин.

03:04

26 км.

0 ч. 33 мин.

Тубинская

03:28

1 мин.

03:29

44 км.

0 ч. 58 мин.

Тушама

03:53

2 мин.

03:55

55 км.

1 ч. 23 мин.

Рудногорск

04:35

3 мин.

04:38

94 км.

2 ч. 5 мин.

Игирма

05:01

3 мин.

05:04

112 км.

2 ч. 31 мин.

Баларихта

05:33

1 мин.

05:34

129 км.

3 ч. 3 мин.

Начальный

05:56

1 мин.

05:57

149 км.

3 ч. 26 мин.

Хребтовая

06:19

1 мин.

06:20

164 км.

3 ч. 49 мин.

Коршуниха-Ангарская

06:49

20 мин.

07:09

181 км.

4 ч. 19 мин.

Среднеилимская

07:32

2 мин.

07:34

195 км.

5 ч. 2 мин.

Видим

08:38

2 мин.

08:40

247 км.

6 ч. 8 мин.

Речушка

09:08

2 мин.

09:10

267 км.

6 ч. 38 мин.

Кежемская

09:42

3 мин.

09:45

293 км.

7 ч. 12 мин.

Зяба

10:19

2 мин.

10:21

321 км.

7 ч. 49 мин.

Гидростроитель

10:44

25 мин.

11:09

339 км.

8 ч. 14 мин.

Падунские Пороги

11:29

3 мин.

11:32

350 км.

8 ч. 59 мин.

Анзеби

12:05

5 мин.

12:10

373 км.

9 ч. 35 мин.

Вихоревка

12:38

52 мин.

13:30

392 км.

10 ч. 8 мин.

Турма

13:56

1 мин.

13:57

411 км.

11 ч. 26 мин.

Торея

14:36

1 мин.

14:37

439 км.

12 ч. 6 мин.

Таргиз

15:19

1 мин.

15:20

470 км.

12 ч. 49 мин.

Чуна

15:43

13 мин.

15:56

491 км.

13 ч. 13 мин.

Сосновые Родники

16:09

1 мин.

16:10

503 км.

13 ч. 39 мин.

Новочунка

16:26

1 мин.

16:27

514 км.

13 ч. 56 мин.

Парчум

16:47

1 мин.

16:48

530 км.

14 ч. 17 мин.

Невельская

17:20

1 мин.

17:21

560 км.

14 ч. 50 мин.

Тайшет

18:14

72 мин.

19:26

599 км.

15 ч. 44 мин.

Байроновка

20:04

1 мин.

20:05

618 км.

17 ч. 34 мин.

Алзамай

20:47

2 мин.

20:49

658 км.

18 ч. 17 мин.

Замзор

21:07

1 мин.

21:08

678 км.

18 ч. 37 мин.

Камышет

21:27

1 мин.

21:28

698 км.

18 ч. 57 мин.

Ук

21:48

1 мин.

21:49

712 км.

19 ч. 18 мин.

Нижнеудинск

22:20

13 мин.

22:33

735 км.

19 ч. 50 мин.

Худоеланская

23:18

1 мин.

23:19

779 км.

20 ч. 48 мин.

Шеберта

23:34

1 мин.

23:35

795 км.

21 ч. 4 мин.

Тулун

00:16

3 мин.

00:19

839 км.

21 ч. 46 мин.

Куйтун

01:24

2 мин.

01:26

908 км.

22 ч. 54 мин.

Харик

01:39

2 мин.

01:41

921 км.

23 ч. 9 мин.

Зима

02:23

22 мин.

02:45

965 км.

23 ч. 53 мин.

Тыреть

03:19

2 мин.

03:21

997 км.

1 д. 0 ч. 49 мин.

Залари

03:40

2 мин.

03:42

1015 км.

1 д. 1 ч. 10 мин.

Черемхово

04:42

2 мин.

04:44

1074 км.

1 д. 2 ч. 12 мин.

Половина

05:07

2 мин.

05:09

1099 км.

1 д. 2 ч. 37 мин.

Усолье-Сибирское

05:38

3 мин.

05:41

1134 км.

1 д. 3 ч. 8 мин.

Ангарск

06:04

3 мин.

06:07

1160 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Иркутск
Сортировочный

06:39

2 мин.

06:41

1191 км.

1 д. 4 ч. 9 мин.

Иркутск
Пассажирский

06:55

1197 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Информация о поезде 087Ы

Планируете поездку по маршруту Братск (ст. Усть-Илимск) — Иркутск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 087Ы. Этот поезд отправляется со станции Усть-Илимск в 02:30 и прибывает на конечную станцию Иркутск в 06:55. Вся дорога занимает 1 д. 4 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 087Ы

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

72 мин. – станция Тайшет

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Светлана

    Я недовольна. Поезд опоздал более чем на 2 часа, что по итогу вылилось проблемы на месте прибытия, нас должен был ждать человек, который должен было забрать и довести до места. А он не смог так долго ждать и пришлось брать такси, что внесло дополнительные траты. Более того – таксист еще втридорого взял.

    Ответить
  2. Джессика

    Минус номер один – нет биотуалета. Стоит старый грязный и вонючий (без преувеличения) туалет, который закрывается перед каждой станцией и если не успел – терпи. Минус номер два- это невыносимая жара которая стоит в вагоне. Нет кондиционера или что я не понимаю!!!

    Ответить
  3. Митяй

    Персонал поезда очень хороший, но состояние вагонов не очень. Грязновато, у нас рядом с местом, когда заходили, валялись какие-то салфетки скомканные которые оставили предыдущие пассажиры. Это значит поезд не убирался с прошлого рейса и даже не подметался.

    Ответить
  4. Лена

    Попросила сделать кофе – они сказали что в их работу не входит делать и приносить кофе. Продали пакетик с чаем и сказали где кипяток. НУ и обслуживание!!!!!!!! Бл@#@#ть. Впервые такое вижу!!!!!!!!!!!!!!!

    Ответить
  5. Николай

    Отличный поезд, хорошее постельное белье и приветливые проводницы.

    Ответить
  6. Мария

    Претензий не имею, но и восторгаться не вижу чем можно было бы. 4 из 5 не выше.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
