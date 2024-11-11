Маршрут следования и продажа билетов
02:30
1 д. 4 ч. 25 мин.
06:55
48
Маршрут следования поезда 087Ы Братск (ст. Усть-Илимск) — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Братск (ст. Усть-Илимск) — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усть-Илимск
02:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Диабазовый
03:03
03:04
26 км.
0 ч. 33 мин.
Тубинская
03:28
03:29
44 км.
0 ч. 58 мин.
Тушама
03:53
03:55
55 км.
1 ч. 23 мин.
Рудногорск
04:35
04:38
94 км.
2 ч. 5 мин.
Игирма
05:01
05:04
112 км.
2 ч. 31 мин.
Баларихта
05:33
05:34
129 км.
3 ч. 3 мин.
Начальный
05:56
05:57
149 км.
3 ч. 26 мин.
Хребтовая
06:19
06:20
164 км.
3 ч. 49 мин.
Коршуниха-Ангарская
06:49
07:09
181 км.
4 ч. 19 мин.
Среднеилимская
07:32
07:34
195 км.
5 ч. 2 мин.
Видим
08:38
08:40
247 км.
6 ч. 8 мин.
Речушка
09:08
09:10
267 км.
6 ч. 38 мин.
Кежемская
09:42
09:45
293 км.
7 ч. 12 мин.
Зяба
10:19
10:21
321 км.
7 ч. 49 мин.
Гидростроитель
10:44
11:09
339 км.
8 ч. 14 мин.
Падунские Пороги
11:29
11:32
350 км.
8 ч. 59 мин.
Анзеби
12:05
12:10
373 км.
9 ч. 35 мин.
Вихоревка
12:38
13:30
392 км.
10 ч. 8 мин.
Турма
13:56
13:57
411 км.
11 ч. 26 мин.
Торея
14:36
14:37
439 км.
12 ч. 6 мин.
Таргиз
15:19
15:20
470 км.
12 ч. 49 мин.
Чуна
15:43
15:56
491 км.
13 ч. 13 мин.
Сосновые Родники
16:09
16:10
503 км.
13 ч. 39 мин.
Новочунка
16:26
16:27
514 км.
13 ч. 56 мин.
Парчум
16:47
16:48
530 км.
14 ч. 17 мин.
Невельская
17:20
17:21
560 км.
14 ч. 50 мин.
Тайшет
18:14
19:26
599 км.
15 ч. 44 мин.
Байроновка
20:04
20:05
618 км.
17 ч. 34 мин.
Алзамай
20:47
20:49
658 км.
18 ч. 17 мин.
Замзор
21:07
21:08
678 км.
18 ч. 37 мин.
Камышет
21:27
21:28
698 км.
18 ч. 57 мин.
Ук
21:48
21:49
712 км.
19 ч. 18 мин.
Нижнеудинск
22:20
22:33
735 км.
19 ч. 50 мин.
Худоеланская
23:18
23:19
779 км.
20 ч. 48 мин.
Шеберта
23:34
23:35
795 км.
21 ч. 4 мин.
Тулун
00:16
00:19
839 км.
21 ч. 46 мин.
Куйтун
01:24
01:26
908 км.
22 ч. 54 мин.
Харик
01:39
01:41
921 км.
23 ч. 9 мин.
Зима
02:23
02:45
965 км.
23 ч. 53 мин.
Тыреть
03:19
03:21
997 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Залари
03:40
03:42
1015 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Черемхово
04:42
04:44
1074 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Половина
05:07
05:09
1099 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Усолье-Сибирское
05:38
05:41
1134 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Ангарск
06:04
06:07
1160 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Иркутск
Сортировочный
06:39
06:41
1191 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Иркутск
Пассажирский
06:55
1197 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Я недовольна. Поезд опоздал более чем на 2 часа, что по итогу вылилось проблемы на месте прибытия, нас должен был ждать человек, который должен было забрать и довести до места. А он не смог так долго ждать и пришлось брать такси, что внесло дополнительные траты. Более того – таксист еще втридорого взял.
Минус номер один – нет биотуалета. Стоит старый грязный и вонючий (без преувеличения) туалет, который закрывается перед каждой станцией и если не успел – терпи. Минус номер два- это невыносимая жара которая стоит в вагоне. Нет кондиционера или что я не понимаю!!!
Персонал поезда очень хороший, но состояние вагонов не очень. Грязновато, у нас рядом с местом, когда заходили, валялись какие-то салфетки скомканные которые оставили предыдущие пассажиры. Это значит поезд не убирался с прошлого рейса и даже не подметался.
Попросила сделать кофе – они сказали что в их работу не входит делать и приносить кофе. Продали пакетик с чаем и сказали где кипяток. НУ и обслуживание!!!!!!!! Бл@#@#ть. Впервые такое вижу!!!!!!!!!!!!!!!
Отличный поезд, хорошее постельное белье и приветливые проводницы.
Претензий не имею, но и восторгаться не вижу чем можно было бы. 4 из 5 не выше.