Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 976Я Москва — Владивосток.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
02:55
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
38
Маршрут следования поезда 976Я Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дружинино
08:30
11:30
1348 км.
5 ч. 35 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
13:04
15:00
1414 км.
10 ч. 9 мин.
Тюмень
21:58
00:19
1713 км.
19 ч. 3 мин.
Омск
Пассажирский
08:39
10:18
2259 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Барабинск
16:41
17:04
2577 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Новосибирск
Главный
20:59
22:49
2867 км.
1 д. 18 ч. 4 мин.
Мариинск
05:17
10:12
3198 км.
2 д. 2 ч. 22 мин.
Красноярск
Пассажирский
16:56
22:21
3514 км.
2 д. 14 ч. 1 мин.
Иланская
02:25
02:42
3716 км.
2 д. 23 ч. 30 мин.
Тайшет
05:04
06:15
3840 км.
3 д. 2 ч. 9 мин.
Нижнеудинск
09:20
09:54
3973 км.
3 д. 6 ч. 25 мин.
Зима
14:23
14:50
4196 км.
3 д. 11 ч. 28 мин.
Иркутск
Пассажирский
19:40
22:40
4430 км.
3 д. 16 ч. 45 мин.
Улан-Удэ
07:00
10:21
4662 км.
4 д. 4 ч. 5 мин.
Петровский Завод
13:15
13:48
4769 км.
4 д. 10 ч. 20 мин.
Хилок
16:43
17:13
4880 км.
4 д. 13 ч. 48 мин.
Чита 2
22:15
00:01
5102 км.
4 д. 19 ч. 20 мин.
Карымская
02:02
02:30
5175 км.
4 д. 23 ч. 7 мин.
Шилка
05:21
05:51
5294 км.
5 д. 2 ч. 26 мин.
Приисковая
06:42
07:12
5333 км.
5 д. 3 ч. 47 мин.
Чернышевск-Забайкальск
09:08
09:58
5404 км.
5 д. 6 ч. 13 мин.
Могоча
16:56
18:43
5632 км.
5 д. 14 ч. 1 мин.
Ерофей Павлович
22:44
01:05
5777 км.
5 д. 19 ч. 49 мин.
Сковородино
05:30
06:30
5907 км.
6 д. 2 ч. 35 мин.
Магдагачи
10:10
15:01
6043 км.
6 д. 7 ч. 15 мин.
Тыгда
17:54
18:24
6094 км.
6 д. 14 ч. 59 мин.
Белогорск
23:27
00:57
6377 км.
6 д. 20 ч. 32 мин.
Бурея
03:50
04:10
6533 км.
7 д. 0 ч. 55 мин.
Облучье
07:13
07:28
6659 км.
7 д. 4 ч. 18 мин.
Биробиджан
10:06
11:15
6798 км.
7 д. 7 ч. 11 мин.
Хабаровск 1
13:49
16:38
6958 км.
7 д. 10 ч. 54 мин.
Вяземская
18:54
19:09
7067 км.
7 д. 15 ч. 59 мин.
Дальнереченск 1
22:31
22:56
7261 км.
7 д. 19 ч. 36 мин.
Ружино
23:57
00:12
7315 км.
7 д. 21 ч. 2 мин.
Спасск-Дальний
01:52
02:17
7425 км.
7 д. 22 ч. 57 мин.
Уссурийск
04:28
06:20
7536 км.
8 д. 1 ч. 33 мин.
Владивосток
08:32
7613 км.
8 д. 5 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Владивосток Распечатать расписание поезда