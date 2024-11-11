Маршрут следования поезда 197И Иркутск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
18:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:19
18:21
6 км.
0 ч. 14 мин.
Ангарск
18:58
19:03
37 км.
0 ч. 53 мин.
Усолье-Сибирское
19:28
19:38
63 км.
1 ч. 23 мин.
Кутулик
20:56
21:03
155 км.
2 ч. 51 мин.
Зима
22:17
22:48
233 км.
4 ч. 12 мин.
Куйтун
23:54
00:09
290 км.
5 ч. 49 мин.
Тулун
01:16
01:19
359 км.
7 ч. 11 мин.
Нижнеудинск
02:55
03:08
461 км.
8 ч. 50 мин.
Иланская
07:53
08:10
699 км.
13 ч. 48 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:33
13:42
901 км.
18 ч. 28 мин.
Козулька
15:41
15:42
991 км.
21 ч. 36 мин.
Ачинск 1
16:44
16:49
1047 км.
22 ч. 39 мин.
Боготол
17:56
17:58
1108 км.
23 ч. 51 мин.
Мариинск
20:08
20:42
1218 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Тайга
22:40
22:44
1350 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Юрга 1
23:45
23:47
1412 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Новосибирск
Главный
02:10
03:01
1556 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Чулымская
04:56
04:58
1678 км.
1 д. 10 ч. 51 мин.
Барабинск
07:17
07:47
1846 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Озеро-Карачинское
08:48
08:53
1934 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Татарская
09:41
09:43
1997 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Калачинская
10:37
10:39
2086 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Омск
Пассажирский
11:39
11:57
2162 км.
1 д. 17 ч. 34 мин.
Ишим
15:11
15:16
2438 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
Тюмень
19:16
19:36
2707 км.
2 д. 1 ч. 11 мин.
Юшала
20:58
21:00
2783 км.
2 д. 2 ч. 53 мин.
Талица
21:29
21:31
2814 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Еланский
22:47
22:49
2895 км.
2 д. 4 ч. 42 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:39
01:48
3009 км.
2 д. 6 ч. 34 мин.
Ревда
02:38
02:40
3050 км.
2 д. 8 ч. 33 мин.
Дружинино
03:26
03:56
3074 км.
2 д. 9 ч. 21 мин.
Красноуфимск
05:49
05:51
3183 км.
2 д. 11 ч. 44 мин.
Чад
06:50
06:52
3218 км.
2 д. 12 ч. 45 мин.
Чернушка
07:50
07:52
3287 км.
2 д. 13 ч. 45 мин.
Янаул
08:50
08:55
3361 км.
2 д. 14 ч. 45 мин.
Сарапул
10:11
10:13
3434 км.
2 д. 16 ч. 6 мин.
Агрыз
11:15
11:30
3481 км.
2 д. 17 ч. 10 мин.
Можга
12:17
12:19
3531 км.
2 д. 18 ч. 12 мин.
Кизнер
13:07
13:09
3577 км.
2 д. 19 ч. 2 мин.
Вятские Поляны
13:50
13:52
3607 км.
2 д. 19 ч. 45 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:07
16:15
3735 км.
2 д. 22 ч. 2 мин.
Канаш
18:50
19:05
3842 км.
3 д. 0 ч. 45 мин.
Шумерля
20:07
20:09
3909 км.
3 д. 2 ч. 2 мин.
Пильна
20:35
20:37
3940 км.
3 д. 2 ч. 30 мин.
Сергач
21:04
21:08
3966 км.
3 д. 2 ч. 59 мин.
Бобыльская
22:29
22:31
4046 км.
3 д. 4 ч. 24 мин.
Арзамас 2
22:57
22:59
4071 км.
3 д. 4 ч. 52 мин.
Навашино
00:25
00:27
4176 км.
3 д. 6 ч. 20 мин.
Муром 1
00:43
00:45
4187 км.
3 д. 6 ч. 38 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:10
4461 км.
3 д. 11 ч. 5 мин.
