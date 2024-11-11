Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 207Э Владивосток — Новокузнецк.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:50
4 д. 16 ч. 6 мин.
07:56
89
Маршрут следования поезда 207Э Владивосток — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
15:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
16:32
16:34
26 км.
0 ч. 42 мин.
Уссурийск
17:43
17:48
81 км.
1 ч. 53 мин.
Озерная Падь
18:20
18:21
110 км.
2 ч. 30 мин.
Сибирцево
18:50
18:52
139 км.
3 ч. 0 мин.
Мучная
19:09
19:10
155 км.
3 ч. 19 мин.
Спасск-Дальний
19:44
19:46
192 км.
3 ч. 54 мин.
Шмаковка
20:40
20:41
261 км.
4 ч. 50 мин.
Ружино
21:21
21:36
303 км.
5 ч. 31 мин.
Дальнереченск 1
22:28
22:30
357 км.
6 ч. 38 мин.
Лучегорск
23:26
23:28
426 км.
7 ч. 36 мин.
Бикин
00:07
00:09
464 км.
8 ч. 17 мин.
Вяземская
01:40
01:55
552 км.
9 ч. 50 мин.
Хабаровск 1
03:48
04:28
661 км.
11 ч. 58 мин.
Биробиджан
06:43
06:50
821 км.
14 ч. 53 мин.
Известковая
08:38
08:39
923 км.
16 ч. 48 мин.
Облучье
09:27
09:42
959 км.
17 ч. 37 мин.
Кундур-Хабаровский
10:24
10:25
983 км.
18 ч. 34 мин.
Архара
11:49
11:51
1043 км.
19 ч. 59 мин.
Бурея
12:31
12:33
1090 км.
20 ч. 41 мин.
Завитая
13:10
13:12
1132 км.
21 ч. 20 мин.
Екатеринославка
13:52
13:54
1169 км.
22 ч. 2 мин.
Белогорск
15:04
15:34
1244 км.
23 ч. 14 мин.
Серышево
15:53
15:55
1263 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Свободный
16:25
16:30
1300 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Ледяная
17:05
17:07
1339 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Шимановская
17:45
17:47
1378 км.
1 д. 1 ч. 55 мин.
Тыгда
19:59
20:01
1531 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Магдагачи
21:01
21:16
1582 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Сковородино
00:11
00:16
1718 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Уруша
02:05
02:07
1787 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Ерофей Павлович
04:00
04:21
1848 км.
1 д. 12 ч. 10 мин.
Амазар
06:23
06:41
1918 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Могоча
08:16
08:31
1992 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Ксеньевская
10:34
10:36
2063 км.
1 д. 18 ч. 44 мин.
Зилово
12:59
13:01
2160 км.
1 д. 21 ч. 9 мин.
Жирекен
13:39
13:41
2191 км.
1 д. 21 ч. 49 мин.
Чернышевск-Забайкальск
14:34
15:04
2229 км.
1 д. 22 ч. 44 мин.
Куэнга
16:14
16:16
2278 км.
2 д. 0 ч. 24 мин.
Приисковая
16:54
16:56
2312 км.
2 д. 1 ч. 4 мин.
Шилка
17:40
17:42
2351 км.
2 д. 1 ч. 50 мин.
Солнцевая
18:23
18:25
2379 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Карымская
20:33
20:51
2471 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Чита 2
22:38
23:14
2544 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Могзон
02:03
02:05
2654 км.
2 д. 10 ч. 13 мин.
Хилок
04:01
04:16
2766 км.
2 д. 12 ч. 11 мин.
Бада
05:14
05:16
2807 км.
2 д. 13 ч. 24 мин.
Петровский Завод
07:04
07:06
2877 км.
2 д. 15 ч. 14 мин.
Новоильинский
07:54
07:56
2921 км.
2 д. 16 ч. 4 мин.
Заудинский
09:05
09:06
2993 км.
2 д. 17 ч. 15 мин.
Улан-Удэ
09:20
09:45
2999 км.
2 д. 17 ч. 30 мин.
Мысовая
12:13
12:15
3117 км.
2 д. 20 ч. 23 мин.
Байкальск
14:10
14:12
3232 км.
2 д. 22 ч. 20 мин.
Слюдянка 1
14:59
15:01
3270 км.
2 д. 23 ч. 9 мин.
Иркутск
Пассажирский
17:35
18:04
3348 км.
3 д. 1 ч. 45 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:17
18:19
3354 км.
3 д. 2 ч. 27 мин.
Ангарск
18:54
18:57
3385 км.
3 д. 3 ч. 4 мин.
Усолье-Сибирское
19:22
19:24
3411 км.
3 д. 3 ч. 32 мин.
Черемхово
20:19
20:21
3471 км.
3 д. 4 ч. 29 мин.
Залари
21:20
21:22
3530 км.
3 д. 5 ч. 30 мин.
Зима
22:22
22:52
3580 км.
3 д. 6 ч. 32 мин.
Куйтун
23:47
23:49
3637 км.
3 д. 7 ч. 57 мин.
Тулун
00:51
00:53
3706 км.
3 д. 9 ч. 1 мин.
Нижнеудинск
02:28
02:41
3808 км.
3 д. 10 ч. 38 мин.
Тайшет
05:14
05:17
3941 км.
3 д. 13 ч. 24 мин.
Решоты
06:15
06:16
3995 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Ингашская
06:59
07:00
4038 км.
3 д. 15 ч. 9 мин.
Иланская
07:31
07:53
4065 км.
3 д. 15 ч. 41 мин.
Канск-Енисейский
08:24
08:26
4088 км.
3 д. 16 ч. 34 мин.
Заозерная
09:29
09:31
4155 км.
3 д. 17 ч. 39 мин.
Уяр
10:05
10:06
4183 км.
3 д. 18 ч. 15 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:04
12:41
4279 км.
3 д. 20 ч. 14 мин.
Ачинск 1
15:33
15:35
4425 км.
3 д. 23 ч. 43 мин.
Боготол
16:29
16:30
4486 км.
4 д. 0 ч. 39 мин.
Тяжин
17:37
17:39
4549 км.
4 д. 1 ч. 47 мин.
Мариинск
18:29
19:04
4598 км.
4 д. 2 ч. 39 мин.
Яя
20:19
20:24
4679 км.
4 д. 4 ч. 29 мин.
Анжерская
20:50
21:05
4706 км.
4 д. 5 ч. 0 мин.
Тайга
21:35
22:15
4732 км.
4 д. 5 ч. 45 мин.
Яшкино
22:40
22:44
4756 км.
4 д. 6 ч. 50 мин.
Юрга 1
23:21
23:34
4796 км.
4 д. 7 ч. 31 мин.
Топки
01:33
02:30
4864 км.
4 д. 9 ч. 43 мин.
Плотниково
03:08
03:10
4899 км.
4 д. 11 ч. 18 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
03:51
04:06
4939 км.
4 д. 12 ч. 1 мин.
Белово
04:46
05:06
4970 км.
4 д. 12 ч. 56 мин.
Трудармейская
06:01
06:03
5002 км.
4 д. 14 ч. 11 мин.
Красный Камень
06:21
06:23
5018 км.
4 д. 14 ч. 31 мин.
Прокопьевск
06:59
07:14
5035 км.
4 д. 15 ч. 9 мин.
Новокузнецк
07:56
5065 км.
4 д. 16 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Новокузнецк Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я даже не удивлена. До сих пор туалеты закрываются на остановках и до сих пор все летит прямо на рельсы. Знакомый англичанин был в шоке, когда узнал, что у нас все еще ТАК все это дело происходит. Сказал что думал, что Россия более цивилизованная страна.
Жаль что деньги идут не на улучшения поездов а чиновникам в карманы. Кондиционера в поезде не было вообще. Как и биотуалетов. А внутри тех, что были – было страшно зайти.
Добрый день. Поездка у нас прошла очень хорошо. Проводница Ольга была очень приветливой и вежливой женщиной. Внимательно относилась ко всем просьбам и профессионально выполняла свои обязанности.
Захожу в туалет, а там кран просто выломан и лежит в умывальнике. Эта картина в целом описывает общее состояние поезда.
Спасибо за приятную поездку. Ехали всей семьей в купе. Единственное, что не понравилось – это то, что было грязновато. Во время поездки подметали, но влажной уборки не делали. Да и подметали формально, только пыль погоняли туда-сюда да и все.