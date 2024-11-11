Поезд 207Э Владивосток — Новокузнецк

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:50

Владивосток

4 д. 16 ч. 6 мин.

07:56

Новокузнецк

89

Маршрут следования поезда 207Э Владивосток — Новокузнецк на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

15:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

16:32

2 мин.

16:34

26 км.

0 ч. 42 мин.

Уссурийск

17:43

5 мин.

17:48

81 км.

1 ч. 53 мин.

Озерная Падь

18:20

1 мин.

18:21

110 км.

2 ч. 30 мин.

Сибирцево

18:50

2 мин.

18:52

139 км.

3 ч. 0 мин.

Мучная

19:09

1 мин.

19:10

155 км.

3 ч. 19 мин.

Спасск-Дальний

19:44

2 мин.

19:46

192 км.

3 ч. 54 мин.

Шмаковка

20:40

1 мин.

20:41

261 км.

4 ч. 50 мин.

Ружино

21:21

15 мин.

21:36

303 км.

5 ч. 31 мин.

Дальнереченск 1

22:28

2 мин.

22:30

357 км.

6 ч. 38 мин.

Лучегорск

23:26

2 мин.

23:28

426 км.

7 ч. 36 мин.

Бикин

00:07

2 мин.

00:09

464 км.

8 ч. 17 мин.

Вяземская

01:40

15 мин.

01:55

552 км.

9 ч. 50 мин.

Хабаровск 1

03:48

40 мин.

04:28

661 км.

11 ч. 58 мин.

Биробиджан

06:43

7 мин.

06:50

821 км.

14 ч. 53 мин.

Известковая

08:38

1 мин.

08:39

923 км.

16 ч. 48 мин.

Облучье

09:27

15 мин.

09:42

959 км.

17 ч. 37 мин.

Кундур-Хабаровский

10:24

1 мин.

10:25

983 км.

18 ч. 34 мин.

Архара

11:49

2 мин.

11:51

1043 км.

19 ч. 59 мин.

Бурея

12:31

2 мин.

12:33

1090 км.

20 ч. 41 мин.

Завитая

13:10

2 мин.

13:12

1132 км.

21 ч. 20 мин.

Екатеринославка

13:52

2 мин.

13:54

1169 км.

22 ч. 2 мин.

Белогорск

15:04

30 мин.

15:34

1244 км.

23 ч. 14 мин.

Серышево

15:53

2 мин.

15:55

1263 км.

1 д. 0 ч. 3 мин.

Свободный

16:25

5 мин.

16:30

1300 км.

1 д. 0 ч. 35 мин.

Ледяная

17:05

2 мин.

17:07

1339 км.

1 д. 1 ч. 15 мин.

Шимановская

17:45

2 мин.

17:47

1378 км.

1 д. 1 ч. 55 мин.

Тыгда

19:59

2 мин.

20:01

1531 км.

1 д. 4 ч. 9 мин.

Магдагачи

21:01

15 мин.

21:16

1582 км.

1 д. 5 ч. 11 мин.

Сковородино

00:11

5 мин.

00:16

1718 км.

1 д. 8 ч. 21 мин.

Уруша

02:05

2 мин.

02:07

1787 км.

1 д. 10 ч. 15 мин.

Ерофей Павлович

04:00

21 мин.

04:21

1848 км.

1 д. 12 ч. 10 мин.

Амазар

06:23

18 мин.

06:41

1918 км.

1 д. 14 ч. 33 мин.

Могоча

08:16

15 мин.

08:31

1992 км.

1 д. 16 ч. 26 мин.

Ксеньевская

10:34

2 мин.

10:36

2063 км.

1 д. 18 ч. 44 мин.

Зилово

12:59

2 мин.

13:01

2160 км.

1 д. 21 ч. 9 мин.

Жирекен

13:39

2 мин.

13:41

2191 км.

1 д. 21 ч. 49 мин.

Чернышевск-Забайкальск

14:34

30 мин.

15:04

2229 км.

1 д. 22 ч. 44 мин.

Куэнга

16:14

2 мин.

16:16

2278 км.

2 д. 0 ч. 24 мин.

Приисковая

16:54

2 мин.

16:56

2312 км.

2 д. 1 ч. 4 мин.

Шилка

17:40

2 мин.

17:42

2351 км.

2 д. 1 ч. 50 мин.

Солнцевая

18:23

2 мин.

18:25

2379 км.

2 д. 2 ч. 33 мин.

Карымская

20:33

18 мин.

20:51

2471 км.

2 д. 4 ч. 43 мин.

Чита 2

22:38

36 мин.

23:14

2544 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Могзон

02:03

2 мин.

02:05

2654 км.

2 д. 10 ч. 13 мин.

Хилок

04:01

15 мин.

04:16

2766 км.

2 д. 12 ч. 11 мин.

Бада

05:14

2 мин.

05:16

2807 км.

2 д. 13 ч. 24 мин.

Петровский Завод

07:04

2 мин.

07:06

2877 км.

2 д. 15 ч. 14 мин.

Новоильинский

07:54

2 мин.

07:56

2921 км.

2 д. 16 ч. 4 мин.

Заудинский

09:05

1 мин.

09:06

2993 км.

2 д. 17 ч. 15 мин.

Улан-Удэ

09:20

25 мин.

09:45

2999 км.

2 д. 17 ч. 30 мин.

Мысовая

12:13

2 мин.

12:15

3117 км.

2 д. 20 ч. 23 мин.

Байкальск

14:10

2 мин.

14:12

3232 км.

2 д. 22 ч. 20 мин.

Слюдянка 1

14:59

2 мин.

15:01

3270 км.

2 д. 23 ч. 9 мин.

Иркутск
Пассажирский

17:35

29 мин.

18:04

3348 км.

3 д. 1 ч. 45 мин.

Иркутск
Сортировочный

18:17

2 мин.

18:19

3354 км.

3 д. 2 ч. 27 мин.

Ангарск

18:54

3 мин.

18:57

3385 км.

3 д. 3 ч. 4 мин.

Усолье-Сибирское

19:22

2 мин.

19:24

3411 км.

3 д. 3 ч. 32 мин.

Черемхово

20:19

2 мин.

20:21

3471 км.

3 д. 4 ч. 29 мин.

Залари

21:20

2 мин.

21:22

3530 км.

3 д. 5 ч. 30 мин.

Зима

22:22

30 мин.

22:52

3580 км.

3 д. 6 ч. 32 мин.

Куйтун

23:47

2 мин.

23:49

3637 км.

3 д. 7 ч. 57 мин.

Тулун

00:51

2 мин.

00:53

3706 км.

3 д. 9 ч. 1 мин.

Нижнеудинск

02:28

13 мин.

02:41

3808 км.

3 д. 10 ч. 38 мин.

Тайшет

05:14

3 мин.

05:17

3941 км.

3 д. 13 ч. 24 мин.

Решоты

06:15

1 мин.

06:16

3995 км.

3 д. 14 ч. 25 мин.

Ингашская

06:59

1 мин.

07:00

4038 км.

3 д. 15 ч. 9 мин.

Иланская

07:31

22 мин.

07:53

4065 км.

3 д. 15 ч. 41 мин.

Канск-Енисейский

08:24

2 мин.

08:26

4088 км.

3 д. 16 ч. 34 мин.

Заозерная

09:29

2 мин.

09:31

4155 км.

3 д. 17 ч. 39 мин.

Уяр

10:05

1 мин.

10:06

4183 км.

3 д. 18 ч. 15 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:04

37 мин.

12:41

4279 км.

3 д. 20 ч. 14 мин.

Ачинск 1

15:33

2 мин.

15:35

4425 км.

3 д. 23 ч. 43 мин.

Боготол

16:29

1 мин.

16:30

4486 км.

4 д. 0 ч. 39 мин.

Тяжин

17:37

2 мин.

17:39

4549 км.

4 д. 1 ч. 47 мин.

Мариинск

18:29

35 мин.

19:04

4598 км.

4 д. 2 ч. 39 мин.

Яя

20:19

5 мин.

20:24

4679 км.

4 д. 4 ч. 29 мин.

Анжерская

20:50

15 мин.

21:05

4706 км.

4 д. 5 ч. 0 мин.

Тайга

21:35

40 мин.

22:15

4732 км.

4 д. 5 ч. 45 мин.

Яшкино

22:40

4 мин.

22:44

4756 км.

4 д. 6 ч. 50 мин.

Юрга 1

23:21

13 мин.

23:34

4796 км.

4 д. 7 ч. 31 мин.

Топки

01:33

57 мин.

02:30

4864 км.

4 д. 9 ч. 43 мин.

Плотниково

03:08

2 мин.

03:10

4899 км.

4 д. 11 ч. 18 мин.

Ленинск-Кузнецкий-1

03:51

15 мин.

04:06

4939 км.

4 д. 12 ч. 1 мин.

Белово

04:46

20 мин.

05:06

4970 км.

4 д. 12 ч. 56 мин.

Трудармейская

06:01

2 мин.

06:03

5002 км.

4 д. 14 ч. 11 мин.

Красный Камень

06:21

2 мин.

06:23

5018 км.

4 д. 14 ч. 31 мин.

Прокопьевск

06:59

15 мин.

07:14

5035 км.

4 д. 15 ч. 9 мин.

Новокузнецк

07:56

5065 км.

4 д. 16 ч. 6 мин.

Погода на станциях Владивосток и Новокузнецк

Информация о поезде 207Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 207Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 15:50 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 07:56. Вся дорога занимает 4 д. 16 ч. 6 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2297 руб.
  • стоимость купейного места – 4172 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 207Э Владивосток - Новокузнецк: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

89 станций

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Топки

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2297 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алёна Галицина

    Я даже не удивлена. До сих пор туалеты закрываются на остановках и до сих пор все летит прямо на рельсы. Знакомый англичанин был в шоке, когда узнал, что у нас все еще ТАК все это дело происходит. Сказал что думал, что Россия более цивилизованная страна.

    Ответить
  2. Валерия Караева

    Жаль что деньги идут не на улучшения поездов а чиновникам в карманы. Кондиционера в поезде не было вообще. Как и биотуалетов. А внутри тех, что были – было страшно зайти.

    Ответить
  3. Валя

    Добрый день. Поездка у нас прошла очень хорошо. Проводница Ольга была очень приветливой и вежливой женщиной. Внимательно относилась ко всем просьбам и профессионально выполняла свои обязанности.

    Ответить
  4. Сергей Александрович

    Захожу в туалет, а там кран просто выломан и лежит в умывальнике. Эта картина в целом описывает общее состояние поезда.

    Ответить
  5. Стефана

    Спасибо за приятную поездку. Ехали всей семьей в купе. Единственное, что не понравилось – это то, что было грязновато. Во время поездки подметали, но влажной уборки не делали. Да и подметали формально, только пыль погоняли туда-сюда да и все.

    Ответить
