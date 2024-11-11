06:45
4 д. 10 ч. 52 мин.
17:37
86
Маршрут следования поезда 169Э Владивосток — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
06:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
07:27
07:29
26 км.
0 ч. 42 мин.
Уссурийск
08:48
08:53
81 км.
2 ч. 3 мин.
Озерная Падь
09:32
09:33
110 км.
2 ч. 47 мин.
Сибирцево
10:05
10:07
139 км.
3 ч. 20 мин.
Мучная
10:25
10:26
155 км.
3 ч. 40 мин.
Спасск-Дальний
11:01
11:03
192 км.
4 ч. 16 мин.
Шмаковка
12:05
12:06
261 км.
5 ч. 20 мин.
Ружино
12:52
13:07
303 км.
6 ч. 7 мин.
Дальнереченск 1
13:58
14:00
357 км.
7 ч. 13 мин.
Лучегорск
15:06
15:08
426 км.
8 ч. 21 мин.
Бикин
15:46
15:48
464 км.
9 ч. 1 мин.
Вяземская
17:26
17:41
552 км.
10 ч. 41 мин.
Хабаровск 1
19:42
20:12
661 км.
12 ч. 57 мин.
Биробиджан
22:39
22:46
821 км.
15 ч. 54 мин.
Известковая
00:39
00:40
923 км.
17 ч. 54 мин.
Облучье
01:32
01:47
959 км.
18 ч. 47 мин.
Архара
03:41
03:43
1043 км.
20 ч. 56 мин.
Бурея
04:34
04:36
1090 км.
21 ч. 49 мин.
Завитая
05:21
05:23
1132 км.
22 ч. 36 мин.
Екатеринославка
06:05
06:07
1169 км.
23 ч. 20 мин.
Поздеевка
06:34
06:36
1197 км.
23 ч. 49 мин.
Белогорск
07:31
08:01
1244 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Серышево
08:20
08:22
1263 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Свободный
08:54
08:59
1300 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Ледяная
09:34
09:36
1339 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Шимановская
10:14
10:16
1378 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Тыгда
12:20
12:22
1531 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Магдагачи
13:21
13:36
1582 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Талдан
15:10
15:11
1652 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Сковородино
16:54
17:40
1718 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Уруша
19:23
19:25
1787 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Ерофей Павлович
21:10
21:31
1848 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Амазар
23:18
23:36
1918 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Могоча
01:17
01:32
1992 км.
1 д. 18 ч. 32 мин.
Ксеньевская
03:22
03:24
2063 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Зилово
05:39
05:41
2160 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Жирекен
06:17
06:19
2191 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Чернышевск-Забайкальск
07:11
07:41
2229 км.
2 д. 0 ч. 26 мин.
Куэнга
08:47
08:49
2278 км.
2 д. 2 ч. 2 мин.
Приисковая
09:34
09:36
2312 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Шилка
10:20
10:22
2351 км.
2 д. 3 ч. 35 мин.
Солнцевая
11:01
11:03
2379 км.
2 д. 4 ч. 16 мин.
Карымская
13:03
13:21
2471 км.
2 д. 6 ч. 18 мин.
Чита 2
15:03
15:40
2544 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Могзон
18:13
18:14
2654 км.
2 д. 11 ч. 28 мин.
Харагун
19:10
19:11
2711 км.
2 д. 12 ч. 25 мин.
Хушенга
19:35
19:36
2732 км.
2 д. 12 ч. 50 мин.
Хилок
20:18
20:33
2765 км.
2 д. 13 ч. 33 мин.
Бада
21:30
21:32
2806 км.
2 д. 14 ч. 45 мин.
Петровский Завод
23:27
23:29
2876 км.
2 д. 16 ч. 42 мин.
Новоильинский
00:22
00:23
2920 км.
2 д. 17 ч. 37 мин.
Заудинский
01:34
01:35
2992 км.
2 д. 18 ч. 49 мин.
Улан-Удэ
01:50
02:20
2998 км.
2 д. 19 ч. 5 мин.
Мысовая
04:43
04:45
3116 км.
2 д. 21 ч. 58 мин.
Байкальск
06:52
06:54
3231 км.
3 д. 0 ч. 7 мин.
Слюдянка 1
07:36
07:39
3269 км.
3 д. 0 ч. 51 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:05
10:50
3347 км.
3 д. 3 ч. 20 мин.
Иркутск
Сортировочный
11:02
11:04
3353 км.
3 д. 4 ч. 17 мин.
Ангарск
11:39
11:42
3384 км.
3 д. 4 ч. 54 мин.
Усолье-Сибирское
12:07
12:09
3410 км.
3 д. 5 ч. 22 мин.
Черемхово
13:02
13:04
3470 км.
3 д. 6 ч. 17 мин.
Залари
13:58
14:00
3529 км.
3 д. 7 ч. 13 мин.
Зима
14:53
15:15
3579 км.
3 д. 8 ч. 8 мин.
Куйтун
16:06
16:08
3636 км.
3 д. 9 ч. 21 мин.
Тулун
17:10
17:12
3705 км.
3 д. 10 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
18:45
18:58
3807 км.
3 д. 12 ч. 0 мин.
Тайшет
21:37
21:40
3940 км.
3 д. 14 ч. 52 мин.
Юрты
22:05
22:06
3965 км.
3 д. 15 ч. 20 мин.
Решоты
22:38
22:39
3994 км.
3 д. 15 ч. 53 мин.
Ингашская
23:21
23:22
4037 км.
3 д. 16 ч. 36 мин.
Иланская
23:52
00:09
4064 км.
3 д. 17 ч. 7 мин.
Канск-Енисейский
00:36
00:40
4087 км.
3 д. 17 ч. 51 мин.
Заозерная
01:50
01:53
4154 км.
3 д. 19 ч. 5 мин.
Уяр
02:30
02:31
4182 км.
3 д. 19 ч. 45 мин.
Красноярск
Пассажирский
04:34
04:55
4278 км.
3 д. 21 ч. 49 мин.
Ачинск 1
07:41
07:43
4424 км.
4 д. 0 ч. 56 мин.
Боготол
08:44
08:46
4485 км.
4 д. 1 ч. 59 мин.
Тяжин
09:46
09:47
4548 км.
4 д. 3 ч. 1 мин.
Мариинск
10:36
11:11
4597 км.
4 д. 3 ч. 51 мин.
Яя
12:26
12:30
4678 км.
4 д. 5 ч. 41 мин.
Анжерская
12:55
13:10
4705 км.
4 д. 6 ч. 10 мин.
Тайга
13:40
14:10
4731 км.
4 д. 6 ч. 55 мин.
Яшкино
14:38
14:40
4755 км.
4 д. 7 ч. 53 мин.
Юрга 1
15:25
15:30
4795 км.
4 д. 8 ч. 40 мин.
Новосибирск
Главный
17:37
4939 км.
4 д. 10 ч. 52 мин.
