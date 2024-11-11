Поезд 099Э Владивосток — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 099Э Владивосток — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:33

Владивосток

6 д. 17 ч. 40 мин.

11:13

Москва

135

Купить билеты

Маршрут следования поезда 099Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

17:33

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

18:13

5 мин.

18:18

26 км.

0 ч. 40 мин.

Уссурийск

19:33

22 мин.

19:55

81 км.

2 ч. 0 мин.

Озерная Падь

20:29

2 мин.

20:31

110 км.

2 ч. 56 мин.

Сибирцево

21:04

3 мин.

21:07

139 км.

3 ч. 31 мин.

Мучная

21:27

2 мин.

21:29

155 км.

3 ч. 54 мин.

Спасск-Дальний

22:07

3 мин.

22:10

192 км.

4 ч. 34 мин.

Шмаковка

23:09

2 мин.

23:11

261 км.

5 ч. 36 мин.

Ружино

23:55

15 мин.

00:10

303 км.

6 ч. 22 мин.

Прохаско

00:28

1 мин.

00:29

319 км.

6 ч. 55 мин.

Грушевое

00:46

1 мин.

00:47

341 км.

7 ч. 13 мин.

Лазо

00:56

1 мин.

00:57

347 км.

7 ч. 23 мин.

Дальнереченск 1

01:11

5 мин.

01:16

356 км.

7 ч. 38 мин.

Губерово

01:47

2 мин.

01:49

390 км.

8 ч. 14 мин.

Лучегорск

02:16

3 мин.

02:19

425 км.

8 ч. 43 мин.

Бикин

02:58

4 мин.

03:02

463 км.

9 ч. 25 мин.

Вяземская

04:33

15 мин.

04:48

551 км.

11 ч. 0 мин.

Верино

05:38

1 мин.

05:39

604 км.

12 ч. 5 мин.

Хабаровск 1

06:46

70 мин.

07:56

661 км.

13 ч. 13 мин.

Ин

09:19

1 мин.

09:20

754 км.

15 ч. 46 мин.

Биробиджан

10:16

7 мин.

10:23

822 км.

16 ч. 43 мин.

Бира

11:02

2 мин.

11:04

863 км.

17 ч. 29 мин.

Известковый Завод

11:45

1 мин.

11:46

900 км.

18 ч. 12 мин.

Теплое Озеро

11:55

1 мин.

11:56

904 км.

18 ч. 22 мин.

Биракан

12:11

1 мин.

12:12

915 км.

18 ч. 38 мин.

Известковая

12:27

1 мин.

12:28

927 км.

18 ч. 54 мин.

Облучье

13:23

15 мин.

13:38

963 км.

19 ч. 50 мин.

Кундур-Хабаровский

14:20

1 мин.

14:21

987 км.

20 ч. 47 мин.

Архара

15:33

2 мин.

15:35

1047 км.

22 ч. 0 мин.

Бурея

16:29

2 мин.

16:31

1094 км.

22 ч. 56 мин.

Завитая

17:13

2 мин.

17:15

1136 км.

23 ч. 40 мин.

Екатеринославка

17:55

2 мин.

17:57

1173 км.

1 д. 0 ч. 22 мин.

Белогорск

19:17

37 мин.

19:54

1248 км.

1 д. 1 ч. 44 мин.

Свободный

20:42

5 мин.

20:47

1305 км.

1 д. 3 ч. 9 мин.

Ледяная

21:22

1 мин.

21:23

1344 км.

1 д. 3 ч. 49 мин.

Шимановская

22:04

2 мин.

22:06

1383 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Ушумун

23:42

2 мин.

23:44

1499 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Тыгда

00:20

3 мин.

00:23

1537 км.

1 д. 6 ч. 47 мин.

Магдагачи

01:23

15 мин.

01:38

1588 км.

1 д. 7 ч. 50 мин.

Талдан

03:10

1 мин.

03:11

1658 км.

1 д. 9 ч. 37 мин.

Сковородино

04:43

4 мин.

04:47

1724 км.

1 д. 11 ч. 10 мин.

Уруша

06:30

2 мин.

06:32

1793 км.

1 д. 12 ч. 57 мин.

Ерофей Павлович

08:17

21 мин.

08:38

1854 км.

1 д. 14 ч. 44 мин.

Амазар

10:26

18 мин.

10:44

1924 км.

1 д. 16 ч. 53 мин.

Могоча

12:19

15 мин.

12:34

1998 км.

1 д. 18 ч. 46 мин.

Ксеньевская

14:42

2 мин.

14:44

2069 км.

1 д. 21 ч. 9 мин.

Сбега

15:35

1 мин.

15:36

2099 км.

1 д. 22 ч. 2 мин.

Зилово

17:06

2 мин.

17:08

2171 км.

1 д. 23 ч. 33 мин.

Чернышевск-Забайкальск

18:38

30 мин.

19:08

2240 км.

2 д. 1 ч. 5 мин.

Куэнга

20:15

2 мин.

20:17

2289 км.

2 д. 2 ч. 42 мин.

Приисковая

20:56

2 мин.

20:58

2323 км.

2 д. 3 ч. 23 мин.

Шилка

21:43

2 мин.

21:45

2362 км.

2 д. 4 ч. 10 мин.

Солнцевая

22:25

2 мин.

22:27

2390 км.

2 д. 4 ч. 52 мин.

Карымская

00:31

18 мин.

00:49

2482 км.

2 д. 6 ч. 58 мин.

Чита 2

02:42

36 мин.

03:18

2555 км.

2 д. 9 ч. 9 мин.

Харагун

07:05

2 мин.

07:07

2722 км.

2 д. 13 ч. 32 мин.

Хушенга

07:27

2 мин.

07:29

2743 км.

2 д. 13 ч. 54 мин.

Хилок

08:06

15 мин.

08:21

2776 км.

2 д. 14 ч. 33 мин.

Бада

09:19

2 мин.

09:21

2817 км.

2 д. 15 ч. 46 мин.

Петровский Завод

11:14

2 мин.

11:16

2887 км.

2 д. 17 ч. 41 мин.

Горхон

12:01

2 мин.

12:03

2917 км.

2 д. 18 ч. 28 мин.

Заиграево

12:49

2 мин.

12:51

2963 км.

2 д. 19 ч. 16 мин.

Заудинский

13:31

1 мин.

13:32

3004 км.

2 д. 19 ч. 58 мин.

Улан-Удэ

13:47

27 мин.

14:14

3010 км.

2 д. 20 ч. 14 мин.

Селенга

15:23

2 мин.

15:25

3063 км.

2 д. 21 ч. 50 мин.

Тимлюй

15:42

2 мин.

15:44

3080 км.

2 д. 22 ч. 9 мин.

Мысовая

16:44

2 мин.

16:46

3140 км.

2 д. 23 ч. 11 мин.

Байкальск

18:46

2 мин.

18:48

3255 км.

3 д. 1 ч. 13 мин.

Слюдянка 1

19:34

2 мин.

19:36

3293 км.

3 д. 2 ч. 1 мин.

Иркутск
Пассажирский

22:06

40 мин.

22:46

3371 км.

3 д. 4 ч. 33 мин.

Иркутск
Сортировочный

23:00

2 мин.

23:02

3377 км.

3 д. 5 ч. 27 мин.

Ангарск

23:39

3 мин.

23:42

3408 км.

3 д. 6 ч. 6 мин.

Усолье-Сибирское

00:06

2 мин.

00:08

3434 км.

3 д. 6 ч. 33 мин.

Черемхово

01:03

2 мин.

01:05

3494 км.

3 д. 7 ч. 30 мин.

Залари

01:59

2 мин.

02:01

3553 км.

3 д. 8 ч. 26 мин.

Тыреть

02:20

1 мин.

02:21

3571 км.

3 д. 8 ч. 47 мин.

Зима

02:57

30 мин.

03:27

3603 км.

3 д. 9 ч. 24 мин.

Куйтун

04:24

1 мин.

04:25

3660 км.

3 д. 10 ч. 51 мин.

Тулун

05:29

2 мин.

05:31

3729 км.

3 д. 11 ч. 56 мин.

Нижнеудинск

07:08

13 мин.

07:21

3831 км.

3 д. 13 ч. 35 мин.

Тайшет

09:54

3 мин.

09:57

3964 км.

3 д. 16 ч. 21 мин.

Юрты

10:22

2 мин.

10:24

3989 км.

3 д. 16 ч. 49 мин.

Решоты

10:57

1 мин.

10:58

4018 км.

3 д. 17 ч. 24 мин.

Ингашская

11:40

1 мин.

11:41

4061 км.

3 д. 18 ч. 7 мин.

Иланская

12:11

22 мин.

12:33

4088 км.

3 д. 18 ч. 38 мин.

Канск-Енисейский

13:03

2 мин.

13:05

4111 км.

3 д. 19 ч. 30 мин.

Заозерная

14:11

1 мин.

14:12

4178 км.

3 д. 20 ч. 38 мин.

Уяр

14:48

1 мин.

14:49

4206 км.

3 д. 21 ч. 15 мин.

Красноярск
Пассажирский

16:49

26 мин.

17:15

4302 км.

3 д. 23 ч. 16 мин.

Ачинск 1

20:03

2 мин.

20:05

4448 км.

4 д. 2 ч. 30 мин.

Боготол

21:04

2 мин.

21:06

4509 км.

4 д. 3 ч. 31 мин.

Тяжин

22:05

2 мин.

22:07

4572 км.

4 д. 4 ч. 32 мин.

Мариинск

22:55

27 мин.

23:22

4621 км.

4 д. 5 ч. 22 мин.

Анжерская

01:01

2 мин.

01:03

4726 км.

4 д. 7 ч. 28 мин.

Тайга

01:32

3 мин.

01:35

4752 км.

4 д. 7 ч. 59 мин.

Юрга 1

02:35

2 мин.

02:37

4814 км.

4 д. 9 ч. 2 мин.

Болотная

03:05

2 мин.

03:07

4842 км.

4 д. 9 ч. 32 мин.

Новосибирск
Главный

05:31

60 мин.

06:31

4960 км.

4 д. 11 ч. 58 мин.

Барабинск

10:00

30 мин.

10:30

5250 км.

4 д. 16 ч. 27 мин.

Озеро-Карачинское

11:27

3 мин.

11:30

5338 км.

4 д. 17 ч. 54 мин.

Чаны

11:43

2 мин.

11:45

5350 км.

4 д. 18 ч. 10 мин.

Татарская

12:19

2 мин.

12:21

5401 км.

4 д. 18 ч. 46 мин.

Омск
Пассажирский

14:15

30 мин.

14:45

5567 км.

4 д. 20 ч. 42 мин.

Называевская

16:15

2 мин.

16:17

5713 км.

4 д. 22 ч. 42 мин.

Ишим

17:52

15 мин.

18:07

5843 км.

5 д. 0 ч. 19 мин.

Заводоуковская

20:22

2 мин.

20:24

6031 км.

5 д. 2 ч. 49 мин.

Ялуторовск

20:45

2 мин.

20:47

6052 км.

5 д. 3 ч. 12 мин.

Тюмень

21:45

21 мин.

22:06

6123 км.

5 д. 4 ч. 12 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:04

28 мин.

03:32

6422 км.

5 д. 9 ч. 31 мин.

Кунгур

07:57

2 мин.

07:59

6648 км.

5 д. 14 ч. 24 мин.

Пермь 2

09:20

23 мин.

09:43

6728 км.

5 д. 15 ч. 47 мин.

Верещагино

11:41

2 мин.

11:43

6818 км.

5 д. 18 ч. 8 мин.

Балезино

13:35

26 мин.

14:01

6915 км.

5 д. 20 ч. 2 мин.

Глазов

14:27

2 мин.

14:29

6941 км.

5 д. 20 ч. 54 мин.

Киров
Пассажирский

17:19

25 мин.

17:44

7123 км.

5 д. 23 ч. 46 мин.

Котельнич 1

18:57

2 мин.

18:59

7204 км.

6 д. 1 ч. 24 мин.

Свеча

19:53

1 мин.

19:54

7252 км.

6 д. 2 ч. 20 мин.

Шабалино

20:16

1 мин.

20:17

7275 км.

6 д. 2 ч. 43 мин.

Гостовская

20:36

1 мин.

20:37

7299 км.

6 д. 3 ч. 3 мин.

Супротивный

20:50

1 мин.

20:51

7311 км.

6 д. 3 ч. 17 мин.

Поназырево

21:00

1 мин.

21:01

7320 км.

6 д. 3 ч. 27 мин.

Якшанга

21:21

1 мин.

21:22

7343 км.

6 д. 3 ч. 48 мин.

Шарья

21:41

14 мин.

21:55

7366 км.

6 д. 4 ч. 8 мин.

Мантурово

22:44

1 мин.

22:45

7411 км.

6 д. 5 ч. 11 мин.

Брантовка

23:05

1 мин.

23:06

7435 км.

6 д. 5 ч. 32 мин.

Нея

23:30

1 мин.

23:31

7462 км.

6 д. 5 ч. 57 мин.

Николо-Полома

00:06

1 мин.

00:07

7489 км.

6 д. 6 ч. 33 мин.

Антропово

00:28

1 мин.

00:29

7512 км.

6 д. 6 ч. 55 мин.

Галич

01:02

31 мин.

01:33

7550 км.

6 д. 7 ч. 29 мин.

Судиславль

02:54

2 мин.

02:56

7612 км.

6 д. 9 ч. 21 мин.

Кострома Новая

03:47

45 мин.

04:32

7657 км.

6 д. 10 ч. 14 мин.

Нерехта

05:31

7 мин.

05:38

7698 км.

6 д. 11 ч. 58 мин.

Ярославль
Пассажирский

06:35

9 мин.

06:44

7741 км.

6 д. 13 ч. 2 мин.

Ростов
Ярославский

07:56

1 мин.

07:57

7793 км.

6 д. 14 ч. 23 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

11:13

7983 км.

6 д. 17 ч. 40 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 099Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 099Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 17:33 и прибывает на конечную станцию Москва в 11:13. Вся дорога занимает 6 д. 17 ч. 40 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 1 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 099Э

Количество остановок поезда:

135 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Хабаровск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Аркадий

    Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

    Ответить
  2. Мария

    Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.

    Ответить
  3. Марта

    Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.

    Ответить
  4. Анна

    Добрый день. Когда садились в поезд почему-то оказалось, что на нашем месте уже сидел какой-то человек. Как потом оказалось –он перепутал место, но при этом проводница вела себя так. Как будто это мы хотели его место занять. Какое-то хамское отношение прослеживалось постоянно.

    Ответить
  5. Андрей

    Поездка очень понравилась, буду рекомендовать этот поезд.

    Ответить
  6. Галина Ивановна

    Привет. Вот решила написать отзыв о нашей поездке. Я ездила с ребенком и мужем до Бикина из Москвы. Стоит сказать, что поезд довольно комфортный. Конечно, ребенок под конец сильно устал, да и я утомилась. По поезду не могу ничего плохого сказать. Проводницы были вежливыми, белье постельное тоже было довольно чистым. Без дырок и это главное.

    Ответить
  7. Валентина В.

    По дороге пока ехали сломался туалет, пришлось в последний день ходить в соседний вагон. Поездка прошла очень утомительно. В следующий раз выберу самолет.

    Ответить
  8. стася

    привет)) было чисто как в больнице! Мне очень все понравилось благодарю проводников и начальника поезда. В этот раз с попутчиками повезло, доехали без происшествий.

    Ответить
  9. Макар

    Нормально. Это самое подходящее слово, которым можно описать всю поездку.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 099Э:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
