Маршрут следования и продажа билетов
17:33
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
135
Маршрут следования поезда 099Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
17:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
18:13
18:18
26 км.
0 ч. 40 мин.
Уссурийск
19:33
19:55
81 км.
2 ч. 0 мин.
Озерная Падь
20:29
20:31
110 км.
2 ч. 56 мин.
Сибирцево
21:04
21:07
139 км.
3 ч. 31 мин.
Мучная
21:27
21:29
155 км.
3 ч. 54 мин.
Спасск-Дальний
22:07
22:10
192 км.
4 ч. 34 мин.
Шмаковка
23:09
23:11
261 км.
5 ч. 36 мин.
Ружино
23:55
00:10
303 км.
6 ч. 22 мин.
Прохаско
00:28
00:29
319 км.
6 ч. 55 мин.
Грушевое
00:46
00:47
341 км.
7 ч. 13 мин.
Лазо
00:56
00:57
347 км.
7 ч. 23 мин.
Дальнереченск 1
01:11
01:16
356 км.
7 ч. 38 мин.
Губерово
01:47
01:49
390 км.
8 ч. 14 мин.
Лучегорск
02:16
02:19
425 км.
8 ч. 43 мин.
Бикин
02:58
03:02
463 км.
9 ч. 25 мин.
Вяземская
04:33
04:48
551 км.
11 ч. 0 мин.
Верино
05:38
05:39
604 км.
12 ч. 5 мин.
Хабаровск 1
06:46
07:56
661 км.
13 ч. 13 мин.
Ин
09:19
09:20
754 км.
15 ч. 46 мин.
Биробиджан
10:16
10:23
822 км.
16 ч. 43 мин.
Бира
11:02
11:04
863 км.
17 ч. 29 мин.
Известковый Завод
11:45
11:46
900 км.
18 ч. 12 мин.
Теплое Озеро
11:55
11:56
904 км.
18 ч. 22 мин.
Биракан
12:11
12:12
915 км.
18 ч. 38 мин.
Известковая
12:27
12:28
927 км.
18 ч. 54 мин.
Облучье
13:23
13:38
963 км.
19 ч. 50 мин.
Кундур-Хабаровский
14:20
14:21
987 км.
20 ч. 47 мин.
Архара
15:33
15:35
1047 км.
22 ч. 0 мин.
Бурея
16:29
16:31
1094 км.
22 ч. 56 мин.
Завитая
17:13
17:15
1136 км.
23 ч. 40 мин.
Екатеринославка
17:55
17:57
1173 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Белогорск
19:17
19:54
1248 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Свободный
20:42
20:47
1305 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Ледяная
21:22
21:23
1344 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Шимановская
22:04
22:06
1383 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Ушумун
23:42
23:44
1499 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Тыгда
00:20
00:23
1537 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Магдагачи
01:23
01:38
1588 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Талдан
03:10
03:11
1658 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Сковородино
04:43
04:47
1724 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Уруша
06:30
06:32
1793 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Ерофей Павлович
08:17
08:38
1854 км.
1 д. 14 ч. 44 мин.
Амазар
10:26
10:44
1924 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Могоча
12:19
12:34
1998 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Ксеньевская
14:42
14:44
2069 км.
1 д. 21 ч. 9 мин.
Сбега
15:35
15:36
2099 км.
1 д. 22 ч. 2 мин.
Зилово
17:06
17:08
2171 км.
1 д. 23 ч. 33 мин.
Чернышевск-Забайкальск
18:38
19:08
2240 км.
2 д. 1 ч. 5 мин.
Куэнга
20:15
20:17
2289 км.
2 д. 2 ч. 42 мин.
Приисковая
20:56
20:58
2323 км.
2 д. 3 ч. 23 мин.
Шилка
21:43
21:45
2362 км.
2 д. 4 ч. 10 мин.
Солнцевая
22:25
22:27
2390 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Карымская
00:31
00:49
2482 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Чита 2
02:42
03:18
2555 км.
2 д. 9 ч. 9 мин.
Харагун
07:05
07:07
2722 км.
2 д. 13 ч. 32 мин.
Хушенга
07:27
07:29
2743 км.
2 д. 13 ч. 54 мин.
Хилок
08:06
08:21
2776 км.
2 д. 14 ч. 33 мин.
Бада
09:19
09:21
2817 км.
2 д. 15 ч. 46 мин.
Петровский Завод
11:14
11:16
2887 км.
2 д. 17 ч. 41 мин.
Горхон
12:01
12:03
2917 км.
2 д. 18 ч. 28 мин.
Заиграево
12:49
12:51
2963 км.
2 д. 19 ч. 16 мин.
Заудинский
13:31
13:32
3004 км.
2 д. 19 ч. 58 мин.
Улан-Удэ
13:47
14:14
3010 км.
2 д. 20 ч. 14 мин.
Селенга
15:23
15:25
3063 км.
2 д. 21 ч. 50 мин.
Тимлюй
15:42
15:44
3080 км.
2 д. 22 ч. 9 мин.
Мысовая
16:44
16:46
3140 км.
2 д. 23 ч. 11 мин.
Байкальск
18:46
18:48
3255 км.
3 д. 1 ч. 13 мин.
Слюдянка 1
19:34
19:36
3293 км.
3 д. 2 ч. 1 мин.
Иркутск
Пассажирский
22:06
22:46
3371 км.
3 д. 4 ч. 33 мин.
Иркутск
Сортировочный
23:00
23:02
3377 км.
3 д. 5 ч. 27 мин.
Ангарск
23:39
23:42
3408 км.
3 д. 6 ч. 6 мин.
Усолье-Сибирское
00:06
00:08
3434 км.
3 д. 6 ч. 33 мин.
Черемхово
01:03
01:05
3494 км.
3 д. 7 ч. 30 мин.
Залари
01:59
02:01
3553 км.
3 д. 8 ч. 26 мин.
Тыреть
02:20
02:21
3571 км.
3 д. 8 ч. 47 мин.
Зима
02:57
03:27
3603 км.
3 д. 9 ч. 24 мин.
Куйтун
04:24
04:25
3660 км.
3 д. 10 ч. 51 мин.
Тулун
05:29
05:31
3729 км.
3 д. 11 ч. 56 мин.
Нижнеудинск
07:08
07:21
3831 км.
3 д. 13 ч. 35 мин.
Тайшет
09:54
09:57
3964 км.
3 д. 16 ч. 21 мин.
Юрты
10:22
10:24
3989 км.
3 д. 16 ч. 49 мин.
Решоты
10:57
10:58
4018 км.
3 д. 17 ч. 24 мин.
Ингашская
11:40
11:41
4061 км.
3 д. 18 ч. 7 мин.
Иланская
12:11
12:33
4088 км.
3 д. 18 ч. 38 мин.
Канск-Енисейский
13:03
13:05
4111 км.
3 д. 19 ч. 30 мин.
Заозерная
14:11
14:12
4178 км.
3 д. 20 ч. 38 мин.
Уяр
14:48
14:49
4206 км.
3 д. 21 ч. 15 мин.
Красноярск
Пассажирский
16:49
17:15
4302 км.
3 д. 23 ч. 16 мин.
Ачинск 1
20:03
20:05
4448 км.
4 д. 2 ч. 30 мин.
Боготол
21:04
21:06
4509 км.
4 д. 3 ч. 31 мин.
Тяжин
22:05
22:07
4572 км.
4 д. 4 ч. 32 мин.
Мариинск
22:55
23:22
4621 км.
4 д. 5 ч. 22 мин.
Анжерская
01:01
01:03
4726 км.
4 д. 7 ч. 28 мин.
Тайга
01:32
01:35
4752 км.
4 д. 7 ч. 59 мин.
Юрга 1
02:35
02:37
4814 км.
4 д. 9 ч. 2 мин.
Болотная
03:05
03:07
4842 км.
4 д. 9 ч. 32 мин.
Новосибирск
Главный
05:31
06:31
4960 км.
4 д. 11 ч. 58 мин.
Барабинск
10:00
10:30
5250 км.
4 д. 16 ч. 27 мин.
Озеро-Карачинское
11:27
11:30
5338 км.
4 д. 17 ч. 54 мин.
Чаны
11:43
11:45
5350 км.
4 д. 18 ч. 10 мин.
Татарская
12:19
12:21
5401 км.
4 д. 18 ч. 46 мин.
Омск
Пассажирский
14:15
14:45
5567 км.
4 д. 20 ч. 42 мин.
Называевская
16:15
16:17
5713 км.
4 д. 22 ч. 42 мин.
Ишим
17:52
18:07
5843 км.
5 д. 0 ч. 19 мин.
Заводоуковская
20:22
20:24
6031 км.
5 д. 2 ч. 49 мин.
Ялуторовск
20:45
20:47
6052 км.
5 д. 3 ч. 12 мин.
Тюмень
21:45
22:06
6123 км.
5 д. 4 ч. 12 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:04
03:32
6422 км.
5 д. 9 ч. 31 мин.
Кунгур
07:57
07:59
6648 км.
5 д. 14 ч. 24 мин.
Пермь 2
09:20
09:43
6728 км.
5 д. 15 ч. 47 мин.
Верещагино
11:41
11:43
6818 км.
5 д. 18 ч. 8 мин.
Балезино
13:35
14:01
6915 км.
5 д. 20 ч. 2 мин.
Глазов
14:27
14:29
6941 км.
5 д. 20 ч. 54 мин.
Киров
Пассажирский
17:19
17:44
7123 км.
5 д. 23 ч. 46 мин.
Котельнич 1
18:57
18:59
7204 км.
6 д. 1 ч. 24 мин.
Свеча
19:53
19:54
7252 км.
6 д. 2 ч. 20 мин.
Шабалино
20:16
20:17
7275 км.
6 д. 2 ч. 43 мин.
Гостовская
20:36
20:37
7299 км.
6 д. 3 ч. 3 мин.
Супротивный
20:50
20:51
7311 км.
6 д. 3 ч. 17 мин.
Поназырево
21:00
21:01
7320 км.
6 д. 3 ч. 27 мин.
Якшанга
21:21
21:22
7343 км.
6 д. 3 ч. 48 мин.
Шарья
21:41
21:55
7366 км.
6 д. 4 ч. 8 мин.
Мантурово
22:44
22:45
7411 км.
6 д. 5 ч. 11 мин.
Брантовка
23:05
23:06
7435 км.
6 д. 5 ч. 32 мин.
Нея
23:30
23:31
7462 км.
6 д. 5 ч. 57 мин.
Николо-Полома
00:06
00:07
7489 км.
6 д. 6 ч. 33 мин.
Антропово
00:28
00:29
7512 км.
6 д. 6 ч. 55 мин.
Галич
01:02
01:33
7550 км.
6 д. 7 ч. 29 мин.
Судиславль
02:54
02:56
7612 км.
6 д. 9 ч. 21 мин.
Кострома Новая
03:47
04:32
7657 км.
6 д. 10 ч. 14 мин.
Нерехта
05:31
05:38
7698 км.
6 д. 11 ч. 58 мин.
Ярославль
Пассажирский
06:35
06:44
7741 км.
6 д. 13 ч. 2 мин.
Ростов
Ярославский
07:56
07:57
7793 км.
6 д. 14 ч. 23 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
11:13
7983 км.
6 д. 17 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Владивосток → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.
Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.
Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.
Добрый день. Когда садились в поезд почему-то оказалось, что на нашем месте уже сидел какой-то человек. Как потом оказалось –он перепутал место, но при этом проводница вела себя так. Как будто это мы хотели его место занять. Какое-то хамское отношение прослеживалось постоянно.
Поездка очень понравилась, буду рекомендовать этот поезд.
Привет. Вот решила написать отзыв о нашей поездке. Я ездила с ребенком и мужем до Бикина из Москвы. Стоит сказать, что поезд довольно комфортный. Конечно, ребенок под конец сильно устал, да и я утомилась. По поезду не могу ничего плохого сказать. Проводницы были вежливыми, белье постельное тоже было довольно чистым. Без дырок и это главное.
По дороге пока ехали сломался туалет, пришлось в последний день ходить в соседний вагон. Поездка прошла очень утомительно. В следующий раз выберу самолет.
привет)) было чисто как в больнице! Мне очень все понравилось благодарю проводников и начальника поезда. В этот раз с попутчиками повезло, доехали без происшествий.
Нормально. Это самое подходящее слово, которым можно описать всю поездку.