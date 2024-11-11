Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 148И Тайшет — Иркутск.
Маршрут следования поезда 148И Тайшет — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тайшет — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тайшет
11:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Байроновка
12:36
12:38
19 км.
0 ч. 37 мин.
Алзамай
13:27
13:29
59 км.
1 ч. 28 мин.
Замзор
13:48
13:49
79 км.
1 ч. 49 мин.
Камышет
14:11
14:12
99 км.
2 ч. 12 мин.
Ук
14:36
14:37
113 км.
2 ч. 37 мин.
Нижнеудинск
15:15
15:28
136 км.
3 ч. 16 мин.
Худоеланская
16:33
16:34
180 км.
4 ч. 34 мин.
Шеберта
16:49
16:50
196 км.
4 ч. 50 мин.
Тулун
17:32
17:34
240 км.
5 ч. 33 мин.
Куйтун
18:50
18:51
309 км.
6 ч. 51 мин.
Харик
19:05
19:06
322 км.
7 ч. 6 мин.
Зима
19:53
20:20
366 км.
7 ч. 54 мин.
Тыреть
20:58
20:59
398 км.
8 ч. 59 мин.
Залари
21:24
21:25
416 км.
9 ч. 25 мин.
Кутулик
21:58
22:00
444 км.
9 ч. 59 мин.
Черемхово
22:39
22:41
476 км.
10 ч. 40 мин.
Половина
23:10
23:11
501 км.
11 ч. 11 мин.
Усолье-Сибирское
23:46
23:48
536 км.
11 ч. 47 мин.
Ангарск
00:16
00:18
562 км.
12 ч. 17 мин.
Иркутск
Сортировочный
00:55
00:57
593 км.
12 ч. 56 мин.
Иркутск
Пассажирский
01:10
599 км.
13 ч. 11 мин.
