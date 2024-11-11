Маршрут следования и продажа билетов
14:33
4 д. 17 ч. 4 мин.
07:37
85
Маршрут следования поезда 207Н Новокузнецк — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
14:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
15:16
15:31
30 км.
0 ч. 43 мин.
Трудармейская
16:21
16:23
63 км.
1 ч. 48 мин.
Белово
17:14
17:39
95 км.
2 ч. 41 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
18:28
18:48
126 км.
3 ч. 55 мин.
Топки
20:07
20:42
201 км.
5 ч. 34 мин.
Юрга 1
22:11
22:24
269 км.
7 ч. 38 мин.
Яшкино
23:02
23:06
309 км.
8 ч. 29 мин.
Тайга
23:31
00:20
333 км.
8 ч. 58 мин.
Анжерская
00:48
01:08
359 км.
10 ч. 15 мин.
Яя
01:31
01:36
386 км.
10 ч. 58 мин.
Мариинск
02:46
03:20
467 км.
12 ч. 13 мин.
Боготол
05:07
05:09
577 км.
14 ч. 34 мин.
Ачинск 1
06:00
06:02
638 км.
15 ч. 27 мин.
Красноярск
Пассажирский
08:51
09:31
784 км.
18 ч. 18 мин.
Уяр
11:24
11:25
880 км.
20 ч. 51 мин.
Заозерная
11:59
12:00
908 км.
21 ч. 26 мин.
Канск-Енисейский
13:14
13:15
975 км.
22 ч. 41 мин.
Иланская
13:50
14:06
998 км.
23 ч. 17 мин.
Ингашская
14:37
14:38
1025 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Решоты
15:18
15:19
1068 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Тайшет
16:18
16:21
1122 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Нижнеудинск
18:47
19:00
1255 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Тулун
20:36
20:38
1357 км.
1 д. 6 ч. 3 мин.
Куйтун
21:44
21:46
1426 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Зима
22:39
23:09
1483 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Залари
23:59
00:01
1533 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Черемхово
00:54
00:56
1592 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Усолье-Сибирское
01:50
01:52
1652 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Ангарск
02:14
02:17
1678 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Иркутск
Сортировочный
02:50
02:52
1709 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Иркутск
Пассажирский
03:07
03:36
1715 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Слюдянка 1
06:04
06:06
1793 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Байкальск
06:55
06:57
1831 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Мысовая
08:54
08:56
1946 км.
1 д. 18 ч. 21 мин.
Улан-Удэ
11:38
12:03
2064 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Новоильинский
13:43
13:44
2143 км.
1 д. 23 ч. 10 мин.
Петровский Завод
14:54
14:56
2187 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
Бада
16:49
16:51
2257 км.
2 д. 2 ч. 16 мин.
Хилок
17:51
18:22
2298 км.
2 д. 3 ч. 18 мин.
Могзон
20:30
20:32
2410 км.
2 д. 5 ч. 57 мин.
Чита 2
23:29
00:05
2520 км.
2 д. 8 ч. 56 мин.
Карымская
02:04
02:22
2593 км.
2 д. 11 ч. 31 мин.
Солнцевая
04:16
04:18
2685 км.
2 д. 13 ч. 43 мин.
Шилка
04:59
05:01
2713 км.
2 д. 14 ч. 26 мин.
Приисковая
05:46
05:48
2752 км.
2 д. 15 ч. 13 мин.
Куэнга
06:26
06:28
2786 км.
2 д. 15 ч. 53 мин.
Чернышевск-Забайкальск
07:38
08:08
2835 км.
2 д. 17 ч. 5 мин.
Жирекен
09:00
09:02
2873 км.
2 д. 18 ч. 27 мин.
Зилово
09:39
09:41
2904 км.
2 д. 19 ч. 6 мин.
Ксеньевская
12:09
12:11
3001 км.
2 д. 21 ч. 36 мин.
Могоча
14:09
14:24
3072 км.
2 д. 23 ч. 36 мин.
Амазар
16:01
16:19
3146 км.
3 д. 1 ч. 28 мин.
Ерофей Павлович
18:12
18:33
3216 км.
3 д. 3 ч. 39 мин.
Уруша
20:16
20:18
3277 км.
3 д. 5 ч. 43 мин.
Сковородино
22:18
22:23
3346 км.
3 д. 7 ч. 45 мин.
Магдагачи
01:33
01:48
3482 км.
3 д. 11 ч. 0 мин.
Тыгда
02:52
02:55
3533 км.
3 д. 12 ч. 19 мин.
Шимановская
05:23
05:25
3686 км.
3 д. 14 ч. 50 мин.
Ледяная
06:00
06:02
3725 км.
3 д. 15 ч. 27 мин.
Свободный
06:36
06:41
3764 км.
3 д. 16 ч. 3 мин.
Серышево
07:19
07:21
3801 км.
3 д. 16 ч. 46 мин.
Белогорск
07:43
08:13
3820 км.
3 д. 17 ч. 10 мин.
Екатеринославка
09:20
09:22
3895 км.
3 д. 18 ч. 47 мин.
Завитая
10:03
10:05
3932 км.
3 д. 19 ч. 30 мин.
Бурея
10:46
10:48
3974 км.
3 д. 20 ч. 13 мин.
Архара
11:34
11:36
4021 км.
3 д. 21 ч. 1 мин.
Кундур-Хабаровский
13:03
13:04
4081 км.
3 д. 22 ч. 30 мин.
Облучье
13:45
14:00
4105 км.
3 д. 23 ч. 12 мин.
Известковая
14:56
14:57
4141 км.
4 д. 0 ч. 23 мин.
Биробиджан
16:50
16:57
4243 км.
4 д. 2 ч. 17 мин.
Хабаровск 1
19:24
20:04
4403 км.
4 д. 4 ч. 51 мин.
Вяземская
21:52
22:07
4512 км.
4 д. 7 ч. 19 мин.
Бикин
23:35
23:37
4600 км.
4 д. 9 ч. 2 мин.
Лучегорск
00:19
00:20
4638 км.
4 д. 9 ч. 46 мин.
Дальнереченск 1
01:14
01:16
4707 км.
4 д. 10 ч. 41 мин.
Ружино
02:02
02:17
4761 км.
4 д. 11 ч. 29 мин.
Шмаковка
02:56
02:57
4803 км.
4 д. 12 ч. 23 мин.
Спасск-Дальний
03:48
03:50
4872 км.
4 д. 13 ч. 15 мин.
Мучная
04:24
04:25
4909 км.
4 д. 13 ч. 51 мин.
Сибирцево
04:43
04:45
4925 км.
4 д. 14 ч. 10 мин.
Озерная Падь
05:13
05:14
4954 км.
4 д. 14 ч. 40 мин.
Уссурийск
05:43
05:48
4983 км.
4 д. 15 ч. 10 мин.
Угольная
06:58
07:00
5038 км.
4 д. 16 ч. 25 мин.
Владивосток
07:37
5064 км.
4 д. 17 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как можно вообще не сделать в поезде, который едет несколько суток ВАГОНА РЕСТОРАНА!?? Ну вы там все с ума спятили, где людям нормально поесть, если они хотят НОРМАЛЬНО поесть, а не сухие пайки жевать???
Развалюха. Других слов нет. Проводницы – отличные. А поезд отвратительный.
Туалеты старые и перед каждой остановкой закрываются. Как скажите мне объяснить маленькому ребенку, что ему нельзя сходить пописять, а когда можно будет неизвестно? Мы так терпели 40 минут!! Вообще идиотизм, во многих поездах давно стоят биотуалеты.
Сели в поезд и вдруг выяснилось, что постельное белье отсутствует. Вообще. Его просто НЕТ. Ждали 6 часов после того как они нашли хоть что-то. Дикий ужас. Я уже нажаловалась куда следует и сейчас везде в интернете про это напишу. Проводница Анна была.
То что мертво умереть не может. Поэтому и ездим на этом. Вот точно могу сказать что ни один современный вагон столько не проедет, сколько уже проехал советский.