Поезд 207Н Новокузнецк — Владивосток

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:33

Новокузнецк

4 д. 17 ч. 4 мин.

07:37

Владивосток

85

Маршрут следования поезда 207Н Новокузнецк — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новокузнецк — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новокузнецк

14:33

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прокопьевск

15:16

15 мин.

15:31

30 км.

0 ч. 43 мин.

Трудармейская

16:21

2 мин.

16:23

63 км.

1 ч. 48 мин.

Белово

17:14

25 мин.

17:39

95 км.

2 ч. 41 мин.

Ленинск-Кузнецкий-1

18:28

20 мин.

18:48

126 км.

3 ч. 55 мин.

Топки

20:07

35 мин.

20:42

201 км.

5 ч. 34 мин.

Юрга 1

22:11

13 мин.

22:24

269 км.

7 ч. 38 мин.

Яшкино

23:02

4 мин.

23:06

309 км.

8 ч. 29 мин.

Тайга

23:31

49 мин.

00:20

333 км.

8 ч. 58 мин.

Анжерская

00:48

20 мин.

01:08

359 км.

10 ч. 15 мин.

Яя

01:31

5 мин.

01:36

386 км.

10 ч. 58 мин.

Мариинск

02:46

34 мин.

03:20

467 км.

12 ч. 13 мин.

Боготол

05:07

2 мин.

05:09

577 км.

14 ч. 34 мин.

Ачинск 1

06:00

2 мин.

06:02

638 км.

15 ч. 27 мин.

Красноярск
Пассажирский

08:51

40 мин.

09:31

784 км.

18 ч. 18 мин.

Уяр

11:24

1 мин.

11:25

880 км.

20 ч. 51 мин.

Заозерная

11:59

1 мин.

12:00

908 км.

21 ч. 26 мин.

Канск-Енисейский

13:14

1 мин.

13:15

975 км.

22 ч. 41 мин.

Иланская

13:50

16 мин.

14:06

998 км.

23 ч. 17 мин.

Ингашская

14:37

1 мин.

14:38

1025 км.

1 д. 0 ч. 4 мин.

Решоты

15:18

1 мин.

15:19

1068 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Тайшет

16:18

3 мин.

16:21

1122 км.

1 д. 1 ч. 45 мин.

Нижнеудинск

18:47

13 мин.

19:00

1255 км.

1 д. 4 ч. 14 мин.

Тулун

20:36

2 мин.

20:38

1357 км.

1 д. 6 ч. 3 мин.

Куйтун

21:44

2 мин.

21:46

1426 км.

1 д. 7 ч. 11 мин.

Зима

22:39

30 мин.

23:09

1483 км.

1 д. 8 ч. 6 мин.

Залари

23:59

2 мин.

00:01

1533 км.

1 д. 9 ч. 26 мин.

Черемхово

00:54

2 мин.

00:56

1592 км.

1 д. 10 ч. 21 мин.

Усолье-Сибирское

01:50

2 мин.

01:52

1652 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Ангарск

02:14

3 мин.

02:17

1678 км.

1 д. 11 ч. 41 мин.

Иркутск
Сортировочный

02:50

2 мин.

02:52

1709 км.

1 д. 12 ч. 17 мин.

Иркутск
Пассажирский

03:07

29 мин.

03:36

1715 км.

1 д. 12 ч. 34 мин.

Слюдянка 1

06:04

2 мин.

06:06

1793 км.

1 д. 15 ч. 31 мин.

Байкальск

06:55

2 мин.

06:57

1831 км.

1 д. 16 ч. 22 мин.

Мысовая

08:54

2 мин.

08:56

1946 км.

1 д. 18 ч. 21 мин.

Улан-Удэ

11:38

25 мин.

12:03

2064 км.

1 д. 21 ч. 5 мин.

Новоильинский

13:43

1 мин.

13:44

2143 км.

1 д. 23 ч. 10 мин.

Петровский Завод

14:54

2 мин.

14:56

2187 км.

2 д. 0 ч. 21 мин.

Бада

16:49

2 мин.

16:51

2257 км.

2 д. 2 ч. 16 мин.

Хилок

17:51

31 мин.

18:22

2298 км.

2 д. 3 ч. 18 мин.

Могзон

20:30

2 мин.

20:32

2410 км.

2 д. 5 ч. 57 мин.

Чита 2

23:29

36 мин.

00:05

2520 км.

2 д. 8 ч. 56 мин.

Карымская

02:04

18 мин.

02:22

2593 км.

2 д. 11 ч. 31 мин.

Солнцевая

04:16

2 мин.

04:18

2685 км.

2 д. 13 ч. 43 мин.

Шилка

04:59

2 мин.

05:01

2713 км.

2 д. 14 ч. 26 мин.

Приисковая

05:46

2 мин.

05:48

2752 км.

2 д. 15 ч. 13 мин.

Куэнга

06:26

2 мин.

06:28

2786 км.

2 д. 15 ч. 53 мин.

Чернышевск-Забайкальск

07:38

30 мин.

08:08

2835 км.

2 д. 17 ч. 5 мин.

Жирекен

09:00

2 мин.

09:02

2873 км.

2 д. 18 ч. 27 мин.

Зилово

09:39

2 мин.

09:41

2904 км.

2 д. 19 ч. 6 мин.

Ксеньевская

12:09

2 мин.

12:11

3001 км.

2 д. 21 ч. 36 мин.

Могоча

14:09

15 мин.

14:24

3072 км.

2 д. 23 ч. 36 мин.

Амазар

16:01

18 мин.

16:19

3146 км.

3 д. 1 ч. 28 мин.

Ерофей Павлович

18:12

21 мин.

18:33

3216 км.

3 д. 3 ч. 39 мин.

Уруша

20:16

2 мин.

20:18

3277 км.

3 д. 5 ч. 43 мин.

Сковородино

22:18

5 мин.

22:23

3346 км.

3 д. 7 ч. 45 мин.

Магдагачи

01:33

15 мин.

01:48

3482 км.

3 д. 11 ч. 0 мин.

Тыгда

02:52

3 мин.

02:55

3533 км.

3 д. 12 ч. 19 мин.

Шимановская

05:23

2 мин.

05:25

3686 км.

3 д. 14 ч. 50 мин.

Ледяная

06:00

2 мин.

06:02

3725 км.

3 д. 15 ч. 27 мин.

Свободный

06:36

5 мин.

06:41

3764 км.

3 д. 16 ч. 3 мин.

Серышево

07:19

2 мин.

07:21

3801 км.

3 д. 16 ч. 46 мин.

Белогорск

07:43

30 мин.

08:13

3820 км.

3 д. 17 ч. 10 мин.

Екатеринославка

09:20

2 мин.

09:22

3895 км.

3 д. 18 ч. 47 мин.

Завитая

10:03

2 мин.

10:05

3932 км.

3 д. 19 ч. 30 мин.

Бурея

10:46

2 мин.

10:48

3974 км.

3 д. 20 ч. 13 мин.

Архара

11:34

2 мин.

11:36

4021 км.

3 д. 21 ч. 1 мин.

Кундур-Хабаровский

13:03

1 мин.

13:04

4081 км.

3 д. 22 ч. 30 мин.

Облучье

13:45

15 мин.

14:00

4105 км.

3 д. 23 ч. 12 мин.

Известковая

14:56

1 мин.

14:57

4141 км.

4 д. 0 ч. 23 мин.

Биробиджан

16:50

7 мин.

16:57

4243 км.

4 д. 2 ч. 17 мин.

Хабаровск 1

19:24

40 мин.

20:04

4403 км.

4 д. 4 ч. 51 мин.

Вяземская

21:52

15 мин.

22:07

4512 км.

4 д. 7 ч. 19 мин.

Бикин

23:35

2 мин.

23:37

4600 км.

4 д. 9 ч. 2 мин.

Лучегорск

00:19

1 мин.

00:20

4638 км.

4 д. 9 ч. 46 мин.

Дальнереченск 1

01:14

2 мин.

01:16

4707 км.

4 д. 10 ч. 41 мин.

Ружино

02:02

15 мин.

02:17

4761 км.

4 д. 11 ч. 29 мин.

Шмаковка

02:56

1 мин.

02:57

4803 км.

4 д. 12 ч. 23 мин.

Спасск-Дальний

03:48

2 мин.

03:50

4872 км.

4 д. 13 ч. 15 мин.

Мучная

04:24

1 мин.

04:25

4909 км.

4 д. 13 ч. 51 мин.

Сибирцево

04:43

2 мин.

04:45

4925 км.

4 д. 14 ч. 10 мин.

Озерная Падь

05:13

1 мин.

05:14

4954 км.

4 д. 14 ч. 40 мин.

Уссурийск

05:43

5 мин.

05:48

4983 км.

4 д. 15 ч. 10 мин.

Угольная

06:58

2 мин.

07:00

5038 км.

4 д. 16 ч. 25 мин.

Владивосток

07:37

5064 км.

4 д. 17 ч. 4 мин.

Информация о поезде 207Н

Планируете поездку по маршруту Новокузнецк — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 207Н. Этот поезд отправляется со станции Новокузнецк в 14:33 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 07:37. Вся дорога занимает 4 д. 17 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 5 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 207Н

Количество остановок поезда:

85 станций

Самая длинная остановка:

49 мин. – станция Тайга

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Светлана

    Как можно вообще не сделать в поезде, который едет несколько суток ВАГОНА РЕСТОРАНА!?? Ну вы там все с ума спятили, где людям нормально поесть, если они хотят НОРМАЛЬНО поесть, а не сухие пайки жевать???

  2. Валерий Дмитриевич

    Развалюха. Других слов нет. Проводницы – отличные. А поезд отвратительный.

  3. Круг Виктория

    Туалеты старые и перед каждой остановкой закрываются. Как скажите мне объяснить маленькому ребенку, что ему нельзя сходить пописять, а когда можно будет неизвестно? Мы так терпели 40 минут!! Вообще идиотизм, во многих поездах давно стоят биотуалеты.

  4. Снежана

    Сели в поезд и вдруг выяснилось, что постельное белье отсутствует. Вообще. Его просто НЕТ. Ждали 6 часов после того как они нашли хоть что-то. Дикий ужас. Я уже нажаловалась куда следует и сейчас везде в интернете про это напишу. Проводница Анна была.

  5. Валерий

    То что мертво умереть не может. Поэтому и ездим на этом. Вот точно могу сказать что ни один современный вагон столько не проедет, сколько уже проехал советский.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн