Поезд 070Ч Москва — Чита

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 070Ч Москва — Чита. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:15

Москва

4 д. 11 ч. 0 мин.

00:15

Чита

106

Купить билеты

Маршрут следования поезда 070Ч Москва — Чита на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Чита с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

13:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ростов
Ярославский

16:59

2 мин.

17:01

190 км.

3 ч. 44 мин.

Ярославль
Главный

17:50

30 мин.

18:20

244 км.

4 ч. 35 мин.

Данилов

19:33

30 мин.

20:03

309 км.

6 ч. 18 мин.

Любим

20:42

2 мин.

20:44

343 км.

7 ч. 27 мин.

Буй

21:28

4 мин.

21:32

394 км.

8 ч. 13 мин.

Галич

22:10

14 мин.

22:24

441 км.

8 ч. 55 мин.

Лопарево

22:47

1 мин.

22:48

460 км.

9 ч. 32 мин.

Антропово

23:05

2 мин.

23:07

480 км.

9 ч. 50 мин.

Николо-Полома

23:28

2 мин.

23:30

503 км.

10 ч. 13 мин.

Номжа

23:42

1 мин.

23:43

514 км.

10 ч. 27 мин.

Нея

23:59

2 мин.

00:01

530 км.

10 ч. 44 мин.

Брантовка

00:23

1 мин.

00:24

557 км.

11 ч. 8 мин.

Мантурово

00:45

2 мин.

00:47

581 км.

11 ч. 30 мин.

Шарья

01:26

14 мин.

01:40

626 км.

12 ч. 11 мин.

Поназырево

02:17

10 мин.

02:27

672 км.

13 ч. 2 мин.

Шабалино

03:00

2 мин.

03:02

718 км.

13 ч. 45 мин.

Свеча

03:20

2 мин.

03:22

741 км.

14 ч. 5 мин.

Котельнич 1

04:06

2 мин.

04:08

789 км.

14 ч. 51 мин.

Киров
Пассажирский

05:23

25 мин.

05:48

870 км.

16 ч. 8 мин.

Глазов

08:48

2 мин.

08:50

1052 км.

19 ч. 33 мин.

Балезино

09:19

26 мин.

09:45

1078 км.

20 ч. 4 мин.

Кез

10:38

2 мин.

10:40

1120 км.

21 ч. 23 мин.

Верещагино

11:35

2 мин.

11:37

1179 км.

22 ч. 20 мин.

Менделеево

12:03

2 мин.

12:05

1201 км.

22 ч. 48 мин.

Пермь 2

13:31

23 мин.

13:54

1273 км.

1 д. 0 ч. 16 мин.

Кунгур

15:18

2 мин.

15:20

1353 км.

1 д. 2 ч. 3 мин.

Шаля

17:04

2 мин.

17:06

1459 км.

1 д. 3 ч. 49 мин.

Первоуральск

18:34

2 мин.

18:36

1543 км.

1 д. 5 ч. 19 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

19:18

32 мин.

19:50

1581 км.

1 д. 6 ч. 3 мин.

Богданович

21:27

2 мин.

21:29

1669 км.

1 д. 8 ч. 12 мин.

Еланский

21:59

2 мин.

22:01

1695 км.

1 д. 8 ч. 44 мин.

Камышлов

22:18

2 мин.

22:20

1709 км.

1 д. 9 ч. 3 мин.

Талица

23:24

2 мин.

23:26

1775 км.

1 д. 10 ч. 9 мин.

Тюмень

00:50

20 мин.

01:10

1882 км.

1 д. 11 ч. 35 мин.

Ялуторовск

02:15

1 мин.

02:16

1953 км.

1 д. 13 ч. 0 мин.

Заводоуковская

02:35

1 мин.

02:36

1974 км.

1 д. 13 ч. 20 мин.

Голышманово

03:53

2 мин.

03:55

2087 км.

1 д. 14 ч. 38 мин.

Ишим

04:54

15 мин.

05:09

2163 км.

1 д. 15 ч. 39 мин.

Маслянская

05:49

2 мин.

05:51

2206 км.

1 д. 16 ч. 34 мин.

Называевская

06:54

2 мин.

06:56

2292 км.

1 д. 17 ч. 39 мин.

Омск
Пассажирский

08:42

28 мин.

09:10

2438 км.

1 д. 19 ч. 27 мин.

Татарская

11:06

2 мин.

11:08

2604 км.

1 д. 21 ч. 51 мин.

Озеро-Карачинское

12:00

2 мин.

12:02

2667 км.

1 д. 22 ч. 45 мин.

Барабинск

12:59

30 мин.

13:29

2755 км.

1 д. 23 ч. 44 мин.

Обь

16:40

3 мин.

16:43

3035 км.

2 д. 3 ч. 25 мин.

Новосибирск
Главный

17:10

27 мин.

17:37

3046 км.

2 д. 3 ч. 55 мин.

Болотная

19:42

2 мин.

19:44

3164 км.

2 д. 6 ч. 27 мин.

Юрга 1

20:11

2 мин.

20:13

3192 км.

2 д. 6 ч. 56 мин.

Тайга

21:25

3 мин.

21:28

3254 км.

2 д. 8 ч. 10 мин.

Анжерская

22:00

2 мин.

22:02

3280 км.

2 д. 8 ч. 45 мин.

Мариинск

23:49

34 мин.

00:23

3385 км.

2 д. 10 ч. 34 мин.

Тяжин

01:09

2 мин.

01:11

3434 км.

2 д. 11 ч. 54 мин.

Боготол

02:09

2 мин.

02:11

3497 км.

2 д. 12 ч. 54 мин.

Ачинск 1

03:10

30 мин.

03:40

3558 км.

2 д. 13 ч. 55 мин.

Козулька

04:52

1 мин.

04:53

3614 км.

2 д. 15 ч. 37 мин.

Красноярск
Пассажирский

07:12

56 мин.

08:08

3704 км.

2 д. 17 ч. 57 мин.

Уяр

10:10

1 мин.

10:11

3800 км.

2 д. 20 ч. 55 мин.

Заозерная

10:49

1 мин.

10:50

3828 км.

2 д. 21 ч. 34 мин.

Канск-Енисейский

11:55

4 мин.

11:59

3895 км.

2 д. 22 ч. 40 мин.

Иланская

12:30

22 мин.

12:52

3918 км.

2 д. 23 ч. 15 мин.

Тинская

13:43

1 мин.

13:44

3971 км.

3 д. 0 ч. 28 мин.

Решоты

14:02

1 мин.

14:03

3989 км.

3 д. 0 ч. 47 мин.

Тайшет

15:09

5 мин.

15:14

4043 км.

3 д. 1 ч. 54 мин.

Нижнеудинск

18:25

13 мин.

18:38

4176 км.

3 д. 5 ч. 10 мин.

Худоеланская

19:32

18 мин.

19:50

4220 км.

3 д. 6 ч. 17 мин.

Тулун

20:44

2 мин.

20:46

4279 км.

3 д. 7 ч. 29 мин.

Куйтун

21:56

2 мин.

21:58

4348 км.

3 д. 8 ч. 41 мин.

Кимельтей

22:27

1 мин.

22:28

4378 км.

3 д. 9 ч. 12 мин.

Зима

22:58

30 мин.

23:28

4405 км.

3 д. 9 ч. 43 мин.

Залари

00:19

2 мин.

00:21

4455 км.

3 д. 11 ч. 4 мин.

Черемхово

01:16

2 мин.

01:18

4514 км.

3 д. 12 ч. 1 мин.

Усолье-Сибирское

02:07

2 мин.

02:09

4574 км.

3 д. 12 ч. 52 мин.

Ангарск

02:32

3 мин.

02:35

4600 км.

3 д. 13 ч. 17 мин.

Иркутск
Сортировочный

03:08

2 мин.

03:10

4631 км.

3 д. 13 ч. 53 мин.

Иркутск
Пассажирский

03:24

44 мин.

04:08

4637 км.

3 д. 14 ч. 9 мин.

Слюдянка 1

06:39

5 мин.

06:44

4715 км.

3 д. 17 ч. 24 мин.

Байкальск

07:26

5 мин.

07:31

4753 км.

3 д. 18 ч. 11 мин.

Выдрино

07:58

2 мин.

08:00

4782 км.

3 д. 18 ч. 43 мин.

Кедровая-Сибирская

08:18

2 мин.

08:20

4802 км.

3 д. 19 ч. 3 мин.

Танхой

08:35

2 мин.

08:37

4815 км.

3 д. 19 ч. 20 мин.

Переемная

08:49

2 мин.

08:51

4824 км.

3 д. 19 ч. 34 мин.

Мишиха

09:12

2 мин.

09:14

4848 км.

3 д. 19 ч. 57 мин.

Клюевка

09:25

2 мин.

09:27

4859 км.

3 д. 20 ч. 10 мин.

Мысовая

09:38

2 мин.

09:40

4868 км.

3 д. 20 ч. 23 мин.

Тимлюй

10:39

2 мин.

10:41

4928 км.

3 д. 21 ч. 24 мин.

Селенга

11:00

2 мин.

11:02

4945 км.

3 д. 21 ч. 45 мин.

Таловка

11:23

1 мин.

11:24

4965 км.

3 д. 22 ч. 8 мин.

Татаурово

11:43

2 мин.

11:45

4985 км.

3 д. 22 ч. 28 мин.

Улан-Удэ

12:22

45 мин.

13:07

5019 км.

3 д. 23 ч. 7 мин.

Заиграево

14:06

1 мин.

14:07

5066 км.

4 д. 0 ч. 51 мин.

Горхон

15:02

2 мин.

15:04

5112 км.

4 д. 1 ч. 47 мин.

Кижа

15:21

2 мин.

15:23

5125 км.

4 д. 2 ч. 6 мин.

Петровский Завод

15:44

14 мин.

15:58

5143 км.

4 д. 2 ч. 29 мин.

Баляга

16:20

2 мин.

16:22

5159 км.

4 д. 3 ч. 5 мин.

Тарбагатай

16:42

2 мин.

16:44

5170 км.

4 д. 3 ч. 27 мин.

Новопавловка

16:58

2 мин.

17:00

5179 км.

4 д. 3 ч. 43 мин.

Хохотуй

17:36

2 мин.

17:38

5204 км.

4 д. 4 ч. 21 мин.

Бада

18:01

2 мин.

18:03

5227 км.

4 д. 4 ч. 46 мин.

Жипхеген

18:28

2 мин.

18:30

5249 км.

4 д. 5 ч. 13 мин.

Хилок

19:00

21 мин.

19:21

5270 км.

4 д. 5 ч. 45 мин.

Гыршелун

19:44

2 мин.

19:46

5285 км.

4 д. 6 ч. 29 мин.

Хушенга

20:06

2 мин.

20:08

5303 км.

4 д. 6 ч. 51 мин.

Харагун

20:29

2 мин.

20:31

5324 км.

4 д. 7 ч. 14 мин.

Могзон

21:21

2 мин.

21:23

5381 км.

4 д. 8 ч. 6 мин.

Чита 2

00:15

5491 км.

4 д. 11 ч. 0 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Чита

Погода на станциях Москва и Чита

Информация о поезде 070Ч

Планируете поездку по маршруту Москва — Чита? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 070Ч. Этот поезд отправляется со станции Москва в 13:15 и прибывает на конечную станцию Чита в 00:15. Вся дорога занимает 4 д. 11 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 32 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 070Ч Москва - Чита: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

106 станций

Самая длинная остановка:

56 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Аглая

    Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.

    Ответить
  2. Костя

    Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.

    Ответить
  3. Рита Лисова

    Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.

    Ответить
  4. Леся

    Шикарный поезд, спасибо за хорошую поездку! Персонал вежливый и общительный, вагон новый и комфортный, розетки работают, пока нигде ничего не стучит, не скрипит и не дребезжит. В общем полностью довольна осталась))))

    Ответить
  5. Мартынюк Петр

    Впервые вижу, чтобы пассажир получал уровень комфорта и чистоты многократно превышающие стоимость билета. Спасибо большое работникам поезда!

    Ответить
  6. Карина Валерьевна

    Мы ехали в Читу с дочкой на этом поезде, билеты брала на этом же сайте. Что могу сказать? ОЧЕНЬ классный поезд. Нам буквально все понравилось. И чистота и отношение к вам со стороны проводниц. Честно первые в таких условиях ездила. Очень приятно была удивлена, даже ошарашена))))))))

    Ответить
  7. Андрей

    Очень опрятные вагоны и хороший персонал. Поезд приехал без опозданий и задержек, внутри довольно уютно.

    Ответить
  8. Татьяна Маркова

    Просто отличный поезд! Потому что новый и если с самого начала за вагонами следить, то и через 10 лет он будет выглядеть достойно. Нам путешествие понравилось. Мега приятные простыни и вкусная еда. Тот случай, когда не пожалела, что поехала на этом поезде.

    Ответить
  9. Анатолий

    Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 070Ч:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн