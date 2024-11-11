Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 070Ч Москва — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
16:59
17:01
190 км.
3 ч. 44 мин.
Ярославль
Главный
17:50
18:20
244 км.
4 ч. 35 мин.
Данилов
19:33
20:03
309 км.
6 ч. 18 мин.
Любим
20:42
20:44
343 км.
7 ч. 27 мин.
Буй
21:28
21:32
394 км.
8 ч. 13 мин.
Галич
22:10
22:24
441 км.
8 ч. 55 мин.
Лопарево
22:47
22:48
460 км.
9 ч. 32 мин.
Антропово
23:05
23:07
480 км.
9 ч. 50 мин.
Николо-Полома
23:28
23:30
503 км.
10 ч. 13 мин.
Номжа
23:42
23:43
514 км.
10 ч. 27 мин.
Нея
23:59
00:01
530 км.
10 ч. 44 мин.
Брантовка
00:23
00:24
557 км.
11 ч. 8 мин.
Мантурово
00:45
00:47
581 км.
11 ч. 30 мин.
Шарья
01:26
01:40
626 км.
12 ч. 11 мин.
Поназырево
02:17
02:27
672 км.
13 ч. 2 мин.
Шабалино
03:00
03:02
718 км.
13 ч. 45 мин.
Свеча
03:20
03:22
741 км.
14 ч. 5 мин.
Котельнич 1
04:06
04:08
789 км.
14 ч. 51 мин.
Киров
Пассажирский
05:23
05:48
870 км.
16 ч. 8 мин.
Глазов
08:48
08:50
1052 км.
19 ч. 33 мин.
Балезино
09:19
09:45
1078 км.
20 ч. 4 мин.
Кез
10:38
10:40
1120 км.
21 ч. 23 мин.
Верещагино
11:35
11:37
1179 км.
22 ч. 20 мин.
Менделеево
12:03
12:05
1201 км.
22 ч. 48 мин.
Пермь 2
13:31
13:54
1273 км.
1 д. 0 ч. 16 мин.
Кунгур
15:18
15:20
1353 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Шаля
17:04
17:06
1459 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Первоуральск
18:34
18:36
1543 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:18
19:50
1581 км.
1 д. 6 ч. 3 мин.
Богданович
21:27
21:29
1669 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Еланский
21:59
22:01
1695 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Камышлов
22:18
22:20
1709 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Талица
23:24
23:26
1775 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Тюмень
00:50
01:10
1882 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Ялуторовск
02:15
02:16
1953 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Заводоуковская
02:35
02:36
1974 км.
1 д. 13 ч. 20 мин.
Голышманово
03:53
03:55
2087 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Ишим
04:54
05:09
2163 км.
1 д. 15 ч. 39 мин.
Маслянская
05:49
05:51
2206 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Называевская
06:54
06:56
2292 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Омск
Пассажирский
08:42
09:10
2438 км.
1 д. 19 ч. 27 мин.
Татарская
11:06
11:08
2604 км.
1 д. 21 ч. 51 мин.
Озеро-Карачинское
12:00
12:02
2667 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Барабинск
12:59
13:29
2755 км.
1 д. 23 ч. 44 мин.
Обь
16:40
16:43
3035 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Новосибирск
Главный
17:10
17:37
3046 км.
2 д. 3 ч. 55 мин.
Болотная
19:42
19:44
3164 км.
2 д. 6 ч. 27 мин.
Юрга 1
20:11
20:13
3192 км.
2 д. 6 ч. 56 мин.
Тайга
21:25
21:28
3254 км.
2 д. 8 ч. 10 мин.
Анжерская
22:00
22:02
3280 км.
2 д. 8 ч. 45 мин.
Мариинск
23:49
00:23
3385 км.
2 д. 10 ч. 34 мин.
Тяжин
01:09
01:11
3434 км.
2 д. 11 ч. 54 мин.
Боготол
02:09
02:11
3497 км.
2 д. 12 ч. 54 мин.
Ачинск 1
03:10
03:40
3558 км.
2 д. 13 ч. 55 мин.
Козулька
04:52
04:53
3614 км.
2 д. 15 ч. 37 мин.
Красноярск
Пассажирский
07:12
08:08
3704 км.
2 д. 17 ч. 57 мин.
Уяр
10:10
10:11
3800 км.
2 д. 20 ч. 55 мин.
Заозерная
10:49
10:50
3828 км.
2 д. 21 ч. 34 мин.
Канск-Енисейский
11:55
11:59
3895 км.
2 д. 22 ч. 40 мин.
Иланская
12:30
12:52
3918 км.
2 д. 23 ч. 15 мин.
Тинская
13:43
13:44
3971 км.
3 д. 0 ч. 28 мин.
Решоты
14:02
14:03
3989 км.
3 д. 0 ч. 47 мин.
Тайшет
15:09
15:14
4043 км.
3 д. 1 ч. 54 мин.
Нижнеудинск
18:25
18:38
4176 км.
3 д. 5 ч. 10 мин.
Худоеланская
19:32
19:50
4220 км.
3 д. 6 ч. 17 мин.
Тулун
20:44
20:46
4279 км.
3 д. 7 ч. 29 мин.
Куйтун
21:56
21:58
4348 км.
3 д. 8 ч. 41 мин.
Кимельтей
22:27
22:28
4378 км.
3 д. 9 ч. 12 мин.
Зима
22:58
23:28
4405 км.
3 д. 9 ч. 43 мин.
Залари
00:19
00:21
4455 км.
3 д. 11 ч. 4 мин.
Черемхово
01:16
01:18
4514 км.
3 д. 12 ч. 1 мин.
Усолье-Сибирское
02:07
02:09
4574 км.
3 д. 12 ч. 52 мин.
Ангарск
02:32
02:35
4600 км.
3 д. 13 ч. 17 мин.
Иркутск
Сортировочный
03:08
03:10
4631 км.
3 д. 13 ч. 53 мин.
Иркутск
Пассажирский
03:24
04:08
4637 км.
3 д. 14 ч. 9 мин.
Слюдянка 1
06:39
06:44
4715 км.
3 д. 17 ч. 24 мин.
Байкальск
07:26
07:31
4753 км.
3 д. 18 ч. 11 мин.
Выдрино
07:58
08:00
4782 км.
3 д. 18 ч. 43 мин.
Кедровая-Сибирская
08:18
08:20
4802 км.
3 д. 19 ч. 3 мин.
Танхой
08:35
08:37
4815 км.
3 д. 19 ч. 20 мин.
Переемная
08:49
08:51
4824 км.
3 д. 19 ч. 34 мин.
Мишиха
09:12
09:14
4848 км.
3 д. 19 ч. 57 мин.
Клюевка
09:25
09:27
4859 км.
3 д. 20 ч. 10 мин.
Мысовая
09:38
09:40
4868 км.
3 д. 20 ч. 23 мин.
Тимлюй
10:39
10:41
4928 км.
3 д. 21 ч. 24 мин.
Селенга
11:00
11:02
4945 км.
3 д. 21 ч. 45 мин.
Таловка
11:23
11:24
4965 км.
3 д. 22 ч. 8 мин.
Татаурово
11:43
11:45
4985 км.
3 д. 22 ч. 28 мин.
Улан-Удэ
12:22
13:07
5019 км.
3 д. 23 ч. 7 мин.
Заиграево
14:06
14:07
5066 км.
4 д. 0 ч. 51 мин.
Горхон
15:02
15:04
5112 км.
4 д. 1 ч. 47 мин.
Кижа
15:21
15:23
5125 км.
4 д. 2 ч. 6 мин.
Петровский Завод
15:44
15:58
5143 км.
4 д. 2 ч. 29 мин.
Баляга
16:20
16:22
5159 км.
4 д. 3 ч. 5 мин.
Тарбагатай
16:42
16:44
5170 км.
4 д. 3 ч. 27 мин.
Новопавловка
16:58
17:00
5179 км.
4 д. 3 ч. 43 мин.
Хохотуй
17:36
17:38
5204 км.
4 д. 4 ч. 21 мин.
Бада
18:01
18:03
5227 км.
4 д. 4 ч. 46 мин.
Жипхеген
18:28
18:30
5249 км.
4 д. 5 ч. 13 мин.
Хилок
19:00
19:21
5270 км.
4 д. 5 ч. 45 мин.
Гыршелун
19:44
19:46
5285 км.
4 д. 6 ч. 29 мин.
Хушенга
20:06
20:08
5303 км.
4 д. 6 ч. 51 мин.
Харагун
20:29
20:31
5324 км.
4 д. 7 ч. 14 мин.
Могзон
21:21
21:23
5381 км.
4 д. 8 ч. 6 мин.
Чита 2
00:15
5491 км.
4 д. 11 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.
Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.
Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.
Шикарный поезд, спасибо за хорошую поездку! Персонал вежливый и общительный, вагон новый и комфортный, розетки работают, пока нигде ничего не стучит, не скрипит и не дребезжит. В общем полностью довольна осталась))))
Впервые вижу, чтобы пассажир получал уровень комфорта и чистоты многократно превышающие стоимость билета. Спасибо большое работникам поезда!
Мы ехали в Читу с дочкой на этом поезде, билеты брала на этом же сайте. Что могу сказать? ОЧЕНЬ классный поезд. Нам буквально все понравилось. И чистота и отношение к вам со стороны проводниц. Честно первые в таких условиях ездила. Очень приятно была удивлена, даже ошарашена))))))))
Очень опрятные вагоны и хороший персонал. Поезд приехал без опозданий и задержек, внутри довольно уютно.
Просто отличный поезд! Потому что новый и если с самого начала за вагонами следить, то и через 10 лет он будет выглядеть достойно. Нам путешествие понравилось. Мега приятные простыни и вкусная еда. Тот случай, когда не пожалела, что поехала на этом поезде.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!