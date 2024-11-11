Поезд 205И Иркутск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:23

Иркутск

4 д. 16 ч. 2 мин.

06:25

Анапа

87

Маршрут следования поезда 205И Иркутск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Иркутск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Иркутск
Пассажирский

14:23

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иркутск
Сортировочный

14:35

2 мин.

14:37

6 км.

0 ч. 12 мин.

Ангарск

15:22

5 мин.

15:27

37 км.

0 ч. 59 мин.

Усолье-Сибирское

15:53

2 мин.

15:55

63 км.

1 ч. 30 мин.

Черемхово

16:56

2 мин.

16:58

123 км.

2 ч. 33 мин.

Кутулик

17:26

2 мин.

17:28

155 км.

3 ч. 3 мин.

Залари

17:55

2 мин.

17:57

183 км.

3 ч. 32 мин.

Зима

18:46

27 мин.

19:13

233 км.

4 ч. 23 мин.

Куйтун

20:10

2 мин.

20:12

290 км.

5 ч. 47 мин.

Тулун

21:32

3 мин.

21:35

359 км.

7 ч. 9 мин.

Нижнеудинск

23:34

13 мин.

23:47

461 км.

9 ч. 11 мин.

Алзамай

01:23

2 мин.

01:25

537 км.

11 ч. 0 мин.

Тайшет

02:48

77 мин.

04:05

596 км.

12 ч. 25 мин.

Решоты

05:04

1 мин.

05:05

650 км.

14 ч. 41 мин.

Ингашская

05:44

1 мин.

05:45

693 км.

15 ч. 21 мин.

Иланская

06:12

17 мин.

06:29

720 км.

15 ч. 49 мин.

Канск-Енисейский

06:57

5 мин.

07:02

743 км.

16 ч. 34 мин.

Заозерная

08:10

3 мин.

08:13

810 км.

17 ч. 47 мин.

Уяр

08:47

1 мин.

08:48

838 км.

18 ч. 24 мин.

Красноярск
Пассажирский

10:51

45 мин.

11:36

934 км.

20 ч. 28 мин.

Козулька

13:38

2 мин.

13:40

1024 км.

23 ч. 15 мин.

Ачинск 1

14:42

5 мин.

14:47

1080 км.

1 д. 0 ч. 19 мин.

Боготол

15:56

2 мин.

15:58

1141 км.

1 д. 1 ч. 33 мин.

Тяжин

17:00

2 мин.

17:02

1204 км.

1 д. 2 ч. 37 мин.

Мариинск

17:52

27 мин.

18:19

1253 км.

1 д. 3 ч. 29 мин.

Анжерская

19:59

2 мин.

20:01

1358 км.

1 д. 5 ч. 36 мин.

Тайга

20:29

4 мин.

20:33

1384 км.

1 д. 6 ч. 6 мин.

Юрга 1

21:31

2 мин.

21:33

1446 км.

1 д. 7 ч. 8 мин.

Новосибирск
Главный

23:44

18 мин.

00:02

1590 км.

1 д. 9 ч. 21 мин.

Барабинск

04:08

30 мин.

04:38

1880 км.

1 д. 13 ч. 45 мин.

Чаны

05:46

2 мин.

05:48

1980 км.

1 д. 15 ч. 23 мин.

Татарская

06:22

2 мин.

06:24

2031 км.

1 д. 15 ч. 59 мин.

Калачинская

07:19

2 мин.

07:21

2120 км.

1 д. 16 ч. 56 мин.

Омск
Пассажирский

08:21

20 мин.

08:41

2196 км.

1 д. 17 ч. 58 мин.

Исилькуль

10:25

52 мин.

11:17

2331 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Петропавловск

13:02

40 мин.

13:42

2464 км.

1 д. 22 ч. 39 мин.

Петухово

14:54

20 мин.

15:14

2549 км.

2 д. 0 ч. 31 мин.

Макушино

15:48

2 мин.

15:50

2594 км.

2 д. 1 ч. 25 мин.

Лебяжья-Сибирская

16:26

1 мин.

16:27

2640 км.

2 д. 2 ч. 3 мин.

Варгаши

16:58

1 мин.

16:59

2684 км.

2 д. 2 ч. 35 мин.

Курган

17:35

21 мин.

17:56

2716 км.

2 д. 3 ч. 12 мин.

Юргамыш

18:37

1 мин.

18:38

2771 км.

2 д. 4 ч. 14 мин.

Мишкино

19:05

1 мин.

19:06

2805 км.

2 д. 4 ч. 42 мин.

Шумиха

19:37

1 мин.

19:38

2846 км.

2 д. 5 ч. 14 мин.

Щучье

20:08

1 мин.

20:09

2881 км.

2 д. 5 ч. 45 мин.

Челябинск-Главный

21:21

48 мин.

22:09

2965 км.

2 д. 6 ч. 58 мин.

Миасс 1

23:41

2 мин.

23:43

3047 км.

2 д. 9 ч. 18 мин.

Златоуст

00:55

2 мин.

00:57

3079 км.

2 д. 10 ч. 32 мин.

Бердяуш

01:55

1 мин.

01:56

3115 км.

2 д. 11 ч. 32 мин.

Сулея

02:24

1 мин.

02:25

3131 км.

2 д. 12 ч. 1 мин.

Вязовая

03:14

1 мин.

03:15

3173 км.

2 д. 12 ч. 51 мин.

Усть-Катав

03:30

1 мин.

03:31

3184 км.

2 д. 13 ч. 7 мин.

Кропачево

03:55

23 мин.

04:18

3199 км.

2 д. 13 ч. 32 мин.

Уфа

07:21

32 мин.

07:53

3332 км.

2 д. 16 ч. 58 мин.

Раевка

10:04

2 мин.

10:06

3432 км.

2 д. 19 ч. 41 мин.

Шафраново

10:27

2 мин.

10:29

3445 км.

2 д. 20 ч. 4 мин.

Аксаково

11:18

3 мин.

11:21

3486 км.

2 д. 20 ч. 55 мин.

Приютово

11:39

2 мин.

11:41

3505 км.

2 д. 21 ч. 16 мин.

Абдулино

12:11

2 мин.

12:13

3535 км.

2 д. 21 ч. 48 мин.

Бугуруслан

13:42

2 мин.

13:44

3616 км.

2 д. 23 ч. 19 мин.

Самара

16:27

49 мин.

17:16

3775 км.

3 д. 2 ч. 4 мин.

Сызрань Город

20:34

12 мин.

20:46

3884 км.

3 д. 6 ч. 11 мин.

Возрождение

22:07

2 мин.

22:09

3936 км.

3 д. 7 ч. 44 мин.

Кулатка

22:31

2 мин.

22:33

3962 км.

3 д. 8 ч. 8 мин.

Сенная

23:36

2 мин.

23:38

4037 км.

3 д. 9 ч. 13 мин.

Саратов 1
Пассажирский

01:48

44 мин.

02:32

4132 км.

3 д. 11 ч. 25 мин.

Карамыш

04:18

3 мин.

04:21

4204 км.

3 д. 13 ч. 55 мин.

Петров Вал

06:01

3 мин.

06:04

4298 км.

3 д. 15 ч. 38 мин.

Волгоград 1

09:39

35 мин.

10:14

4464 км.

3 д. 19 ч. 16 мин.

Сарепта

10:51

2 мин.

10:53

4485 км.

3 д. 20 ч. 28 мин.

Жутово

12:26

2 мин.

12:28

4573 км.

3 д. 22 ч. 3 мин.

Котельниково

13:22

2 мин.

13:24

4626 км.

3 д. 22 ч. 59 мин.

Ремонтная

14:13

3 мин.

14:16

4663 км.

3 д. 23 ч. 50 мин.

Зимовники

14:58

3 мин.

15:01

4699 км.

4 д. 0 ч. 35 мин.

Куберле

15:32

2 мин.

15:34

4724 км.

4 д. 1 ч. 9 мин.

Пролетарская

16:33

3 мин.

16:36

4775 км.

4 д. 2 ч. 10 мин.

Сальск

17:10

20 мин.

17:30

4802 км.

4 д. 2 ч. 47 мин.

Белоглинская

18:50

5 мин.

18:55

4871 км.

4 д. 4 ч. 27 мин.

Ея

19:20

5 мин.

19:25

4889 км.

4 д. 4 ч. 57 мин.

Тихорецкая

20:22

18 мин.

20:40

4934 км.

4 д. 5 ч. 59 мин.

Выселки

21:50

10 мин.

22:00

4981 км.

4 д. 7 ч. 27 мин.

Кореновск

22:40

3 мин.

22:43

5000 км.

4 д. 8 ч. 17 мин.

Динская

00:02

3 мин.

00:05

5034 км.

4 д. 9 ч. 39 мин.

Краснодар 1

01:27

39 мин.

02:06

5061 км.

4 д. 11 ч. 4 мин.

Абинская

03:24

2 мин.

03:26

5129 км.

4 д. 13 ч. 1 мин.

Крымская

03:45

50 мин.

04:35

5140 км.

4 д. 13 ч. 22 мин.

Анапа

06:25

5194 км.

4 д. 16 ч. 2 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Иркутск → Анапа

Погода на станциях Иркутск и Анапа

Информация о поезде 205И

Планируете поездку по маршруту Иркутск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 205И. Этот поезд отправляется со станции Иркутск в 14:23 и прибывает на конечную станцию Анапа в 06:25. Вся дорога занимает 4 д. 16 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 15 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 205И

Количество остановок поезда:

87 станций

Самая длинная остановка:

77 мин. – станция Тайшет

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана Игоревна

    Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

  2. Катя

    Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

  3. Сергей В.

    Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

  4. Лизочка

    Как и все поезда дальнего следования – комфортный и приличный. Но по ходу поездки то туалет сломается, то еще что-то. Конечно, я понимаю, что постоянно будет что-то ломаться и этого не избежать. Однако видно что все уже старое и вагон требует капитального ремонта. Которого не будет еще долго.

  5. Просто Галя

    Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
