Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 205И Иркутск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
14:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
14:35
14:37
6 км.
0 ч. 12 мин.
Ангарск
15:22
15:27
37 км.
0 ч. 59 мин.
Усолье-Сибирское
15:53
15:55
63 км.
1 ч. 30 мин.
Черемхово
16:56
16:58
123 км.
2 ч. 33 мин.
Кутулик
17:26
17:28
155 км.
3 ч. 3 мин.
Залари
17:55
17:57
183 км.
3 ч. 32 мин.
Зима
18:46
19:13
233 км.
4 ч. 23 мин.
Куйтун
20:10
20:12
290 км.
5 ч. 47 мин.
Тулун
21:32
21:35
359 км.
7 ч. 9 мин.
Нижнеудинск
23:34
23:47
461 км.
9 ч. 11 мин.
Алзамай
01:23
01:25
537 км.
11 ч. 0 мин.
Тайшет
02:48
04:05
596 км.
12 ч. 25 мин.
Решоты
05:04
05:05
650 км.
14 ч. 41 мин.
Ингашская
05:44
05:45
693 км.
15 ч. 21 мин.
Иланская
06:12
06:29
720 км.
15 ч. 49 мин.
Канск-Енисейский
06:57
07:02
743 км.
16 ч. 34 мин.
Заозерная
08:10
08:13
810 км.
17 ч. 47 мин.
Уяр
08:47
08:48
838 км.
18 ч. 24 мин.
Красноярск
Пассажирский
10:51
11:36
934 км.
20 ч. 28 мин.
Козулька
13:38
13:40
1024 км.
23 ч. 15 мин.
Ачинск 1
14:42
14:47
1080 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Боготол
15:56
15:58
1141 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Тяжин
17:00
17:02
1204 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Мариинск
17:52
18:19
1253 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Анжерская
19:59
20:01
1358 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Тайга
20:29
20:33
1384 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Юрга 1
21:31
21:33
1446 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Новосибирск
Главный
23:44
00:02
1590 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Барабинск
04:08
04:38
1880 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Чаны
05:46
05:48
1980 км.
1 д. 15 ч. 23 мин.
Татарская
06:22
06:24
2031 км.
1 д. 15 ч. 59 мин.
Калачинская
07:19
07:21
2120 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Омск
Пассажирский
08:21
08:41
2196 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Исилькуль
10:25
11:17
2331 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Петропавловск
13:02
13:42
2464 км.
1 д. 22 ч. 39 мин.
Петухово
14:54
15:14
2549 км.
2 д. 0 ч. 31 мин.
Макушино
15:48
15:50
2594 км.
2 д. 1 ч. 25 мин.
Лебяжья-Сибирская
16:26
16:27
2640 км.
2 д. 2 ч. 3 мин.
Варгаши
16:58
16:59
2684 км.
2 д. 2 ч. 35 мин.
Курган
17:35
17:56
2716 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Юргамыш
18:37
18:38
2771 км.
2 д. 4 ч. 14 мин.
Мишкино
19:05
19:06
2805 км.
2 д. 4 ч. 42 мин.
Шумиха
19:37
19:38
2846 км.
2 д. 5 ч. 14 мин.
Щучье
20:08
20:09
2881 км.
2 д. 5 ч. 45 мин.
Челябинск-Главный
21:21
22:09
2965 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Миасс 1
23:41
23:43
3047 км.
2 д. 9 ч. 18 мин.
Златоуст
00:55
00:57
3079 км.
2 д. 10 ч. 32 мин.
Бердяуш
01:55
01:56
3115 км.
2 д. 11 ч. 32 мин.
Сулея
02:24
02:25
3131 км.
2 д. 12 ч. 1 мин.
Вязовая
03:14
03:15
3173 км.
2 д. 12 ч. 51 мин.
Усть-Катав
03:30
03:31
3184 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Кропачево
03:55
04:18
3199 км.
2 д. 13 ч. 32 мин.
Уфа
07:21
07:53
3332 км.
2 д. 16 ч. 58 мин.
Раевка
10:04
10:06
3432 км.
2 д. 19 ч. 41 мин.
Шафраново
10:27
10:29
3445 км.
2 д. 20 ч. 4 мин.
Аксаково
11:18
11:21
3486 км.
2 д. 20 ч. 55 мин.
Приютово
11:39
11:41
3505 км.
2 д. 21 ч. 16 мин.
Абдулино
12:11
12:13
3535 км.
2 д. 21 ч. 48 мин.
Бугуруслан
13:42
13:44
3616 км.
2 д. 23 ч. 19 мин.
Самара
16:27
17:16
3775 км.
3 д. 2 ч. 4 мин.
Сызрань Город
20:34
20:46
3884 км.
3 д. 6 ч. 11 мин.
Возрождение
22:07
22:09
3936 км.
3 д. 7 ч. 44 мин.
Кулатка
22:31
22:33
3962 км.
3 д. 8 ч. 8 мин.
Сенная
23:36
23:38
4037 км.
3 д. 9 ч. 13 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:48
02:32
4132 км.
3 д. 11 ч. 25 мин.
Карамыш
04:18
04:21
4204 км.
3 д. 13 ч. 55 мин.
Петров Вал
06:01
06:04
4298 км.
3 д. 15 ч. 38 мин.
Волгоград 1
09:39
10:14
4464 км.
3 д. 19 ч. 16 мин.
Сарепта
10:51
10:53
4485 км.
3 д. 20 ч. 28 мин.
Жутово
12:26
12:28
4573 км.
3 д. 22 ч. 3 мин.
Котельниково
13:22
13:24
4626 км.
3 д. 22 ч. 59 мин.
Ремонтная
14:13
14:16
4663 км.
3 д. 23 ч. 50 мин.
Зимовники
14:58
15:01
4699 км.
4 д. 0 ч. 35 мин.
Куберле
15:32
15:34
4724 км.
4 д. 1 ч. 9 мин.
Пролетарская
16:33
16:36
4775 км.
4 д. 2 ч. 10 мин.
Сальск
17:10
17:30
4802 км.
4 д. 2 ч. 47 мин.
Белоглинская
18:50
18:55
4871 км.
4 д. 4 ч. 27 мин.
Ея
19:20
19:25
4889 км.
4 д. 4 ч. 57 мин.
Тихорецкая
20:22
20:40
4934 км.
4 д. 5 ч. 59 мин.
Выселки
21:50
22:00
4981 км.
4 д. 7 ч. 27 мин.
Кореновск
22:40
22:43
5000 км.
4 д. 8 ч. 17 мин.
Динская
00:02
00:05
5034 км.
4 д. 9 ч. 39 мин.
Краснодар 1
01:27
02:06
5061 км.
4 д. 11 ч. 4 мин.
Абинская
03:24
03:26
5129 км.
4 д. 13 ч. 1 мин.
Крымская
03:45
04:35
5140 км.
4 д. 13 ч. 22 мин.
Анапа
06:25
5194 км.
4 д. 16 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.
Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.
Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.
Как и все поезда дальнего следования – комфортный и приличный. Но по ходу поездки то туалет сломается, то еще что-то. Конечно, я понимаю, что постоянно будет что-то ломаться и этого не избежать. Однако видно что все уже старое и вагон требует капитального ремонта. Которого не будет еще долго.
Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.