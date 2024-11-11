Поезд 077Э Нерюнгри — Новосибирск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:57

Нерюнгри

3 д. 14 ч. 18 мин.

13:15

Новосибирск

76

Маршрут следования поезда 077Э Нерюнгри — Новосибирск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нерюнгри — Новосибирск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нерюнгри

22:57

0 км.

0 ч. 0 мин.

Беркакит

23:11

3 мин.

23:14

8 км.

0 ч. 14 мин.

Оборчо

23:36

1 мин.

23:37

23 км.

0 ч. 39 мин.

Окурдан

00:08

1 мин.

00:09

46 км.

1 ч. 11 мин.

Золотинка

00:30

1 мин.

00:31

54 км.

1 ч. 33 мин.

Аям

00:58

1 мин.

00:59

67 км.

2 ч. 1 мин.

Нагорная Якутская

01:26

1 мин.

01:27

83 км.

2 ч. 29 мин.

Якутский

01:44

1 мин.

01:45

90 км.

2 ч. 47 мин.

Рихард Зорге

02:05

1 мин.

02:06

100 км.

3 ч. 8 мин.

Могот

02:31

1 мин.

02:32

116 км.

3 ч. 34 мин.

Гилюй

03:03

1 мин.

03:04

139 км.

4 ч. 6 мин.

Бестужево

03:24

1 мин.

03:25

155 км.

4 ч. 27 мин.

Тында

03:58

221 мин.

07:39

178 км.

5 ч. 1 мин.

Сети

08:10

2 мин.

08:12

193 км.

9 ч. 13 мин.

Беленькая

08:48

2 мин.

08:50

215 км.

9 ч. 51 мин.

Аносовская

09:55

1 мин.

09:56

252 км.

10 ч. 58 мин.

Пурикан

10:15

1 мин.

10:16

264 км.

11 ч. 18 мин.

Муртыгит

10:38

1 мин.

10:39

279 км.

11 ч. 41 мин.

Мохортов

11:03

1 мин.

11:04

293 км.

12 ч. 6 мин.

Штурм

11:22

1 мин.

11:23

302 км.

12 ч. 25 мин.

Сковородино

12:24

30 мин.

12:54

332 км.

13 ч. 27 мин.

Уруша

14:41

2 мин.

14:43

401 км.

15 ч. 44 мин.

Ерофей Павлович

16:31

2 мин.

16:33

462 км.

17 ч. 34 мин.

Амазар

18:22

18 мин.

18:40

532 км.

19 ч. 25 мин.

Могоча

20:15

15 мин.

20:30

606 км.

21 ч. 18 мин.

Зилово

00:55

2 мин.

00:57

773 км.

1 д. 1 ч. 58 мин.

Жирекен

01:38

2 мин.

01:40

804 км.

1 д. 2 ч. 41 мин.

Чернышевск-Забайкальск

02:35

30 мин.

03:05

842 км.

1 д. 3 ч. 38 мин.

Куэнга

04:12

2 мин.

04:14

891 км.

1 д. 5 ч. 15 мин.

Приисковая

04:52

2 мин.

04:54

925 км.

1 д. 5 ч. 55 мин.

Шилка

05:40

2 мин.

05:42

964 км.

1 д. 6 ч. 43 мин.

Солнцевая

06:21

2 мин.

06:23

992 км.

1 д. 7 ч. 24 мин.

Карымская

08:23

18 мин.

08:41

1084 км.

1 д. 9 ч. 26 мин.

Дарасун

09:18

2 мин.

09:20

1110 км.

1 д. 10 ч. 21 мин.

Чита 2

10:37

38 мин.

11:15

1162 км.

1 д. 11 ч. 40 мин.

Харагун

15:01

2 мин.

15:03

1329 км.

1 д. 16 ч. 4 мин.

Хушенга

15:25

2 мин.

15:27

1350 км.

1 д. 16 ч. 28 мин.

Хилок

16:02

15 мин.

16:17

1383 км.

1 д. 17 ч. 5 мин.

Бада

17:15

2 мин.

17:17

1424 км.

1 д. 18 ч. 18 мин.

Новопавловка

18:11

2 мин.

18:13

1472 км.

1 д. 19 ч. 14 мин.

Петровский Завод

19:05

3 мин.

19:08

1499 км.

1 д. 20 ч. 8 мин.

Горхон

19:46

2 мин.

19:48

1529 км.

1 д. 20 ч. 49 мин.

Заиграево

20:33

5 мин.

20:38

1575 км.

1 д. 21 ч. 36 мин.

Заудинский

21:18

1 мин.

21:19

1616 км.

1 д. 22 ч. 21 мин.

Улан-Удэ

21:33

25 мин.

21:58

1622 км.

1 д. 22 ч. 36 мин.

Таловка

22:52

1 мин.

22:53

1664 км.

1 д. 23 ч. 55 мин.

Селенга

23:11

2 мин.

23:13

1684 км.

2 д. 0 ч. 14 мин.

Мысовая

00:24

2 мин.

00:26

1761 км.

2 д. 1 ч. 27 мин.

Байкальск

02:29

2 мин.

02:31

1876 км.

2 д. 3 ч. 32 мин.

Слюдянка 1

03:21

2 мин.

03:23

1914 км.

2 д. 4 ч. 24 мин.

Иркутск
Пассажирский

05:48

29 мин.

06:17

1992 км.

2 д. 6 ч. 51 мин.

Иркутск
Сортировочный

06:30

2 мин.

06:32

1998 км.

2 д. 7 ч. 33 мин.

Ангарск

07:12

3 мин.

07:15

2029 км.

2 д. 8 ч. 15 мин.

Усолье-Сибирское

07:40

2 мин.

07:42

2055 км.

2 д. 8 ч. 43 мин.

Черемхово

08:45

2 мин.

08:47

2115 км.

2 д. 9 ч. 48 мин.

Кутулик

09:16

2 мин.

09:18

2147 км.

2 д. 10 ч. 19 мин.

Залари

09:53

2 мин.

09:55

2175 км.

2 д. 10 ч. 56 мин.

Зима

10:49

30 мин.

11:19

2225 км.

2 д. 11 ч. 52 мин.

Куйтун

12:14

2 мин.

12:16

2282 км.

2 д. 13 ч. 17 мин.

Тулун

13:28

2 мин.

13:30

2351 км.

2 д. 14 ч. 31 мин.

Нижнеудинск

15:08

13 мин.

15:21

2453 км.

2 д. 16 ч. 11 мин.

Алзамай

16:44

2 мин.

16:46

2529 км.

2 д. 17 ч. 47 мин.

Тайшет

17:52

5 мин.

17:57

2588 км.

2 д. 18 ч. 55 мин.

Решоты

18:55

1 мин.

18:56

2642 км.

2 д. 19 ч. 58 мин.

Иланская

20:16

22 мин.

20:38

2712 км.

2 д. 21 ч. 19 мин.

Канск-Енисейский

21:09

2 мин.

21:11

2735 км.

2 д. 22 ч. 12 мин.

Заозерная

22:18

1 мин.

22:19

2802 км.

2 д. 23 ч. 21 мин.

Красноярск
Пассажирский

00:50

42 мин.

01:32

2919 км.

3 д. 1 ч. 53 мин.

Ачинск 1

04:28

3 мин.

04:31

3065 км.

3 д. 5 ч. 31 мин.

Боготол

05:25

2 мин.

05:27

3126 км.

3 д. 6 ч. 28 мин.

Мариинск

07:29

26 мин.

07:55

3236 км.

3 д. 8 ч. 32 мин.

Анжерская

09:30

2 мин.

09:32

3341 км.

3 д. 10 ч. 33 мин.

Тайга

09:59

2 мин.

10:01

3367 км.

3 д. 11 ч. 2 мин.

Юрга 1

10:59

2 мин.

11:01

3429 км.

3 д. 12 ч. 2 мин.

Болотная

11:29

2 мин.

11:31

3457 км.

3 д. 12 ч. 32 мин.

Новосибирск
Главный

13:15

3575 км.

3 д. 14 ч. 18 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нерюнгри → Новосибирск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нерюнгри и Новосибирск

Информация о поезде 077Э

Планируете поездку по маршруту Нерюнгри — Новосибирск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 077Э. Этот поезд отправляется со станции Нерюнгри в 22:57 и прибывает на конечную станцию Новосибирск в 13:15. Вся дорога занимает 3 д. 14 ч. 18 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 077Э

Количество остановок поезда:

76 станций

Самая длинная остановка:

221 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Валентина

    Сама поездка прошла относительно спокойно и хорошо. Спасибо проводнице, обслуживание было очень хорошим. Однако хотелось бы, чтобы все-таки старые вагоны были в скором времени заменены полностью новыми.

  2. Диана

    Мне очень не нравится, что в Тынде такая длинная стоянка. Больше 3 часов стоишь на месте и никуда не едешь. За это время люди забеременеть успеют и родить!! Но так как альтернатив нет, то приходится терпеть. Сам поезд поношенный, но ездит можно.

  3. Александр Нехай

    Заметил, что проводники ни разу за всю поездку не мыли пол. Много пыли и грязновато. До этого ездил на других поездах, где было почище и более комфортно.

  4. Наталия Петрович

    Добрый день. Из того, что я видела, могу сказать одно. Видно, что сами проводники стараются. НО! Вагоны сильно старые. Им по лет 50 если не меньше. Поэтому существенно их старания ничего особо не меняют. Поэтому у меня претензии не к проводникам, а к руководству железной дорогой

  5. Женя

    Отсутствовали бумажные полотенца в туалете, в вагоне было чисто, но в туалете грязновато. В вагоне было жарковато, но терпимо.

