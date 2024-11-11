Маршрут следования и продажа билетов
22:57
3 д. 14 ч. 18 мин.
13:15
76
Маршрут следования поезда 077Э Нерюнгри — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нерюнгри — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нерюнгри
22:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беркакит
23:11
23:14
8 км.
0 ч. 14 мин.
Оборчо
23:36
23:37
23 км.
0 ч. 39 мин.
Окурдан
00:08
00:09
46 км.
1 ч. 11 мин.
Золотинка
00:30
00:31
54 км.
1 ч. 33 мин.
Аям
00:58
00:59
67 км.
2 ч. 1 мин.
Нагорная Якутская
01:26
01:27
83 км.
2 ч. 29 мин.
Якутский
01:44
01:45
90 км.
2 ч. 47 мин.
Рихард Зорге
02:05
02:06
100 км.
3 ч. 8 мин.
Могот
02:31
02:32
116 км.
3 ч. 34 мин.
Гилюй
03:03
03:04
139 км.
4 ч. 6 мин.
Бестужево
03:24
03:25
155 км.
4 ч. 27 мин.
Тында
03:58
07:39
178 км.
5 ч. 1 мин.
Сети
08:10
08:12
193 км.
9 ч. 13 мин.
Беленькая
08:48
08:50
215 км.
9 ч. 51 мин.
Аносовская
09:55
09:56
252 км.
10 ч. 58 мин.
Пурикан
10:15
10:16
264 км.
11 ч. 18 мин.
Муртыгит
10:38
10:39
279 км.
11 ч. 41 мин.
Мохортов
11:03
11:04
293 км.
12 ч. 6 мин.
Штурм
11:22
11:23
302 км.
12 ч. 25 мин.
Сковородино
12:24
12:54
332 км.
13 ч. 27 мин.
Уруша
14:41
14:43
401 км.
15 ч. 44 мин.
Ерофей Павлович
16:31
16:33
462 км.
17 ч. 34 мин.
Амазар
18:22
18:40
532 км.
19 ч. 25 мин.
Могоча
20:15
20:30
606 км.
21 ч. 18 мин.
Зилово
00:55
00:57
773 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Жирекен
01:38
01:40
804 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Чернышевск-Забайкальск
02:35
03:05
842 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Куэнга
04:12
04:14
891 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Приисковая
04:52
04:54
925 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Шилка
05:40
05:42
964 км.
1 д. 6 ч. 43 мин.
Солнцевая
06:21
06:23
992 км.
1 д. 7 ч. 24 мин.
Карымская
08:23
08:41
1084 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Дарасун
09:18
09:20
1110 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Чита 2
10:37
11:15
1162 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Харагун
15:01
15:03
1329 км.
1 д. 16 ч. 4 мин.
Хушенга
15:25
15:27
1350 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Хилок
16:02
16:17
1383 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Бада
17:15
17:17
1424 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Новопавловка
18:11
18:13
1472 км.
1 д. 19 ч. 14 мин.
Петровский Завод
19:05
19:08
1499 км.
1 д. 20 ч. 8 мин.
Горхон
19:46
19:48
1529 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Заиграево
20:33
20:38
1575 км.
1 д. 21 ч. 36 мин.
Заудинский
21:18
21:19
1616 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
Улан-Удэ
21:33
21:58
1622 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Таловка
22:52
22:53
1664 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Селенга
23:11
23:13
1684 км.
2 д. 0 ч. 14 мин.
Мысовая
00:24
00:26
1761 км.
2 д. 1 ч. 27 мин.
Байкальск
02:29
02:31
1876 км.
2 д. 3 ч. 32 мин.
Слюдянка 1
03:21
03:23
1914 км.
2 д. 4 ч. 24 мин.
Иркутск
Пассажирский
05:48
06:17
1992 км.
2 д. 6 ч. 51 мин.
Иркутск
Сортировочный
06:30
06:32
1998 км.
2 д. 7 ч. 33 мин.
Ангарск
07:12
07:15
2029 км.
2 д. 8 ч. 15 мин.
Усолье-Сибирское
07:40
07:42
2055 км.
2 д. 8 ч. 43 мин.
Черемхово
08:45
08:47
2115 км.
2 д. 9 ч. 48 мин.
Кутулик
09:16
09:18
2147 км.
2 д. 10 ч. 19 мин.
Залари
09:53
09:55
2175 км.
2 д. 10 ч. 56 мин.
Зима
10:49
11:19
2225 км.
2 д. 11 ч. 52 мин.
Куйтун
12:14
12:16
2282 км.
2 д. 13 ч. 17 мин.
Тулун
13:28
13:30
2351 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
Нижнеудинск
15:08
15:21
2453 км.
2 д. 16 ч. 11 мин.
Алзамай
16:44
16:46
2529 км.
2 д. 17 ч. 47 мин.
Тайшет
17:52
17:57
2588 км.
2 д. 18 ч. 55 мин.
Решоты
18:55
18:56
2642 км.
2 д. 19 ч. 58 мин.
Иланская
20:16
20:38
2712 км.
2 д. 21 ч. 19 мин.
Канск-Енисейский
21:09
21:11
2735 км.
2 д. 22 ч. 12 мин.
Заозерная
22:18
22:19
2802 км.
2 д. 23 ч. 21 мин.
Красноярск
Пассажирский
00:50
01:32
2919 км.
3 д. 1 ч. 53 мин.
Ачинск 1
04:28
04:31
3065 км.
3 д. 5 ч. 31 мин.
Боготол
05:25
05:27
3126 км.
3 д. 6 ч. 28 мин.
Мариинск
07:29
07:55
3236 км.
3 д. 8 ч. 32 мин.
Анжерская
09:30
09:32
3341 км.
3 д. 10 ч. 33 мин.
Тайга
09:59
10:01
3367 км.
3 д. 11 ч. 2 мин.
Юрга 1
10:59
11:01
3429 км.
3 д. 12 ч. 2 мин.
Болотная
11:29
11:31
3457 км.
3 д. 12 ч. 32 мин.
Новосибирск
Главный
13:15
3575 км.
3 д. 14 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сама поездка прошла относительно спокойно и хорошо. Спасибо проводнице, обслуживание было очень хорошим. Однако хотелось бы, чтобы все-таки старые вагоны были в скором времени заменены полностью новыми.
Мне очень не нравится, что в Тынде такая длинная стоянка. Больше 3 часов стоишь на месте и никуда не едешь. За это время люди забеременеть успеют и родить!! Но так как альтернатив нет, то приходится терпеть. Сам поезд поношенный, но ездит можно.
Заметил, что проводники ни разу за всю поездку не мыли пол. Много пыли и грязновато. До этого ездил на других поездах, где было почище и более комфортно.
Добрый день. Из того, что я видела, могу сказать одно. Видно, что сами проводники стараются. НО! Вагоны сильно старые. Им по лет 50 если не меньше. Поэтому существенно их старания ничего особо не меняют. Поэтому у меня претензии не к проводникам, а к руководству железной дорогой
Отсутствовали бумажные полотенца в туалете, в вагоне было чисто, но в туалете грязновато. В вагоне было жарковато, но терпимо.