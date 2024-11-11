Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 055У Челябинск — Оренбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 055У Челябинск — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Троицк
21:12
21:14
114 км.
1 ч. 37 мин.
Карталы 1
23:11
23:41
246 км.
3 ч. 36 мин.
Бреды
00:40
00:41
320 км.
5 ч. 5 мин.
Айдырля
01:29
01:30
377 км.
5 ч. 54 мин.
Новоорск
02:40
02:42
467 км.
7 ч. 5 мин.
Орск
03:16
04:00
500 км.
7 ч. 41 мин.
Никель
04:13
04:15
505 км.
8 ч. 38 мин.
Медногорск
05:43
05:45
575 км.
10 ч. 8 мин.
Кувандык
06:15
06:17
593 км.
10 ч. 40 мин.
Саракташ
07:33
07:35
669 км.
11 ч. 58 мин.
Оренбург
09:24
757 км.
13 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Оренбург Распечатать расписание поезда