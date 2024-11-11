Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 131Е Орск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 131Е Орск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
21:19
21:22
5 км.
0 ч. 14 мин.
Новотроицк
21:52
21:57
21 км.
0 ч. 47 мин.
Медногорск
23:14
23:17
78 км.
2 ч. 9 мин.
Кувандык
23:46
23:52
96 км.
2 ч. 41 мин.
Саракташ
01:07
01:10
172 км.
4 ч. 2 мин.
Сакмарская
02:06
02:08
242 км.
5 ч. 1 мин.
Оренбург
02:38
03:33
270 км.
5 ч. 33 мин.
Переволоцкая
04:56
04:58
332 км.
7 ч. 51 мин.
Новосергиевская
05:32
05:36
375 км.
8 ч. 27 мин.
Сорочинская
06:17
06:23
426 км.
9 ч. 12 мин.
Тоцкая
06:48
06:52
450 км.
9 ч. 43 мин.
Бузулук
07:36
07:57
496 км.
10 ч. 31 мин.
Колтубанка
08:27
08:29
520 км.
11 ч. 22 мин.
Неприк
08:56
08:57
543 км.
11 ч. 51 мин.
Богатое
09:30
09:31
569 км.
12 ч. 25 мин.
Кинель
10:18
10:20
618 км.
13 ч. 13 мин.
Самара
11:05
11:46
652 км.
14 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
12:11
12:13
668 км.
15 ч. 6 мин.
Чапаевск
12:34
12:36
688 км.
15 ч. 29 мин.
Сызрань 1
14:15
14:36
772 км.
17 ч. 10 мин.
Новоспасское
15:16
15:18
820 км.
18 ч. 11 мин.
Ключики
15:53
15:55
856 км.
18 ч. 48 мин.
Кузнецк
16:33
16:38
896 км.
19 ч. 28 мин.
Чаадаевка
17:19
17:21
941 км.
20 ч. 14 мин.
Асеевская
17:37
17:39
956 км.
20 ч. 32 мин.
Пенза 1
18:38
19:43
1002 км.
21 ч. 33 мин.
Белинская
21:13
21:22
1067 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Пачелма
22:14
22:16
1117 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Башмаково
22:38
22:43
1140 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Вернадовка
23:46
23:51
1184 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Моршанск
00:51
01:07
1227 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Верда
02:01
02:03
1286 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Ряжск 1
03:04
03:33
1344 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Рязань 2
04:50
05:19
1449 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:29
1628 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Орск → Москва Распечатать расписание поезда