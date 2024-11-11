Маршрут следования и продажа билетов
15:25
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
33
Маршрут следования поезда 153С Анапа — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:49
18:51
65 км.
3 ч. 24 мин.
Краснодар 1
20:17
20:22
133 км.
4 ч. 52 мин.
Кущевка
00:54
00:58
310 км.
9 ч. 29 мин.
Первомайская
02:11
02:43
381 км.
10 ч. 46 мин.
Лихая
06:00
06:37
496 км.
14 ч. 35 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
18 ч. 56 мин.
Волгоград 1
14:55
15:36
819 км.
23 ч. 30 мин.
Петров Вал
19:22
19:24
985 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Сенная
02:40
03:02
1245 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Вольск 2
03:39
03:52
1269 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Пугачевск
05:57
06:05
1370 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Новоперелюбская
07:30
08:00
1449 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Бузулук
12:13
12:37
1629 км.
1 д. 20 ч. 48 мин.
Оренбург
16:28
17:15
1849 км.
2 д. 1 ч. 3 мин.
Орск
22:20
22:38
2102 км.
2 д. 6 ч. 55 мин.
Карталы 1
02:37
03:10
2348 км.
2 д. 11 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
06:50
07:28
2585 км.
2 д. 15 ч. 25 мин.
Каменск-Уральский
10:26
10:44
2731 км.
2 д. 19 ч. 1 мин.
Тюмень
14:40
15:00
2964 км.
2 д. 23 ч. 15 мин.
Ишим
19:53
20:08
3233 км.
3 д. 4 ч. 28 мин.
Омск
Пассажирский
00:15
00:47
3509 км.
3 д. 8 ч. 50 мин.
Барабинск
04:34
05:04
3827 км.
3 д. 13 ч. 9 мин.
Новосибирск
Главный
08:50
09:53
4117 км.
3 д. 17 ч. 25 мин.
Юрга 1
12:18
12:22
4261 км.
3 д. 20 ч. 53 мин.
Тайга
13:25
14:11
4323 км.
3 д. 22 ч. 0 мин.
Кемерово
Пассажирский
16:26
16:46
4407 км.
4 д. 1 ч. 1 мин.
Топки
17:27
18:08
4436 км.
4 д. 2 ч. 2 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
20:08
20:56
4511 км.
4 д. 4 ч. 43 мин.
Белово
21:36
22:01
4542 км.
4 д. 6 ч. 11 мин.
Прокопьевск
23:48
00:06
4604 км.
4 д. 8 ч. 23 мин.
Новокузнецк
00:44
4634 км.
4 д. 9 ч. 19 мин.
