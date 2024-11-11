Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 056У Оренбург — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 056У Оренбург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саракташ
20:03
20:05
88 км.
1 ч. 23 мин.
Кувандык
21:20
21:22
164 км.
2 ч. 40 мин.
Медногорск
21:50
21:52
182 км.
3 ч. 10 мин.
Никель
23:18
23:20
252 км.
4 ч. 38 мин.
Орск
23:33
23:57
257 км.
4 ч. 53 мин.
Новоорск
00:30
00:32
290 км.
5 ч. 50 мин.
Айдырля
01:50
01:51
380 км.
7 ч. 10 мин.
Бреды
02:41
02:42
437 км.
8 ч. 1 мин.
Карталы 1
03:50
04:20
511 км.
9 ч. 10 мин.
Троицк
06:12
06:14
643 км.
11 ч. 32 мин.
Челябинск-Главный
07:55
757 км.
13 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Оренбург → Челябинск Распечатать расписание поезда