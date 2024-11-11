Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 419С Анапа — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
12:04
12:06
32 км.
1 ч. 24 мин.
Крымская
13:00
14:06
65 км.
2 ч. 20 мин.
Абинская
14:22
14:24
76 км.
3 ч. 42 мин.
Краснодар 1
15:33
16:10
144 км.
4 ч. 53 мин.
Динская
16:44
16:46
171 км.
6 ч. 4 мин.
Кореновск
17:18
17:20
205 км.
6 ч. 38 мин.
Выселки
17:52
17:54
224 км.
7 ч. 12 мин.
Тихорецкая
18:56
19:14
271 км.
8 ч. 16 мин.
Ровное
20:10
20:15
307 км.
9 ч. 30 мин.
Ея
20:28
20:33
315 км.
9 ч. 48 мин.
Белоглинская
20:58
21:03
333 км.
10 ч. 18 мин.
Сальск
22:43
23:13
402 км.
12 ч. 3 мин.
Зимовники
01:14
01:24
504 км.
14 ч. 34 мин.
Ремонтная
02:03
02:10
540 км.
15 ч. 23 мин.
Котельниково
02:58
03:00
577 км.
16 ч. 18 мин.
Жутово
03:56
03:58
630 км.
17 ч. 16 мин.
Сарепта
05:47
05:49
718 км.
19 ч. 7 мин.
Волгоград 1
06:23
07:03
739 км.
19 ч. 43 мин.
Петров Вал
10:23
10:27
905 км.
23 ч. 43 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:12
14:45
1070 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Сенная
17:15
17:27
1165 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Возрождение
19:00
19:03
1266 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Сызрань Город
20:11
20:29
1318 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Жигулевское Море
23:28
23:43
1396 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Кинель
01:38
02:14
1474 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Богатое
03:11
03:12
1523 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Неприк
03:37
03:38
1549 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Колтубанка
04:05
04:06
1572 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Бузулук
04:36
04:57
1596 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Тоцкая
05:47
05:49
1642 км.
1 д. 19 ч. 7 мин.
Сорочинская
06:19
06:21
1666 км.
1 д. 19 ч. 39 мин.
Новосергиевская
07:11
07:12
1717 км.
1 д. 20 ч. 31 мин.
Переволоцкая
07:53
07:54
1760 км.
1 д. 21 ч. 13 мин.
Оренбург
09:06
09:53
1822 км.
1 д. 22 ч. 26 мин.
Саракташ
11:16
11:17
1910 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Кувандык
12:29
12:30
1986 км.
2 д. 1 ч. 49 мин.
Медногорск
13:01
13:02
2004 км.
2 д. 2 ч. 21 мин.
Никель
14:25
14:27
2074 км.
2 д. 3 ч. 45 мин.
Орск
14:40
15:20
2079 км.
2 д. 4 ч. 0 мин.
Новоорск
15:56
15:58
2112 км.
2 д. 5 ч. 16 мин.
Шильда
17:04
17:06
2183 км.
2 д. 6 ч. 24 мин.
Бреды
18:18
18:20
2259 км.
2 д. 7 ч. 38 мин.
Карталы 1
19:26
19:56
2333 км.
2 д. 8 ч. 46 мин.
Троицк
21:42
21:44
2465 км.
2 д. 11 ч. 2 мин.
Челябинск-Главный
23:28
2579 км.
2 д. 12 ч. 48 мин.
