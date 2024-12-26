Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 247У Орск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 247У Орск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
08:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
08:31
08:34
5 км.
0 ч. 13 мин.
Новотроицк
09:04
09:09
21 км.
0 ч. 46 мин.
Медногорск
10:26
10:28
78 км.
2 ч. 8 мин.
Кувандык
10:57
11:00
96 км.
2 ч. 39 мин.
Саракташ
12:17
12:19
172 км.
3 ч. 59 мин.
Оренбург
13:40
14:20
260 км.
5 ч. 22 мин.
Переволоцкая
15:43
15:45
322 км.
7 ч. 25 мин.
Новосергиевская
16:21
16:23
365 км.
8 ч. 3 мин.
Сорочинская
17:07
17:09
416 км.
8 ч. 49 мин.
Тоцкая
17:35
17:37
440 км.
9 ч. 17 мин.
Бузулук
18:25
18:46
486 км.
10 ч. 7 мин.
Колтубанка
19:15
19:17
510 км.
10 ч. 57 мин.
Неприк
19:44
19:46
533 км.
11 ч. 26 мин.
Богатое
20:18
20:20
559 км.
12 ч. 0 мин.
Кинель
21:06
21:08
608 км.
12 ч. 48 мин.
Самара
21:50
22:45
642 км.
13 ч. 32 мин.
Новокуйбышевская
23:08
23:10
658 км.
14 ч. 50 мин.
Сызрань 1
01:06
01:11
752 км.
16 ч. 48 мин.
Барыш
02:46
02:48
857 км.
18 ч. 28 мин.
Базарная
03:17
03:37
882 км.
18 ч. 59 мин.
Инза
04:06
04:10
911 км.
19 ч. 48 мин.
Рузаевка
05:53
06:38
1005 км.
21 ч. 35 мин.
Кадошкино
07:12
07:14
1039 км.
22 ч. 54 мин.
Ковылкино
07:46
07:49
1071 км.
23 ч. 28 мин.
Торбеево
08:26
08:28
1115 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Потьма
08:48
08:51
1137 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Зубова Поляна
09:01
09:04
1142 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Рязань 1
12:43
12:59
1353 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:27
1534 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
