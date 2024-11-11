07:45
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Маршрут следования поезда 380У Оренбург — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
07:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саракташ
09:18
09:22
88 км.
1 ч. 33 мин.
Кувандык
10:36
10:41
164 км.
2 ч. 51 мин.
Медногорск
11:09
11:11
182 км.
3 ч. 24 мин.
Никель
12:34
12:36
252 км.
4 ч. 49 мин.
Орск
12:49
13:33
257 км.
5 ч. 4 мин.
Новоорск
14:05
14:07
290 км.
6 ч. 20 мин.
Шильда
15:04
15:06
361 км.
7 ч. 19 мин.
Айдырля
15:25
15:27
380 км.
7 ч. 40 мин.
Байтук
15:42
15:44
395 км.
7 ч. 57 мин.
Бреды
16:18
16:20
437 км.
8 ч. 33 мин.
Карталы 1
17:23
17:53
511 км.
9 ч. 38 мин.
Тамерлан
18:29
18:31
554 км.
10 ч. 44 мин.
Троицк
19:42
19:45
643 км.
11 ч. 57 мин.
Нижнеувельская
20:15
20:17
682 км.
12 ч. 30 мин.
Челябинск-Главный
21:22
22:17
759 км.
13 ч. 37 мин.
Аргаяш
23:17
23:19
810 км.
15 ч. 32 мин.
Кыштым
23:57
23:59
843 км.
16 ч. 12 мин.
Верхний Уфалей
01:00
01:16
885 км.
17 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:09
04:10
976 км.
19 ч. 24 мин.
Богданович
05:43
05:45
1064 км.
21 ч. 58 мин.
Камышлов
06:23
06:25
1105 км.
22 ч. 38 мин.
Талица
07:24
07:26
1171 км.
23 ч. 39 мин.
Тюмень
09:10
10:09
1278 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Усть-Тавда
12:24
12:27
1398 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Тобольск
13:49
13:59
1486 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Юность-Комсомольская
15:23
15:25
1571 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Демьянка
16:48
17:04
1655 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Салым
18:34
18:37
1755 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Куть-Ях
19:24
19:26
1797 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Пыть-Ях
20:27
20:34
1861 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Усть-Юган
21:01
21:03
1884 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Сургут
22:33
23:23
1926 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Ульт Ягун
01:14
01:16
1978 км.
1 д. 17 ч. 29 мин.
Когалым
03:03
03:09
2064 км.
1 д. 19 ч. 18 мин.
Ноябрьск 1
05:31
05:36
2167 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Ноябрьск 2
05:55
06:05
2178 км.
1 д. 22 ч. 10 мин.
Ханымей
07:17
07:22
2241 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Пурпе
09:19
09:36
2333 км.
2 д. 1 ч. 34 мин.
Пуровск
11:09
11:14
2397 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Сывдарма
11:57
11:59
2434 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Коротчаево
13:38
13:43
2510 км.
2 д. 5 ч. 53 мин.
Новый Уренгой
15:14
2579 км.
2 д. 7 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень некомфортно было ехать. В вагоне на окне большой слой наледи, холодно. Отопление не справлялось как нужно. Сидения скрипучие.
Поездка прошла замечательно! Повезло с попутчиками. Попались очень общительные ребята, с которыми проболтали до моей остановки. Проводница тоже приятная девушка.
Сколько себя помню – в поездах всегда это было и видимо никуда не денется. Я говорю про запрет на алкоголь – его давно уже пора ввести!!! Невозможно ехать, когда в поезде кто-то напивается, а потом туда сюда по вагону ходит курить и громко разговаривает.
Как же надоели эти старые вагоны, которые до сих пор никак не могут поменять! Цена непонятно как формируется. Втридорого дерут а сервиса ноль!
Как можно такие поезда вообще выпускать на линии? Мобильный никак не зарядить – в вагоне нет рабочих розеток. Туалет – до сих пор все на рельсы летит!!!