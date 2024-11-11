Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 132У Москва — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
18:08
18:33
181 км.
3 ч. 0 мин.
Ряжск 1
20:00
20:34
286 км.
4 ч. 52 мин.
Верда
21:40
21:42
344 км.
6 ч. 32 мин.
Моршанск
23:06
23:31
403 км.
7 ч. 58 мин.
Вернадовка
00:28
00:30
446 км.
9 ч. 20 мин.
Башмаково
01:15
01:18
490 км.
10 ч. 7 мин.
Пачелма
01:44
01:47
513 км.
10 ч. 36 мин.
Белинская
02:48
02:51
563 км.
11 ч. 40 мин.
Пенза 1
04:10
04:51
628 км.
13 ч. 2 мин.
Чаадаевка
06:01
06:03
688 км.
14 ч. 53 мин.
Кузнецк
06:53
06:58
733 км.
15 ч. 45 мин.
Ключики
07:35
07:37
773 км.
16 ч. 27 мин.
Новоспасское
08:18
08:20
809 км.
17 ч. 10 мин.
Сызрань 1
09:06
09:26
857 км.
17 ч. 58 мин.
Чапаевск
10:56
11:11
941 км.
19 ч. 48 мин.
Новокуйбышевская
11:32
11:34
961 км.
20 ч. 24 мин.
Самара
12:01
12:50
977 км.
20 ч. 53 мин.
Кинель
13:34
13:36
1011 км.
22 ч. 26 мин.
Богатое
14:32
14:33
1060 км.
23 ч. 24 мин.
Неприк
14:59
15:00
1086 км.
23 ч. 51 мин.
Колтубанка
15:26
15:27
1109 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Бузулук
15:58
16:19
1133 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Тоцкая
17:05
17:09
1179 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Сорочинская
17:37
17:44
1203 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Новосергиевская
18:34
18:38
1254 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Переволоцкая
19:18
19:19
1297 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Оренбург
20:29
21:23
1359 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Сакмарская
21:54
21:55
1387 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Саракташ
22:52
22:55
1457 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Кувандык
00:07
00:12
1533 км.
1 д. 8 ч. 59 мин.
Медногорск
00:43
00:46
1551 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Никель
02:17
02:19
1621 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Орск
02:32
1626 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Чистый хороший поезд. Для багажа места много, чемодан вмещается без труда и не мешает дорогой. Рядом с каждой полкой есть розетки. Все работают исправно. Матрасы комфортные, не съезжают. Но немного душно в вагоне.
Хороший вариант! Из Москвы выходит в удобное время. По состоянию вагона нареканий нет. Не люкс, но чисто. Розеток много. Почти все из них работают. Из минусов – слишком жарко и душно.
Я не до конца удовлетворен, потому что негде было нормально сходить покурить. Я курящий и не хотел бы испытывать дискомфорт. Почему не сделать отдельный вагон для курящих, где будет организована КУРИЛКА?! Это не сложно с технической точки зрения и пассажиры тоже будут довольны.
Вагон был чистый и светлый, доехали мы очень хорошо. Спасибо за качественное обслуживание проводнице Елене, которая нас обслуживала во время всей поездки. Я также очень благодарна Артёму, который её периодически заменял.
Нормальный поезд, нормальные проводницы. Если бы еще вагон-ресторан был, то еще лучше было бы. А так – пойдет.
Если спросить – поехала бы я на нем еще раз? То вероятно да. Потому что сам поезд не вызывал у меня абсолютно никакой неприязни. Видно было что ребята стараются поддерживать чистоту и порядок. Ехала в купе.
У нас в купе были только 2 розетки. и обе для нижних пассажиров. Это на мой взгляд не очень правильно, так как верхним иногда нужно воспользоваться ими, и приходится просить.