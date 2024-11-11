Маршрут следования и продажа билетов
06:34
4 д. 2 ч. 20 мин.
47
Маршрут следования поезда 552У Оренбург — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
06:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саракташ
08:00
08:02
88 км.
1 ч. 26 мин.
Кувандык
09:15
09:17
164 км.
2 ч. 41 мин.
Медногорск
09:48
09:50
182 км.
3 ч. 14 мин.
Никель
11:17
11:20
252 км.
4 ч. 43 мин.
Орск
11:33
12:02
257 км.
4 ч. 59 мин.
Новоорск
12:37
12:38
290 км.
6 ч. 3 мин.
Айдырля
13:52
13:53
380 км.
7 ч. 18 мин.
Бреды
14:44
14:45
437 км.
8 ч. 10 мин.
Карталы 1
15:50
16:20
511 км.
9 ч. 16 мин.
Тамерлан
17:03
17:05
554 км.
10 ч. 29 мин.
Троицк
18:14
18:16
643 км.
11 ч. 40 мин.
Челябинск-Главный
20:00
20:58
757 км.
13 ч. 26 мин.
Миасс 1
23:05
23:07
839 км.
16 ч. 31 мин.
Златоуст
00:16
00:48
871 км.
17 ч. 42 мин.
Уфа
06:56
07:20
1116 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Аксаково
10:56
10:58
1257 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Абдулино
11:50
12:02
1306 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Самара
15:08
16:03
1545 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Сызрань Город
19:50
20:02
1654 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Возрождение
21:21
21:23
1706 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Кулатка
21:45
21:47
1732 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Сенная
22:52
22:54
1807 км.
1 д. 16 ч. 18 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:52
02:32
1902 км.
1 д. 19 ч. 18 мин.
Петров Вал
06:29
06:31
2067 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Волгоград 1
09:55
10:37
2233 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Котельниково
14:06
14:08
2390 км.
2 д. 7 ч. 32 мин.
Ремонтная
13:50
13:55
2427 км.
3 д. 7 ч. 16 мин.
Зимовники
14:33
14:40
2463 км.
3 д. 7 ч. 59 мин.
Двойная
15:26
15:29
2507 км.
3 д. 8 ч. 52 мин.
Сальск
16:36
17:20
2565 км.
3 д. 10 ч. 2 мин.
Песчанокопская
18:20
18:25
2614 км.
3 д. 11 ч. 46 мин.
Ея
19:05
19:10
2652 км.
3 д. 12 ч. 31 мин.
Ровное
19:24
19:31
2660 км.
3 д. 12 ч. 50 мин.
Тихорецкая
20:59
21:16
2696 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Выселки
22:48
22:50
2743 км.
3 д. 16 ч. 14 мин.
Кореновск
23:49
23:51
2762 км.
3 д. 17 ч. 15 мин.
Динская
00:25
00:39
2796 км.
3 д. 17 ч. 51 мин.
Краснодар 1
01:19
01:32
2823 км.
3 д. 18 ч. 45 мин.
Горячий Ключ
03:14
03:49
2865 км.
3 д. 20 ч. 40 мин.
Туапсе
05:36
05:48
2926 км.
3 д. 23 ч. 2 мин.
Лазаревская
06:28
06:35
2953 км.
3 д. 23 ч. 54 мин.
Лоо
07:18
07:20
2985 км.
4 д. 0 ч. 44 мин.
Сочи
07:43
07:53
3001 км.
4 д. 1 ч. 9 мин.
Хоста
08:11
08:13
3014 км.
4 д. 1 ч. 37 мин.
Адлер
08:24
08:40
3022 км.
4 д. 1 ч. 50 мин.
Имеретинский Курорт
08:54
3028 км.
4 д. 2 ч. 20 мин.
