Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 182Щ Москва — Орск
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 182Щ Москва — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
13:00
13:12
181 км.
3 ч. 20 мин.
Зубова Поляна
17:12
17:14
392 км.
7 ч. 32 мин.
Потьма
17:24
17:26
397 км.
7 ч. 44 мин.
Ковылкино
18:28
18:30
463 км.
8 ч. 48 мин.
Кадошкино
19:10
19:12
495 км.
9 ч. 30 мин.
Рузаевка
19:56
20:12
529 км.
10 ч. 16 мин.
Инза
22:16
22:18
623 км.
12 ч. 36 мин.
Кузоватово
00:16
00:18
717 км.
14 ч. 36 мин.
Сызрань 1
01:47
01:52
784 км.
16 ч. 7 мин.
Чапаевск
03:36
03:38
868 км.
17 ч. 56 мин.
Новокуйбышевская
04:06
04:08
888 км.
18 ч. 26 мин.
Самара
04:35
05:20
904 км.
18 ч. 55 мин.
Кинель
05:56
05:58
938 км.
20 ч. 16 мин.
Бузулук
08:07
08:28
1058 км.
22 ч. 27 мин.
Тоцкая
09:16
09:18
1104 км.
23 ч. 36 мин.
Сорочинская
09:46
09:48
1128 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Новосергиевская
10:40
10:42
1179 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Переволоцкая
11:24
11:25
1222 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Оренбург
12:43
13:30
1284 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Сакмарская
14:05
14:06
1312 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Саракташ
15:09
15:13
1382 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Кувандык
16:29
16:34
1458 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Медногорск
17:06
17:10
1476 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Новотроицк
18:41
18:46
1533 км.
1 д. 9 ч. 1 мин.
Никель
19:16
19:21
1549 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Орск
19:35
1554 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Орск Распечатать расписание поезда