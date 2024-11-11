Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 545У Орск — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
22:45
2 д. 15 ч. 28 мин.
54
Маршрут следования поезда 545У Орск — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
22:58
23:01
5 км.
0 ч. 13 мин.
Новотроицк
23:31
23:36
21 км.
0 ч. 46 мин.
Медногорск
00:54
00:56
78 км.
2 ч. 9 мин.
Кувандык
01:26
01:28
96 км.
2 ч. 41 мин.
Саракташ
02:45
02:47
172 км.
4 ч. 0 мин.
Оренбург
04:16
05:01
260 км.
5 ч. 31 мин.
Переволоцкая
06:23
06:25
322 км.
7 ч. 38 мин.
Новосергиевская
06:59
07:01
365 км.
8 ч. 14 мин.
Сорочинская
07:42
07:44
416 км.
8 ч. 57 мин.
Тоцкая
08:10
08:12
440 км.
9 ч. 25 мин.
Бузулук
08:57
09:21
486 км.
10 ч. 12 мин.
Черниговка
11:58
11:59
608 км.
13 ч. 13 мин.
Новоперелюбская
13:00
13:30
668 км.
14 ч. 15 мин.
Пугачевск
14:53
14:55
747 км.
16 ч. 8 мин.
Ершов
16:34
16:54
829 км.
17 ч. 49 мин.
Красный Кут
18:56
18:58
929 км.
20 ч. 11 мин.
Гмелинская
20:04
20:06
993 км.
21 ч. 19 мин.
Палласовка
20:36
20:38
1029 км.
21 ч. 51 мин.
Эльтон
22:19
22:21
1131 км.
23 ч. 34 мин.
Верхний Баскунчак
23:47
00:07
1231 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Харабалинская
01:35
01:37
1330 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Ашулук
01:55
01:57
1344 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Аксарайская
03:04
03:11
1417 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Астрахань
04:07
04:57
1465 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Зензели
07:18
07:20
1556 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Улан-Холл
08:25
08:28
1612 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Белое Озеро
08:56
09:00
1638 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Артезиан
09:40
10:10
1667 км.
1 д. 10 ч. 55 мин.
Кочубей
11:16
11:18
1730 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
Кара-Баглы
11:49
11:51
1762 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Кизляр
12:18
12:23
1789 км.
1 д. 13 ч. 33 мин.
Шелковская
14:00
14:05
1836 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Червленная-Узловая
14:57
16:00
1865 км.
1 д. 16 ч. 12 мин.
Червленная
16:20
16:25
1874 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Ищерская
18:06
18:15
1940 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Моздок
19:05
19:30
1978 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Прохладная
20:30
21:10
2025 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Аполлонская
21:42
21:46
2064 км.
1 д. 22 ч. 57 мин.
Георгиевск
22:11
22:16
2090 км.
1 д. 23 ч. 26 мин.
Минеральные Воды
22:47
23:46
2117 км.
2 д. 0 ч. 2 мин.
Невинномысская
01:07
01:10
2221 км.
2 д. 2 ч. 22 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:08
02:13
2298 км.
2 д. 3 ч. 23 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
02:26
02:28
2301 км.
2 д. 3 ч. 41 мин.
Курганная
03:14
03:17
2341 км.
2 д. 4 ч. 29 мин.
Белореченская
04:50
05:30
2398 км.
2 д. 6 ч. 5 мин.
Хадыженская
06:46
06:54
2446 км.
2 д. 8 ч. 1 мин.
Туапсе
08:36
08:45
2495 км.
2 д. 9 ч. 51 мин.
Лазаревская
10:22
10:53
2522 км.
2 д. 11 ч. 37 мин.
Лоо
11:37
12:29
2554 км.
2 д. 12 ч. 52 мин.
Сочи
12:53
13:04
2570 км.
2 д. 14 ч. 8 мин.
Хоста
13:23
13:25
2583 км.
2 д. 14 ч. 38 мин.
Адлер
13:37
13:56
2591 км.
2 д. 14 ч. 52 мин.
Имеретинский Курорт
14:13
2597 км.
2 д. 15 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Орск → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ехали с семьёй в плацкарте. Вагон хороший новый. Розетки рядом с каждым спальным местом. Все исправные. Есть кондиционер. Но дул слишком сильно. А убавить его нельзя, только выключить!
Ехали с друзьями в плацкартном вагоне №17. Это новый вариант. Было комфортно на все 100%! В вагоне биотуалеты. Никакой вони. Но кондиционеры слишком мощные. При этом убавить их не получается. В результате разболелись(
Ехал 9 августа Краснодар Лазаревск, чистый новый вагон, И:6 Проводница Настя и её напарница большоë им спасибо??
В туалете крайне грязно, невыносимо было зайти. Как будто месяц не убирали и не собираются. Бумаги тоже не было.
Ехал в 15 вагоне, реально кайфанул. Кондиционер, все как надо. Проводницы очень хорошие, лапочки. В вагоне чисто, убрано и хорошо. По-настоящему кайфанул….
Очень удобно, что рядом с каждым местом были розетки!!! Я так давно этого ждала и вот наконец-то в нормальных вагонах начали так делать! Идеально!
Прекрасный персонал, четко делают свою работу и знают что делать и как. В вагоне было чистенько и приятно, хоть в носках ходи, как дома. Очень порадовали условия.
Биотуалеты стояли, вагон считай новый. Все работало, ничего не было поломано. В вагоне светло, можно было спокойно почитать книжку при свете.