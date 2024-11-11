Поезд 545У Орск — Имеретинский Курорт (Адлер)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:45

Орск

2 д. 15 ч. 28 мин.

14:13

Имеретинский Курорт (Адлер)

54

Маршрут следования поезда 545У Орск — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Орск — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Орск

22:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Никель

22:58

3 мин.

23:01

5 км.

0 ч. 13 мин.

Новотроицк

23:31

5 мин.

23:36

21 км.

0 ч. 46 мин.

Медногорск

00:54

2 мин.

00:56

78 км.

2 ч. 9 мин.

Кувандык

01:26

2 мин.

01:28

96 км.

2 ч. 41 мин.

Саракташ

02:45

2 мин.

02:47

172 км.

4 ч. 0 мин.

Оренбург

04:16

45 мин.

05:01

260 км.

5 ч. 31 мин.

Переволоцкая

06:23

2 мин.

06:25

322 км.

7 ч. 38 мин.

Новосергиевская

06:59

2 мин.

07:01

365 км.

8 ч. 14 мин.

Сорочинская

07:42

2 мин.

07:44

416 км.

8 ч. 57 мин.

Тоцкая

08:10

2 мин.

08:12

440 км.

9 ч. 25 мин.

Бузулук

08:57

24 мин.

09:21

486 км.

10 ч. 12 мин.

Черниговка

11:58

1 мин.

11:59

608 км.

13 ч. 13 мин.

Новоперелюбская

13:00

30 мин.

13:30

668 км.

14 ч. 15 мин.

Пугачевск

14:53

2 мин.

14:55

747 км.

16 ч. 8 мин.

Ершов

16:34

20 мин.

16:54

829 км.

17 ч. 49 мин.

Красный Кут

18:56

2 мин.

18:58

929 км.

20 ч. 11 мин.

Гмелинская

20:04

2 мин.

20:06

993 км.

21 ч. 19 мин.

Палласовка

20:36

2 мин.

20:38

1029 км.

21 ч. 51 мин.

Эльтон

22:19

2 мин.

22:21

1131 км.

23 ч. 34 мин.

Верхний Баскунчак

23:47

20 мин.

00:07

1231 км.

1 д. 1 ч. 2 мин.

Харабалинская

01:35

2 мин.

01:37

1330 км.

1 д. 2 ч. 50 мин.

Ашулук

01:55

2 мин.

01:57

1344 км.

1 д. 3 ч. 10 мин.

Аксарайская

03:04

7 мин.

03:11

1417 км.

1 д. 4 ч. 19 мин.

Астрахань

04:07

50 мин.

04:57

1465 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Зензели

07:18

2 мин.

07:20

1556 км.

1 д. 8 ч. 33 мин.

Улан-Холл

08:25

3 мин.

08:28

1612 км.

1 д. 9 ч. 40 мин.

Белое Озеро

08:56

4 мин.

09:00

1638 км.

1 д. 10 ч. 11 мин.

Артезиан

09:40

30 мин.

10:10

1667 км.

1 д. 10 ч. 55 мин.

Кочубей

11:16

2 мин.

11:18

1730 км.

1 д. 12 ч. 31 мин.

Кара-Баглы

11:49

2 мин.

11:51

1762 км.

1 д. 13 ч. 4 мин.

Кизляр

12:18

5 мин.

12:23

1789 км.

1 д. 13 ч. 33 мин.

Шелковская

14:00

5 мин.

14:05

1836 км.

1 д. 15 ч. 15 мин.

Червленная-Узловая

14:57

63 мин.

16:00

1865 км.

1 д. 16 ч. 12 мин.

Червленная

16:20

5 мин.

16:25

1874 км.

1 д. 17 ч. 35 мин.

Ищерская

18:06

9 мин.

18:15

1940 км.

1 д. 19 ч. 21 мин.

Моздок

19:05

25 мин.

19:30

1978 км.

1 д. 20 ч. 20 мин.

Прохладная

20:30

40 мин.

21:10

2025 км.

1 д. 21 ч. 45 мин.

Аполлонская

21:42

4 мин.

21:46

2064 км.

1 д. 22 ч. 57 мин.

Георгиевск

22:11

5 мин.

22:16

2090 км.

1 д. 23 ч. 26 мин.

Минеральные Воды

22:47

59 мин.

23:46

2117 км.

2 д. 0 ч. 2 мин.

Невинномысская

01:07

3 мин.

01:10

2221 км.

2 д. 2 ч. 22 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

02:08

5 мин.

02:13

2298 км.

2 д. 3 ч. 23 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

02:26

2 мин.

02:28

2301 км.

2 д. 3 ч. 41 мин.

Курганная

03:14

3 мин.

03:17

2341 км.

2 д. 4 ч. 29 мин.

Белореченская

04:50

40 мин.

05:30

2398 км.

2 д. 6 ч. 5 мин.

Хадыженская

06:46

8 мин.

06:54

2446 км.

2 д. 8 ч. 1 мин.

Туапсе

08:36

9 мин.

08:45

2495 км.

2 д. 9 ч. 51 мин.

Лазаревская

10:22

31 мин.

10:53

2522 км.

2 д. 11 ч. 37 мин.

Лоо

11:37

52 мин.

12:29

2554 км.

2 д. 12 ч. 52 мин.

Сочи

12:53

11 мин.

13:04

2570 км.

2 д. 14 ч. 8 мин.

Хоста

13:23

2 мин.

13:25

2583 км.

2 д. 14 ч. 38 мин.

Адлер

13:37

19 мин.

13:56

2591 км.

2 д. 14 ч. 52 мин.

Имеретинский Курорт

14:13

2597 км.

2 д. 15 ч. 28 мин.

Информация о поезде 545У

Планируете поездку по маршруту Орск — Имеретинский Курорт (Адлер)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 545У. Этот поезд отправляется со станции Орск в 22:45 и прибывает на конечную станцию Имеретинский Курорт в 14:13. Вся дорога занимает 2 д. 15 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1602 руб.
  • стоимость купейного места – 3398 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 545У Орск - Имеретинский Курорт (Адлер): раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Червленная-Узловая

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1602 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Владимир Сомов

    Ехали с семьёй в плацкарте. Вагон хороший новый. Розетки рядом с каждым спальным местом. Все исправные. Есть кондиционер. Но дул слишком сильно. А убавить его нельзя, только выключить!

  2. Глеб

    Ехали с друзьями в плацкартном вагоне №17. Это новый вариант. Было комфортно на все 100%! В вагоне биотуалеты. Никакой вони. Но кондиционеры слишком мощные. При этом убавить их не получается. В результате разболелись(

  3. Бекхан

    Ехал 9 августа Краснодар Лазаревск, чистый новый вагон, И:6 Проводница Настя и её напарница большоë им спасибо??

  4. Валентина

    В туалете крайне грязно, невыносимо было зайти. Как будто месяц не убирали и не собираются. Бумаги тоже не было.

  5. Олег

    Ехал в 15 вагоне, реально кайфанул. Кондиционер, все как надо. Проводницы очень хорошие, лапочки. В вагоне чисто, убрано и хорошо. По-настоящему кайфанул….

  6. Галина Николаевна Войшина

    Очень удобно, что рядом с каждым местом были розетки!!! Я так давно этого ждала и вот наконец-то в нормальных вагонах начали так делать! Идеально!

  7. Сергей Юрьевич

    Прекрасный персонал, четко делают свою работу и знают что делать и как. В вагоне было чистенько и приятно, хоть в носках ходи, как дома. Очень порадовали условия.

  8. Ольга

    Биотуалеты стояли, вагон считай новый. Все работало, ничего не было поломано. В вагоне светло, можно было спокойно почитать книжку при свете.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
