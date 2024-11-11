Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 184Х Москва — Орск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 184Х Москва — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
03:34
03:46
181 км.
2 ч. 54 мин.
Сасово
06:15
06:17
327 км.
5 ч. 35 мин.
Зубова Поляна
07:14
07:16
393 км.
6 ч. 34 мин.
Потьма
07:29
07:31
398 км.
6 ч. 49 мин.
Ковылкино
08:35
08:37
464 км.
7 ч. 55 мин.
Рузаевка
09:48
10:03
531 км.
9 ч. 8 мин.
Сызрань 1
15:00
15:05
783 км.
14 ч. 20 мин.
Самара
17:20
18:00
892 км.
16 ч. 40 мин.
Кинель
18:50
18:52
926 км.
18 ч. 10 мин.
Бузулук
21:10
21:31
1046 км.
20 ч. 30 мин.
Тоцкая
22:28
22:30
1092 км.
21 ч. 48 мин.
Сорочинская
22:56
22:58
1116 км.
22 ч. 16 мин.
Новосергиевская
23:47
23:49
1167 км.
23 ч. 7 мин.
Переволоцкая
00:32
00:34
1210 км.
23 ч. 52 мин.
Оренбург
02:00
02:57
1272 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Саракташ
04:24
04:27
1360 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Кувандык
05:41
05:46
1436 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Медногорск
06:16
06:19
1454 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Новотроицк
07:45
07:50
1511 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Никель
08:21
08:26
1527 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Орск
08:40
1532 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Орск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хорошая проводница, очень заботливо относилась как ко мне, так и к дочке. Большое спасибо за приятную поездку.
Поезд старый, проводницы не было видно почти всю дорогу. Хотел попросить сделать чая, так пришлось ждать 2 часа.
Добрый день. Хочу выразить благодарность за отличное обслуживание. Из окна немного дуло, в остальном вообще никаких нареканий нет по этому поезду)
Прямо скажу, билеты как-то дороговато стоят для того состава на котором я ехала. Думала что будет хотя бы новый вагон, а ехали в уже повидавшем виды поезде.
Вечная проблема- пьяные в поезде. Так мало того что сами напьются – еще и деборишить начинают. Охраны в поезде не было, только через несколько остановок зашла полиция и сняла этого нарколыгу с поезда. Подпортил нам нервишки сильно.