Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 153Н Новокузнецк — Анапа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
01:34
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
33
Маршрут следования поезда 153Н Новокузнецк — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
01:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
02:25
02:34
30 км.
0 ч. 51 мин.
Белово
04:18
04:41
92 км.
2 ч. 44 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
07:28
07:35
123 км.
5 ч. 54 мин.
Топки
09:10
09:52
198 км.
7 ч. 36 мин.
Кемерово
Пассажирский
10:35
11:20
227 км.
9 ч. 1 мин.
Тайга
13:40
14:31
311 км.
12 ч. 6 мин.
Юрга 1
15:33
15:35
373 км.
13 ч. 59 мин.
Новосибирск
Главный
17:49
18:39
517 км.
16 ч. 15 мин.
Барабинск
22:13
22:43
807 км.
20 ч. 39 мин.
Омск
Пассажирский
02:05
02:46
1125 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Ишим
06:01
06:16
1401 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Тюмень
09:48
10:08
1670 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Каменск-Уральский
14:21
14:39
1903 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Челябинск-Главный
18:33
19:08
2049 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Карталы 1
23:03
23:47
2286 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Орск
03:16
03:35
2532 км.
2 д. 1 ч. 42 мин.
Оренбург
08:55
09:40
2785 км.
2 д. 7 ч. 21 мин.
Бузулук
13:34
13:58
3005 км.
2 д. 12 ч. 0 мин.
Новоперелюбская
17:53
18:23
3185 км.
2 д. 16 ч. 19 мин.
Пугачевск
19:51
19:58
3264 км.
2 д. 18 ч. 17 мин.
Вольск 2
22:44
22:59
3365 км.
2 д. 21 ч. 10 мин.
Сенная
23:35
23:37
3389 км.
2 д. 22 ч. 1 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:37
03:17
3484 км.
3 д. 1 ч. 3 мин.
Петров Вал
07:40
07:42
3649 км.
3 д. 6 ч. 6 мин.
Волгоград 1
11:00
11:38
3815 км.
3 д. 9 ч. 26 мин.
Морозовская
15:59
16:03
4015 км.
3 д. 14 ч. 25 мин.
Лихая
19:00
19:30
4138 км.
3 д. 17 ч. 26 мин.
Первомайская
23:50
00:31
4253 км.
3 д. 22 ч. 16 мин.
Кущевка
01:40
01:42
4324 км.
4 д. 0 ч. 6 мин.
Краснодар 1
05:49
05:54
4501 км.
4 д. 4 ч. 15 мин.
Абинская
07:15
07:17
4569 км.
4 д. 5 ч. 41 мин.
Анапа
10:14
4634 км.
4 д. 8 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Анапа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем большое спасибо! Поездка прошла просто замечательно! Было такое чувство, что на этом поезде можно ехать бесконечно. Детям поездка также очень понравилась. Когда-то давно я лет 10 назад ездила на поездах и у меня осталось еще то старое предсталение о душных купе и т.п. Нынешние поезда даже не сравнятся с тем, что было раньше.
Прекрасный свежий вагон, было приятно ехать. Проводница не подвела, делал все так, как нужно и очень быстро. Потом ее сменила вторая, которая была не такая шустрая, но тоже все делала как нужно. Впечатление осталось очень положительное.
Новые вагоны это просто чудо! Ехали и не могли нарадоваться. Тут тебе и розетки и все что угодно есть под рукой! Туалеты чистые и не такие вонючие, как были когда-то. Проводницы будят заранее до места прибытия.
Очень хороший поезд, к нему вообще нет вопросов. Проводницы знают свое дело и выполняют его очень четко. Спасибо за поездку.
Благодарствую, что довезли в целости и сохранности. Мне все очень понравилось, было приятно ехать на новом поезде.