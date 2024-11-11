Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 211У Орск — Кисловодск.
16:43
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
38
Маршрут следования поезда 211У Орск — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
16:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
16:56
16:57
5 км.
0 ч. 13 мин.
Медногорск
18:27
18:29
75 км.
1 ч. 44 мин.
Кувандык
18:59
19:01
93 км.
2 ч. 16 мин.
Саракташ
20:18
20:20
169 км.
3 ч. 35 мин.
Сакмарская
21:15
21:16
239 км.
4 ч. 32 мин.
Оренбург
21:47
22:33
267 км.
5 ч. 4 мин.
Новосергиевская
00:25
00:27
370 км.
7 ч. 42 мин.
Сорочинская
01:09
01:11
421 км.
8 ч. 26 мин.
Тоцкая
01:38
01:40
445 км.
8 ч. 55 мин.
Бузулук
02:27
02:48
491 км.
9 ч. 44 мин.
Неприк
03:34
03:35
539 км.
10 ч. 51 мин.
Богатое
04:07
04:08
565 км.
11 ч. 24 мин.
Кинель
05:00
05:02
614 км.
12 ч. 17 мин.
Самара
05:44
06:28
648 км.
13 ч. 1 мин.
Сызрань 1
09:11
09:18
757 км.
16 ч. 28 мин.
Кузнецк
11:06
11:11
882 км.
18 ч. 23 мин.
Пенза 1
13:00
13:49
988 км.
20 ч. 17 мин.
Сердобск
15:47
15:49
1087 км.
23 ч. 4 мин.
Ртищево 1
16:40
16:50
1122 км.
23 ч. 57 мин.
Аркадак
17:51
17:55
1162 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Балашов
Пассажирский
18:46
19:09
1212 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Поворино
20:26
20:42
1284 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Новохоперск
21:40
21:42
1333 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Таловая
22:35
22:37
1391 км.
1 д. 5 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:10
00:27
1477 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Россошь
02:05
02:20
1565 км.
1 д. 9 ч. 22 мин.
Лихая
06:06
06:18
1794 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Новочеркасск
08:12
08:14
1877 км.
1 д. 15 ч. 29 мин.
Ростов
Главный
09:03
09:20
1915 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Тихорецкая
11:37
11:42
2070 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Кавказская
12:35
13:07
2128 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
14:09
14:16
2193 км.
1 д. 21 ч. 26 мин.
Невинномысская
15:19
15:29
2270 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Минеральные Воды
16:47
17:47
2374 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Пятигорск
18:18
18:21
2394 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Ессентуки
18:40
18:45
2410 км.
2 д. 1 ч. 57 мин.
Кисловодск
19:14
2429 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
