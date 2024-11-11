Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 519С Анапа — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
09:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
11:17
11:19
32 км.
1 ч. 27 мин.
Протока
12:25
12:27
71 км.
2 ч. 35 мин.
Тимашевская
13:48
14:10
147 км.
3 ч. 58 мин.
Староминская-Тимашевск
15:58
16:00
244 км.
6 ч. 8 мин.
Первомайская
17:22
17:40
330 км.
7 ч. 32 мин.
Лихая
21:37
22:05
445 км.
11 ч. 47 мин.
Белая Калитва
23:10
23:12
489 км.
13 ч. 20 мин.
Тацинская
00:22
00:24
525 км.
14 ч. 32 мин.
Морозовская
01:30
01:50
569 км.
15 ч. 40 мин.
Чернышков
02:26
02:28
598 км.
16 ч. 36 мин.
Обливская
02:55
02:57
622 км.
17 ч. 5 мин.
Суровикино
03:21
03:23
648 км.
17 ч. 31 мин.
Волгоград 1
05:48
06:31
771 км.
19 ч. 58 мин.
Петров Вал
10:11
10:14
937 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:18
14:58
1102 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Сенная
17:20
17:22
1197 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Возрождение
18:54
18:56
1298 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Сызрань Город
20:17
20:24
1350 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Жигулевское Море
23:20
23:40
1428 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Кинель
01:51
02:28
1506 км.
1 д. 16 ч. 1 мин.
Богатое
03:24
03:26
1555 км.
1 д. 17 ч. 34 мин.
Неприк
03:53
03:55
1581 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Колтубанка
04:21
04:23
1604 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Бузулук
04:49
05:10
1628 км.
1 д. 18 ч. 59 мин.
Тоцкая
05:57
06:01
1674 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Сорочинская
06:29
06:31
1698 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Новосергиевская
07:17
07:19
1749 км.
1 д. 21 ч. 27 мин.
Переволоцкая
07:58
08:00
1792 км.
1 д. 22 ч. 8 мин.
Оренбург
09:08
09:55
1854 км.
1 д. 23 ч. 18 мин.
Саракташ
11:19
11:22
1942 км.
2 д. 1 ч. 29 мин.
Кувандык
12:37
12:39
2018 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Медногорск
13:07
13:09
2036 км.
2 д. 3 ч. 17 мин.
Никель
14:32
14:34
2106 км.
2 д. 4 ч. 42 мин.
Орск
14:47
2111 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
3 вещи которые мне не понравились: 1. Вагон старый и дряхлый. 2. Кондиционер вообще не работает. 3. Туалеты тоже старые и вонючие. Делайте выводы господа.
Додуматься отправить поезд в Анапу без кондиционера – это просто верх идиотизма! Тут такая жара, что в самом поезде температура до 45 градусов чуть ли не поднимается! В такой жаре не то что большому, здоровому находиться долго нельзя!
Вагон попался очень хорошим, почти новым. Работал четко кондиционер, хороший персонал. В целом была замечательная обстановка. Рекомендую поезд.
Очень вежливые и обходительные проводницы попались в наем 7 вагоне. Даже удивительно поначалу было, я не встречал такого в поездах. Обслуживание реально на 5+. Если бы некоторые пассажиры еще научились себя нормально вести, было бы еще лучше.
12 вагон – ни биотуалета, ни кондиционера. И все вытекающие из этого неудобства – получите и распишитесь. Ехала с мужем и ребенком с отдыха – за время поездки устала еще больше, как будто и не отдыхала.