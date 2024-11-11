Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 122Е Екатеринбург — Оренбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 122Е Екатеринбург — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
13:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
15:28
15:35
93 км.
1 ч. 51 мин.
Муслюмово
17:47
17:49
188 км.
4 ч. 10 мин.
Челябинск-Главный
18:50
19:54
238 км.
5 ч. 13 мин.
Еманжелинск
20:36
20:38
279 км.
6 ч. 59 мин.
Нижнеувельская
21:10
21:12
317 км.
7 ч. 33 мин.
Троицк
21:44
21:46
356 км.
8 ч. 7 мин.
Тамерлан
23:10
23:12
445 км.
9 ч. 33 мин.
Карталы 1
23:50
00:20
488 км.
10 ч. 13 мин.
Гогино
01:02
01:04
527 км.
11 ч. 25 мин.
Бреды
01:36
01:39
561 км.
11 ч. 59 мин.
Байтук
02:16
02:18
603 км.
12 ч. 39 мин.
Айдырля
02:32
02:34
618 км.
12 ч. 55 мин.
Шильда
02:51
02:53
637 км.
13 ч. 14 мин.
Теренсай
03:22
03:24
667 км.
13 ч. 45 мин.
Новоорск
03:58
04:00
708 км.
14 ч. 21 мин.
Орск
04:33
04:56
741 км.
14 ч. 56 мин.
Никель
05:07
05:09
746 км.
15 ч. 30 мин.
Новотроицк
05:37
05:42
762 км.
16 ч. 0 мин.
Медногорск
06:59
07:01
819 км.
17 ч. 22 мин.
Кувандык
07:30
07:38
837 км.
17 ч. 53 мин.
Саракташ
08:53
08:56
913 км.
19 ч. 16 мин.
Чебеньки
09:36
09:38
961 км.
19 ч. 59 мин.
Сакмарская
10:00
10:02
983 км.
20 ч. 23 мин.
Оренбург
10:34
1011 км.
20 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ничего плохого не могу сказать по персоналу и по чистоте вагонов. У меня есть единственное замечание. Рассказываю. Когда мы легли спать, то явно стало слышно какое-то дребезжание металлическое. Что это было не понятно, но где-то в самой стене вагона. И вот это дребезжание на протяжении всей ночи не давало нам спать. 6 вагон!
Очень странно, но в нашем купе почему-то отсутствовал коврик. Раньше ездили – был. Он теперь что, за дополнительную плату?
Даже не знаю что сказать. Биотуалета не было, пожрать вагона-ресторана не было. С одной стороны не так далеко и едем, но с другой нужно брать с собой кучу еды. Что не всегда получается и не всегда удобно.
Было очень жарко в поезде на протяжении поездки. Вагоны старые, кондиционер еле дул. Не было в туалете жидкого мыла, лежал просто кусок твердого мыла. Это не гигенично!
Повезло ехать в новом вагоне – вот это понимаю УРОВЕНЬ! Понятно хотя бы за что платишь. Впечатления остались просто неописуемые! В вагоне есть USB розетка даже.