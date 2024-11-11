Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 464С Адлер — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
10:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
10:58
11:00
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
11:20
11:26
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
11:53
12:04
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
12:44
12:52
69 км.
1 ч. 58 мин.
Туапсе
13:40
13:53
96 км.
2 ч. 54 мин.
Горячий Ключ
16:11
17:01
157 км.
5 ч. 25 мин.
Краснодар 1
18:14
18:58
199 км.
7 ч. 28 мин.
Динская
19:38
19:40
226 км.
8 ч. 52 мин.
Кореновск
20:14
20:16
260 км.
9 ч. 28 мин.
Выселки
20:40
20:42
279 км.
9 ч. 54 мин.
Тихорецкая
21:44
22:01
326 км.
10 ч. 58 мин.
Ровное
22:48
22:53
362 км.
12 ч. 2 мин.
Белоглинская
23:25
23:33
388 км.
12 ч. 39 мин.
Сальск
00:53
01:23
457 км.
14 ч. 7 мин.
Пролетарская
01:58
02:00
484 км.
15 ч. 12 мин.
Зимовники
03:23
03:32
560 км.
16 ч. 37 мин.
Ремонтная
04:10
04:18
596 км.
17 ч. 24 мин.
Котельниково
05:03
05:05
633 км.
18 ч. 17 мин.
Жутово
06:01
06:04
686 км.
19 ч. 15 мин.
Сарепта
07:58
08:10
774 км.
21 ч. 12 мин.
Волгоград 1
08:51
09:25
795 км.
22 ч. 5 мин.
Петров Вал
12:48
12:51
961 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Саратов 1
Пассажирский
16:09
16:37
1126 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Сенная
19:06
19:08
1221 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Кулатка
20:15
20:17
1296 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Возрождение
20:43
20:45
1322 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Сызрань Город
21:54
22:06
1374 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Новокуйбышевская
01:00
01:02
1469 км.
1 д. 14 ч. 14 мин.
Самара
01:27
02:27
1485 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Кинель
03:09
03:11
1519 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Богатое
04:15
04:16
1568 км.
1 д. 17 ч. 29 мин.
Бузулук
05:41
06:02
1639 км.
1 д. 18 ч. 55 мин.
Тоцкая
06:51
06:53
1685 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Сорочинская
07:22
07:24
1709 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Новосергиевская
08:14
08:16
1760 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Оренбург
10:20
11:18
1863 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Саракташ
13:29
13:31
1951 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Кувандык
14:51
14:53
2027 км.
2 д. 4 ч. 5 мин.
Медногорск
15:26
15:28
2045 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Новотроицк
16:59
17:04
2102 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Никель
17:34
17:36
2118 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Орск
17:50
18:28
2123 км.
2 д. 7 ч. 4 мин.
Бреды
21:29
21:31
2301 км.
2 д. 10 ч. 43 мин.
Карталы 1
22:35
23:08
2375 км.
2 д. 11 ч. 49 мин.
Тамерлан
23:53
23:54
2418 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Троицк
01:10
01:12
2507 км.
2 д. 14 ч. 24 мин.
Челябинск-Главный
03:00
2621 км.
2 д. 16 ч. 14 мин.
