21:54
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
34
Маршрут следования поезда 153И Новокузнецк — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
21:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
22:36
23:06
30 км.
0 ч. 42 мин.
Киселевск
23:27
23:29
43 км.
1 ч. 33 мин.
Белово
00:51
01:16
92 км.
2 ч. 57 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
02:05
02:25
123 км.
4 ч. 11 мин.
Топки
04:28
05:09
198 км.
6 ч. 34 мин.
Кемерово
Пассажирский
05:50
06:31
227 км.
7 ч. 56 мин.
Тайга
08:51
11:03
311 км.
10 ч. 57 мин.
Юрга 1
12:08
12:13
373 км.
14 ч. 14 мин.
Новосибирск
Главный
14:55
16:20
517 км.
17 ч. 1 мин.
Барабинск
19:35
20:05
807 км.
21 ч. 41 мин.
Омск
Пассажирский
00:23
01:28
1125 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Ишим
05:22
05:37
1401 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Тюмень
09:48
10:12
1670 км.
1 д. 11 ч. 54 мин.
Каменск-Уральский
14:39
14:55
1903 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Челябинск-Главный
18:26
19:00
2049 км.
1 д. 20 ч. 32 мин.
Карталы 1
23:02
23:43
2286 км.
2 д. 1 ч. 8 мин.
Орск
03:12
03:35
2532 км.
2 д. 5 ч. 18 мин.
Оренбург
08:55
09:40
2785 км.
2 д. 11 ч. 1 мин.
Бузулук
13:34
14:03
3005 км.
2 д. 15 ч. 40 мин.
Новоперелюбская
17:53
18:23
3185 км.
2 д. 19 ч. 59 мин.
Пугачевск
19:51
19:58
3264 км.
2 д. 21 ч. 57 мин.
Вольск 2
22:44
22:59
3365 км.
3 д. 0 ч. 50 мин.
Сенная
23:35
23:37
3389 км.
3 д. 1 ч. 41 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:37
03:17
3484 км.
3 д. 4 ч. 43 мин.
Петров Вал
07:40
07:42
3649 км.
3 д. 9 ч. 46 мин.
Волгоград 1
11:00
11:38
3815 км.
3 д. 13 ч. 6 мин.
Морозовская
15:59
16:03
4015 км.
3 д. 18 ч. 5 мин.
Лихая
18:58
19:28
4138 км.
3 д. 21 ч. 4 мин.
Первомайская
23:49
00:26
4253 км.
4 д. 1 ч. 55 мин.
Кущевка
01:37
01:39
4324 км.
4 д. 3 ч. 43 мин.
Краснодар 1
05:48
05:54
4501 км.
4 д. 7 ч. 54 мин.
Абинская
07:14
07:16
4569 км.
4 д. 9 ч. 20 мин.
Анапа
10:14
4634 км.
4 д. 12 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Фигня полная. Ехали в купе, а комфорта просто никакого не было. Нормально так и не получилось отдохнуть. Минус.
Хороший поезд, хорошие проводницы. Очень сильно временами напрягала соседка по купе, которая была странной (мягко сказано), но слава богу получилось доехать без особых происшествий.
Поезд был отличный, вагоны комфортные, проводницы обслуживали хорошо. В туалете не было долго мыла, но потом по просьбе оно появилось.
Хороший поезд, ничего особенного на 7 из 10.
Ехала с 2 детьми и мужем. Нам поездка очень понравилась. Благодарю всех работников поезда за ту заботу, которой вы окружили нас во время поездки.