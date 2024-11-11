Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 111У Орск — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
17:00
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
39
Маршрут следования поезда 111У Орск — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
17:13
17:15
5 км.
0 ч. 13 мин.
Медногорск
18:41
18:43
75 км.
1 ч. 41 мин.
Кувандык
19:12
19:14
93 км.
2 ч. 12 мин.
Саракташ
20:29
20:31
169 км.
3 ч. 29 мин.
Сакмарская
21:28
21:30
239 км.
4 ч. 28 мин.
Оренбург
22:01
22:46
267 км.
5 ч. 1 мин.
Новосергиевская
00:36
00:38
370 км.
7 ч. 36 мин.
Сорочинская
01:20
01:22
421 км.
8 ч. 20 мин.
Тоцкая
01:48
01:50
445 км.
8 ч. 48 мин.
Бузулук
02:36
02:57
491 км.
9 ч. 36 мин.
Неприк
03:46
03:48
539 км.
10 ч. 46 мин.
Богатое
04:19
04:21
565 км.
11 ч. 19 мин.
Кинель
05:08
05:10
614 км.
12 ч. 8 мин.
Самара
06:03
06:49
648 км.
13 ч. 3 мин.
Сызрань 1
09:11
09:16
757 км.
16 ч. 11 мин.
Кузнецк
11:06
11:11
882 км.
18 ч. 6 мин.
Асеевская
12:05
12:07
942 км.
19 ч. 5 мин.
Пенза 1
13:00
13:49
988 км.
20 ч. 0 мин.
Сердобск
15:47
15:49
1087 км.
22 ч. 47 мин.
Ртищево 1
16:40
16:50
1122 км.
23 ч. 40 мин.
Аркадак
17:51
17:55
1162 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Балашов
Пассажирский
18:45
19:08
1212 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Поворино
20:24
20:47
1284 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Новохоперск
21:43
21:45
1333 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Таловая
22:34
22:36
1391 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:03
00:27
1477 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Россошь
02:08
02:23
1565 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Лихая
06:14
06:28
1794 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Новочеркасск
08:13
08:15
1877 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Ростов
Главный
09:03
09:20
1915 км.
1 д. 16 ч. 3 мин.
Тихорецкая
11:37
11:42
2070 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Кавказская
12:33
13:05
2128 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
14:09
14:16
2193 км.
1 д. 21 ч. 9 мин.
Невинномысская
15:19
15:29
2270 км.
1 д. 22 ч. 19 мин.
Минеральные Воды
16:47
17:45
2374 км.
1 д. 23 ч. 47 мин.
Пятигорск
18:16
18:21
2394 км.
2 д. 1 ч. 16 мин.
Ессентуки
18:40
18:45
2410 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Кисловодск
19:14
2429 км.
2 д. 2 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Орск → Кисловодск Распечатать расписание поезда