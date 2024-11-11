Поезд 252С Адлер — Барнаул

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:32

Адлер

3 д. 17 ч. 53 мин.

07:25

Барнаул

61

Маршрут следования поезда 252С Адлер — Барнаул на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Барнаул с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

13:32

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

13:43

2 мин.

13:45

8 км.

0 ч. 11 мин.

Сочи

14:05

9 мин.

14:14

21 км.

0 ч. 33 мин.

Лоо

14:38

3 мин.

14:41

37 км.

1 ч. 6 мин.

Лазаревская

15:28

4 мин.

15:32

69 км.

1 ч. 56 мин.

Туапсе

16:12

9 мин.

16:21

96 км.

2 ч. 40 мин.

Горячий Ключ

18:13

25 мин.

18:38

157 км.

4 ч. 41 мин.

Краснодар 1

19:45

5 мин.

19:50

199 км.

6 ч. 13 мин.

Брюховецкая

22:17

2 мин.

22:19

285 км.

8 ч. 45 мин.

Каневская

22:49

2 мин.

22:51

317 км.

9 ч. 17 мин.

Староминская-Тимашевск

23:31

2 мин.

23:33

364 км.

9 ч. 59 мин.

Ростов
Главный

00:58

18 мин.

01:16

455 км.

11 ч. 26 мин.

Новочеркасск

02:13

2 мин.

02:15

493 км.

12 ч. 41 мин.

Шахтная

02:54

2 мин.

02:56

529 км.

13 ч. 22 мин.

Сулин

03:26

2 мин.

03:28

547 км.

13 ч. 54 мин.

Зверево

03:53

2 мин.

03:55

562 км.

14 ч. 21 мин.

Лихая

04:23

30 мин.

04:53

578 км.

14 ч. 51 мин.

Белая Калитва

06:18

2 мин.

06:20

622 км.

16 ч. 46 мин.

Тацинская

07:27

2 мин.

07:29

658 км.

17 ч. 55 мин.

Морозовская

08:32

8 мин.

08:40

702 км.

19 ч. 0 мин.

Чернышков

09:16

2 мин.

09:18

731 км.

19 ч. 44 мин.

Обливская

09:43

2 мин.

09:45

755 км.

20 ч. 11 мин.

Суровикино

10:11

2 мин.

10:13

781 км.

20 ч. 39 мин.

Волгоград 1

12:43

41 мин.

13:24

904 км.

23 ч. 11 мин.

Петров Вал

16:53

4 мин.

16:57

1070 км.

1 д. 3 ч. 21 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:14

37 мин.

20:51

1235 км.

1 д. 6 ч. 42 мин.

Сенная

23:20

20 мин.

23:40

1330 км.

1 д. 9 ч. 48 мин.

Вольск 2

00:17

14 мин.

00:31

1354 км.

1 д. 10 ч. 45 мин.

Балаково

01:21

2 мин.

01:23

1388 км.

1 д. 11 ч. 49 мин.

Пугачевск

02:42

10 мин.

02:52

1456 км.

1 д. 13 ч. 10 мин.

Новоперелюбская

04:21

30 мин.

04:51

1535 км.

1 д. 14 ч. 49 мин.

Бузулук

08:42

24 мин.

09:06

1715 км.

1 д. 19 ч. 10 мин.

Тоцкая

09:59

2 мин.

10:01

1761 км.

1 д. 20 ч. 27 мин.

Сорочинская

10:27

1 мин.

10:28

1785 км.

1 д. 20 ч. 55 мин.

Новосергиевская

11:14

1 мин.

11:15

1836 км.

1 д. 21 ч. 42 мин.

Оренбург

13:10

48 мин.

13:58

1939 км.

1 д. 23 ч. 38 мин.

Кувандык

17:04

2 мин.

17:06

2099 км.

2 д. 3 ч. 32 мин.

Медногорск

17:36

1 мин.

17:37

2117 км.

2 д. 4 ч. 4 мин.

Никель

19:07

2 мин.

19:09

2187 км.

2 д. 5 ч. 35 мин.

Орск

19:22

18 мин.

19:40

2192 км.

2 д. 5 ч. 50 мин.

Бреды

22:11

2 мин.

22:13

2370 км.

2 д. 8 ч. 39 мин.

Карталы 1

23:17

38 мин.

23:55

2444 км.

2 д. 9 ч. 45 мин.

Тамерлан

00:36

2 мин.

00:38

2487 км.

2 д. 11 ч. 4 мин.

Троицк

01:46

2 мин.

01:48

2576 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Челябинск-Главный

03:37

34 мин.

04:11

2690 км.

2 д. 14 ч. 5 мин.

Шумиха

05:55

2 мин.

05:57

2809 км.

2 д. 16 ч. 23 мин.

Курган

07:39

11 мин.

07:50

2939 км.

2 д. 18 ч. 7 мин.

Макушино

09:42

2 мин.

09:44

3061 км.

2 д. 20 ч. 10 мин.

Петухово

10:20

5 мин.

10:25

3106 км.

2 д. 20 ч. 48 мин.

Петропавловск

11:50

40 мин.

12:30

3191 км.

2 д. 22 ч. 18 мин.

Исилькуль

14:18

60 мин.

15:18

3324 км.

3 д. 0 ч. 46 мин.

Омск
Пассажирский

17:07

70 мин.

18:17

3459 км.

3 д. 3 ч. 35 мин.

Иртышское

20:40

40 мин.

21:20

3609 км.

3 д. 7 ч. 8 мин.

Карасук 1

00:05

47 мин.

00:52

3815 км.

3 д. 10 ч. 33 мин.

Краснозерское

02:00

2 мин.

02:02

3894 км.

3 д. 12 ч. 28 мин.

Хабары

02:26

2 мин.

02:28

3921 км.

3 д. 12 ч. 54 мин.

Панкрушиха

03:00

2 мин.

03:02

3960 км.

3 д. 13 ч. 28 мин.

Камень-На-Оби

03:55

5 мин.

04:00

4027 км.

3 д. 14 ч. 23 мин.

Сузун

04:58

2 мин.

05:00

4093 км.

3 д. 15 ч. 26 мин.

Алтайская

06:58

5 мин.

07:03

4209 км.

3 д. 17 ч. 26 мин.

Барнаул

07:25

4221 км.

3 д. 17 ч. 53 мин.

Погода на станциях Адлер и Барнаул

Информация о поезде 252С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Барнаул? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 252С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 13:32 и прибывает на конечную станцию Барнаул в 07:25. Вся дорога занимает 3 д. 17 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 252С

Количество остановок поезда:

61 станция

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Омск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Аленка

    У нас было сидение недалеко от туалета и на протяжении всей дороги в туалете не всегда закрывалась дверь. Пассажиры, которые выходили в него – не закрывали и она потом хлопала постоянно. Это очень сильно нервировало. Я раз 10 ходила и закрывала ее, чтобы не стучала. Особенно очень бесит ночью.

    Ответить
  2. Лев Николаевич

    В поезде было жарко, кондиционер не справлялся, не знали куда деться от жары. Причем я ходил в соседний вагон и там было раза в 2 холоднее, поэтому делаю вывод что у нас был неисправен кондей. Проводница могла бы и лучше обслуживать пассажиров.

    Ответить
  3. Ольга Петровна

    Поезд очень понравился. Поездка прошла без приключений и казусов. Проводница выполняла свою работу очень хорошо. Много раз подметала и делала влажную уборку. Даже пылесосила. Но вот к минусу могу отнести скудный рацион в поезде. Нормальной еды по сути и не было.

    Ответить
  4. Диана А.

    Приехали как нужно вовремя и с комфортом. Было круто что в вагоне было много розеток и они работали. Подзарядить планшет не составляло проблем. Жаль что интернет не везде ловит. Проводница была вежливая и прикольная)

    Ответить
  5. Колесникова Светлана

    Вагон очень старый, туалет вообще молчу, требует ремонта и еще какого. Билеты стоят так, как будто там будет джакузи и ВИП обслуживание, хотя по факту вообще ничего такого нет!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн