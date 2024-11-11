Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 252С Адлер — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
13:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
13:43
13:45
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
14:05
14:14
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
14:38
14:41
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
15:28
15:32
69 км.
1 ч. 56 мин.
Туапсе
16:12
16:21
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
18:13
18:38
157 км.
4 ч. 41 мин.
Краснодар 1
19:45
19:50
199 км.
6 ч. 13 мин.
Брюховецкая
22:17
22:19
285 км.
8 ч. 45 мин.
Каневская
22:49
22:51
317 км.
9 ч. 17 мин.
Староминская-Тимашевск
23:31
23:33
364 км.
9 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
00:58
01:16
455 км.
11 ч. 26 мин.
Новочеркасск
02:13
02:15
493 км.
12 ч. 41 мин.
Шахтная
02:54
02:56
529 км.
13 ч. 22 мин.
Сулин
03:26
03:28
547 км.
13 ч. 54 мин.
Зверево
03:53
03:55
562 км.
14 ч. 21 мин.
Лихая
04:23
04:53
578 км.
14 ч. 51 мин.
Белая Калитва
06:18
06:20
622 км.
16 ч. 46 мин.
Тацинская
07:27
07:29
658 км.
17 ч. 55 мин.
Морозовская
08:32
08:40
702 км.
19 ч. 0 мин.
Чернышков
09:16
09:18
731 км.
19 ч. 44 мин.
Обливская
09:43
09:45
755 км.
20 ч. 11 мин.
Суровикино
10:11
10:13
781 км.
20 ч. 39 мин.
Волгоград 1
12:43
13:24
904 км.
23 ч. 11 мин.
Петров Вал
16:53
16:57
1070 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:14
20:51
1235 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Сенная
23:20
23:40
1330 км.
1 д. 9 ч. 48 мин.
Вольск 2
00:17
00:31
1354 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Балаково
01:21
01:23
1388 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Пугачевск
02:42
02:52
1456 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Новоперелюбская
04:21
04:51
1535 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Бузулук
08:42
09:06
1715 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Тоцкая
09:59
10:01
1761 км.
1 д. 20 ч. 27 мин.
Сорочинская
10:27
10:28
1785 км.
1 д. 20 ч. 55 мин.
Новосергиевская
11:14
11:15
1836 км.
1 д. 21 ч. 42 мин.
Оренбург
13:10
13:58
1939 км.
1 д. 23 ч. 38 мин.
Кувандык
17:04
17:06
2099 км.
2 д. 3 ч. 32 мин.
Медногорск
17:36
17:37
2117 км.
2 д. 4 ч. 4 мин.
Никель
19:07
19:09
2187 км.
2 д. 5 ч. 35 мин.
Орск
19:22
19:40
2192 км.
2 д. 5 ч. 50 мин.
Бреды
22:11
22:13
2370 км.
2 д. 8 ч. 39 мин.
Карталы 1
23:17
23:55
2444 км.
2 д. 9 ч. 45 мин.
Тамерлан
00:36
00:38
2487 км.
2 д. 11 ч. 4 мин.
Троицк
01:46
01:48
2576 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Челябинск-Главный
03:37
04:11
2690 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
Шумиха
05:55
05:57
2809 км.
2 д. 16 ч. 23 мин.
Курган
07:39
07:50
2939 км.
2 д. 18 ч. 7 мин.
Макушино
09:42
09:44
3061 км.
2 д. 20 ч. 10 мин.
Петухово
10:20
10:25
3106 км.
2 д. 20 ч. 48 мин.
Петропавловск
11:50
12:30
3191 км.
2 д. 22 ч. 18 мин.
Исилькуль
14:18
15:18
3324 км.
3 д. 0 ч. 46 мин.
Омск
Пассажирский
17:07
18:17
3459 км.
3 д. 3 ч. 35 мин.
Иртышское
20:40
21:20
3609 км.
3 д. 7 ч. 8 мин.
Карасук 1
00:05
00:52
3815 км.
3 д. 10 ч. 33 мин.
Краснозерское
02:00
02:02
3894 км.
3 д. 12 ч. 28 мин.
Хабары
02:26
02:28
3921 км.
3 д. 12 ч. 54 мин.
Панкрушиха
03:00
03:02
3960 км.
3 д. 13 ч. 28 мин.
Камень-На-Оби
03:55
04:00
4027 км.
3 д. 14 ч. 23 мин.
Сузун
04:58
05:00
4093 км.
3 д. 15 ч. 26 мин.
Алтайская
06:58
07:03
4209 км.
3 д. 17 ч. 26 мин.
Барнаул
07:25
4221 км.
3 д. 17 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
У нас было сидение недалеко от туалета и на протяжении всей дороги в туалете не всегда закрывалась дверь. Пассажиры, которые выходили в него – не закрывали и она потом хлопала постоянно. Это очень сильно нервировало. Я раз 10 ходила и закрывала ее, чтобы не стучала. Особенно очень бесит ночью.
В поезде было жарко, кондиционер не справлялся, не знали куда деться от жары. Причем я ходил в соседний вагон и там было раза в 2 холоднее, поэтому делаю вывод что у нас был неисправен кондей. Проводница могла бы и лучше обслуживать пассажиров.
Поезд очень понравился. Поездка прошла без приключений и казусов. Проводница выполняла свою работу очень хорошо. Много раз подметала и делала влажную уборку. Даже пылесосила. Но вот к минусу могу отнести скудный рацион в поезде. Нормальной еды по сути и не было.
Приехали как нужно вовремя и с комфортом. Было круто что в вагоне было много розеток и они работали. Подзарядить планшет не составляло проблем. Жаль что интернет не везде ловит. Проводница была вежливая и прикольная)
Вагон очень старый, туалет вообще молчу, требует ремонта и еще какого. Билеты стоят так, как будто там будет джакузи и ВИП обслуживание, хотя по факту вообще ничего такого нет!