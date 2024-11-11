Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 131У Орск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 131У Орск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
21:08
21:11
5 км.
0 ч. 13 мин.
Медногорск
22:35
22:38
75 км.
1 ч. 40 мин.
Кувандык
23:09
23:14
93 км.
2 ч. 14 мин.
Саракташ
01:03
01:06
169 км.
4 ч. 8 мин.
Сакмарская
01:59
02:00
239 км.
5 ч. 4 мин.
Оренбург
02:30
03:25
267 км.
5 ч. 35 мин.
Переволоцкая
04:45
04:46
329 км.
7 ч. 50 мин.
Новосергиевская
05:20
05:24
372 км.
8 ч. 25 мин.
Сорочинская
06:08
06:14
423 км.
9 ч. 13 мин.
Тоцкая
06:40
06:44
447 км.
9 ч. 45 мин.
Бузулук
07:31
07:52
493 км.
10 ч. 36 мин.
Колтубанка
08:24
08:25
517 км.
11 ч. 29 мин.
Неприк
08:51
08:52
540 км.
11 ч. 56 мин.
Богатое
09:23
09:24
566 км.
12 ч. 28 мин.
Кинель
10:15
10:17
615 км.
13 ч. 20 мин.
Самара
10:59
11:45
649 км.
14 ч. 4 мин.
Новокуйбышевская
12:10
12:12
665 км.
15 ч. 15 мин.
Чапаевск
12:29
12:34
685 км.
15 ч. 34 мин.
Сызрань 1
14:16
14:26
769 км.
17 ч. 21 мин.
Новоспасское
15:09
15:11
817 км.
18 ч. 14 мин.
Ключики
15:44
15:46
853 км.
18 ч. 49 мин.
Кузнецк
16:27
16:32
893 км.
19 ч. 32 мин.
Чаадаевка
17:15
17:17
938 км.
20 ч. 20 мин.
Пенза 1
18:42
19:20
998 км.
21 ч. 47 мин.
Белинская
21:14
21:16
1063 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Пачелма
22:12
22:14
1113 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Башмаково
22:43
22:54
1136 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Вернадовка
23:41
23:43
1180 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Моршанск
00:36
00:52
1223 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Верда
02:11
02:13
1282 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Ряжск 1
03:14
04:02
1340 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Рязань 2
05:30
05:56
1445 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:38
1626 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Я просто в диком разочаровании! Думала, что уже давно старые поезда списали и вагоны обновили. Ну хотя бы купе обновили!!! Заплатила кучу денег, а по итогу получила непонятно что!!! Старый раздолбанный вагон!!! Я на таких еще в детстве ездила, да и то они получше были. Безобразие полнейшее.
Вагон гримит, проводница непонятно где постоянно шастает. Ночью было просто невозможно спать, потому что постоянно все скрипело и дверь в тамбур стучала. Вставал раз 5 чтобы ее закрыть и она не ляпала, а потом опять кто-то проходил и не закрывал ее.
Отличный поезд и хорошее обслуживание! Нам все очень понравлоись. Дочка сказала что будем так кататься каждый месяц)))
Поездка не сказать что сильно дискомфортная, но и не супер приятная. Поезд, конечно, не в самом лучшем состоянии, зато билеты стоят как на новые поезда.
В туалете неприятно пахло, под конце поездки (за несколько часов) закончилась туалетная бумага и так и не появилась. Полиция по вагону ходила намного чаще, чем уборка. Все как обычно – матушка Россия….
Ехали в 6вагоне, ужасный проводник, в билете написано кондиционер, в итоге нет его, отъехали от Самары, час туалет не открывали, мой ребёнок 5летний , терпел час, у проводника спросили где кондиционер, он сказал приоткрытые форточки, это есть кондиционер, духота , ужас