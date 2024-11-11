Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Орск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
06:38
06:42
5 км.
0 ч. 13 мин.
Новотроицк
07:15
07:20
21 км.
0 ч. 50 мин.
Медногорск
08:41
08:44
78 км.
2 ч. 16 мин.
Кувандык
09:15
09:20
96 км.
2 ч. 50 мин.
Саракташ
10:39
10:42
172 км.
4 ч. 14 мин.
Сакмарская
11:38
11:39
242 км.
5 ч. 13 мин.
Оренбург
12:11
12:56
270 км.
5 ч. 46 мин.
Сорочинская
15:40
15:41
420 км.
9 ч. 15 мин.
Бузулук
16:47
17:08
490 км.
10 ч. 22 мин.
Самара
19:11
20:16
641 км.
13 ч. 50 мин.
Сызрань 1
22:47
22:52
750 км.
16 ч. 22 мин.
Инза
01:26
01:28
909 км.
19 ч. 1 мин.
Рузаевка
02:00
02:15
1003 км.
19 ч. 35 мин.
Ковылкино
03:25
03:27
1070 км.
21 ч. 0 мин.
Потьма
04:26
04:28
1136 км.
22 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
04:38
04:40
1141 км.
22 ч. 13 мин.
Рязань 1
07:54
08:06
1352 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:15
1533 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
