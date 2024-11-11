Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 252Н Барнаул — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
08:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
08:38
08:43
12 км.
0 ч. 18 мин.
Сузун
10:50
10:53
128 км.
2 ч. 30 мин.
Камень-На-Оби
11:52
11:57
194 км.
3 ч. 32 мин.
Панкрушиха
12:59
13:01
261 км.
4 ч. 39 мин.
Хабары
13:40
13:42
300 км.
5 ч. 20 мин.
Краснозерское
14:08
14:10
327 км.
5 ч. 48 мин.
Карасук 1
15:15
16:00
406 км.
6 ч. 55 мин.
Иртышское
18:56
19:31
612 км.
10 ч. 36 мин.
Омск
Пассажирский
22:05
23:06
762 км.
13 ч. 45 мин.
Исилькуль
01:11
02:11
897 км.
16 ч. 51 мин.
Петропавловск
04:05
04:45
1030 км.
19 ч. 45 мин.
Петухово
06:11
06:21
1115 км.
21 ч. 51 мин.
Макушино
06:55
06:57
1160 км.
22 ч. 35 мин.
Курган
08:33
08:54
1282 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Шумиха
10:52
10:54
1412 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Челябинск-Главный
12:52
13:26
1531 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Троицк
15:17
15:19
1645 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Тамерлан
16:34
16:36
1734 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Карталы 1
17:14
17:44
1777 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Бреды
18:48
18:50
1851 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Орск
21:24
21:45
2029 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Никель
21:58
22:00
2034 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Медногорск
23:31
23:33
2104 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Кувандык
00:04
00:06
2122 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Оренбург
03:14
04:03
2282 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Новосергиевская
06:04
06:05
2385 км.
1 д. 21 ч. 44 мин.
Сорочинская
06:50
06:51
2436 км.
1 д. 22 ч. 30 мин.
Тоцкая
07:18
07:19
2460 км.
1 д. 22 ч. 58 мин.
Бузулук
08:06
08:30
2506 км.
1 д. 23 ч. 46 мин.
Новоперелюбская
12:07
12:37
2686 км.
2 д. 3 ч. 47 мин.
Пугачевск
14:03
14:08
2765 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Балаково
15:28
15:33
2833 км.
2 д. 7 ч. 8 мин.
Вольск 2
16:59
17:13
2867 км.
2 д. 8 ч. 39 мин.
Сенная
17:49
17:57
2891 км.
2 д. 9 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:40
21:17
2986 км.
2 д. 12 ч. 20 мин.
Петров Вал
00:27
00:29
3151 км.
2 д. 16 ч. 7 мин.
Волгоград 1
03:50
04:30
3317 км.
2 д. 19 ч. 30 мин.
Суровикино
07:04
07:06
3440 км.
2 д. 22 ч. 44 мин.
Обливская
07:31
07:33
3466 км.
2 д. 23 ч. 11 мин.
Чернышков
08:03
08:05
3490 км.
2 д. 23 ч. 43 мин.
Морозовская
08:34
08:39
3519 км.
3 д. 0 ч. 14 мин.
Тацинская
09:35
09:37
3563 км.
3 д. 1 ч. 15 мин.
Белая Калитва
10:29
10:31
3599 км.
3 д. 2 ч. 9 мин.
Лихая
11:52
12:23
3643 км.
3 д. 3 ч. 32 мин.
Зверево
12:48
12:50
3659 км.
3 д. 4 ч. 28 мин.
Сулин
13:10
13:12
3674 км.
3 д. 4 ч. 50 мин.
Шахтная
13:41
13:43
3692 км.
3 д. 5 ч. 21 мин.
Новочеркасск
14:25
14:27
3728 км.
3 д. 6 ч. 5 мин.
Ростов
Главный
15:29
15:50
3766 км.
3 д. 7 ч. 9 мин.
Староминская-Тимашевск
17:12
17:14
3857 км.
3 д. 8 ч. 52 мин.
Каневская
17:52
17:54
3904 км.
3 д. 9 ч. 32 мин.
Брюховецкая
18:24
18:26
3936 км.
3 д. 10 ч. 4 мин.
Краснодар 1
21:13
21:26
4022 км.
3 д. 12 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
22:54
23:42
4064 км.
3 д. 14 ч. 34 мин.
Туапсе
01:51
02:00
4125 км.
3 д. 17 ч. 31 мин.
Лазаревская
02:42
02:47
4152 км.
3 д. 18 ч. 22 мин.
Лоо
03:33
03:38
4184 км.
3 д. 19 ч. 13 мин.
Сочи
04:01
04:06
4200 км.
3 д. 19 ч. 41 мин.
Хоста
04:24
04:26
4213 км.
3 д. 20 ч. 4 мин.
Адлер
04:37
4221 км.
3 д. 20 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приличный поезд. Дальнего следования. Ехали во 2 вагоне до Краснодара. Когда ехали днем – было безумно жарко на улице, поэтому кондиционер вообще никак не ощущался. Солнце пекло и он не справлялся, хотя если руку поднести – дуло холодным, значит работал. Но в соседнем вагоне было НАМНОГО прохладнее, делаю вывод что это нам так не повезло.
Впервые пишу отзыв на поезд. Спасибо большое Роману который был проводником в 11 вагоне. Очень хорошо обслуживал пассажиров и добросовестно исполнял все возложенные на него рабочие обязанности.
В нашем вагоне очень редко убирались!! Невозможно было ехать, остановок валом, то одни сели, то другие, одни вышли. Нанесли песка и целый день эта грязь стояла в коридоре, проводницы было фиолетово.
Вообще не довольна поездкой!!!!!!! В вагоне розетки только для красоты, не работали. Только одна розетка у проводницы в которую засунули удлиннитель и все около телефонов стоят чтобы не украли, сторожат пока заряжается. Что за дичь вообще.
В поезде должен был быть биотуалет, а его НЕТ! Так даже не смотря на то что был обычный туалет, который закрывали перед каждой остановкой, так еще и перебои были с водой! Поездка просто жесть.