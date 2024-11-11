Поезд 252Н Барнаул — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:20

Барнаул

3 д. 20 ч. 17 мин.

04:37

Адлер

61

Маршрут следования поезда 252Н Барнаул — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

08:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алтайская

08:38

5 мин.

08:43

12 км.

0 ч. 18 мин.

Сузун

10:50

3 мин.

10:53

128 км.

2 ч. 30 мин.

Камень-На-Оби

11:52

5 мин.

11:57

194 км.

3 ч. 32 мин.

Панкрушиха

12:59

2 мин.

13:01

261 км.

4 ч. 39 мин.

Хабары

13:40

2 мин.

13:42

300 км.

5 ч. 20 мин.

Краснозерское

14:08

2 мин.

14:10

327 км.

5 ч. 48 мин.

Карасук 1

15:15

45 мин.

16:00

406 км.

6 ч. 55 мин.

Иртышское

18:56

35 мин.

19:31

612 км.

10 ч. 36 мин.

Омск
Пассажирский

22:05

61 мин.

23:06

762 км.

13 ч. 45 мин.

Исилькуль

01:11

60 мин.

02:11

897 км.

16 ч. 51 мин.

Петропавловск

04:05

40 мин.

04:45

1030 км.

19 ч. 45 мин.

Петухово

06:11

10 мин.

06:21

1115 км.

21 ч. 51 мин.

Макушино

06:55

2 мин.

06:57

1160 км.

22 ч. 35 мин.

Курган

08:33

21 мин.

08:54

1282 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Шумиха

10:52

2 мин.

10:54

1412 км.

1 д. 2 ч. 32 мин.

Челябинск-Главный

12:52

34 мин.

13:26

1531 км.

1 д. 4 ч. 32 мин.

Троицк

15:17

2 мин.

15:19

1645 км.

1 д. 6 ч. 57 мин.

Тамерлан

16:34

2 мин.

16:36

1734 км.

1 д. 8 ч. 14 мин.

Карталы 1

17:14

30 мин.

17:44

1777 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Бреды

18:48

2 мин.

18:50

1851 км.

1 д. 10 ч. 28 мин.

Орск

21:24

21 мин.

21:45

2029 км.

1 д. 13 ч. 4 мин.

Никель

21:58

2 мин.

22:00

2034 км.

1 д. 13 ч. 38 мин.

Медногорск

23:31

2 мин.

23:33

2104 км.

1 д. 15 ч. 11 мин.

Кувандык

00:04

2 мин.

00:06

2122 км.

1 д. 15 ч. 44 мин.

Оренбург

03:14

49 мин.

04:03

2282 км.

1 д. 18 ч. 54 мин.

Новосергиевская

06:04

1 мин.

06:05

2385 км.

1 д. 21 ч. 44 мин.

Сорочинская

06:50

1 мин.

06:51

2436 км.

1 д. 22 ч. 30 мин.

Тоцкая

07:18

1 мин.

07:19

2460 км.

1 д. 22 ч. 58 мин.

Бузулук

08:06

24 мин.

08:30

2506 км.

1 д. 23 ч. 46 мин.

Новоперелюбская

12:07

30 мин.

12:37

2686 км.

2 д. 3 ч. 47 мин.

Пугачевск

14:03

5 мин.

14:08

2765 км.

2 д. 5 ч. 43 мин.

Балаково

15:28

5 мин.

15:33

2833 км.

2 д. 7 ч. 8 мин.

Вольск 2

16:59

14 мин.

17:13

2867 км.

2 д. 8 ч. 39 мин.

Сенная

17:49

8 мин.

17:57

2891 км.

2 д. 9 ч. 29 мин.

Саратов 1
Пассажирский

20:40

37 мин.

21:17

2986 км.

2 д. 12 ч. 20 мин.

Петров Вал

00:27

2 мин.

00:29

3151 км.

2 д. 16 ч. 7 мин.

Волгоград 1

03:50

40 мин.

04:30

3317 км.

2 д. 19 ч. 30 мин.

Суровикино

07:04

2 мин.

07:06

3440 км.

2 д. 22 ч. 44 мин.

Обливская

07:31

2 мин.

07:33

3466 км.

2 д. 23 ч. 11 мин.

Чернышков

08:03

2 мин.

08:05

3490 км.

2 д. 23 ч. 43 мин.

Морозовская

08:34

5 мин.

08:39

3519 км.

3 д. 0 ч. 14 мин.

Тацинская

09:35

2 мин.

09:37

3563 км.

3 д. 1 ч. 15 мин.

Белая Калитва

10:29

2 мин.

10:31

3599 км.

3 д. 2 ч. 9 мин.

Лихая

11:52

31 мин.

12:23

3643 км.

3 д. 3 ч. 32 мин.

Зверево

12:48

2 мин.

12:50

3659 км.

3 д. 4 ч. 28 мин.

Сулин

13:10

2 мин.

13:12

3674 км.

3 д. 4 ч. 50 мин.

Шахтная

13:41

2 мин.

13:43

3692 км.

3 д. 5 ч. 21 мин.

Новочеркасск

14:25

2 мин.

14:27

3728 км.

3 д. 6 ч. 5 мин.

Ростов
Главный

15:29

21 мин.

15:50

3766 км.

3 д. 7 ч. 9 мин.

Староминская-Тимашевск

17:12

2 мин.

17:14

3857 км.

3 д. 8 ч. 52 мин.

Каневская

17:52

2 мин.

17:54

3904 км.

3 д. 9 ч. 32 мин.

Брюховецкая

18:24

2 мин.

18:26

3936 км.

3 д. 10 ч. 4 мин.

Краснодар 1

21:13

13 мин.

21:26

4022 км.

3 д. 12 ч. 53 мин.

Горячий Ключ

22:54

48 мин.

23:42

4064 км.

3 д. 14 ч. 34 мин.

Туапсе

01:51

9 мин.

02:00

4125 км.

3 д. 17 ч. 31 мин.

Лазаревская

02:42

5 мин.

02:47

4152 км.

3 д. 18 ч. 22 мин.

Лоо

03:33

5 мин.

03:38

4184 км.

3 д. 19 ч. 13 мин.

Сочи

04:01

5 мин.

04:06

4200 км.

3 д. 19 ч. 41 мин.

Хоста

04:24

2 мин.

04:26

4213 км.

3 д. 20 ч. 4 мин.

Адлер

04:37

4221 км.

3 д. 20 ч. 17 мин.

Погода на станциях Барнаул и Адлер

Информация о поезде 252Н

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 252Н. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 08:20 и прибывает на конечную станцию Адлер в 04:37. Вся дорога занимает 3 д. 20 ч. 17 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 57 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 252Н

Количество остановок поезда:

61 станция

Самая длинная остановка:

61 мин. – станция Омск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Наталия Алтынбаева

    Приличный поезд. Дальнего следования. Ехали во 2 вагоне до Краснодара. Когда ехали днем – было безумно жарко на улице, поэтому кондиционер вообще никак не ощущался. Солнце пекло и он не справлялся, хотя если руку поднести – дуло холодным, значит работал. Но в соседнем вагоне было НАМНОГО прохладнее, делаю вывод что это нам так не повезло.

  2. Валд Власов

    Впервые пишу отзыв на поезд. Спасибо большое Роману который был проводником в 11 вагоне. Очень хорошо обслуживал пассажиров и добросовестно исполнял все возложенные на него рабочие обязанности.

  3. Вера Валерьевна

    В нашем вагоне очень редко убирались!! Невозможно было ехать, остановок валом, то одни сели, то другие, одни вышли. Нанесли песка и целый день эта грязь стояла в коридоре, проводницы было фиолетово.

  4. Елена Владимировна

    Вообще не довольна поездкой!!!!!!! В вагоне розетки только для красоты, не работали. Только одна розетка у проводницы в которую засунули удлиннитель и все около телефонов стоят чтобы не украли, сторожат пока заряжается. Что за дичь вообще.

  5. Николай Ю.

    В поезде должен был быть биотуалет, а его НЕТ! Так даже не смотря на то что был обычный туалет, который закрывали перед каждой остановкой, так еще и перебои были с водой! Поездка просто жесть.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
