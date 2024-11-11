Поезд 249Н Новокузнецк — Имеретинский Курорт (Адлер)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:07

Новокузнецк

4 д. 5 ч. 6 мин.

14:13

Имеретинский Курорт (Адлер)

78

Маршрут следования поезда 249Н Новокузнецк — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новокузнецк — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новокузнецк

09:07

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прокопьевск

09:48

5 мин.

09:53

30 км.

0 ч. 41 мин.

Киселевск

10:16

2 мин.

10:18

43 км.

1 ч. 9 мин.

Трудармейская

10:43

2 мин.

10:45

63 км.

1 ч. 36 мин.

Белово

11:36

8 мин.

11:44

95 км.

2 ч. 29 мин.

Промышленная

12:49

2 мин.

12:51

165 км.

3 ч. 42 мин.

Тогучин

14:06

2 мин.

14:08

251 км.

4 ч. 59 мин.

Новосибирск
Главный

15:46

57 мин.

16:43

349 км.

6 ч. 39 мин.

Барабинск

20:47

23 мин.

21:10

639 км.

11 ч. 40 мин.

Озеро-Карачинское

22:12

2 мин.

22:14

727 км.

13 ч. 5 мин.

Татарская

22:55

2 мин.

22:57

790 км.

13 ч. 48 мин.

Омск
Пассажирский

00:45

26 мин.

01:11

956 км.

15 ч. 38 мин.

Исилькуль

02:43

50 мин.

03:33

1091 км.

17 ч. 36 мин.

Петропавловск

05:36

40 мин.

06:16

1224 км.

20 ч. 29 мин.

Петухово

07:28

20 мин.

07:48

1309 км.

22 ч. 21 мин.

Макушино

08:22

2 мин.

08:24

1354 км.

23 ч. 15 мин.

Курган

10:14

17 мин.

10:31

1476 км.

1 д. 1 ч. 7 мин.

Шумиха

12:10

2 мин.

12:12

1606 км.

1 д. 3 ч. 3 мин.

Челябинск-Главный

13:55

35 мин.

14:30

1725 км.

1 д. 4 ч. 48 мин.

Троицк

16:01

2 мин.

16:03

1839 км.

1 д. 6 ч. 54 мин.

Тамерлан

17:28

2 мин.

17:30

1928 км.

1 д. 8 ч. 21 мин.

Карталы 1

18:09

30 мин.

18:39

1971 км.

1 д. 9 ч. 2 мин.

Бреды

19:40

1 мин.

19:41

2045 км.

1 д. 10 ч. 33 мин.

Айдырля

20:29

1 мин.

20:30

2102 км.

1 д. 11 ч. 22 мин.

Новоорск

21:42

1 мин.

21:43

2192 км.

1 д. 12 ч. 35 мин.

Орск

22:17

20 мин.

22:37

2225 км.

1 д. 13 ч. 10 мин.

Никель

22:50

3 мин.

22:53

2230 км.

1 д. 13 ч. 43 мин.

Медногорск

00:20

2 мин.

00:22

2300 км.

1 д. 15 ч. 13 мин.

Кувандык

00:51

2 мин.

00:53

2318 км.

1 д. 15 ч. 44 мин.

Саракташ

02:10

2 мин.

02:12

2394 км.

1 д. 17 ч. 3 мин.

Оренбург

04:16

45 мин.

05:01

2482 км.

1 д. 19 ч. 9 мин.

Переволоцкая

06:23

2 мин.

06:25

2544 км.

1 д. 21 ч. 16 мин.

Новосергиевская

06:59

2 мин.

07:01

2587 км.

1 д. 21 ч. 52 мин.

Сорочинская

07:42

2 мин.

07:44

2638 км.

1 д. 22 ч. 35 мин.

Тоцкая

08:10

2 мин.

08:12

2662 км.

1 д. 23 ч. 3 мин.

Бузулук

08:57

24 мин.

09:21

2708 км.

1 д. 23 ч. 50 мин.

Черниговка

11:58

1 мин.

11:59

2830 км.

2 д. 2 ч. 51 мин.

Новоперелюбская

13:00

30 мин.

13:30

2890 км.

2 д. 3 ч. 53 мин.

Пугачевск

14:53

2 мин.

14:55

2969 км.

2 д. 5 ч. 46 мин.

Ершов

16:34

20 мин.

16:54

3051 км.

2 д. 7 ч. 27 мин.

Красный Кут

18:56

2 мин.

18:58

3151 км.

2 д. 9 ч. 49 мин.

Гмелинская

20:04

2 мин.

20:06

3215 км.

2 д. 10 ч. 57 мин.

Палласовка

20:36

2 мин.

20:38

3251 км.

2 д. 11 ч. 29 мин.

Эльтон

22:19

2 мин.

22:21

3353 км.

2 д. 13 ч. 12 мин.

Верхний Баскунчак

23:47

20 мин.

00:07

3453 км.

2 д. 14 ч. 40 мин.

Харабалинская

01:35

2 мин.

01:37

3552 км.

2 д. 16 ч. 28 мин.

Ашулук

01:55

2 мин.

01:57

3566 км.

2 д. 16 ч. 48 мин.

Аксарайская

03:04

7 мин.

03:11

3639 км.

2 д. 17 ч. 57 мин.

Астрахань

04:07

50 мин.

04:57

3687 км.

2 д. 19 ч. 0 мин.

Зензели

07:18

2 мин.

07:20

3778 км.

2 д. 22 ч. 11 мин.

Улан-Холл

08:25

3 мин.

08:28

3834 км.

2 д. 23 ч. 18 мин.

Белое Озеро

08:56

4 мин.

09:00

3860 км.

2 д. 23 ч. 49 мин.

Артезиан

09:40

30 мин.

10:10

3889 км.

3 д. 0 ч. 33 мин.

Кочубей

11:16

2 мин.

11:18

3952 км.

3 д. 2 ч. 9 мин.

Кара-Баглы

11:49

2 мин.

11:51

3984 км.

3 д. 2 ч. 42 мин.

Кизляр

12:18

5 мин.

12:23

4011 км.

3 д. 3 ч. 11 мин.

Шелковская

14:00

5 мин.

14:05

4058 км.

3 д. 4 ч. 53 мин.

Червленная-Узловая

14:57

63 мин.

16:00

4087 км.

3 д. 5 ч. 50 мин.

Червленная

16:20

5 мин.

16:25

4096 км.

3 д. 7 ч. 13 мин.

Ищерская

18:06

9 мин.

18:15

4162 км.

3 д. 8 ч. 59 мин.

Моздок

19:05

25 мин.

19:30

4200 км.

3 д. 9 ч. 58 мин.

Прохладная

20:30

40 мин.

21:10

4247 км.

3 д. 11 ч. 23 мин.

Аполлонская

21:42

4 мин.

21:46

4286 км.

3 д. 12 ч. 35 мин.

Георгиевск

22:11

5 мин.

22:16

4312 км.

3 д. 13 ч. 4 мин.

Минеральные Воды

22:47

59 мин.

23:46

4339 км.

3 д. 13 ч. 40 мин.

Невинномысская

01:07

3 мин.

01:10

4443 км.

3 д. 16 ч. 0 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

02:08

5 мин.

02:13

4520 км.

3 д. 17 ч. 1 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

02:26

2 мин.

02:28

4523 км.

3 д. 17 ч. 19 мин.

Курганная

03:14

3 мин.

03:17

4563 км.

3 д. 18 ч. 7 мин.

Белореченская

04:50

40 мин.

05:30

4620 км.

3 д. 19 ч. 43 мин.

Хадыженская

06:46

8 мин.

06:54

4668 км.

3 д. 21 ч. 39 мин.

Туапсе

08:36

9 мин.

08:45

4717 км.

3 д. 23 ч. 29 мин.

Лазаревская

10:22

31 мин.

10:53

4744 км.

4 д. 1 ч. 15 мин.

Лоо

11:37

52 мин.

12:29

4776 км.

4 д. 2 ч. 30 мин.

Сочи

12:53

11 мин.

13:04

4792 км.

4 д. 3 ч. 46 мин.

Хоста

13:23

2 мин.

13:25

4805 км.

4 д. 4 ч. 16 мин.

Адлер

13:37

19 мин.

13:56

4813 км.

4 д. 4 ч. 30 мин.

Имеретинский Курорт

14:13

4819 км.

4 д. 5 ч. 6 мин.

Информация о поезде 249Н

Планируете поездку по маршруту Новокузнецк — Имеретинский Курорт (Адлер)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 249Н. Этот поезд отправляется со станции Новокузнецк в 09:07 и прибывает на конечную станцию Имеретинский Курорт в 14:13. Вся дорога занимает 4 д. 5 ч. 6 мин., а суммарное время стоянок составляет - 17 ч. 10 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1726 руб.
  • стоимость купейного места – 3987 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 249Н Новокузнецк - Имеретинский Курорт (Адлер): раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

78 станций

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Червленная-Узловая

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1726 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Карина

    Обычный поезд, неплохой. Оцениваю на твердую «4». В купе все отлично. Места для отдыха комфортные, спать удобно. Столы и окна вымыты идеально. Но в туалетах постоянно заканчивались принадлежности и приходилось просить проводника доложить.

  2. Рома Зинич

    Мы с женой ехали в 4 вагоне. В принципе все понравилось. Температура в вагоне поддерживалась нормальная. Жары не было. Из окон не дуло. На длинных остановках разрешали выходить, и проводница всегда предупреждала, сколько точно стоим.

  3. Маша Юдина

    Неплохая поездка. В вагоне было уютно. Выдали почти новое постельное белье. Видно, что очень чистое, без пятен и разводов, хорошо просушено. В купе комфортно, спальное место удобное.

  4. Алеся

    Поездка понравилась, благодарю!

  5. Людмила Печорина

    Добрый день. В первую очередь хотелось бы отметить то, что в туалете было не до конца чисто. Конечно, не воняло, но было видно что убираются для галочки. Несколько раз во время поездки заканчивалась бумага и каждый раз приходилось идти к проводнице и говорить об этом, сама она ничего не смотрела. Постельное белье было хорошее, в этом отношении вопросов не имеем.

  6. Роман

    Хочу выразить своё негативное отношение ко всей поездке. Начну с того, что тот вагон, в котором я ехал, подойдет скорее для перевозки скота, но не людей. В нашем вагоне не было кондиционера, спустя несколько часов поездки наступила такая жара и нехватка кислорода, что моя жена чуть сознание не потеряла. Ехали и мечтали побыстрее добраться до места.

  7. Екатерина Алексеевна

    Отсутствие охлаждения в такую жару – это настоящая пытка! Причем в РЖД уверяли, что поезд с кондиционером. Видимо забыли упомянуть, что он не работает!!!!!!!!!!! (((((((((((((((((

  8. Полина

    Как по мне, поездка прошла просто замечательно! У нас была вежливая проводница и очень чистый вагон (подозреваю что это все дело рук проводницы). За все время было только одно неудобство – сломался туалет и приходилось ходить в соседний вагон.

  9. Митяй

    Все прошло хорошо. Доехал нормально. Но жарко.

