Маршрут следования и продажа билетов
09:07
4 д. 5 ч. 6 мин.
78
Маршрут следования поезда 249Н Новокузнецк — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
09:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
09:48
09:53
30 км.
0 ч. 41 мин.
Киселевск
10:16
10:18
43 км.
1 ч. 9 мин.
Трудармейская
10:43
10:45
63 км.
1 ч. 36 мин.
Белово
11:36
11:44
95 км.
2 ч. 29 мин.
Промышленная
12:49
12:51
165 км.
3 ч. 42 мин.
Тогучин
14:06
14:08
251 км.
4 ч. 59 мин.
Новосибирск
Главный
15:46
16:43
349 км.
6 ч. 39 мин.
Барабинск
20:47
21:10
639 км.
11 ч. 40 мин.
Озеро-Карачинское
22:12
22:14
727 км.
13 ч. 5 мин.
Татарская
22:55
22:57
790 км.
13 ч. 48 мин.
Омск
Пассажирский
00:45
01:11
956 км.
15 ч. 38 мин.
Исилькуль
02:43
03:33
1091 км.
17 ч. 36 мин.
Петропавловск
05:36
06:16
1224 км.
20 ч. 29 мин.
Петухово
07:28
07:48
1309 км.
22 ч. 21 мин.
Макушино
08:22
08:24
1354 км.
23 ч. 15 мин.
Курган
10:14
10:31
1476 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Шумиха
12:10
12:12
1606 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Челябинск-Главный
13:55
14:30
1725 км.
1 д. 4 ч. 48 мин.
Троицк
16:01
16:03
1839 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Тамерлан
17:28
17:30
1928 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Карталы 1
18:09
18:39
1971 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Бреды
19:40
19:41
2045 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Айдырля
20:29
20:30
2102 км.
1 д. 11 ч. 22 мин.
Новоорск
21:42
21:43
2192 км.
1 д. 12 ч. 35 мин.
Орск
22:17
22:37
2225 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Никель
22:50
22:53
2230 км.
1 д. 13 ч. 43 мин.
Медногорск
00:20
00:22
2300 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Кувандык
00:51
00:53
2318 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Саракташ
02:10
02:12
2394 км.
1 д. 17 ч. 3 мин.
Оренбург
04:16
05:01
2482 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Переволоцкая
06:23
06:25
2544 км.
1 д. 21 ч. 16 мин.
Новосергиевская
06:59
07:01
2587 км.
1 д. 21 ч. 52 мин.
Сорочинская
07:42
07:44
2638 км.
1 д. 22 ч. 35 мин.
Тоцкая
08:10
08:12
2662 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Бузулук
08:57
09:21
2708 км.
1 д. 23 ч. 50 мин.
Черниговка
11:58
11:59
2830 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Новоперелюбская
13:00
13:30
2890 км.
2 д. 3 ч. 53 мин.
Пугачевск
14:53
14:55
2969 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Ершов
16:34
16:54
3051 км.
2 д. 7 ч. 27 мин.
Красный Кут
18:56
18:58
3151 км.
2 д. 9 ч. 49 мин.
Гмелинская
20:04
20:06
3215 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Палласовка
20:36
20:38
3251 км.
2 д. 11 ч. 29 мин.
Эльтон
22:19
22:21
3353 км.
2 д. 13 ч. 12 мин.
Верхний Баскунчак
23:47
00:07
3453 км.
2 д. 14 ч. 40 мин.
Харабалинская
01:35
01:37
3552 км.
2 д. 16 ч. 28 мин.
Ашулук
01:55
01:57
3566 км.
2 д. 16 ч. 48 мин.
Аксарайская
03:04
03:11
3639 км.
2 д. 17 ч. 57 мин.
Астрахань
04:07
04:57
3687 км.
2 д. 19 ч. 0 мин.
Зензели
07:18
07:20
3778 км.
2 д. 22 ч. 11 мин.
Улан-Холл
08:25
08:28
3834 км.
2 д. 23 ч. 18 мин.
Белое Озеро
08:56
09:00
3860 км.
2 д. 23 ч. 49 мин.
Артезиан
09:40
10:10
3889 км.
3 д. 0 ч. 33 мин.
Кочубей
11:16
11:18
3952 км.
3 д. 2 ч. 9 мин.
Кара-Баглы
11:49
11:51
3984 км.
3 д. 2 ч. 42 мин.
Кизляр
12:18
12:23
4011 км.
3 д. 3 ч. 11 мин.
Шелковская
14:00
14:05
4058 км.
3 д. 4 ч. 53 мин.
Червленная-Узловая
14:57
16:00
4087 км.
3 д. 5 ч. 50 мин.
Червленная
16:20
16:25
4096 км.
3 д. 7 ч. 13 мин.
Ищерская
18:06
18:15
4162 км.
3 д. 8 ч. 59 мин.
Моздок
19:05
19:30
4200 км.
3 д. 9 ч. 58 мин.
Прохладная
20:30
21:10
4247 км.
3 д. 11 ч. 23 мин.
Аполлонская
21:42
21:46
4286 км.
3 д. 12 ч. 35 мин.
Георгиевск
22:11
22:16
4312 км.
3 д. 13 ч. 4 мин.
Минеральные Воды
22:47
23:46
4339 км.
3 д. 13 ч. 40 мин.
Невинномысская
01:07
01:10
4443 км.
3 д. 16 ч. 0 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:08
02:13
4520 км.
3 д. 17 ч. 1 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
02:26
02:28
4523 км.
3 д. 17 ч. 19 мин.
Курганная
03:14
03:17
4563 км.
3 д. 18 ч. 7 мин.
Белореченская
04:50
05:30
4620 км.
3 д. 19 ч. 43 мин.
Хадыженская
06:46
06:54
4668 км.
3 д. 21 ч. 39 мин.
Туапсе
08:36
08:45
4717 км.
3 д. 23 ч. 29 мин.
Лазаревская
10:22
10:53
4744 км.
4 д. 1 ч. 15 мин.
Лоо
11:37
12:29
4776 км.
4 д. 2 ч. 30 мин.
Сочи
12:53
13:04
4792 км.
4 д. 3 ч. 46 мин.
Хоста
13:23
13:25
4805 км.
4 д. 4 ч. 16 мин.
Адлер
13:37
13:56
4813 км.
4 д. 4 ч. 30 мин.
Имеретинский Курорт
14:13
4819 км.
4 д. 5 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Обычный поезд, неплохой. Оцениваю на твердую «4». В купе все отлично. Места для отдыха комфортные, спать удобно. Столы и окна вымыты идеально. Но в туалетах постоянно заканчивались принадлежности и приходилось просить проводника доложить.
Мы с женой ехали в 4 вагоне. В принципе все понравилось. Температура в вагоне поддерживалась нормальная. Жары не было. Из окон не дуло. На длинных остановках разрешали выходить, и проводница всегда предупреждала, сколько точно стоим.
Неплохая поездка. В вагоне было уютно. Выдали почти новое постельное белье. Видно, что очень чистое, без пятен и разводов, хорошо просушено. В купе комфортно, спальное место удобное.
Поездка понравилась, благодарю!
Добрый день. В первую очередь хотелось бы отметить то, что в туалете было не до конца чисто. Конечно, не воняло, но было видно что убираются для галочки. Несколько раз во время поездки заканчивалась бумага и каждый раз приходилось идти к проводнице и говорить об этом, сама она ничего не смотрела. Постельное белье было хорошее, в этом отношении вопросов не имеем.
Хочу выразить своё негативное отношение ко всей поездке. Начну с того, что тот вагон, в котором я ехал, подойдет скорее для перевозки скота, но не людей. В нашем вагоне не было кондиционера, спустя несколько часов поездки наступила такая жара и нехватка кислорода, что моя жена чуть сознание не потеряла. Ехали и мечтали побыстрее добраться до места.
Отсутствие охлаждения в такую жару – это настоящая пытка! Причем в РЖД уверяли, что поезд с кондиционером. Видимо забыли упомянуть, что он не работает!!!!!!!!!!! (((((((((((((((((
Как по мне, поездка прошла просто замечательно! У нас была вежливая проводница и очень чистый вагон (подозреваю что это все дело рук проводницы). За все время было только одно неудобство – сломался туалет и приходилось ходить в соседний вагон.
Все прошло хорошо. Доехал нормально. Но жарко.